Тайная жизнь вашего дома: как гаджеты присматривают за вашей квартирой, пока вы отдыхаете

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Лето – время путешествий и отпусков. Часто при планировании отдыха многие задумываются не только о том, куда поехать, но и на кого оставить квартиру или дом. Ведь неважно, сколько вы будете отсутствовать – пару дней или недель, случится может все: от протечки труб до визита нежеланных гостей.

Конечно, можно попросить родственников или близких присмотреть за вашим жилищем, но есть более современное решение – система «Умный дом». Ее аналитики уже записали в топ-10 изобретений последнего столетия, наряду с гаджетами и соцсетями.

Что это?

«Умный дом» – это высокотехнологичная интеллектуальная система, которая объединяет в одну сразу несколько коммуникаций (освещение, отопление, видеонаблюдение, сигнализацию и т.д.) и дает возможность удаленно управлять ими с помощью специальных устройств.

Как работает?

Система «Умного дома» включает в себя три элемента: контролер, управляющие элементы и оборудование. Каждое звено неотделимо друг от друга и работает по определенной схеме.

Так, контроллер можно назвать «мозгом» умного дома. Прибор принимает, хранит и обрабатывает информацию, а также управляет всеми составляющими системы. А еще он – промежуточное звено между оборудованием «умного дома» и вашими гаджетами (смартфоном, планшетом или ноутбуком) и для его работы необходим быстрый и качественный мобильный интернет.

Ведь даже несмотря на хорошие функциональные параметры самой системы нестабильное соединение и низкие скорости могут создать проблемы: информация может не записаться или приходить с задержкой. Сегодня, по данным независимого исследования международной компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у МегаФона. Средняя скорость загрузки и передачи данных в Сети – 32,37 Мбит/с. Эта скорость обеспечит бесперебойную работу всех устройств на базе «Умного дома» и поможет поддерживать контакт с управляющими элементами. К ним относятся различные датчики и сенсоры, которые получают и передают информацию с приборов о повышение влажности или температуры воздуха, задымлении, протечки и т.д.

Далее, на основании данных от датчиков, в работу включается группа устройств. Они могут, например, перекрыть поток воды, выключить чайник или активировать сигнал тревоги.

Возможности и функции системы

«Умный дом» напрямую зависит от количества подключенных датчиков и оборудования. Уже установленную систему можно расширять, добавляя новые коммуникации или увеличивая спектр взаимодействия уже подключенных. Начать можно с недорогого готового решения. Одно из самых популярных и доступных по цене предлагает Xiaomi.

При желании из приборов, производимых этой компанией, можно собрать всю систему, а начинать можно буквально с одного гаджета. Из плюсов –совместимость этой умной техники с другими системами, что позволит значительно расширить основной функционал:

1. Защита от квартирных краж и ЧП

Одна из важных частей умного дома – система безопасности. Она дает возможность присматривать за жилищем с помощью камер видеонаблюдения, а встроенная сигнализация отпугнет нежеланных гостей. Также умная безопасность включает в себя охранно-пожарную сигнализацию, охрану периметра и мониторинг пропускных систем: окон, дверей, ворот и прочего.

Дополнительно можно настроить освещение, чтобы оно включалось и отключалось в определенное время. Это поможет создать видимость, что в жилище кто-то есть, и защитит от нежелательного вторжения.

Также благодаря датчикам и специальному оборудованию система убережет вашу квартиру или дом от любых чрезвычайных ситуаций, к которым относятся короткое замыкание, возгорание, потоп и прочие неприятности. «Умный дом» фиксирует и тут же передает всю информацию на ваши устройства. При этом есть возможность, чтобы источник проблемы автоматически ликвидировался до приезда специалистов (например, система перекроет шаровый кран на трубах).

2. Экономия семейного бюджета

С «Умным домом» экономия семейного бюджета перейдет на совершенно новый уровень без лишних усилий. Датчики шагов будут включать свет только тогда, когда он вам нужен. А, например, теплые полы, будут включаться только в строго определенное время или, когда в помещении температура опустится до указанных показателей. Экономия драгоценной электроэнергии всего за пару месяцев окупит покупку системы. Так, по данным экспертов, на этой статье расходов можно экономить до 40%.

3. Повышение качества жизни

Если вы мечтаете о горячем кофе, пока возвращаетесь домой из непогоды, или хотите, чтобы к вашему приходу робот-пылесос навел порядок, то вам нужно сделать пару кликов на телефоне и «Умный дом» обо всем позаботится. Это удобно и сильно экономит время, которого нам всем так не хватает в современном мире.

Кроме того, система может присмотреть за питомцем, детьми или пожилыми родственниками. В этом, в зависимости от задачи, могут помочь радионяня или датчики активности и физического состояния.

Таким образом, с помощью «Умного дома» вы можете сделать свое пространство более безопасным и эргономичным. А поддерживать быт станет проще, ведь с помощью гаджета вы сможет управлять устройствами из любой точки города или страны.