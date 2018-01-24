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Увлекательные курсы для развития детей и взрослых

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Увлекательные курсы для развития детей и взрослых

Обзор школ, клубов и курсов, в которых вас и вашего ребенка научат танцевать, петь, быстро читать, рисовать и многому другому. 

Хотите, чтобы ваши дети всесторонне развивались, и нашли для себя увлекательные занятия, которые, возможно, станут их будущей профессией, или просто помогут в достижении успехов? А может вы сами мечтаете научиться какому-то ремеслу, танцам, или освоить игру на музыкальном инструменте? Предлагаем вам несколько тульских школ и студий дополнительного образования и творчества.

 

iKids, школа программирования и робототехники

Как показать современным детям, что интерес к компьютеру можно совместить с пользой и успехом в будущем? В школе программирования и робототехники iKids знают ответ!

Здесь вашего ребёнка научат разрабатывать и доводить до конца собственные проекты: игры, мультфильмы, роботов, сайты. А главное — делать это с удовольствием!

Команда увлечённых и опытных педагогов iKids поможет ребёнку заложить крепкий фундамент из навыков, которые позволят чувствовать себя уверенно в современном мире.

Для каждой возрастной группы реализуется собственная методика с учетом особенностей развития конкретного возраста.

В школе iKids дети в игровой форме обучаются логике, программированию, дизайн-мышлению, конструированию. Ребята учатся работать в командах: создают идеи для новых проектов, распределяют зоны ответственности, проводят мозговые штурмы, помогают друг другу, реализуя общую цель.

Обучение происходит в формате «Потока» — дети полностью включены в процесс и получают удовольствие от достижимых и осязаемых результатов.

Приглашаются дети в три возрастные группы:

Группа 5−6 лет.

Этот курс направлен на развитие логического мышления ребенка, раскрытие его творческого потенциала. Занятия проходят в форме игрового моделирования. Это самая естественная форма развития, в которой в форме игры происходит знакомство с элементами программирования и робототехники. На занятиях одновременно расширяется логическое мышление, развивается творческий потенциал, а также осваиваются практические умения и навыки.

Для обучения применяется специальное разработанное программное обеспечение: ScratchJR, FixFactory, Robozzle, Kodable и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.

Группа 7−9 лет.

В наш век высоких технологий компьютеры, программы и роботы с каждым годом все больше и больше проникают в повседневную жизнь. Залог успеха ребёнка в будущем — научить его сейчас эффективно управлять гаджетами. Задача курса — взрастить интерес детей к высоким технологиям и показать, как просто можно стать создателем собственного мультфильма или игры.

Лучший способ научиться программировать — это создать собственную игру.

Здесь дети учатся программировать настоящие игры и создавать собственных роботов.

Для обучения используется специальное разработанное программное обеспечение: Scratch, Snap!, Кукарачча, Robozzle, Пиктомир, Code.org и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.

Группа 10−13 лет.

Преподаватели iKids готовят специалистов будущего: дают профессиональные навыки, учат инновационным профессиям, а также развивают практические навыки: креативность, мастерство презентации, работа в команде, проектный подход.

Главная задача курса — пробудить интерес к техническому творчеству и научить школьников конвертировать любимые занятия в профессию. Команда школы iKids делает программирование простым, интересным и весёлым.

Дети учатся реализовывать собственные проекты от идеи до готового продукта: мультфильмы, игры, сайты!

Компьютер и гаджеты превращаются для ребенка из простой игрушки в реальный инструмент для творчества, развития и собственной реализации.

Для обучения используется специальные инструменты адаптированные под возрастные особенности учеников: Minecraft+Python, Kodu, Unity 3D, Scratch.

В процессе в каждой группе обучения ребенок:

  • Изучит основы программирования;
  • Соберёт и запрограммирует настоящих роботов;
  • Научится работать в команде;
  • Сам придумает идею и создаст свой первый мультфильм;
  • Разовьет логику, аналитическое и креативное мышление;
  • Научится решать проблемы творчески;
  • Найдет новых друзей;
  • … и многое — многое другое!

Приходите на бесплатное пробное занятие в школу программирования и робототехники iKids!

Записаться на пробное занятие можно здесь.

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Тула, ул. Льва Толстого 114а, 4 этаж
8 (4872) 58-53-17, 8 (902) 903-11-96

ikids.su

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Танцевально-спортивный клуб ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ

StarLine Dance Club

Танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club приглашает детей от 3 лет и взрослых в завораживающий и красивый мир танца. Здесь в просторных и уютных залах, общей площадью более 600 м² вам подарят отличное настроение, физическую форму и умение красиво двигаться.

В ноябре прошедшего года в клубе открылся большой балетный зал.

В январе в клубе открылось новое направление — Zumba!
Идёт набор в две группы: с 12 до 16 лет,
и с 16 и старше.

Стоимость занятий Zumba очень демократичная — от 700 до 1000 руб. в месяц!

