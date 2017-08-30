Выбираем развивающие занятия для ребенка

Рассказываем о детских центрах нашего города, которые проводят занятия как по привычным программам раннего развития, так и дают дошкольникам и школьникам новые компьютерные знания.

Академия развития ребенка,

Детская школа робототехники HelloRobo,

Центр эстетического развития,

Компьютерная академия ШАГ,

Семейный центр «СуперДетки».

Академия развития ребенка

Детский центр «Академия развития ребёнка» работает в Туле уже 10 лет.

Педагогам этого центра доверяют более 700 тульских семей, ведь здесь родители получают высококвалифицированную помощь в развитии, обучении

и воспитании детей.

В этом детском центре проходят разнообразные полезные и увлекательные занятия для детей от 1 года до 17 лет. Вы можете выбрать наиболее удобные форму и график занятий: в мини-группах или индивидуально, от 1 до 5 раз в неделю.

Всё больше родителей выбирают «Академию развития ребенка», и тому есть объективные причины:

Авторские программы. Все занятия проводятся по программам, прошедшим экспертную оценку и рекомендованным к использованию кафедрами психологии, дошкольного воспитания ТГПУ им Л. Н. Толстого , кафедрой психологии Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, одобренным врачами-неврологами.

Все занятия проводятся по программам, прошедшим экспертную оценку и рекомендованным к использованию кафедрами психологии, дошкольного воспитания ТГПУ им , кафедрой психологии Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, одобренным врачами-неврологами. Гибкое расписание занятий. Возможность выбора: утренние и вечерние группы, группы выходного дня. Периодичность 1-2 раза в неделю. Узкие или комплексные занятия продолжительностью 1,5-2 часа.

Возможность выбора: утренние и вечерние группы, группы выходного дня. Периодичность 1-2 раза в неделю. Узкие или комплексные занятия продолжительностью 1,5-2 часа. Профессиональные педагоги. Все преподаватели центра имеют высшее профессиональное образование, высшую и первую квалификационную категорию и постоянно повышают свой уровень.

Все преподаватели центра имеют высшее профессиональное образование, высшую и первую квалификационную категорию и постоянно повышают свой уровень. Психологическое сопровождение развития ребенка. Родители получают бесплатное консультирование по вопросам воспитания, обучения и эмоционального благополучия своего ребёнка.

Родители получают бесплатное консультирование по вопросам воспитания, обучения и эмоционального благополучия своего ребёнка. Уникальная игровая площадка.

Более 1000 развивающих игр и пособий.

развивающих игр и пособий. Гибкая ценовая политика. Три уровня цен: эконом, стандарт, премиум.

Три уровня цен: эконом, стандарт, премиум. Гибкая система скидок. На второго и последующего ребенка в семье — 10%, при посещении 2-х и более курсов — 10%. Приведи друга и получи скидку 10% на второй и последующий курс.

Выбирайте занятие, которое нужно вашему ребенку:

Курсы для малышей от года до 3 лет

В увлекательной игровой форме малыши развивают крупную и мелкую моторику, сенсорику, мышление. А еще с удовольствием рисуют, лепят, делают аппликации, а мамы и педагоги с удовольствием им помогают. И конечно, на занятиях много музыки, танцев и улыбок!

После этого курса дети гораздо успешнее адаптируются к детскому саду. Занятия рассчитаны на целый учебный год.

Подготовка к школе с 4 до 6 лет

У этого курса много нужных для будущего школьника задач:

- Развитие внимания, развитие зрительной, слуховой, двигательной памяти, развитие воображения.

- Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.

- Развитие логики (установление причинно-следственных связей и др.).

- Формирование математических представлений.

- Обучение чтению, звуко-буквенный анализ.

- Формирование ориентировки в пространстве, на листе бумаги, в собственном теле.

- Развитие связной речи, обучение пересказу.

- Развитие мелкой моторики.

- Формирование произвольного поведения (умения подчинять свои желания требованиям взрослых).

- Развитие коммуникативных способностей.

Здесь научат детей учиться! Есть возможность выбора удобного времени занятий: работают вечерние группы и группы выходного дня.

