Тульская всечка: как мастерица создает уникальные украшения
Татьяна Панкеева развивает старинное ремесло. Мечтает, чтобы в нашем регионе как можно больше людей заинтересовалось этой техникой.
Тульская всечка — украшение деревянных поверхностей путем зачеканивания тонкой металлической проволоки в специально подготовленный паз на поверхности изделия. Датой возникновения ремесла считается 1712 год, а местом зарождения – Тульский оружейный завод, где мастера по заказам и эскизам украшали оружие.
Всечка много лет была популярна, но со временем про эту технику стали забывать. Сейчас в Туле осталось лишь три мастера, знающих секреты этого ремесла.
Myslo побывал в гостях у тульской умелицы Татьяны Панкеевой. Творчеством она занимается дома, говорит, в Туле не осталось мастерских. Мастерица продолжает дело своего учителя — Сергея Горбунова.
Татьяна говорит, что изначально расценивала это занятие как хобби, но спустя годы увлечение переросло в работу, пусть и малооплачиваемую.
– Я пришла в тульскую всечку в 1996 году после того, как освоила вышивку, вязание крючком, на спицах. Хотелось занять себя чем-то интересным, самореализоваться. Родители меня отдали в мастерскую подмастерьем. Моим учителем стал Сергей Витальевич Горбунов.
Эта техника сразу заинтересовала Татьяну. По ее словам, работа тонкая, кропотливая. Нужны усидчивость и терпение, не у каждого хватит нервов заниматься таким творчеством.
Рабочие инструменты и материалы.
Татьяна украшает деревянные расчески, кулоны, подвески, ручки ножей, шкатулки, посуду.
Иметь такое хобби затратно. По словам Татьяны, на изготовку одного кулона уходит в среднем от 300 до 500 рублей. Продать его можно будет максимум за 500.
Татьяна говорит, что сейчас умельцы проводят мастер-классы в Музее оружия.
– Хотим, чтобы люди понимали — это не нарисованные узоры, а тонкая ручная работа. Это изысканно, культурно, красиво, сделано из природных материалов и совсем другая энергетика!