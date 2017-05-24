Выбираем платье для важного торжества
Платье одно, а поводов много, — об этом знает каждая леди. Салон «Коктейль» предлагает огромный выбор моделей, способных очаровать каждую тульскую модницу.
Тула, Красноармейский пр. 4
8-929-071-71-72
Группа ВК
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Цены: 3500 - 6000 рублей.
Размеры: от 42 до 52-54.
Ткани: в основном, натуральные. Отличная посадка по фигуре!
Все платья, представленные в статье, есть в наличии.
Платье - модное решение
Пережив нашествие милитари, кэжл и бесконечные джинсовые атаки, девушки постепенно возвращаются к вечному и прекрасному – к платью. И дизайнеры активно этому способствуют!
Итак, тренд 2017 – это флористические мотивы, растительные орнаменты. Здесь каждый находит свое. Кому-то милее мильфлер – мелкий цветочек на ткани, кто-то предпочтет настоящую живопись в текстиле.
Платья в этом году удались. Точнее, тенденции! Поэтому сегодня девушка вольна в своем выборе.
Ретро-реплики из всех эпох, всевозможные стилевые направления и поистине буйство текстур и принтов.
Сегодня становится ясно все отчетливее: платье – действительно инвестиция. Оно самодостаточно, но имеет массу лиц.
А за счет аксессуарной группы, макияжа и прически можно варьировать образы от нежного до вамп, от строгой классики до романтического направления.
Образ делают детали. Но композиционное ядро любого лука - это, конечно, платье!
Свадебная эволюция
Классические свадьбы постепенно уступают пальму первенства разнообразию. И сейчас невеста наконец-то может себе позволить все!
В том числе, маленькое белое платье как реплику из фильмов про Бриджит Бардо. Ничего лишнего! Лаконичность - ключевой тренд!
Профессионалы свадебной индустрии также все чаще замечают, что все естественное, натуральное завоевывает с каждым днем больше и больше девичьих сердец.
Поэтому нынешние невесты отмечают особой любовью шитье, кружево и платья в крестьянском, фольклорном стиле.
Собственно, пышными платьями и длинными шлейфами, и правда, мало кого удивишь. А молодые, динамичные пары хотят быть в тренде. Хотят быть уникальными во всем. От нарядов до сценария и общей стилистики свадьбы.
Подружки невесты полностью разделяют модные предпочтения свадьбы. И уже то там, то тут видишь легкие, не перегруженные аутфиты.
Женственные образы - нежные, легкие и акцентирующие внимание на молодости и нежности, а не на гламшике.
Итак, одно и то же платье может выполнять самые разные миссии: от платья для свидания и летней прогулки до роли свадебного или платья подружки невесты. Платье одно, поводов много!
Салон «Коктейль» от всей души желает всем читательницам портала Myslo любить платья и носить их как можно чаще, собирая восхищенные взгляды и комплименты!
Все платья, представленные на фото, есть в наличии! А в самом «Коктейле» еще больше вариантов!
Тула, Красноармейский пр. 4
8-929-071-71-72
Группа ВК
Профиль в Инстаграм
Цены: 3500 - 6000 рублей.
Размеры: от 42 до 52-54.