Английский язык для дошкольников и школьников

Современный, насыщенный и увлекательный курс для дошкольников и школьников открывает детям возможность и желание учить язык с удовольствием и легко. Дети учатся воспринимать иностранную речь на слух, получают навыки общения и накапливают словарный запас. Постоянная смена деятельности и форм подачи информации на занятии позволяет малышам не уставать и не терять интерес. А красочные учебные пособия превращают процесс запоминания новых слов и выражений в увлекательное приключение.

Школьникам, имеющим трудности, здесь с удовольствием помогут в освоении школьной программы, в подготовке домашних заданий по английскому языку. А с теми, кто трудностей не имеет, с удовольствием будут расширять и углублять знания. Занятия проходят по Оксфордской программе!

Танцевальная студия с 2 до 6 лет

Занятия сочетают в себе: разминочные упражнения, ритмические упражнения, гимнастику, аэробику.

Ваш ребенок освоит все основные танцевальные элементы и композиции, научится работать во взаимодействии с другими детьми, понимать и чувствовать партнера. А ещё танцы – это всегда весело и красиво!

Изостудия с 2,5 до 6 лет

Все дети — отличные художники и творцы. Это лишь нужно поддерживать и развивать. На курсе дают малышам не только краски и карандаши, но и предоставляют в их распоряжение уютную студию и опытного преподавателя, который поможет развить таланты вашего ребенка. Он научится понимать пропорции, строить композиции, различать разные фактуры, цвета, тона цветов, линии, фигуры. На занятиях малыши учатся рисовать не только красками и карандашами, но и постигают основы рисования мелом, гуашью, углём.

В этом году «Академия развития ребёнка» открывает новое направление – «Правополушарное рисование для детей и взрослых»!

Эта методика позволяет убрать все блоки и зажимы, которые есть у каждого человека.

Метод правополушарного рисования позволяет:

Проявить индивидуальность,

Упростить творческий процесс,

Отключить анализ деятельности,

Избавиться от внутренних преград,

Обрести внутреннюю гармонию,

Раскрыть свои творческие способности,

Стать внимательнее к людям и окружающему миру.

Этот метод хорош как для детей, так и для взрослых. У школьников, например, занятия правополушарным рисованием повышают интерес к учёбе, они становятся спокойнее, меньше получают стрессов, легче начинают реагировать на трудности и преграды. Подростки начинают видеть многовариантность решений, творчески подходить к жизненным задачам, обучаются владеть своими эмоциями.

Вокально-театральная студия с 3 до 6 лет

Вы стремитесь к творческому развитию и раскрепощению своего ребенка?

Хотите, чтобы он научился красиво говорить и выступать перед публикой?

Приходите на занятия в вокально-театральную студию!

На занятиях ваш ребенок будет изучать:

Актёрское мастерство;

Сценическую речь;

Сценическое движение;

Тренинги для управления эмоциями;

Литературу;

Вокал.

Курс «Хочу всё знать» с 3 до 5 лет

Задачи курса:

Развитие слуховой, зрительной, двигательной памяти;

Развитие мелкой моторики;

Развитие мышления;

Формирование математических представлений;

Обучение грамоте;

Формирование произвольного поведения (умения подчинять свои желания требованиям взрослых);

Развитие коммуникативных способностей.

Логопедический центр

Нарушение развития речи встречается в наше время у детей довольно часто. Это осложняет коммуникацию ребенка в обществе и в дальнейшем может сказаться на его успех в жизни. Поэтому важно как можно скорее обратить на это внимание и предотвратить дальнейшее развитие нарушений.

Логопедический центр «Академии развития ребенка» оказывает помощь при различных проблемах с произношением. Кроме коррекции речи логопед занимается с ребенком развитием мышления, внимания; курсами развития грамматики и мелкой моторики.

Мини-детский сад

Вы можете оставить своего ребенка с педагогом на 4 часа. Это удобная альтернатива детскому саду. Родители сами выбирают удобный для себя и ребенка график посещения (2, 3 или 5 дней в неделю). Занятия проходят в малых группах. Домашняя атмосфера и внимательность педагогов позволяет детям чувствовать себя уютно и спокойно.

Программа включает в себя:

интеллектуальные тренинги: развитие памяти, внимания, логики;

развитие речи, чтение художественной литературы;

творческая мастерская: лепка, аппликация, рисование, конструирование, оригами, изготовление поделок из природных материалов;

музыкальные занятия с элементами логоритмики;

игровой фитнес;

театральная мастерская.

