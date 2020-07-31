Директор Тульского филиала Страхового Дома ВСК: «Мы оказываем содействие развитию российского ОПК»

Город заслуженно носит звание одной из столиц ОПК России — Тульский регион известен своими оборонно-промышленными предприятиями. А в условиях рыночной экономики их эффективная и непрерывная работа невозможна без страховой защиты.

В преддверии этого дня мы решили поговорить с партнером мероприятия и представителем, пожалуй, главного страховщика ОПК региона — директором Тульского филиала Страхового Дома ВСК Татьяной Сусловой.

— ВСК на рынке уже более 28 лет, филиалы компании есть во всех регионах страны, включая Тулу. Расскажите, с чего все начиналось и каких результатов вам удалось достичь в регионе?

- Тульский филиал Страхового Дома ВСК был создан в 1993 году. За это время мы успели выстроить крепкие партнерские отношения с крупнейшими предприятиями ведущих отраслей промышленности региона. В нашем арсенале — сотрудничество с оборонными комплексами, строительными компаниями, производственными предприятиями, мы также активно работаем с компаниями из сегмента пищевой промышленности. Всё это стало возможным благодаря усилиям высококвалифицированных кадров, сплоченному, профессиональному коллективу филиала и, конечно же, качественным страховым продуктам, отвечающим высоким требованиям наших партнеров. Вклад нашего филиала в развитие страхового рынка региона был неоднократно отмечен благодарностями губернатора и правительства Тульской области.

— Самой актуальной темой в 2020 году стала пандемия коронавирусной инфекции. Многие компании потерпели убытки, некоторые вообще покинули рынок. Как пандемия повлияла на ВСК? Что вы предлагали клиентам в период самоизоляции?

– От кризиса, спровоцированного пандемией, пострадало значительное количество отраслей. Страхование здесь не является исключением. В связи с закрытием границ, у многих отпала необходимость в страховании выезжающих за рубеж. Также уменьшилась потребность в автостраховках. В режиме самоизоляции людям такие страховые продукты попросту не были нужны. Сформировался отложенный спрос. В это же время у россиян возрос интерес к программам страхования, связанным со здоровьем. А предложить такие продукты смогли те компании, которые уже давно выбрали стратегию цифрового развития, те, кто смог перестроить свои сервисы и вывести их в онлайн-формат. Мы еще в 2016 году стали цифровизировать продукты, а Тульский филиал одним из первых в филиальной сети компании начал внедрять дистанционные сервисы для удобства клиентов.

Сейчас потребитель может купить страховку на любой случай жизни, не выходя из дома.

Мы также активно развиваем сервисные пакеты к продуктам, разрабатываем специальные корпоративные программы лояльности, поэтому клиент получает не просто отдельный продукт, а целую экосистему. Например, раньше бесплатная телемедицина была только в корпоративном сегменте, сегодня ее получают все наши клиенты по программам ДМС. Благодаря внедренным сервисам, теперь в наших продуктах есть и спортивные онлайн-тренировки, и услуги консьержа, и помощь психолога. А программой «Индивидуальная защита» предусмотрены бесплатные тесты на COVID-19.

ВСК постоянно совершенствует свои бизнес-процессы и сервисы для того, чтобы быть не только надежной, но и удобной для клиента компанией. Наше мобильное приложение «ВСК страхование» позволяет приобрести полис онлайн, дистанционно урегулировать страховые случаи по автострахованию, страхованию квартиры или дома, страхованию от несчастных случаев и болезней. Кроме того, можно записаться к врачу и получить онлайн-консультацию.

— Страховой Дом ВСК сегодня входит в топ-10 страховщиков страны, а какие позиции занимает Тульский филиал в регионе?

– По итогам 2019 года мы стали лидерами страхового рынка Тульской области. Мы предлагаем нашим клиентам более сотни услуг, в том числе с использованием современных технологий. Если говорить про текущий год, то в ключевых сегментах страховой отрасли в регионе по итогам 1 квартала ВСК тоже заняла лидирующие позиции — мы входим в первую тройку среди страховых компаний по ОСАГО для юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию, каско для юридических лиц, а также имуществу юрлиц. По корпоративному страхованию Тульский филиал на первом месте среди филиальной сети компании.

