Врачи о сезонных летних болезнях, опасных симптомах и телемедицине

Как избежать летних проблем со здоровьем или справиться с ними быстро? Знать их в лицо и при появлении симптомов сразу обращаться к грамотным докторам!

Врачи «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» подскажут, на что обратить внимание и как уберечь себя и детей от сезонных заболеваний.

Простуды и инфекции у детей. Избыточная инсоляция и перегревание организма приводят к снижению иммунитета и активации условно-патогенной флоры, поэтому в летнее время так нередки ОРЗ, тонзиллиты, ангины. При любых тревожных симптомах покажите ребенка врачу, чтобы избежать осложнений! В нашей клинике мы проводим полный спектр бактериального обследования носоглотки, анализы крови на антитела к вирусам, при необходимости педиатр направит вас к отоларингологу, инфекционисту, которые подберут эффективное лечение.

Ротавирусные инфекции. Одна из частых летних проблем – ротавирусные инфекции: поднимается температура, начинается тошнота и рвота, боли в животе, иногда диарея. Знайте, что под маской ротавируса может начинаться острый аппендицит! Разобраться помогут только опытный врач и обследования: общий анализ крови, мочи, УЗИ органов брюшной полости, анализы кала на вирусные и кишечные инфекции. При появлении симптомов не медлите – обращайтесь к врачу! Весь спектр обследований и консультаций вы можете получить в клинике «Эксперт».

«Постковидные» расстройства. Перенесенный ковид может негативно сказаться на психике: мы всё чаще сталкиваемся с такими состояниями у пациентов, как эмоциональная неустойчивость (раздражительность, конфликтность, плаксивость), астенические состояния (усталость от привычных нагрузок, снижение мотивации, апатия). Врачи отмечают увеличение числа кардионеврозов: жалоб на учащённое сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, которые не подтверждаются при обследовании.

Прислушайтесь к врачу, если он советует вам обратиться за психологической помощью!

Кишечные расстройства у детей. Жаркая погода, излишества в питании на отдыхе, несоблюдение санитарных норм при большом скоплении людей на курортах – летом все эти факторы часто приводят к нарушению пищеварения у детей. Очень много жалоб на нарушение аппетита, отказ от еды, тошноту, рвоту, послабление стула, боли в животе. Данная симптоматика может сопровождаться повышением температуры и интоксикацией – слабостью, вялостью, апатичностью. Эта картина характерна для многих поражений ЖКТ (кишечные инфекции, вирусные заболевания и даже аппендицит), поэтому необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. В нашей клинике работают педиатр, детский гастроэнтеролог, инфекционист, хирург – специалисты помогут разобраться с клиническими проявлениями, дадут заключение о необходимости госпитализации или назначат лечение на дому. Доктор направит ребенка на исследования (анализы, УЗИ) и по результатам скорректирует диагноз и терапию. Для этого можно не везти ребенка на повторный прием, а из дома проконсультироваться с врачом через наш сервис телемедицины TELEMEDEX.

Сезонные воспаления. Лидеры сезонных заболеваний – воспалительные процессы мочеполовых органов: пиелонефрит, цистит, уретрит у обоих полов, воспаление предстательной железы у мужчин. Без лечения болезнь может перейти в хроническую стадию, поэтому срочно отправляйтесь к врачу, если у вас появились выделения из мочеиспускательного канала; повторяющиеся зуд, жжение, резкая боль при мочеиспускании; частое мочеиспускание; ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря (может указывать на мочекаменную болезнь, причем еще до появления заметных симптомов); кровь в моче.

Точный диагноз и своевременная медицинская помощь помогут справиться с недугом, значительно улучшить самочувствие и вернуть радость жизни!

Отиты. Жарким летом мы все много купаемся. После плавания вода, попавшая в ухо, может привести к переохлаждению – и возникает отит, воспалительный процесс в ухе. Он может быть бактериальным и вирусным, вторые встречаются всё чаще: они имеют более выраженный болевой синдром и более затяжное течение. Если вы столкнулись с такой проблемой, не занимайтесь самолечением – это только ухудшит состояние. В клинике «Эксперт» на приеме у отоларинголога можно сразу сдать мазки, при необходимости анализы крови, осмотреть ухо эндоскопом, чтобы оценить состояние ушного хода и перепонки, очистить ухо от отделяемого, чтобы улучшить контакт лекарств с воспаленным участком, и установить лекарственный препарат.

Отеки беременных. Летом у будущих мам часто возникают отеки на фоне жары и чрезмерного употребления жидкости, чаще сладкой, которая задерживается в тканях, приводит к повышению объема циркулирующей крови и артериального давления. Это, в свою очередь, вызывает нарушение маточно-плацентарного кровотока и гипоксические страдания малыша. Первый признак задержки жидкости – патологическая прибавка массы тела более 400-450 г в неделю.

Избежать отеков можно. Старайтесь не находиться на солнце и в духоте. Дважды в день принимайте контрастный душ. Гуляйте утром и вечером. Питайтесь сбалансированно, с достаточным количеством белка (мясо, рыба, сыр, творог) и клетчатки (овощи). Ограничьте употребление сокосодержащих калорийных фруктов и ягод (арбузы, дыни, виноград, бананы). Чистую негазированную воду при этом ограничивать не стоит. Если появились видимые отеки или вы почувствовали изменения в шевелении плода, сразу же обратитесь к врачу, ведущему беременность.

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