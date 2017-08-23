В какой кружок отдать ребенка

В 2016 году в Туле отгремел масштабный проект «Тульский голос. Дети». Он доказал, что в нашем регионе сотни талантливых вокалистов! На фото – финалисты конкурса Руслан Богомолов и Сабина Михайлова.

Мы подготовили для вас, дорогие родители, список вокальных, цирковых, театральных кружков и студий, модельных агентств. Выбирайте, чем будет заниматься ваш ребёнок!

Вокальные коллективы

МАУК «ГКЗ»

Тула, ул. Советская, 2

55−04−42.

Индивидуальные занятия по вокалу в студии вокального искусства «Вдохновение» (с 7 лет). Руководитель Эльвира Поповиченко. От 2000 руб. в мес.

Индивидуальные занятия по вокалу в студии «Дебют» (с 7 лет). Руководитель Елена Адамова. От 2000 руб. в мес.

Индивидуальные занятия по вокалу в студии детского вокала «Звонкие капельки» (с 4 лет). Руководитель Н. Саксеева. От 1500 руб. в мес.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»

Тула, ул. Металлургов, 22

55−33−25.

Вокальная эстрадно-джазовая студия «Рондо» (с 4,5 до 16 лет). Руководитель Е. А. Проняева . От 1600 руб. в мес.

ДК «Хомяково»

Тула, пос. Хомяково, ул. Березовская, 2

43−62−71, 32−90−46.

Вокал, джазовый вокал — бесплатно (от 3-х лет). Руководитель Николай Владимирович Дворецкий.

ДК «Южный»

Тула, п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13

33−08−11.

Вокальный коллектив «Русский стиль» (5−18 лет).

Наталия Александровна Жукова. Платные (1000 руб. в мес.) и бесплатные группы.

МБУДО «Дом детского творчества»

Тула, ул. Чаплыгина, 4

45−10−92

Студия эстрадного вокала «ЛАД». Владимир Николаевич Хлебников.

Студия вокала «Карамельки». Наталья Алексеевна Новикова. Бесплатно, есть платные — от 200 руб. (от 7 лет).

Отдел по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» (вокальное пение); «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» (вокальное пение).

МБУДО «Детская школа искусств № 6»

Тула, Одоевское шоссе, 106

39−23−97, 39−06−26

Хоровое пение (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.

МБУДО «Детская школа искусств» № 1

Тула, ул. М. Мазая, 2-а

45−23−64

Вокальное, хоровое отделение (с 7 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. Платные и бесплатные направления.

Центр творчества «Ультрамарин»

Тула, ул. Тульского Рабочего полка, 96, корп. 3

8 (953) 439-85-75 .

Школа свободного пения Светланы Полянской (с 7 лет). От 2500 руб. в мес.

Студия вокала Ольги Холодовой (с 6 лет). От 2500 руб. в мес.

МБУДО «Детская школа искусств № 4»

П. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1

23−08−98.

Хоровое пение (от 6,5 до 9 лет). Преподаватели: Анна Александровна Чурилова, Анна Сергеевна Шершнева. Обучение бесплатное.

Детский вокальный ансамбль Magic Solo

Тула, ул. Каминского, 24

71−62−81 , 8−967−431−62−81.

Руководитель Наталья Александровна Шестова. С 4-х лет. От 300 руб. в мес.

Цирковые студии

МАУК «ГКЗ»

Тула, ул. Советская, 2

55−04−42.

Занятия в подготовительной группе цирковой студии «Мастер Буфф» (с 5 лет). Руководитель В. Ю. Берников . От 1200 руб. в мес.

Молодежный многопрофильный центр в Туле «Родина»

Тула, пр. Ленина, 20

Детский цирк (от 3 до 18 лет). Тел. 8−910−940−99−44, Тамара Павловна Хижняченко, бесплатно.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»

Тула, ул. Металлургов, 22

55−33−25.

Занятия в цирковой студии «Динамика» (с 5 до 14 лет). Руководитель М. С. Бень . От 2000 руб. в мес.

Занятия в цирковой студии «Феникс» (от 6 лет). Руководитель А. Р. Любимов . От 2000 руб. в мес.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»

Тула, ул. Щегловская Засека, 34

41−25−75.

Занятия в эстрадно-цирковой студии «Мастер-шоу» (с 3 лет). Руководитель О. В. Шевелева . От 800 руб. в мес.

Занятия в кружке цирковой акробатики (с 7 лет). Руководитель И. С. Шаников . От 1000 руб. в мес.

Тульский государственный цирк

Тула, ул. Советская, 96

8−915−782−07−37.

Детская цирковая студия при Тульском государственном цирке под руководством Валентины Альховик (с 3-х лет). 2500 руб. в мес. (12 занятий).

Художественные и прикладные студии

МАУК «ГКЗ»

Тула, ул. Советская, 2

55−04−42

Занятия в группе студии изобразительного искусства (с 6 лет). Руководитель Е. И. Андрус . От 1200 руб. в мес.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»

Тула, ул. Металлургов, 22

55−33−25

Занятия в группе студии изобразительного искусства «Палитра» (с 6 лет). Руководитель Г. Г. Булгакова . От 1800 руб. в мес.

Занятия в группе студии изобразительного искусства «Радуга» (с 6 лет). Руководитель К. В. Булгакова . От 1800 руб. в мес.

Занятия в детском развивающем центре «Радость» (от 2 до 7 лет). Руководитель Г. Е. Малова . От 2000 руб. в мес.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»

Тула, ул. Щегловская Засека, 34

41−25−75

Занятия в студии изобразительного искусства (ИЗО) «Радуга» (с 5 лет). Руководитель А. В. Кайдалова . От 1000 руб. в мес.

