Увлекательные курсы для развития детей и взрослых
Обзор школ, клубов и курсов, в которых вас и вашего ребенка научат танцевать, петь, быстро читать, рисовать и многому другому.
Хотите, чтобы ваши дети всесторонне развивались, и нашли для себя увлекательные занятия, которые, возможно, станут их будущей профессией, или просто помогут в достижении успехов? А может вы сами мечтаете научиться какому-то ремеслу, танцам, или освоить игру на музыкальном инструменте? Предлагаем вам несколько тульских школ и студий дополнительного образования и творчества.
iKids, школа программирования и робототехники
Как показать современным детям, что интерес к компьютеру можно совместить с пользой и успехом в будущем? В школе программирования и робототехники iKids знают ответ!
Здесь вашего ребёнка научат разрабатывать и доводить до конца собственные проекты: игры, мультфильмы, роботов, сайты. А главное — делать это с удовольствием!
Команда увлечённых и опытных педагогов iKids поможет ребёнку заложить крепкий фундамент из навыков, которые позволят чувствовать себя уверенно в современном мире.
Для каждой возрастной группы реализуется собственная методика с учетом особенностей развития конкретного возраста.
В школе iKids дети в игровой форме обучаются логике, программированию, дизайн-мышлению, конструированию. Ребята учатся работать в командах: создают идеи для новых проектов, распределяют зоны ответственности, проводят мозговые штурмы, помогают друг другу, реализуя общую цель.
Обучение происходит в формате «Потока» — дети полностью включены в процесс и получают удовольствие от достижимых и осязаемых результатов.
Приглашаются дети в три возрастные группы:
Группа 5−6 лет.
Этот курс направлен на развитие логического мышления ребенка, раскрытие его творческого потенциала. Занятия проходят в форме игрового моделирования. Это самая естественная форма развития, в которой в форме игры происходит знакомство с элементами программирования и робототехники. На занятиях одновременно расширяется логическое мышление, развивается творческий потенциал, а также осваиваются практические умения и навыки.
Для обучения применяется специальное разработанное программное обеспечение: ScratchJR, FixFactory, Robozzle, Kodable и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.
Группа 7−9 лет.
В наш век высоких технологий компьютеры, программы и роботы с каждым годом все больше и больше проникают в повседневную жизнь. Залог успеха ребёнка в будущем — научить его сейчас эффективно управлять гаджетами. Задача курса — взрастить интерес детей к высоким технологиям и показать, как просто можно стать создателем собственного мультфильма или игры.
Лучший способ научиться программировать — это создать собственную игру.
Здесь дети учатся программировать настоящие игры и создавать собственных роботов.
Для обучения используется специальное разработанное программное обеспечение: Scratch, Snap!, Кукарачча, Robozzle, Пиктомир, Code.org и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.
Группа 10−13 лет.
Преподаватели iKids готовят специалистов будущего: дают профессиональные навыки, учат инновационным профессиям, а также развивают практические навыки: креативность, мастерство презентации, работа в команде, проектный подход.
Главная задача курса — пробудить интерес к техническому творчеству и научить школьников конвертировать любимые занятия в профессию. Команда школы iKids делает программирование простым, интересным и весёлым.
Дети учатся реализовывать собственные проекты от идеи до готового продукта: мультфильмы, игры, сайты!
Компьютер и гаджеты превращаются для ребенка из простой игрушки в реальный инструмент для творчества, развития и собственной реализации.
Для обучения используется специальные инструменты адаптированные под возрастные особенности учеников: Minecraft+Python, Kodu, Unity 3D, Scratch.
В процессе в каждой группе обучения ребенок:
- Изучит основы программирования;
- Соберёт и запрограммирует настоящих роботов;
- Научится работать в команде;
- Сам придумает идею и создаст свой первый мультфильм;
- Разовьет логику, аналитическое и креативное мышление;
- Научится решать проблемы творчески;
- Найдет новых друзей;
- … и многое — многое другое!
Приходите на бесплатное пробное занятие в школу программирования и робототехники iKids!
Записаться на пробное занятие можно здесь.
Тула, ул. Льва Толстого 114а, 4 этаж
Танцевально-спортивный клуб ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ
StarLine Dance Club
Танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club приглашает детей от 3 лет и взрослых в завораживающий и красивый мир танца. Здесь в просторных и уютных залах, общей площадью более 600 м² вам подарят отличное настроение, физическую форму и умение красиво двигаться.
В ноябре прошедшего года в клубе открылся большой балетный зал.
В январе в клубе открылось новое направление — Zumba!
Идёт набор в две группы: с 12 до 16 лет,
и с 16 и старше.
Стоимость занятий Zumba очень демократичная — от 700 до 1000 руб. в месяц!