«Академия развития ребенка»: все предлагают услуги, мы предлагаем дружбу!

Тула, ул. Чапаева/Степанова, 51, 4 этаж (КРК «Серп и молот», вход через «Газэнергобанк»).

Тула, пр. Ленина, 116.

8 (4872) 355-233, 8 (905) 621-35-88 или 8 (950) 910-49-50

akademia-rr.ru

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HelloRobo, детская школа робототехники

Школа HelloRobo создана специалистами в области информатики, робототехники, математики и компьютерных наук, с главной целью — дать детям возможность проводить свой досуг интересно и с пользой для будущего.

Здесь учат ребят собирать и программировать

настоящих роботов!

Думаете, что робототехника и программирование — это что-то нудное, очень сложное и совсем не для детей? В школе HelloRobo всё точно наоборот! Преподаватели здесь — не нудные и скучные учителя, а молодые люди, которые с детства увлечены робототехникой, продолжают развиваться в этом направлении и хотят «заразить» этим других. Они умеют мастерски увлечь и заинтересовать детей, а объясняют материал доступным и понятным языком.

Занятия проходят на базе образовательных наборов LEGO (не путайте с домашними конcтрукторами LEGO). Эти наборы — самое современные, удобные и перспективные учебные материалы на рынке образовательной робототехники. Робототехника — это конструирование и программирование в одном флаконе. Дети на занятиях собирают механизм, потом его программируют — и он «оживает»!

Ваш ребенок полюбит самые перспективные точные науки и научится делать по-настоящему крутые проекты. Занятия в интересной форме помогают детям получить навыки алгоритмизации, освоить программирование в раннем возрасте и научиться дружно работать в команде над интересными задачами.

А ещё в HelloRobo проводятся соревнования по робототехнике, открытые уроки и мастер-классы.

На занятия приглашаются дети

от 5 и до 14+ лет.

Специальная программа для малышей от 5 лет. Дети в игровой форме узнают, как и из чего можно сделать настоящего робота.

Дети в игровой форме узнают, как и из чего можно сделать настоящего робота. «Мой первый робот». Робототехника для детей от 7 лет. Малыши под чутким руководством наставника будут собирать и настраивать своих первороботов, которые оживут на глазах.

Малыши под чутким руководством наставника будут собирать и настраивать своих первороботов, которые оживут на глазах. «Я умею делать крутых роботов». Следующая ступень в освоении робототехники, от 10 лет. В этом курсе собираются уже не примитивные модели, а самые настоящие работающие экскаваторы, лающие собачки и андроиды.

В этом курсе собираются уже не примитивные модели, а самые настоящие работающие экскаваторы, лающие собачки и андроиды. «Я настоящий робототехник». Самый продвинутый уровень от 14 лет. Для ребят, которые научились конструировать на LEGO и хотят сделать квадрокоптер. т. е. продолжить обучение по-взрослому на Arduino.

Для занятий в этой школе родителям не требуется приобретать никакую технику. Всё необходимое дорогостоящее оборудование детям предоставляется на месте.

С этого нового учебного года каждый ребёнок перед занятиями получит специальную «Зачётную книжку».

Она наглядно демонстрирует ребёнку все возможные ступени и его путь освоения робототехники от самого начального уровня до продвинутого. Ориентируясь по этой книжке, ребенок будет понимать, что для того, чтобы делать самых настоящих роботов, нужно освоить целый ряд вспомогательных профессий: нужно побыть механиком, конструктором, программистом и так далее – до робототехника

По каждому уровню прописан ряд навыков, которые получает ученик. Родителям будет сразу видно, чему научился их ребёнок.

Акция «Приведи друга». Приводите на занятия своих друзей и родных, ведь проводить время с другом, братом или сестрой – это классно, а если ещё и заниматься одним хобби, развиваясь вместе, это вдвойне круто. Каждый, кто приведёт друга, получит скидку 10% на покупку абонемента.

