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Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения

Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения

Татьяна Панкеева развивает старинное ремесло. Мечтает, чтобы в нашем регионе как можно больше людей заинтересовалось этой техникой. 

Тульская всечка — украшение деревянных поверхностей путем зачеканивания тонкой металлической проволоки в специально подготовленный паз на поверхности изделия. Датой возникновения ремесла считается 1712 год, а местом зарождения – Тульский оружейный завод, где мастера по заказам и эскизам украшали оружие.

Всечка много лет была популярна, но со временем про эту технику стали забывать. Сейчас в Туле осталось лишь три мастера, знающих секреты этого ремесла.

Myslo побывал в гостях у тульской умелицы Татьяны Панкеевой. Творчеством она занимается дома, говорит, в Туле не осталось мастерских. Мастерица продолжает дело своего учителя — Сергея Горбунова.

Татьяна говорит, что изначально расценивала это занятие как хобби, но спустя годы увлечение переросло в работу, пусть и малооплачиваемую.

– Я пришла в тульскую всечку в 1996 году после того, как освоила вышивку, вязание крючком, на спицах. Хотелось занять себя чем-то интересным, самореализоваться. Родители меня отдали в мастерскую подмастерьем. Моим учителем стал Сергей Витальевич Горбунов.

Эта техника сразу заинтересовала Татьяну. По ее словам, работа тонкая, кропотливая. Нужны усидчивость и терпение, не у каждого хватит нервов заниматься таким творчеством.


Рабочие инструменты и материалы.

Татьяна украшает деревянные расчески, кулоны, подвески, ручки ножей, шкатулки, посуду.

– Материалы заказываю в интернете: деревянные доски, ракушки для разноцветных вставок. Все заготовки делаю сама. Они вытачиваются на специальных станках. Прошусь к знакомым, у которых есть сараи, чтобы там делать лекала, — это достаточно пыльная работа.
 
Изделие создается в несколько этапов. Сначала появляется идея. Татьяна рассказывает, что иногда это случается внезапно и приходится делать зарисовки на том, что попадется под руку.
 
На доску мастер наносит контуры, затем выпиливает форму лобзиком. Шлифует на станках, с помощью наждачной бумаги убирает шероховатости. Наносит рисунок и начинает всекать — врезать в изделие проволоку, перламутр.
 
 
 
 
Все детали закрепляет клеем, зашлифовывает, затем покрывает олифой. Готовая поделка просыхает от трех дней до недели. После на нее наносят ващилки (специальная смесь из воска, канифоли и ацетона). Это придает изделию блеск.
 
У каждого мастера свои фишки и секреты производства. Отличительная особенность работ Татьяны — бабочки.
 
 

Иметь такое хобби затратно. По словам Татьяны, на изготовку одного кулона уходит в среднем от 300 до 500 рублей. Продать его можно будет максимум за 500.

– Да, это дело приносит минимум прибыли. Но я хочу поднять культурное достояние в регионе в этом направлении. Сейчас такой период времени, когда мы, мастера, замкнуты внутри города. Заказов из других регионов или стран почти нет, из-за коронавируса все контакты потерялись. Мы хотим развивать тульскую всечку хотя бы внутри города, области.
 

Татьяна говорит, что сейчас умельцы проводят мастер-классы в Музее оружия.

– Хотим, чтобы люди понимали — это не нарисованные узоры, а тонкая ручная работа. Это изысканно, культурно, красиво, сделано из природных материалов и совсем другая энергетика!

Галерея
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 1
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 2
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 3
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 4
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 5
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 6
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 7
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 8
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 9
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 10
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 11
Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 14:20 +12
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