Zumba — это разновидность фитнес-тренировок, сочетающая аэробику и элементы зажигательных танцев. Эти занятия хорошо подходят для похудения. Во время тренировки задействуются разные группы мышц, в том числе и глубокие. Кроме того, движения усваиваются и запоминаются очень легко, а во время занятия каждый, танцуя, заряжается позитивом.
Приходите в StarLine Dance Club, выбирайте направление и танцуйте!
- Спортивно-бальные танцы для детей от 3 лет,
- Pro-am,
- Бальные танцы для детей и взрослых,
- Хип-хоп с 6 лет,
- Современные танцы для детей,
- Детская спортивная гимнастика,
- Zumba,
- Аэробика, стретчинг для взрослых,
- Хореография-балет для детей и взрослых,
- Свадебный танец.
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Главным направлением работы этой школы являются бальные танцы. Здесь вы сможете научиться танцевать с нуля, а также развить свои танцевальные достижения до высокого уровня, если вы уже не новичок.
Эта школа растит сильных учеников, которые участвуют и побеждают в российских и международных соревнованиях. Видео выступления юных победителей последнего такого конкурса международного уровня в Дубае вы можете увидеть здесь. 13−14 января на Чемпионате по Тульской области (Кубок губернатора) ученики школы, став чемпионами Тульской области, и заняв призовые места в каждой возрастной категории.
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Что принесут вашему ребёнку занятия спортивными бальными танцами? Красивую осанку и походку, развитое чувство ритма и стойкий характер!
Здесь малыш научится красиво двигаться, станет сильнее физически и научится добиваться целей.
Спортивные бальные танцы включают в себя две программы: европейскую и латиноамериканскую.
В европейскую программу входят:
- Медленный вальс,
- Танго,
- Венский вальс,
- Медленный фокстрот,
- Квикстеп.
А в латиноамериканской программе изучаются танцевальные направления:
- Самба,
- Ча-ча-ча,
- Румба,
- Пасадобль,
- Джайв.
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Если вам больше по душе спокойные и размеренные занятия, StarLine Dance Club приглашает в группы хореографии, стретчинга и гимнастики.
Занятия проходят под живую музыку в расслабленной и уютной атмосфере нового большого и светлого зала. Здесь вы сможете раскрепоститься, научиться красиво двигаться и чувствовать своё тело, обретёте уверенность в себе.
Также в StarLine Dance Club вы сможете выбрать для себя другие занятия:
- Хип-хоп,
- Аэробика,
- Общая физическая подготовка.
Приходите танцевать в танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club — подарите себе радость движения, красоты и музыки!
Тула, Красноармейский проспект, 7, 2-й этаж
Академия современного образования РУБИКОН
Все мы хотим, чтобы наши дети были заняты интересным делом, проводили досуг с пользой и шли в ногу со временем.
Сейчас многие ребята буквально живут в интернете — играют в компьютерные игры, часами просматривают видеоролики на YouTube. Что же делать? Как побороть детскую зависимость от гаджетов?
Запретом ситуацию не исправишь. Психологи советуют направлять интересы ребенка в правильное русло.
При правильном подходе игромана или ютубера можно превратить в настоящего специалиста!
Академия современного образования РУБИКОН — это площадка для развития актуальных навыков детей от 8 лет!
Здесь ваш ребенок научится:
- Самостоятельно собирать и настраивать компьютер,
- Работать в программах Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
- Создавать интересные 3D игры, в которые можно играть всем классом,
- Писать собственные интернет сайты,
- Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их,
- Монтировать видео и звук,
- Программировать роботов,
- Работать с 3D принтером
- И многое другое.
Навыки, полученные в Академии РУБИКОН, помогут улучшить успеваемость вашего ребенка в школе. Компьютер перестанет быть для него игрушкой и превратится в инструмент самовыражения, интеллектуального и профессионального развития.
В Академии РУБИКОН можно пройти курсы английского языка.
Опытные преподаватели создадут атмосферу погружения в языковую среду.
Ваш рёбенок сам не заметит, как начнёт быстро, легко и главное правильно общаться на английском.
А следующим шагом может стать освоение технического английского.
Ранний старт в IT поможет вашему сыну или дочери определиться с будущей профессией и опередить сверстников в профессиональном развитии!
Ждем вас и ваших детей в Академии современного образования РУБИКОН!
26 января в 18:30 приглашаем детей от 8 до 14 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры!
За час, проведённый в Академии современного образования РУБИКОН, ваш ребенок:
- Познакомится с программами для создания компьютерных игр;
- Почувствует себя настоящим разработчиком и дизайнером.
- Сможет создать собственную игру «с нуля».