Zumba — это разновидность фитнес-тренировок, сочетающая аэробику и элементы зажигательных танцев. Эти занятия хорошо подходят для похудения. Во время тренировки задействуются разные группы мышц, в том числе и глубокие. Кроме того, движения усваиваются и запоминаются очень легко, а во время занятия каждый, танцуя, заряжается позитивом.

Приходите в StarLine Dance Club, выбирайте направление и танцуйте!

  • Спортивно-бальные танцы для детей от 3 лет,
  • Pro-am,
  • Бальные танцы для детей и взрослых,
  • Хип-хоп с 6 лет,
  • Современные танцы для детей,
  • Детская спортивная гимнастика,
  • Zumba,
  • Аэробика, стретчинг для взрослых,
  • Хореография-балет для детей и взрослых,
  • Свадебный танец.

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Главным направлением работы этой школы являются бальные танцы. Здесь вы сможете научиться танцевать с нуля, а также развить свои танцевальные достижения до высокого уровня, если вы уже не новичок.

Эта школа растит сильных учеников, которые участвуют и побеждают в российских и международных соревнованиях. Видео выступления юных победителей последнего такого конкурса международного уровня в Дубае вы можете увидеть здесь. 13−14 января на Чемпионате по Тульской области (Кубок губернатора) ученики школы, став чемпионами Тульской области, и заняв призовые места в каждой возрастной категории.

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Что принесут вашему ребёнку занятия спортивными бальными танцами? Красивую осанку и походку, развитое чувство ритма и стойкий характер!

Здесь малыш научится красиво двигаться, станет сильнее физически и научится добиваться целей.

Спортивные бальные танцы включают в себя две программы: европейскую и латиноамериканскую.

В европейскую программу входят:

  • Медленный вальс,
  • Танго,
  • Венский вальс,
  • Медленный фокстрот,
  • Квикстеп.

А в латиноамериканской программе изучаются танцевальные направления:

  • Самба,
  • Ча-ча-ча,
  • Румба,
  • Пасадобль,
  • Джайв.

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Если вам больше по душе спокойные и размеренные занятия, StarLine Dance Club приглашает в группы хореографии, стретчинга и гимнастики.

Занятия проходят под живую музыку в расслабленной и уютной атмосфере нового большого и светлого зала. Здесь вы сможете раскрепоститься, научиться красиво двигаться и чувствовать своё тело, обретёте уверенность в себе.

Также в StarLine Dance Club вы сможете выбрать для себя другие занятия:

  • Хип-хоп,
  • Аэробика,
  • Общая физическая подготовка.

Приходите танцевать в танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club — подарите себе радость движения, красоты и музыки!

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Тула, Красноармейский проспект, 7, 2-й этаж
8 (915) 683-42-02 — администратор,
8 (980) 727-33-88, 8 (980) 722-76-76.

starline-danceclub.ru

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Академия современного образования РУБИКОН

Все мы хотим, чтобы наши дети были заняты интересным делом, проводили досуг с пользой и шли в ногу со временем.

Сейчас многие ребята буквально живут в интернете — играют в компьютерные игры, часами просматривают видеоролики на YouTube. Что же делать? Как побороть детскую зависимость от гаджетов?

Запретом ситуацию не исправишь. Психологи советуют направлять интересы ребенка в правильное русло.

При правильном подходе игромана или ютубера можно превратить в настоящего специалиста!

Академия современного образования РУБИКОН — это площадка для развития актуальных навыков детей от 8 лет!

Здесь ваш ребенок научится:

  • Самостоятельно собирать и настраивать компьютер,
  • Работать в программах Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
  • Создавать интересные 3D игры, в которые можно играть всем классом,
  • Писать собственные интернет сайты,
  • Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их,
  • Монтировать видео и звук,
  • Программировать роботов,
  • Работать с 3D принтером
  • И многое другое.

Навыки, полученные в Академии РУБИКОН, помогут улучшить успеваемость вашего ребенка в школе. Компьютер перестанет быть для него игрушкой и превратится в инструмент самовыражения, интеллектуального и профессионального развития.

В Академии РУБИКОН можно пройти курсы английского языка.

Опытные преподаватели создадут атмосферу погружения в языковую среду.

Ваш рёбенок сам не заметит, как начнёт быстро, легко и главное правильно общаться на английском.

А следующим шагом может стать освоение технического английского.

Ранний старт в IT поможет вашему сыну или дочери определиться с будущей профессией и опередить сверстников в профессиональном развитии!

Ждем вас и ваших детей в Академии современного образования РУБИКОН!

26 января в 18:30 приглашаем детей от 8 до 14 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры!

За час, проведённый в Академии современного образования РУБИКОН, ваш ребенок:

  • Познакомится с программами для создания компьютерных игр;
  • Почувствует себя настоящим разработчиком и дизайнером.
  • Сможет создать собственную игру «с нуля».
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Запишитесь по телефону: 8 (905) 622-58-82
Тула, улица Епифанская, 54

rubiconepro.ru

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Виртуозы, музыкальная школа

Хотите научиться играть на гитаре, освоить фортепиано, аккордеон или скрипку, давно мечтаете стать барабанщиком или хотите петь? А может вы хотите стать диджеем? Добро пожаловать в музыкальную школу «Виртуозы»!

