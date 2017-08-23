В какой кружок отдать ребенка
Мы подготовили для вас, дорогие родители, список вокальных, цирковых, театральных кружков и студий, модельных агентств. Выбирайте, чем будет заниматься ваш ребёнок!
Вокальные коллективы
МАУК «ГКЗ»
Тула, ул. Советская, 2
55−04−42.
Индивидуальные занятия по вокалу в студии вокального искусства «Вдохновение» (с 7 лет). Руководитель Эльвира Поповиченко. От 2000 руб. в мес.
Индивидуальные занятия по вокалу в студии «Дебют» (с 7 лет). Руководитель Елена Адамова. От 2000 руб. в мес.
Индивидуальные занятия по вокалу в студии детского вокала «Звонкие капельки» (с 4 лет). Руководитель Н. Саксеева. От 1500 руб. в мес.
Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»
Тула, ул. Металлургов, 22
55−33−25.
Вокальная эстрадно-джазовая студия «Рондо» (с 4,5 до 16 лет). Руководитель
ДК «Хомяково»
Тула, пос. Хомяково, ул. Березовская, 2
43−62−71, 32−90−46.
Вокал, джазовый вокал — бесплатно (от 3-х лет). Руководитель Николай Владимирович Дворецкий.
ДК «Южный»
Тула, п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13
33−08−11.
Вокальный коллектив «Русский стиль» (5−18 лет).
Наталия Александровна Жукова. Платные (1000 руб. в мес.) и бесплатные группы.
МБУДО «Дом детского творчества»
Тула, ул. Чаплыгина, 4
45−10−92
Студия эстрадного вокала «ЛАД». Владимир Николаевич Хлебников.
Студия вокала «Карамельки». Наталья Алексеевна Новикова. Бесплатно, есть платные — от 200 руб. (от 7 лет).
Отдел по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» (вокальное пение); «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» (вокальное пение).
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
Тула, Одоевское шоссе, 106
39−23−97, 39−06−26
Хоровое пение (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.
МБУДО «Детская школа искусств» № 1
Тула, ул. М. Мазая, 2-а
45−23−64
Вокальное, хоровое отделение (с 7 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. Платные и бесплатные направления.
Центр творчества «Ультрамарин»
Тула, ул. Тульского Рабочего полка, 96, корп. 3
Школа свободного пения Светланы Полянской (с 7 лет). От 2500 руб. в мес.
Студия вокала Ольги Холодовой (с 6 лет). От 2500 руб. в мес.
МБУДО «Детская школа искусств № 4»
П. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1
23−08−98.
Хоровое пение (от 6,5 до 9 лет). Преподаватели: Анна Александровна Чурилова, Анна Сергеевна Шершнева. Обучение бесплатное.
Детский вокальный ансамбль Magic Solo
Тула, ул. Каминского, 24
71−62−81
Руководитель Наталья Александровна Шестова. С 4-х лет. От 300 руб. в мес.
Цирковые студии
МАУК «ГКЗ»
Тула, ул. Советская, 2
55−04−42.
Занятия в подготовительной группе цирковой студии «Мастер Буфф» (с 5 лет). Руководитель
Молодежный многопрофильный центр в Туле «Родина»
Тула, пр. Ленина, 20
Детский цирк (от 3 до 18 лет). Тел. 8−910−940−99−44, Тамара Павловна Хижняченко, бесплатно.
Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»
Тула, ул. Металлургов, 22
55−33−25.
Занятия в цирковой студии «Динамика» (с 5 до 14 лет). Руководитель
Занятия в цирковой студии «Феникс» (от 6 лет). Руководитель
Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»
Тула, ул. Щегловская Засека, 34
41−25−75.
Занятия в эстрадно-цирковой студии «Мастер-шоу» (с 3 лет). Руководитель
Занятия в кружке цирковой акробатики (с 7 лет). Руководитель
Тульский государственный цирк
Тула, ул. Советская, 96
8−915−782−07−37.
Детская цирковая студия при Тульском государственном цирке под руководством Валентины Альховик (с 3-х лет). 2500 руб. в мес. (12 занятий).
Художественные и прикладные студии
МАУК «ГКЗ»
Тула, ул. Советская, 2
55−04−42
Занятия в группе студии изобразительного искусства (с 6 лет). Руководитель
Филиал МАУК «ГКЗ» «ЦКиД»
Тула, ул. Металлургов, 22
55−33−25
Занятия в группе студии изобразительного искусства «Палитра» (с 6 лет). Руководитель
Занятия в группе студии изобразительного искусства «Радуга» (с 6 лет). Руководитель
Занятия в детском развивающем центре «Радость» (от 2 до 7 лет). Руководитель
Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»
Тула, ул. Щегловская Засека, 34
41−25−75
Занятия в студии изобразительного искусства (ИЗО) «Радуга» (с 5 лет). Руководитель
Филиал МАУК «ГКЗ» «ДК Хомяково»
Тула, ул. Березовская, 2
43−62−71, 32−90−46.
