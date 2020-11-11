Умный домофон сделает вашу жизнь комфортнее и безопаснее

Рассказываем, что это за оборудование, в чем его преимущества и как его поставить на свой дом.

В многоквартирных домах Тулы компания «Дом.ru» на протяжении двух лет реализует проект по установке «умных домофонов». Устройство представляет собой антивандальную панель, отвечающую требованиям городской программы «Безопасный двор». При этом оно выполняет не только привычные функции, но и обеспечивает целый ряд дополнительных сервисов. Мы привыкли, что домофон предназначен лишь для одного — отпирания входной двери для знакомых и родственников. Новейшие домофоны позволяют жителям отвечать на звонки с домофона с помощью смартфона и смотреть изображение с камеры в мобильном приложении «Умный Дом.ru».

Любовь Ивановна Кузнецова, председатель Совета многоквартирного дома по ул. Санаторная, 7 в Туле, рассказывает:

Любовь Кузнецова - Осенью прошлого года на встрече старших по домам в администрации Привокзального района нам предложили участие в программе «Умный домофон». Нам обещали бесплатно заменить те, что есть у нас, на «умный» и поставить камеры видеонаблюдения. Правда, тогда большинство высказалось против камер, о чем сейчас очень сожалеют.

По словам Любови Кузнецовой, для установки «умных домофонов» нужно было провести общее собрание собственников. «За» высказались почти все, хотя для оформления достаточно было 2/3 голосов собственников.

- Мы пользуемся «умными домофонами» уже год. На них стоят камеры отличного разрешения — даже двор захватывает метров на 200. Например, по видеоизображению мы поймали хулиганов в своем подъезде. Подростки испортили новенькие почтовые ящики. А мы ведь только-только сделали ремонт в подъезде. Я запросила у компании видеозапись, вызвала участкового — хулиганов вычислили быстро. И их родителям пришлось компенсировать ущерб.

Кстати, по данным правительства Тульской области, только в IV квартале 2019 года благодаря «умным домофонам» было раскрыто 15 преступлений и задержано 5 преступников!

По словам Любови Кузнецовой, теперь зайти в подъезд можно либо по персональному магнитному ключу, либо с помощью мобильного приложения в смартфоне:

- Домофон подключен к интернету. Если у собственника на смартфоне установлено специальное приложение и есть интернет, то звонок с домофона поступит напрямую на него. С гостем можно поговорить по видеосвязи и открыть ему дверь в одно касание экрана. Если собственник не пользуется интернет-технологиями, то звонок с домофона пойдет, как и раньше, на трубку в квартире. «Умный домофон» записывает на видео всех позвонивших в квартиру. И если ваш ребенок откроет кому-то дверь в ваше отсутствие, вы узнаете об этом через приложение в телефоне. Отвечать на звонки домофона можно из другого города. Вы можете спокойно уезжать в отпуск — ни один мошенник не догадается, что квартира пустая. Записи с камеры хранятся в течение 7 дней.

Подключить к домофону можно неограниченное количество мобильных устройств.

- С приложением очень удобно, оно входит в стоимость абонентской платы, его можно поставить на смартфоны всех членов семьи. Некоторые меня спрашивают, как же быть пожилым гражданам, кто не дружит с интернетом и предпочитает пользоваться магнитными ключами. Все просто: у жителей продолжает работать обычная домофонная аудио или видео трубка, и естественно остаются индивидуальные домофонные ключи. Зато все жители преклонного возраста из нашего дома знают, что домофоны постоянно снимают видео и если произошло что-то незаконное, то компания «Дом.ru» оперативно предоставит видеозапись правоохранительным органам. — рассказывает Любовь Кузнецова. — Кстати, цена обслуживания домофона для собственников не изменилась — осталась на уровне 35 рублей. Зато как повысилось качество услуги!

Большинство жителей многоэтажек хотят не только следить за тем, кто приходит к ним домой, но и наблюдать за своими детьми на детской площадке, автомобилем на парковке, открывать из квартиры шлагбаум на въезде во двор своим гостям. Все это может «умный домофон».

Директор УК «Лучший дом» Юлия Владимировна Адамова рассказывает:

Юлия Адамова - Мы вместе с жителями домов, которые обслуживает наша управляющая компания, наверное, одни из первых стали устанавливать «умные домофоны». Например, на ул. Епифанской, 33, это большой 7-подъездный дом, поставили и домофоны и камеры видеонаблюдения по периметру дома. Это точно повышает безопасность не только самого дома и жителей, но и окружающей территории. На этом доме больше нет так называемых «закладчиков». А значит, двор стал безопасным и не криминогенным. Во дворе есть парковка машин. Нет-нет, но бывает, кто-то кого-то заденет. Теперь найти виновника и компенсировать ущерб проще.

Жители тульских новостроек сразу получают «умный домофон» с самыми последними наработками, например, «свободные руки». Такой домофон умеет распознавать лица жильцов.

Дмитрий, председатель Совета МКД по ул. Строителей, 2, рассказывает:

Дмитрий - Это очень удобно, не надо искать ключи, особенно на морозе. Подходишь — и дверь открывается. Через домофон по мобильному приложению можно вообще вести наблюдение за всей придомовой территорией. И это работает! Во дворах стало меньше вандализма.

Василий Середа, межрегиональный директор Золотого кольца АО «ЭР-Телеком Холдинг»: