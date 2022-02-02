5 причин поставить дом на охрану

Обустраивая дом или квартиру, мало кто сразу продумывает охранную систему – пока, как говорится, не грянет гром. Но стоит ли ждать неприятных происшествий, чтобы учиться на своих ошибках?

Охранная сигнализация надежно защитит дом и даст бесценное чувство защищенности и безопасности – ведь дом должен быть крепостью, где можно ничего не бояться.

Пультовая охрана – это не только защита от взлома и ограбления: современные охранные системы способны на большее. Ради каких удобств и выгод стоит поставить жилище под охрану, рассказывает Андрей Филатов, начальник центра оперативного управления ОХ «Барс». Именно его служба круглосуточно обеспечивает контроль за объектами, находящимися под охраной и в случае срабатывания систем сразу же направляет на место группы быстрого реагирования.

Андрей Филатов, начальник центра оперативного управления ОХ «Барс».

– В современном мире вопрос сохранности имущества стоит достаточно остро. Связано это с ростом преступности и развитием технологий, с помощью которых злоумышленники совершают преступления. В результате этого угроза взлома дома, квартиры, дачи, гаража, кражи личных вещей постоянно растёт.

Пультовая охрана поможет избежать всех этих проблем. Она необходима для предотвращения и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации. «Что может произойти с моей квартирой?» – спросит кто-то. Давайте рассмотрим разные ситуации:

1. Несанкционированное проникновение в дом

Эту ситуацию я бы сформулировал иначе: «В дом собираются проникнуть злоумышленники» – потому что наличие охранной системы в большинстве случае является сдерживающим фактором, тот есть помогает предотвратить взлом. Информационная табличка о том, что квартира/дом находится под охраной, скорее всего заставит непрошеных гостей резко поменять свои планы. А если это их не убедит и проникновение в квартиры состоится, сигнализация сработает мгновенно, и экипаж будет на месте в течение нескольких минут. Если дом оборудован системой видеонаблюдения, факт взлома автоматически будет зафиксирован в видеоматериалах.

2. Порча личного имущества

Злоумышленники могут проникнуть в дом, и даже если там нет особых ценностей – они в любом случае нанесут ущерб отделке, нарушат порядок, могут испортить мебель и технику. Восстанавливать дом после разгрома – дорогое удовольствие. Затраты на охранную сигнализацию в десятки раз меньше возможного материального ущерба, плюс моральный вред – испуг, стресс, переживания. Не подвергайте себя таким испытаниям!

3. Защита от пожара и потопа

Охранная система не потушит возгорание и не перекроет воду. Но если она оборудована датчиками задымления, утечки воды и газа, они тут же передадут сигнал о происшествии на пульт, а оттуда – собственнику. Экипаж приедет на место и дождется владельца дома, при необходимости вызвав экстренные службы.

4. Защита вас и вашей семьи

Дома должно быть безопасно, особенно когда в ваше отсутствие там находятся дети или пожилые родители. Охранная система с тревожной кнопкой будет стоять на защите вашего комфорта и личного пространства.

Тревожная кнопка обеспечивает моментальный вызов группы быстрого реагирования в экстренных случаях – если в дом в присутствии хозяев ворвались злоумышленники или произошел конфликт, угрожающий здоровью и жизни хозяев. Время от срабатывания кнопки до передачи вызова экипажу занимает доли секунды. На место происшествия выезжает ГБР, экипаж которой подготовлен к любым экстренным ситуациям.

5. Возможность уехать, не пережи-вая о безопасности дома

Уезжая даже на пару дней, вы оставляете дом без присмотра – и может произойти все что угодно. Отдыхать или заниматься делами в командировке нужно со спокойной душой, и это спокойствие даст охранная система. В случае незаконного проникновения в дом злоумышленник будет остановлен группой быстрого реагирования, а владелец сразу же оповещен.

Как работает охранная сигнализация?

Данные о состоянии объектов, находящихся под охраной «Барса», выводятся на пульт централизованного наблюдения, отвечающего самым современным требованиям. Поступивший с охраняемого объекта сигнал «тревога» незамедлительно передается сотрудникам экипажей групп быстрого реагирования, вооруженным табельным оружием.

Ближайший наряд принимает поступившее сообщение и в срочном порядке следует на объект для выяснения причин срабатывания технических средств охраны.

Экипажи быстрого реагирования «Барс» рассредоточены во всех районах города Тулы, чтобы иметь возможность быстро добраться в любую точку города. Их количества достаточно для оперативного прибытия на охраняемый объект, пресечения противоправных действий в отношении охраняемого имущества и задержания правонарушителей.

Какую охранную систему выбрать?

Функциональность охранного оборудования напрямую зависит от комплекса датчиков – он подбирается индивидуально, исходя из пожеланий и потребностей собственника жилья. Специалисты охранного холдинга «Барс» найдут грамотное решение для каждой конкретной ситуации, помогут с выбором технического оборудования, его подключением на пульт централизованной охраны.

Затраты на охранную сигнализацию не сопоставимы с материальным ущербом и другими последствиями, которые могут причинить незваные гости. Охранная сигнализация – это уверенность в том, что ваше имущество находится под надёжной защитой.

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