Тула, Бухоновский переулок, 8 (за ТЦ «Парадиз»)

Тула, ул. Кирова, 135, 2-й этаж, офис 10

8 (4872) 75-12-07

hellorobo.ru

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Центр эстетического развития

«Центр эстетического развития» — это студия дополнительного образования и творчества. Здесь рады всем, кто не может жить без творчества в любых его проявлениях, и тем, кто только мечтает научиться воплощать свои мысли и эмоции в живописи, скульптуре, арт-инсталляциях, изделиях хенд-мейд и других техниках и направлениях.

Каждый человек от природы имеет творческие способности. Даже если вы никогда не умели делать что-то своими руками и не проявляли стремления к творческому самовыражению, в «Центре эстетического развития» вам помогут открыть свои способности и понять, в каком направлении вам хочется развиваться.

Здесь проходят занятия как для детей, так и для взрослых.

Приводите ребенка в детскую группу раннего эстетического развития (от 3 до 7 лет). На занятиях малышей учат пользоваться всеми видами инструментов для рисования, показывают различные стили и техники рисования, как традиционные, так и необычные. Занятия проводятся в игровой и увлекательной форме, с участием любимых героев мультфильмов и сказок.



Рисунок на камне

Для школьников в «Центре эстетического развития» также есть множество вариантов творческих занятий, как в группах, так и индивидуально.

Здесь проводят разнообразные мастер-классы и лекции, занятия и экскурсии, пленэры и творческие заезды, на которые можно прийти разово, попробовать свои силы и понять, что вам нравится.

На мастер-классах у участников есть возможность за одно занятие с нуля создать своими руками завершенную работу и забрать её домой.

Это очень увлекательно и приносит массу позитивных эмоций и вдохновения для дальнейшего творчества.



Техника «холодный фарфор»

«Центр эстетического развития» проводит занятия «Арт-терапия» и «Сказкотерапия» для детей и взрослых. Этот курс создан специально для решения различных психологических проблем с помощью искусства. На занятиях вы сможете выразить свои эмоции и переживания через рисование, лепку и другие техники. Опыт и умение рисовать для этого не требуется, приглашаются все желающие.

Курс из 5-10 занятий поможет справиться с психологическими проблемами, повысить самооценку, снять стресс.

Все педагоги центра имеют художественное, педагогическое или психологическое образование и постоянно совершенствуются, изучают новые виды творчества, участвуют в выставках и конкурсах и имеют награды за свои работы.

Приходите в «Центр эстетического развития» — найти себя в творчестве никогда не поздно!

Тула, ул. Гоголевская, 71

8 (953) 968-66-57

Группа ВК

art-borisova.ru

Компьютерная Академия ШАГ

На рынке труда в Туле, как и в России, давно господствуют IT-специальности. Разработчики программного обеспечения, тестировщики, системные администраторы и дизайнеры – спрос на специалистов велик, и в будущем, с развитием IT-сферы, только возрастет.

Компьютерная Академия ШАГ — это международное учебное заведение для детей и взрослых, которое работает уже 17 лет и специализируется на актуальном компьютерном образовании.

В Компьютерной Академии ШАГ преподают практикующие специалисты с опытом работы в IT-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

А её выпускники работают в крупнейших IT-компаниях в 36 странах мира!

Преимущества обучения в Компьютерной Академии ШАГ:

Преподаватели — практикующие профессионалы из IT-индустрии,

Интеграция с IT-индустрией,

Использование передовых технологий в обучении и автоматизация,

Современное оборудование,

Современная учебно-методическая база,

Авторские методики обучения,

Главная цель — трудоустройство каждого выпускника.

Малая Компьютерная Академия приглашает детей с 9 до 14 лет.

Малая Компьютерная Академия даёт детям 9-14 лет компьютерное образование, позволяющее ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

В Малой Компьютерной Академии школьники получают практические навыки и теоретические знания.

В Малой Компьютерной Академии опытные преподаватели-практики научат вашего ребенка:

Создавать интересные 3D-игры, в которые дети будут играть все вместе;

«Анатомии» компьютера, чтобы разбирать и собирать его самостоятельно;

Писать собственные сайты и создавать презентации;

Работать с профессиональной цифровой фототехникой в настоящий фотостудии;

Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их в графических редакторах;

Монтировать видео, звук и впечатляющие спецэффекты;

Собирать и программировать роботов;

Работать с 3D-принтером;

Проектировать и готовить к печати трехмерные объекты.