Запишитесь по телефону: 8 (905) 622-58-82
Тула, улица Епифанская, 54
Виртуозы, музыкальная школа
Хотите научиться играть на гитаре, освоить фортепиано, аккордеон или скрипку, давно мечтаете стать барабанщиком или хотите петь? А может вы хотите стать диджеем? Добро пожаловать в музыкальную школу «Виртуозы»!
Здесь рады ученикам любого возраста.
В школе проходят занятия по разнообразным направлениям:
- Гитара / электрогитара;
- Вокал;
- Фортепиано / синтезатор;
- Скрипка;
- Ударные;
- Баян / аккордеон;
- Живопись;
- Диджеинг;
- Укулеле.
Приходите на занятия, если вы уже умеете играть, но хотите повысить свой уровень или освоить новый интструмент.
В «Виртуозах» вас научат играть, даже если вы никогда не занимались музыкой. Подарите себе новый мир музыки и исполните свои мечты!
Выбирайте для себя подходящий курс, и записывайтесь:
- Курс «Мелодия» — для тех, кто хочет попробовать, 8 занятий.
- Курс «Музыкант» — для уверенных в себе, 24 занятия.
- Курс «Маэстро» — для настроенных серьёзно, 48 занятий.
Приглашаем всех желающих на БЕСПЛАТНЫЕ ПРОБНЫЕ УРОКИ!
Преимущества обучения в школе «Виртуозы»:
- Школа без возрастных ограничений;
- Короткие сроки обучения — от 3 месяцев;
- Индивидуальное расписание;
- Первое занятие пробное, ознакомительное занятие — бесплатно;
- Режим работы: без выходных, с 10:00 до 22:00;
- Подготовка к конкурсам, фестивалям и выступлениям.
Тула, ул. Коминтерна, 23
Художественная студия Марины Логуновой
Мечтаете научиться рисовать? Собираетесь поступать в художественный ВУЗ? Интересуетесь лепкой?
Приходите в студию Марины Логуновой, сделайте первые шаги в искусстве, и откройте свои таланты.
Приглашаем на занятия детей и взрослых по будням и выходным:
- Рисунок карандашом и другими материалами;
- Живопись маслом, гуашью и акварелью;
- Скульптурная лепка и керамика;
- Правополушарное рисование;
- Тематические курсы;
- Мастер-классы;
- Пленэры.
Вы можете купить абонемент на любой курс, либо ходить на разовые занятия, заниматься в группе или индивидуально.
В студии Марины Логуновой Вас научат рисовать с нуля. Если уже рисуете, то повысите свой уровень и откроете новые горизонты творчества.
Количество человек в группах — не более восьми. Опытный преподаватель за время 2-х часового занятия успеет уделить время каждому, повторить теорию и показать на практике.
На мастер-классах (живопись маслом, декупаж, батик и др.) всего за 2−4 часа посетитель получит работу, которую можно подарить, или украсить ею свой интерьер.
Кстати, посмотреть ближайший мастер-класс можно здесь. Спешите записаться, количество мест ограничено.
Для тех, кто хочет попробовать «Правополушарное рисование».
Один из самых востребованных курсов на сегодня. Методика подходит как для начинающих, так и для более опытных художников.
Правополушарное рисование - это метод, основанный на активации правого полушария головного мозга, ответственного за абстрактное восприятие, неосознанные и творческие проявления. Правополушарное рисование выводит на первый план интуицию и вдохновение. Таким образом, более эффективно развиваются именно творческие способности и умение достигать инсайта в решении различных задач повседневной жизни, обучении и даже в бизнесе.
Скульптурная лепка и керамика для детей и взрослых.
Закономерно, что в студии Марины Логуновой проводят занятия по скульптурной лепке и керамике. Марина Логунова — уже зарекомендовавший себя скульптор, работы которой «Тульское чаепитие» и «Старая Тула» давно облюбовали туляки и гости города.
В любом возрасте можно вместе с мастером освоить техники работы с глиной и скульптурным пластилином, почувствовать объём и форму, своими руками вылепить керамическое изделие, покрыть его глазурью и получить творение после обжига.
В тёплой доброжелательной атмосфере студии Марины Логуновой, в кругу единомышленников вы получите наслаждение от творчества - как от процесса, так и от результата. Еще будет перерыв на горячий чай и жаркое обсуждение вопросов искусства.
Почему стоит прийти именно в студию Марины Логуновой:
- В студии работают опытные преподаватели.
- Только индивидуальный подход, который позволяет раскрыть талант каждого.
- Студия организует выставки, фестивали, экскурсии.
- Приемлемая цена, конкурсы с награждением, скидки, акции, о которых можно узнать на страничке студии Вконтакте.
- Удобное расположение в центре Тулы, вблизи главных улиц города.
Тула, ул. Жуковского, 29
8 (915) 686-94-02