Студия эстетического воспитания «Солнечные лучики» (с 3 лет). Руководитель
ДК «Южный»
Тула, п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13
33−08−11
Кукольный кружок «Арлекино» (с 7 лет). Руководитель Элла Эдуардовна Коняхина. 500−1000 руб. в мес.
Студия изобразительного искусства «Юный художник». Руководитель Анастасия Аркадьевна Полехина (с 6 лет). От 1000 руб. в мес.
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
Тула, Одоевское шоссе, 106
39−23−97, 39−06−26.
Живопись (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.
Фигурное катание на коньках
Филиал МАУК «ГКЗ» «ДКиД»
Тула, ул. Щегловская Засека, 34
41−25−75
Студия фигурного катания на коньках «ПИРУЭТ» (с 5 лет). Руководитель
Театральные студии и обучение на музыкальных инструментах
МБУДО «Детская школа искусств № 1»
Тула, ул. М. Мазая, 2-а
45−23−64.
- Музыкально-театральное направление (с 5 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. 1400 руб. в мес.
- Фортепиано, струнно-смычковое, народное отделение (с 7 лет). Руководитель Василий Васильевич Пантыкин. Бесплатно.
МБУДО «Дом детского творчества»
Тула, ул. Чаплыгина, 4
45−10−92.
«АККОРД» (клуб любителей гитары); ансамбль народных инструментов «КОЛОКОЛЬЧИК»; ОТРЯД БАРАБАНЩИЦ, руководитель
ДК «Хомяково»
Тула, пос. Хомяково, ул. Березовская, 2
43−62−71, 32−90−46.
Театральный кружок (от 3-х лет). Руководитель
МБОУ «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина»
Тула, ул. Первомайская, 26
31−81−33, 31−81−37, 31−96−42.
С 4-х лет: фортепианное, ОКФ, народное (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), струнно-смычковое (скрипка), отделение духовых и ударных инструментов (фагот, кларнет, гобой, флейта, ксилофон), вокально-хоровое, хореографическое, художественное отделение. Добровольные родительские взносы за обучение.
МБУДО «Детская школа искусств № 4»
П. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1
23−08−98
Обучение бесплатное.
Инструментальное исполнительство (фортепиано): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватели: Ольга Ивановна Романова, Галина Николаевна Стаханова, Алена Юрьевна Кожевина, Мария Михайловна Федулова.
Инструментальное исполнительство (флейта): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватель Александра Андреевна Денисова.
Инструментальное исполнительство (баян, аккордеон): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватели: Елизавета Ивановна Соловьёва, Сергей Николаевич Уткин, Никита Андреевич Салтыков.
Инструментальное исполнительство (гитара, домра, балалайка): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет; срок обучения — 5 лет, возраст — от 10 до 12 лет. Преподаватели: Ольга Евгеньевна Шемякина, Михаил Алексеевич Шемякин, Михаил Вадимович Тюрин.
Инструментальное исполнительство (скрипка): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватель Вера Сергеевна Незнанова.
Инструментальное исполнительство (ударные инструменты): срок обучения — 5 лет, возраст — от 6,5 до 12 лет. Преподаватель Павел Юрьевич Ануфриев.
Хореографическое творчество (народный, современный, классический танцы): срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватели: Ольга Николаевна Извекова, Екатерина Александровна Слышкина, Андрей Александрович Ивлев.
Изобразительное искусство: срок обучения — 8 лет, возраст — от 6,5 до 9 лет. Преподаватель Хатира Вадимовна Овчинникова.
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
Тула, Одоевское шоссе, 106
39−23−97, 39−06−26.
«Искусство театра», «Музыкальный фольклор», «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка), «Духовые и ударные инструменты» (с 6,5 лет до 9 лет), бесплатно.
ДК АК «Туламашзавод»
Тула, ул. Демидовская, 52
(4872) 47−64−13, (4872) 47−14−20.
Театральная студия «Кульминация» (с 6 лет).
Руководитель Светлана Евгеньевна Емельянова. 800 руб. в мес.
Модельные агентства
«Красота и Стиль»
Тула, пр. Ленина, 20, ММЦ «Родина»
8-
Руководитель
Модельное агентство Linda Kids
Тула, ул. Клары Цеткин, 4, Бизнес-центр «Альянс», офис 304
704−734
От 3-х до 25 лет. Руководитель
Школа моделей
Тула, ул. Ф. Энгельса, 62, 4-й этаж
Руководитель
DF Photostudio фотостудия и модельное агентство
Тула, Городской пер., 9
8−929−07−222−20.
От 7 до 20 лет. Руководитель Диана Фёдорова. Оплата по договоренности.