И это только малая часть тех знаний, которые ваш ребенок может получить в Малой Компьютерной Академии! Всё это поможет вашему сыну или дочери сделать ранний старт в IT, опередив сверстников в будущем профессиональном развитии.

Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а станет инструментом для создания собственных проектов, которые могут вырасти до уровня всемирно известных стартапов.

6 причин отдать ребенка в Малую Компьютерную Академию:

Дети становятся более самостоятельными и взрослыми, они заняты полезным делом. Малая Академия помогает определиться с будущей профессией в раннем возрасте. Гибкий график занятий — в будние дни и в выходной. Дети любят компьютеры, им интересно учиться в Академии. В Академии современное оборудование и малокомплектные группы. Новые знания положительно влияют на успеваемость в школе.

Программа обучения содержит множество тем: от компьютерной графики, работы с офисными программами до администрирования компьютерных сетей и программирования. Все занятия носят практический характер: дети работают на компьютерах, фотографируют в профессиональной фотостудии, создают свои игры на профессиональном движке Unity, рисуют в художественной студии. Уже к старшим классам школы ребенок будет точно знать, чем он хочет заниматься в жизни.

А также в рамках Малой Компьютерной Академии дети занимаются созданием и программированием настоящих роботов!

Увлекательная форма работы позволяет детям приобщиться к миру высоких технологий с раннего возраста.

После каждого занятия даётся домашнее задание (если дома нет компьютера, ребёнок может выполнять домашние задания в Академии). Родители регулярно получают отчет об успеваемости.

По завершении обучения ребенок получает диплом об окончании Малой Компьютерной Академии.

Но, самое главное, компьютер станет для него не просто игрушкой, а превратится в инструмент творческого самовыражения и интеллектуального развития!

Профессиональное компьютерное образование и спецкурсы для подростков и взрослых.

В Академии ШАГ также рады тем, кто старше 15 лет и желает примкнуть к рядам IT-специалистов, а значит, получить все преимущества, которые дает людям эта профессия! Если вы или ваш ребёнок готовы перенимать опыт первоклассных специалистов, получать знания и отрабатывать навыки по специальности – Компьютерная Академия ШАГ поможет вам сделать построить карьеру в IT.

Учиться в Академии ШАГ могут и те, кто имеет законченное высшее или среднее образование, а ещё студенты и старшеклассники.

В программу входят специальные дисциплины, а также учебные курсы мировых компьютерных брендов – компаний Microsoft, CISCO, Autodesk. Обучение построено на принципе «Максимум практики, минимум теории». По окончании курса полученные вами умения и навыки будут подтверждены дипломом Компьютерной Академии ШАГ, а также международными сертификатами компаний партнёров.

Студенты, получившие компьютерное образование в ШАГе, являются полноценными специалистами в своей отрасли: полученные знания и навыки гарантируют успешный старт в IT.

Направления, по которым осуществляется подготовка:

- Компьютерная графика и дизайн,

- Разработка программного обеспечения,

- Сети и кибербезопасность,

- Разработка и продвижение WEB-проектов,

- Тестирование программного обеспечения.

Специалисты Академии ШАГ знают, как превратить увлечение компьютерными играми и техникой из развлечений в платформу для работы и самореализации!

ПОСПЕШИТЕ, набор уже открыт и с каждым днем мест все меньше!

Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж

8 (4872) 71-11-17 , 8 (915) 68-11-648

tula.itstep.org

Супер Детки, семейный центр



Семейный центр «Супер Детки» — это комфортное, уютное и грамотно продуманное пространство для детей и родителей.

Здесь каждый гость, маленький, и взрослый, чувствует себя как дома.

Ваш ребенок в этом центре будет заниматься в современно оборудованных учебных и игровых комнатах, сможет наблюдать и участвовать в уходе за питомцами в живом уголке. Удобная зона релакса сделана специально для родителей. В ней можно выпить чашку чая или кофе, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, посмотреть любимый сериал и пообщаться, пока вы ожидаете своего малыша.