— А для какого количества предприятий региона ВСК предоставляет страховые услуги уже сейчас? Вы упомянули ОПК, с какими крупными предприятиями оборонного комплекса вы работаете?

– У Тульского филиала порядка 1000 клиентов-юридических лиц. Среди них ведущий российский производитель и экспортер товарного чугуна ПАО «Тулачермет», компания, реализующая крупномасштабный проект по строительству литейно-прокатного комплекса по выплавке качественной углеродистой стали ООО «Тулачермет-Сталь», химическое предприятие ОАО «Щекиноазот», крупнейший производитель мяса индейки в России ЗАО «Краснобор», « АО Тульская птицефабрика», АО «Тульский молочный завод», Тульское областное управление инкассации «РОСИНКАС». Также мы сотрудничаем с рядом дорожных учреждений — с ГУ ТО «Тулаавтодор», ООО «Строймагистраль». Что касается оборонных предприятий, то это НПО «СТРЕЛА», ПАО «Тульский оружейный завод», НПО «Сплав», АО « Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова », АО «Тулаточмаш», АО «Щегловский вал». Мы обеспечиваем страховой защитой почти все оборонные предприятия в регионе.

— В 2020 году этот внушительный список клиентов обновился? Были ли заключены новые договоры страхования с ключевыми предприятиями в Тульской области?

– Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом. Уже в этом году мы подписали несколько крупных контрактов. Тульский филиал Страхового Дома ВСК обеспечивает страховой защитой по программам ДМС более 5 тыс. сотрудников производителя реактивных систем залпового огня НПО «Сплав» и более 10 тыс. сотрудников Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова . Страховыми полисами от несчастного случая при выявлении COVID-19 обеспечены почти 1500 работников АО «Тульский патронный завод». Для нас крайне важно такое партнерство, оно носит стратегический характер. Обеспечивая надежную страховую защиту и предоставляя гарантии получения страховых выплат, мы оказываем всестороннее содействие развитию российского оборонно-промышленного комплекса.

— Большая доля ваших клиентов — это юридические лица. А для физлиц реализуете какие-то продукты и страховые программы? Может ли к вам прийти обычный человек и купить страховку?

– Безусловно, мы работаем не только с компаниями, но уделяем повышенное внимание и работе с гражданами. Мы реализуем все страховые программы компании для физлиц. Их можно приобрести и в наших офисах, и в мобильном приложении «ВСК страхование». Также наши продукты доступны через каналы агентской сети ЦРС и клиентский зал. В год с помощью этих двух каналов мы обслуживаем около 20 тысяч человек. Каждый желающий может приобрести наши полисы автострахования — ОСАГО и КАСКО, застраховаться от несчастного случая, обеспечить защитой имущество и пр.

— И в завершении нашего разговора поделитесь планами на будущее. Как будет развиваться филиал?

– Выстраивать планы по развитию в столь непростых экономических реалиях достаточно сложно. Однако несмотря на нелегкий период, мы продолжим работать в интересах наших клиентов. Приоритетной задачей для нас является улучшение функционирующих сервисов, совершенствование клиентского опыта. Также мы планируем активнее развивать розничное направление страхования в регионе и расширять нашу агентскую сеть. Это позволит предложить удобные страховые сервисы и продукты максимальному количеству клиентов не только в столице и крупных городах Тульской области.

Подытоживая нашу встречу, приуроченную к предстоящему Дню Воздушно-десантных войск, поздравляю личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Вы являетесь надежной опорой безопасности нашей страны, в самых сложных ситуациях всегда показываете высочайший уровень подготовки и личное мужество. Желаю вам и дальше непрерывно поддерживать статус элиты Вооруженных сил и гордости Российской Федерации.