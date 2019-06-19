Урология: лечение по европейским стандартам в Туле

О том, как должно проходить лечение урологических заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук, уролог, онкоуролог НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД» Александр Джабаров.

В железнодорожной больнице выполняются обследования и операции пациентам с урологическими и онкоурологическими заболеваниями. Здесь же могут получить консультативную и оперативную помощь больные с «пограничной локализацией», наиболее часто это пациенты с онкогинекологическими и онкохирургическими заболеваниями.



Александр Джабаров

– Начинается квалифицированная помощь всегда с установления или уточнения диагноза. После этого составляется индивидуальный плана лечения пациента, – рассказывает Александр Джабаров. – Привлечение необходимых специалистов и сотрудничество с Тульским Областным Онкодиспансером является правилом, от которого мы не отступаем. Уже достаточно давно разработаны и применяются российские и европейские стандарты (практически идентичные) для лечения урологических и онкоурологических больных, в которых четко прописаны все этапы обследования и помощи пациентам. Для наших онкологических больных, чрезвычайно важно грамотное гистологическое исследование. Мы более 15 лет сотрудничаем с МНИОИ им. Герцена и РМАНПО, откуда получаем не только результаты исследования, но и рекомендации в сложных и нестандартных случаях.

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В НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» успешно лечат все заболевания мочеполовой системы, в том числе и самое распространенное – мочекаменную болезнь. Клиника обладает аппаратурой для оказания как открытых, так и малоинвазивных вмешательств. К последним относятся лапароскопические операции (нефрэктомия, резекция почки, пластические операции при гидронефрозе, удаление камней мочевых путей). Контактная литотрипсия (дробление камней) конкрементов мочеточника и мочевого пузыря, ТУР (Трансуретральная резекция), выполняемая при заболевании простаты и мочевого пузыря.

– Нередко пациенты обращаются с приступом почечной колики, что часто является показанием к срочному вмешательству. При проведении литотрипсии конкремента мочеточника, пациента возможно выписать на 3-4 день, – пояснил Александр Джабаров.

По словам Александра Феликсовича, в Туле много пациентов с аденомой простаты, которые могут найти своевременную и квалифицированную помощь в железнодорожной больнице.

– Кроме упомянутых малоинвазивных вмешательств, мы оперируем открытым позадилобковым доступом. Показания к этой операции, является аденома больших размеров. Мочевой катетер удаляется в день выписки, т.е на 5-6 день после операции. Пациент покидает больницу с самостоятельным мочеиспускание – с «живой» струей.

В нашем медучреждении накоплен значительный опыт хирургического лечения местнораспространенных опухолей почек и мочевого пузыря. В последнем случае, при удалении мочевого пузыря (а у женщин это обязательно сочетается с удалением матки и придатков), мы формируем мочевой резервуар из участка тонкой кишки или создаем искусственный мочевой пузырь из тонкой или толстой кишки, что позволяет мочиться естественным путем.

Периодически к нам попадают пациенты с аномалиями развития мочевых путей. К примеру, пациент с подковообразной почкой (почка, сросшаяся чаще нижними полюсами), до определенного момента, чувствует удовлетворительно и нередко, диагноз устанавливается уже в зрелом возрасте, при появлении жалоб. Целью оперативного лечения является восстановление «правильной» работы почки.

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Несмотря на то, что операция достаточно сложная, у всех пациентов мы получали положительный результат.

С моей точки зрения, самой тяжелой группой пациентов, являются больные с запущенными тазовыми опухолями (пациенты с заболеваниями прямой кишки, мочевого пузыря, тела и шейки матки). Для них операция Эвисцерация (полное удаление) тазовых органов, является единственным шансом на выздоровление. За последний год, нами было проведено 2 такие операции с положительным эффектом.

Хочу сказать пациентам, что диагноз опухоль, даже если это распространенная опухоль,

это не приговор.

Больше части этих пациентов, мы можем оказать квалифицированную помощь и сохранить жизнь.

НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.

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