У вас есть младший ребенок, которому ещё рано на занятия? Вам не придётся беспокоиться, с кем оставить его дома. В семейном центре «Супер Детки» малышу тоже найдётся чем заняться, пока он ждет старшего брата или сестру вместе с родителями.

Здесь созданы все условия, чтобы дети от 3 месяцев до 14 лет могли общаться, весело проводить время, развиваться физически и творчески, узнавать новое и раскрывать способности, которые есть у каждого.

Выгодные отличия от других центров раннего развития ребенка:

Просторное помещение с высокими потолками, много воздуха и пространства, Специалисты-профессионалы, Занятия проходят в небольших группах до 8 человек, Открытость для родителей — педагоги регулярно информируют родителей о ходе развития ребенка, родители могут присутствовать на занятиях и включаться в процесс, Порядок, чистота и дезинфекция, в каждой игровой комнате есть кварцевые лампы, Безопасность: дверь на магнитном замке, есть видеофон, современная противопожарная система оповещения. Вы можете быть спокойны, оставляя ребенка в центре.

Вы не знаете, какой курс выбрать для вашего ребенка? Здесь вас бесплатно проконсультируют и помогут подобрать оптимальный курс.

Занятия для детей от 1,5 до 3 лет:

«Супер Мама и я». Детско-родительский курс для раннего развития детей. Развиваем интеллект, речь, двигательную, произвольную и сенсорную сферы, память, мелкую моторику.

Детско-родительский курс для раннего развития детей. Развиваем интеллект, речь, двигательную, произвольную и сенсорную сферы, память, мелкую моторику. Английский язык для малышей от 2 лет. Занятия английским языком для самых маленьких. Изучаем алфавит, счет, учим слова, предложения и песенки в игровой форме.

Занятия английским языком для самых маленьких. Изучаем алфавит, счет, учим слова, предложения и песенки в игровой форме. Логоритмика. Занятия логоритмикой помогают развить речь ребенка, речевой слух, овладеть правильным темпом речи, научиться держать осанку и правильно дышать во время разговора.

Занятия логоритмикой помогают развить речь ребенка, речевой слух, овладеть правильным темпом речи, научиться держать осанку и правильно дышать во время разговора. Индивидуальные занятия с логопедом. Занятия с логопедом помогают устранить речевые нарушения, научиться правильно произносить звуки. От чистоты речи зависит грамотность письма и усвоение иностранных языков.

Занятия с логопедом помогают устранить речевые нарушения, научиться правильно произносить звуки. От чистоты речи зависит грамотность письма и усвоение иностранных языков. Индивидуальные занятия с психологом. Индивидуальное консультирование, помощь в решении возрастных проблем. Психотерапия.

Занятия для детей от 3 до 5 лет:

«Супер Детки 3-4 года». Группа раннего развития для детей 3-4 лет. Общаемся, играем, изучаем буквы и цифры, цвета и формы, текстуры, развиваем слух, память, внимательность.

Группа раннего развития для детей 3-4 лет. Общаемся, играем, изучаем буквы и цифры, цвета и формы, текстуры, развиваем слух, память, внимательность. «Супер Детки 4-5 лет». Группа ранней подготовки к школе для детей 4-5 лет. Изучаем алфавит, счет, учимся читать, общаться, конструировать. Развиваем произвольность и самоконтроль.

Группа ранней подготовки к школе для детей 4-5 лет. Изучаем алфавит, счет, учимся читать, общаться, конструировать. Развиваем произвольность и самоконтроль. Английский язык для детей 3-4 и 4-5 лет. Курсы английского языка с 3 лет. Группы комплектуются по возрасту. В игровой форме дети изучают английский, тренируют память, развивают внимание и самоконтроль.

Курсы английского языка с 3 лет. Группы комплектуются по возрасту. В игровой форме дети изучают английский, тренируют память, развивают внимание и самоконтроль. Музыкальный уголок 3+. Обучение пению и развитие музыкального слуха у детей с 3 лет. Группы комплектуются по возрасту.

Обучение пению и развитие музыкального слуха у детей с 3 лет. Группы комплектуются по возрасту. Изостудия 3+. Изучаем разные техники рисования, рисуем на разных фактурах — глине, холсте, дереве, бумаге.

