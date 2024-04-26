Приемная кампания для абитуриентов: специальности и порядок поступления в 2024 году

Тульский государственный университет
Тульский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Частное образовательное учреждение высшего образования «Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»
Работает в Туле с 1930 года.
Факультеты:
- Естественнонаучный институт,
- Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева,
- Институт горного дела и строительства,
- Институт гуманитарных и социальных наук,
- Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,
- Институт права и управления,
- Институт прикладной математики и компьютерных наук,
- Медицинский институт,
- Политехнический институт,
- Институт международного образования,
- Департамент управления контингентом обучающихся «Студенческий офис»,
- Интернет-институт,
- Технический колледж им. С. И. Мосина,
- Факультет довузовской подготовки.
Уровень подготовки: специалитет (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: есть.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: получение возможно.
Бесплатное обучение: есть.
210 бюджетных в Техническом колледже им. С. И. Мосина ТулГУ, 1501 бюджетное место в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 21 бюджетное место в бакалавриате (заочная и очно-заочная формы обучения), 335 бюджетных мест в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).
Общежитие: предоставляется.
Отсрочка от армии: предоставляется.
В 2024 году открыт прием на новые направления подготовки бакалавриата — 21.03.01 Нефтегазовое дело, 42.03.05 Медиакоммуникации, 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык, английский), магистратуры — 18.04.01 Химическая технология, среднего профессионального образования — 38.02.06 Финансы.
При университете есть военный учебный центр. Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программам военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте.
Адреса и контакты: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, телефон: +7 (4872) 35-34-44, факс: +7 (4872) 35-81-81, e-mail: [email protected], адрес официального сайта — https://tulsu.ru.
Время работы и телефоны приёмной комиссии в период приема документов для поступления в университет: пн.-сб. с 9.00 до 16.00, +7 (4872) 33-23-32, 8 800 4444-071.
Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, 155, 5-й учебный корпус ТулГУ.
День открытых дверей состоится
19 мая 2024 года.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Реклама.
Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Работает в Туле 29 лет.
Факультеты:
- высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура);
- колледж (среднее профессиональное образование);
- центр дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).
Уровень подготовки
Среднее профессиональное образование:
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность;
- 40.02.04 Юриспруденция.
Высшее образование:
Бакалавриат:
- 40.03.01 Юриспруденция.
Специалитет:
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
Магистратура:
- 40.04.01 Юриспруденция.
Формы обучения вуза:
- по программам высшего образования: очная, очно-заочная, заочная;
- по программам среднего профессионального образования: очная.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: есть.
Второе высшее: есть.
Бесплатное обучение: есть. В 2024 году институту выделено 20 бюджетных мест: 7 мест по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 6 мест по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет), а также 7 мест по специальности среднего профессионального образования 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего образования).
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: есть.
В 2024 году колледж института открывает набор на новую специальность среднего профессионального образования «юриспруденция», направленную на подготовку специалистов среднего звена, которые сегодня высоко востребованы в судебной системе и правоохранительных органах, а также в иных органах и организациях в сферах социального обеспечения и оказания государственных услуг населению. Поступить на обучение по указанной специальности могут выпускники как 9-х, так и 11-х классов общеобразовательных школ.
Вступительные испытания, учитываемые при поступлении: результаты ЕГЭ по русскому языку, истории (или иностранному (английскому) языку) и обществознанию (сданные в 2020–2024 гг.). Для лиц, поступающих на базе профессионального образования, в институте проводятся вступительные испытания по следующим дисциплинам: русский язык, история государства и права России (или иностранный (английский) язык в сфере юриспруденции), основы государства и права.
В 2024 году у абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и (или) высшего образования, будет возможность сдавать вступительные испытания, проводимые в университете, с использованием дистанционных технологий.
В университете функционирует Военный учебный центр (ВУЦ), в который ежегодно проводится отбор юношей, обучающихся по программам высшего образования. Лица, прошедшие военную подготовку в ВУЦ, не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.
Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня.
Преимущества Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России):
- Государственный вуз, входящий в систему Министерства юстиции Российской Федерации. Бессрочные лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная аккредитация реализуемых образовательных программ.
- По итогам обучения студенты получают диплом головного вуза (Москва).
- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
- Индивидуальный подход к каждому студенту.
- Гибкая система оплаты обучения, предоставление скидок по оплате для отдельных категорий граждан.
- Широкая база мест прохождения практики, помощь в трудоустройстве.
- Активная внеучебная деятельность и сильные традиции студенческого самоуправления.
Факультет высшего образования. Начало приема заявлений: 20 июня.
Окончание приема заявлений:
- на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета (бюджетные места): 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ); 15 июля (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно);
- на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета (места по договорам об образовании): 20 августа (для поступающих по результатам ЕГЭ); 9 августа (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно);
- в магистратуру: 19 августа (для поступающих на очную форму обучения); 16 сентября (для поступающих на заочную форму обучения).
Колледж. Начало приема заявлений: 20 июня.
Окончание приема заявлений:
- по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность — 10 августа;
- по специальности 40.02.04 Юриспруденция — 13 августа.
Заявления принимаются: лично; посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; через личный кабинет абитуриента с использованием электронной информационно-образовательной системы университета, а также через операторов почтовой связи общего пользования.
Адреса и контакты: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 104. Тел.: +7 (4872) 700-224 (приемная директора). Сайт: tula.rpa-mu.ru. Эл. почта: [email protected]; [email protected].
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
- понедельник — пятница с 9.00 до 17.00;
- суббота с 9.00 до 16.00.
Тел.: +7 999 389-59-78; +7 (4872) 333-010. Эл. почта: [email protected]; [email protected].
Начало работы приемной комиссии: 20 июня 2024 г.
День открытых дверей состоится
18 мая, 15 июня в 14.00. Подробная информация будет размещена на официальном сайте института.
Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Реклама.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова»
В декабре 2023 года институту исполнилось 20 лет.
Направления подготовки
Уровень бакалавриата:
- Специальное (дефектологическое) образование.
- Государственное и муниципальное управление.
- Юриспруденция.
- Менеджмент.
- Экономика.
Уровень магистратуры:
- Психолого-педагогическое образование.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: нет.
Второе высшее: есть.
Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
Для поступающих по результатам ЕГЭ в 2024 году добавили предметы по выбору: иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии.
В институте работает Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь населению. Она также сотрудничает с общественными организациями и объединениями, участвует в различных научно-методических мероприятиях, проектах, активно содействует правовому просвещению населения.
Лаборатория психолого-педагогической помощи является структурным подразделением ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова, созданным для проведения практических занятий и прохождения практики студентов, проходящих подготовку по образовательным программам и их профессионально-образовательным профилям: психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.
Адреса и контакты: 300028, Тула, ул. Болдина, 98-б, +7 (4872) 56-32-39, 56-38-82.
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
- понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
- пятница с 9.00 до 17.00,
- суббота с 9.00 до 16.00.
Телефоны приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39, 56-38-82.
Заявления принимаются в здании института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза (на сайте www.тиуб.рф).
По всем формам обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 1 июня 2024 года.
День открытых дверей состоится
27 апреля, 18 мая в 12.00.
Абитуриентов ждут в здании института по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-б, аудитория 201. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!