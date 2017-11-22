Елка, мандарины и ПЛАТЬЕ к Новому году!

Фото Александра Каналина.

Тулячки Вероника и Камилла решили отправиться за новогодними новинками в «Гипер Азарт» – место, где модные вещи можно купить по приемлемой цене – без ущерба «студенческому кошельку».

Здесь уже сейчас представлено большое количество праздничных платьев. «Если праздник пока не идет к нам, мы пойдем к нему», – подумали девушки и отправились в увлекательное путешествие по миру шопинга.

Сказать, что в «Гипер Азарте» богатый выбор вечерних платьев, – ничего не сказать. Огромное количество будоражащих воображение моделей, готовых покорить всех гостей вашего новогоднего мероприятия. Здесь вы легко получите уверенность в своей красоте, выбрав изысканный наряд, обувь, сумку.

«Королева» наступающего года – Огненная Желтая Собака, благородное и верное животное. И ваше роскошное платье, соответствующее модным тенденциям, непременно заставит ее дружелюбно завилять хвостом. «Гипер Азарт» позаботился о том, чтобы вы выглядели бесподобно: коллекция невероятных нарядов, представленных в магазине, несомненно придется по вкусу даже самой избирательной моднице!

Вероника и Камилла перемерили десятки платьев: ну очень внушительный выбор! От коротких соблазнительных моделей до длины миди – такое разнообразие действительно ставит в ступор.

Короткие платья в «Гипер Азарте» вдохновляют: силуэт может быть прямым, точеным, а может заканчиваться пышной юбкой. В тренде асимметрия, поэтому модницы точно не пропустят модели с перекосами, неровными застежками и подолом. По-прежнему актуальны строгие облегающие платья средней длины: они прекрасно подойдут как для семейных торжеств, так и для новогодних корпоративов.

Вечерние и коктейльные платья поражают воображение.

Ассортимент «Гипер Азарта» позволяет почувствовать себя как трепетной принцессой в воздушных тканях, так и роковой красавицей в ярком соблазнительном наряде.

Ваша задача – лишь подобрать наряд под обстановку на новогоднем торжестве, будь то домашнее застолье или шумная компания друзей.

Теперь – о цветах, в которых принято встречать наступающий год Огненной собаки. Непосредственно для новогоднего вечера можно выбрать что-то из коричневых, песочных, бежевых оттенков. К тому же такие платья будут уместны не только для торжественных мероприятий, но и для повседневной носки.

Новогоднее платье в зеленой гамме также придется по душе Желтой Собаке. Оригинальным выбором станет короткое платье с изящным кружевом: в этом гармоничном наряде вы точно станете королевой праздничного вечера.

Модницы, которые не приветствуют такие оттенки, могут обратить внимание на нежные пудровые оттенки. Пепельная роза, розовый беж, пастельный розовый – именно эти цвета были и остаются самыми актуальными цветами сезона. «Гипер Азарт» рекомендует: сочетайте розовые платья с нежными туфлями и скромными аксессуарами. Тогда ваш новогодний образ будет безупречным.

Наши девушки не смогли остановиться на одной модели: каждая купила по несколько платьев для разного повода.

– Я в восторге, – говорит Вероника. – Выбор «Гипер Азарта» радует: здесь столько платьев, что разбегаются глаза. После примерки даже появилось новогоднее настроение, хочется поскорее похвастаться новинкой.

– А мне особенно понравилось, что и одежду, и обувь, и сумку можно купить в одном месте, не бегая по разным магазинам. Это удобно, – говорит Камилла.

Заполучить новогоднее настроение можете и вы! Приходите в «Гипер Азарт» за покупками!

Тула, ул. Путейская, 5-а.