Изучаем разные техники рисования, рисуем на разных фактурах — глине, холсте, дереве, бумаге. Театральная студия 3+. Театральный кружок помогает детям раскрепоститься, раскрыть творческий потенциал, музыкальный слух и актерские данные.

Театральный кружок помогает детям раскрепоститься, раскрыть творческий потенциал, музыкальный слух и актерские данные. Танцы для детей 3+. Учим детей управлять своим телом, развиваем чувство ритма, пластичность, гибкость.

Учим детей управлять своим телом, развиваем чувство ритма, пластичность, гибкость. Логоритмика. Развиваем речевой слух, учим правильному дыханию, темпу речи, формируем правильную осанку.

Занятия для детей от 5 до 7 лет:

«Супер Детки 6-7 лет. Подготовка к школе» . Группы подготовки к школе для детей 6-7 лет. Учимся читать, считать, писать, развиваем навыки скорочтения, развиваем самоконтроль. Творческое занятие — на каждом уроке.

. Группы подготовки к школе для детей 6-7 лет. Учимся читать, считать, писать, развиваем навыки скорочтения, развиваем самоконтроль. Творческое занятие — на каждом уроке. Курсы английского языка для детей 5-7 лет. Групповые и индивидуальные занятия. Группы комплектуются по возрасту.

Групповые и индивидуальные занятия. Группы комплектуются по возрасту. Музыкальный уголок.

Изостудия.

Театральная студия.

Танцы.

Логоритмика.

Спорткласс, фитнес для детей. Укрепляем здоровье, снимаем эмоциональное напряжение, развиваем интеллект, учимся дисциплине.

Занятия для детей от 7 до 12 лет:

Веселая продлёнка. Группы временного пребывания детей. Помощь с уроками, творческие и интеллектуальные занятия.

Группы временного пребывания детей. Помощь с уроками, творческие и интеллектуальные занятия. Курсы английского языка для детей от 7 лет. Индивидуальные занятия, помощь с выполнением домашних заданий 1-4 класс.

Индивидуальные занятия, помощь с выполнением домашних заданий 1-4 класс. Развитие внимания, мышления, интеллекта. Программа моторной коррекции. Нейропсихологические занятия позволяют развить способности ребенка, память, внимание, улучшить успеваемость в школе.

Программа моторной коррекции. Нейропсихологические занятия позволяют развить способности ребенка, память, внимание, улучшить успеваемость в школе. Изостудия.

Театральная студия.

Индивидуальные занятия с логопедом.

Индивидуальные занятия с психологом. Психотерапия.

Кроме того, в центре «Супер Детки» вы можете выбрать следующие занятия:

Комплексная подготовка ребенка к школе;

Группы временного пребывания;

Веселая продлёнка — помощь младшим школьникам в выполнении домашнего задания, консультирование по освоению учебного материала;

Клуб счастливых родителей — мастер-классы, семинары, лекции, беседы со специалистами и посиделки с разговорами о родительстве в неформальной обстановке;

Индивидуальные консультации прекрасного логопеда и опытного психолога, психотерапевта;

Психотерапия для взрослых;

Хобби-занятия для детей и взрослых: музыкальные, танцевальные, спортивные, иностранные языки, изостудия и творческая мастерская;

Развлечения и праздники.

Гроссмейстер общения. Тренинги для школьников 14-16 лет. Хотите со 100% гарантией производить впечатление на окружающих, нравиться незнакомым людям? Знаете ли, как просить, чтобы не отказали, и критиковать так, чтобы другие не обижались? А вообще умеете ли вы отказывать в том, что не хочется делать? Можете определить в разговоре, когда собеседник лукавит или врёт вам? Владеете ли вы языком жестов? Секреты манипулирования — миф или реальность? Как защититься от манипулирования? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на этом курсе.

Вы не знаете, где провести день рождения ребенка, выпускной или школьный праздник? Приходите в «Супер Детки» не только учиться, но и развлекаться! Здесь регулярно проводят детские праздники, интерактивные развлекательные программы, кукольные спектакли, устраивают музыкальные вечера.

Семейный центр «Супер Детки» — полноценное развитие вашего ребенка в атмосфере домашнего тепла и внимания!

Тула, ул. Михеева, 15

8 (906) 532-55-50 , 8 (4872) 52-52-23

supdetki.ru

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