Филиал МАУК «ГКЗ» «ДК Хомяково»

Тула, ул. Березовская, 2

43−62−71, 32−90−46.

Студия эстетического воспитания «Солнечные лучики» (с 3 лет). Руководитель И. В. Тюрина . От 1200 руб. в мес.

ДК «Южный»

Тула, п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13

33−08−11

Кукольный кружок «Арлекино» (с 7 лет). Руководитель Элла Эдуардовна Коняхина. 500−1000 руб. в мес.

Студия изобразительного искусства «Юный художник». Руководитель Анастасия Аркадьевна Полехина (с 6 лет). От 1000 руб. в мес.

МБУДО «Детская школа искусств № 6»

Тула, Одоевское шоссе, 106

39−23−97, 39−06−26.

Живопись (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.

Фигурное катание на коньках

Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»

Тула, ул. Щегловская Засека, 34

41−25−75

Студия фигурного катания на коньках «ПИРУЭТ» (с 5 лет). Руководитель И. В. Желтков . 1300 руб. в мес.

Театральные студии и обучение на музыкальных инструментах

МБУДО «Детская школа искусств № 1»

Тула, ул. М. Мазая, 2-а

45−23−64.

Музыкально-театральное направление (с 5 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. 1400 руб. в мес.

Фортепиано, струнно-смычковое, народное отделение (с 7 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. Бесплатно.

МБУДО «Дом детского творчества»

Тула, ул. Чаплыгина, 4

45−10−92.

«АККОРД» (клуб любителей гитары); ансамбль народных инструментов «КОЛОКОЛЬЧИК»; ОТРЯД БАРАБАНЩИЦ, руководитель А. В. Гостищева , ОТРЯД БАРАБАНЩИЦ, руководитель Т. Б. Фетисова . Бесплатно, есть и платные направления.

ДК «Хомяково»

Тула, пос. Хомяково, ул. Березовская, 2

43−62−71, 32−90−46.

Театральный кружок (от 3-х лет). Руководитель Н. В. Дворецкий . Бесплатно.

МБОУ «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина»

Тула, ул. Первомайская, 26

31−81−33, 31−81−37, 31−96−42.

С 4-х лет: фортепианное, ОКФ, народное (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), струнно-смычковое (скрипка), отделение духовых и ударных инструментов (фагот, кларнет, гобой, флейта, ксилофон), вокально-хоровое, хореографическое, художественное отделение. Добровольные родительские взносы за обучение.

МБУДО «Детская школа искусств № 4»

П. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1

23−08−98

Обучение бесплатное.

Инструментальное исполнительство (фортепиано): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватели: Ольга Ивановна Романова, Галина Николаевна Стаханова, Алена Юрьевна Кожевина, Мария Михайловна Федулова.

Инструментальное исполнительство (флейта): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватель Александра Андреевна Денисова.

Инструментальное исполнительство (баян, аккордеон): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватели: Елизавета Ивановна Соловьёва, Сергей Николаевич Уткин, Никита Андреевич Салтыков.

Инструментальное исполнительство (гитара, домра, балалайка): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватели: Ольга Евгеньевна Шемякина, Михаил Алексеевич Шемякин, Михаил Вадимович Тюрин.

Инструментальное исполнительство (скрипка): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватель Вера Сергеевна Незнанова.

Инструментальное исполнительство (ударные инструменты): срок обучения — 5 лет, возраст — от 6,5 до 12 лет. Преподаватель Павел Юрьевич Ануфриев.

Хореографическое творчество (народный, современный, классический танцы): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватели: Ольга Николаевна Извекова, Екатерина Александровна Слышкина, Андрей Александрович Ивлев.

Изобразительное искусство: срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватель Хатира Вадимовна Овчинникова.

МБУДО «Детская школа искусств № 6»

Тула, Одоевское шоссе, 106

39−23−97, 39−06−26.

«Искусство театра», «Музыкальный фольклор», «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка), «Духовые и ударные инструменты» (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.

ДК АК «Туламашзавод»

Тула, ул. Демидовская, 52

(4872) 47−64−13, (4872) 47−14−20.

Театральная студия «Кульминация» (с 6 лет).

Руководитель Светлана Евгеньевна Емельянова. 800 руб. в мес.

Модельные агентства

«Красота и Стиль»

Тула, пр. Ленина, 20, ММЦ «Родина»

8- 910701−95−55

Руководитель Н. В. Морозова . Дефиле, фотопозирование, создание портфолио и др. От 7 до 18 лет. От 1500 руб. в мес.

Модельное агентство Linda Kids

Тула, ул. Клары Цеткин, 4, Бизнес-центр «Альянс», офис 304

704−734

От 3-х до 25 лет. Руководитель А. Н. Бурлина . Оплата по договоренности.

Школа моделей

Тула, ул. Ф. Энгельса, 62, 4-й этаж

38−41−33 , 8−903−840−41−33 .

Руководитель С. В. Моторина . От 3 до 25 лет. Направления: дефиле, обучение дефиле на пуантах, фотопозирование, актерское мастерство, хореография, модельная хореография в стиле Vogue, стилистика, фотостилистика, журналистика (основа работы телерадиоведущего). От 2000 руб. в мес.

DF Photostudio фотостудия и модельное агентство

Тула, Городской пер., 9

8−929−07−222−20.

От 7 до 20 лет. Руководитель Диана Фёдорова. Оплата по договоренности.