Приемная кампания для абитуриентов: специальности и порядок поступления в 2024 году

erid: F7NfYUJCUneLr2UsJPSF; erid: F7NfYUJCUneLr2UsJjDh; erid: F7NfYUJCUneLr2UsJjNd; Фото Алексея Пирязева.

Тульский государственный университет

Тульский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Частное образовательное учреждение высшего образования «Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова»

Работает в Туле с 1930 года.

Факультеты:

Естественнонаучный институт,

Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева,

Институт горного дела и строительства,

Институт гуманитарных и социальных наук,

Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,

Институт права и управления,

Институт прикладной математики и компьютерных наук,

Медицинский институт,

Политехнический институт,

Институт международного образования,

Департамент управления контингентом обучающихся «Студенческий офис»,

Интернет-институт,

Технический колледж им. С. И. Мосина,

Факультет довузовской подготовки.

Уровень подготовки: специалитет (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: получение возможно.

Бесплатное обучение: есть.

210 бюджетных в Техническом колледже им. С. И. Мосина ТулГУ, 1501 бюджетное место в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 21 бюджетное место в бакалавриате (заочная и очно-заочная формы обучения), 335 бюджетных мест в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).

Общежитие: предоставляется.

Отсрочка от армии: предоставляется.

В 2024 году открыт прием на новые направления подготовки бакалавриата — 21.03.01 Нефтегазовое дело, 42.03.05 Медиакоммуникации, 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык, английский), магистратуры — 18.04.01 Химическая технология, среднего профессионального образования — 38.02.06 Финансы.

При университете есть военный учебный центр. Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программам военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте.



Адреса и контакты: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92, телефон: +7 (4872) 35-34-44, факс: +7 (4872) 35-81-81, e-mail: [email protected], адрес официального сайта — https://tulsu.ru.

Время работы и телефоны приёмной комиссии в период приема документов для поступления в университет: пн.-сб. с 9.00 до 16.00, +7 (4872) 33-23-32, 8 800 4444-071.

Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, 155, 5-й учебный корпус ТулГУ.

День открытых дверей состоится

19 мая 2024 года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Реклама.



Работает в Туле 29 лет.

Факультеты:

высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура);

колледж (среднее профессиональное образование);

центр дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

Уровень подготовки

Среднее профессиональное образование:

40.02.02 Правоохранительная деятельность;

40.02.04 Юриспруденция.

Высшее образование:

Бакалавриат:

40.03.01 Юриспруденция.

Специалитет:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;

40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Магистратура:

40.04.01 Юриспруденция.

Формы обучения вуза:

по программам высшего образования: очная, очно-заочная, заочная;

по программам среднего профессионального образования: очная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: есть. В 2024 году институту выделено 20 бюджетных мест: 7 мест по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 6 мест по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет), а также 7 мест по специальности среднего профессионального образования 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего образования).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

В 2024 году колледж института открывает набор на новую специальность среднего профессионального образования «юриспруденция», направленную на подготовку специалистов среднего звена, которые сегодня высоко востребованы в судебной системе и правоохранительных органах, а также в иных органах и организациях в сферах социального обеспечения и оказания государственных услуг населению. Поступить на обучение по указанной специальности могут выпускники как 9-х, так и 11-х классов общеобразовательных школ.

Вступительные испытания, учитываемые при поступлении: результаты ЕГЭ по русскому языку, истории (или иностранному (английскому) языку) и обществознанию (сданные в 2020–2024 гг.). Для лиц, поступающих на базе профессионального образования, в институте проводятся вступительные испытания по следующим дисциплинам: русский язык, история государства и права России (или иностранный (английский) язык в сфере юриспруденции), основы государства и права.

В 2024 году у абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и (или) высшего образования, будет возможность сдавать вступительные испытания, проводимые в университете, с использованием дистанционных технологий.

В университете функционирует Военный учебный центр (ВУЦ), в который ежегодно проводится отбор юношей, обучающихся по программам высшего образования. Лица, прошедшие военную подготовку в ВУЦ, не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.

Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня.

Преимущества Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России):

Государственный вуз, входящий в систему Министерства юстиции Российской Федерации. Бессрочные лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная аккредитация реализуемых образовательных программ.

По итогам обучения студенты получают диплом головного вуза (Москва).

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.

Индивидуальный подход к каждому студенту.

Гибкая система оплаты обучения, предоставление скидок по оплате для отдельных категорий граждан.

Широкая база мест прохождения практики, помощь в трудоустройстве.

Активная внеучебная деятельность и сильные традиции студенческого самоуправления.

Факультет высшего образования. Начало приема заявлений: 20 июня.

Окончание приема заявлений:

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета (бюджетные места): 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ); 15 июля (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно);

на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета (места по договорам об образовании): 20 августа (для поступающих по результатам ЕГЭ); 9 августа (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно);

в магистратуру: 19 августа (для поступающих на очную форму обучения); 16 сентября (для поступающих на заочную форму обучения).

Колледж. Начало приема заявлений: 20 июня.

Окончание приема заявлений:

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность — 10 августа;

10 августа; по специальности 40.02.04 Юриспруденция — 13 августа.

Заявления принимаются: лично; посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; через личный кабинет абитуриента с использованием электронной информационно-образовательной системы университета, а также через операторов почтовой связи общего пользования.

Адреса и контакты: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 104. Тел.: +7 (4872) 700-224 (приемная директора). Сайт: tula.rpa-mu.ru. Эл. почта: [email protected]; [email protected].

Время работы и телефоны приёмной комиссии:

понедельник — пятница с 9.00 до 17.00;

суббота с 9.00 до 16.00.

Тел.: +7 999 389-59-78; +7 (4872) 333-010. Эл. почта: [email protected]; [email protected].

Начало работы приемной комиссии: 20 июня 2024 г.

День открытых дверей состоится

18 мая, 15 июня в 14.00. Подробная информация будет размещена на официальном сайте института.

Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Реклама.



В декабре 2023 года институту исполнилось 20 лет.

Направления подготовки

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование.

Государственное и муниципальное управление.

Юриспруденция.

Менеджмент.

Экономика.

Уровень магистратуры:

Психолого-педагогическое образование.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Второе высшее: есть.

Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Для поступающих по результатам ЕГЭ в 2024 году добавили предметы по выбору: иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

В институте работает Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь населению. Она также сотрудничает с общественными организациями и объединениями, участвует в различных научно-методических мероприятиях, проектах, активно содействует правовому просвещению населения.

Лаборатория психолого-педагогической помощи является структурным подразделением ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова, созданным для проведения практических занятий и прохождения практики студентов, проходящих подготовку по образовательным программам и их профессионально-образовательным профилям: психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.

Адреса и контакты: 300028, Тула, ул. Болдина, 98-б, +7 (4872) 56-32-39, 56-38-82.

Время работы и телефоны приёмной комиссии:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 17.00,

суббота с 9.00 до 16.00.

Телефоны приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39, 56-38-82.

Заявления принимаются в здании института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза (на сайте www.тиуб.рф).

По всем формам обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 1 июня 2024 года.

День открытых дверей состоится

27 апреля, 18 мая в 12.00.

Абитуриентов ждут в здании института по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-б, аудитория 201. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА». Реклама.