Выбираем платье для важного торжества

Фото Алексея Пирязева.

Платье одно, а поводов много, — об этом знает каждая леди. Салон «Коктейль» предлагает огромный выбор моделей, способных очаровать каждую тульскую модницу.

Тула, Красноармейский пр. 4

8-929-071-71-72

Группа ВК

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Цены: 3500 - 6000 рублей.

Размеры: от 42 до 52-54.

Ткани: в основном, натуральные. Отличная посадка по фигуре!

Все платья, представленные в статье, есть в наличии.

Платье - модное решение

Пережив нашествие милитари, кэжл и бесконечные джинсовые атаки, девушки постепенно возвращаются к вечному и прекрасному – к платью. И дизайнеры активно этому способствуют!

Итак, тренд 2017 – это флористические мотивы, растительные орнаменты. Здесь каждый находит свое. Кому-то милее мильфлер – мелкий цветочек на ткани, кто-то предпочтет настоящую живопись в текстиле.

Платья в этом году удались. Точнее, тенденции! Поэтому сегодня девушка вольна в своем выборе.

Ретро-реплики из всех эпох, всевозможные стилевые направления и поистине буйство текстур и принтов.

Сегодня становится ясно все отчетливее: платье – действительно инвестиция. Оно самодостаточно, но имеет массу лиц.

А за счет аксессуарной группы, макияжа и прически можно варьировать образы от нежного до вамп, от строгой классики до романтического направления.

Образ делают детали. Но композиционное ядро любого лука - это, конечно, платье!

Свадебная эволюция

Классические свадьбы постепенно уступают пальму первенства разнообразию. И сейчас невеста наконец-то может себе позволить все!

В том числе, маленькое белое платье как реплику из фильмов про Бриджит Бардо. Ничего лишнего! Лаконичность - ключевой тренд!

Профессионалы свадебной индустрии также все чаще замечают, что все естественное, натуральное завоевывает с каждым днем больше и больше девичьих сердец.

Поэтому нынешние невесты отмечают особой любовью шитье, кружево и платья в крестьянском, фольклорном стиле.

Собственно, пышными платьями и длинными шлейфами, и правда, мало кого удивишь. А молодые, динамичные пары хотят быть в тренде. Хотят быть уникальными во всем. От нарядов до сценария и общей стилистики свадьбы.

Подружки невесты полностью разделяют модные предпочтения свадьбы. И уже то там, то тут видишь легкие, не перегруженные аутфиты.

Женственные образы - нежные, легкие и акцентирующие внимание на молодости и нежности, а не на гламшике.

Итак, одно и то же платье может выполнять самые разные миссии: от платья для свидания и летней прогулки до роли свадебного или платья подружки невесты. Платье одно, поводов много!

Салон «Коктейль» от всей души желает всем читательницам портала Myslo любить платья и носить их как можно чаще, собирая восхищенные взгляды и комплименты!

Все платья, представленные на фото, есть в наличии! А в самом «Коктейле» еще больше вариантов!

Тула, Красноармейский пр. 4

8-929-071-71-72

Группа ВК

Профиль в Инстаграм

Цены: 3500 - 6000 рублей.

Размеры: от 42 до 52-54.