Здесь рады ученикам любого возраста.

В школе проходят занятия по разнообразным направлениям:

  • Гитара / электрогитара;
  • Вокал;
  • Фортепиано / синтезатор;
  • Скрипка;
  • Ударные;
  • Баян / аккордеон;
  • Живопись;
  • Диджеинг;
  • Укулеле.

Приходите на занятия, если вы уже умеете играть, но хотите повысить свой уровень или освоить новый интструмент.

В «Виртуозах» вас научат играть, даже если вы никогда не занимались музыкой. Подарите себе новый мир музыки и исполните свои мечты!

 

Выбирайте для себя подходящий курс, и записывайтесь:

  • Курс «Мелодия» — для тех, кто хочет попробовать, 8 занятий.
  • Курс «Музыкант» — для уверенных в себе, 24 занятия.
  • Курс «Маэстро» — для настроенных серьёзно, 48 занятий.

Приглашаем всех желающих на БЕСПЛАТНЫЕ ПРОБНЫЕ УРОКИ!

Преимущества обучения в школе «Виртуозы»:

  • Школа без возрастных ограничений;
  • Короткие сроки обучения — от 3 месяцев;
  • Индивидуальное расписание;
  • Первое занятие пробное, ознакомительное занятие — бесплатно;
  • Режим работы: без выходных, с 10:00 до 22:00;
  • Подготовка к конкурсам, фестивалям и выступлениям.
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Тула, ул. Коминтерна, 23
8 (4872) 79-25-82, 8 (930) 890-33-00

muz-school.plp7.ru

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Художественная студия Марины Логуновой

 

Мечтаете научиться рисовать? Собираетесь поступать в художественный ВУЗ? Интересуетесь лепкой?

Приходите в студию Марины Логуновой, сделайте первые шаги в искусстве, и откройте свои таланты.

Приглашаем на занятия детей и взрослых по будням и выходным:

  • Рисунок карандашом и другими материалами;
  • Живопись маслом, гуашью и акварелью;
  • Скульптурная лепка и керамика;
  • Правополушарное рисование;
  • Тематические курсы;
  • Мастер-классы;
  • Пленэры.

Вы можете купить абонемент на любой курс, либо ходить на разовые занятия, заниматься в группе или индивидуально.

В студии Марины Логуновой Вас научат рисовать с нуля. Если уже рисуете, то повысите свой уровень и откроете новые горизонты творчества.

Количество человек в группах — не более восьми. Опытный преподаватель за время 2-х часового занятия успеет уделить время каждому, повторить теорию и показать на практике.

На мастер-классах (живопись маслом, декупаж, батик и др.) всего за 2−4 часа посетитель получит работу, которую можно подарить, или украсить ею свой интерьер.

Кстати, посмотреть ближайший мастер-класс можно здесь. Спешите записаться, количество мест ограничено.

Для тех, кто хочет попробовать «Правополушарное рисование».

Один из самых востребованных курсов на сегодня. Методика подходит как для начинающих, так и для более опытных художников.

Правополушарное рисование - это метод, основанный на активации правого полушария головного мозга, ответственного за абстрактное восприятие, неосознанные и творческие проявления. Правополушарное рисование выводит на первый план интуицию и вдохновение. Таким образом, более эффективно развиваются именно творческие способности и умение достигать инсайта в решении различных задач повседневной жизни, обучении и даже в бизнесе.

Скульптурная лепка и керамика для детей и взрослых.

Закономерно, что в студии Марины Логуновой проводят занятия по скульптурной лепке и керамике. Марина Логунова — уже зарекомендовавший себя скульптор, работы которой «Тульское чаепитие» и «Старая Тула» давно облюбовали туляки и гости города.

В любом возрасте можно вместе с мастером освоить техники работы с глиной и скульптурным пластилином, почувствовать объём и форму, своими руками вылепить керамическое изделие, покрыть его глазурью и получить творение после обжига.

В тёплой доброжелательной атмосфере студии Марины Логуновой, в кругу единомышленников вы получите наслаждение от творчества - как от процесса, так и от результата. Еще будет перерыв на горячий чай и жаркое обсуждение вопросов искусства.

Почему стоит прийти именно в студию Марины Логуновой:

  1. В студии работают опытные преподаватели.
  2. Только индивидуальный подход, который позволяет раскрыть талант каждого.
  3. Студия организует выставки, фестивали, экскурсии.
  4. Приемлемая цена, конкурсы с награждением, скидки, акции, о которых можно узнать на страничке студии Вконтакте.
  5. Удобное расположение в центре Тулы, вблизи главных улиц города.
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Увлекательные курсы для развития детей и взрослых, Фото: 3
Увлекательные курсы для развития детей и взрослых, Фото: 4
Увлекательные курсы для развития детей и взрослых, Фото: 5
Увлекательные курсы для развития детей и взрослых, Фото: 6
Увлекательные курсы для развития детей и взрослых, Фото: 7
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Тула, ул. Жуковского, 29
8 (915) 686-94-02

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