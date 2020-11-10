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«Я родился 10 ноября, сразу сказали – милиционером будет!»: истории тульских полицейских
10 ноября полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Почему они выбрали эту профессию, за что любят ее и чем увлекаются в свободное время – в материале Myslo.
О себе и своей службе – от первого лица.
Евгений Ермилин,
начальник смены дежурной части УМВД России по Тульской области:
Кроме меня в смене еще несколько человек: оперативник, старший оперативник, водитель, гражданские лица, которые нам помогают. Работа обычная, полицейская… Анализ и сбор информации, регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, анализ обработки поступающей информации, доклад руководству нашего управления, доклад в вышестоящую дежурную часть, организация работы по раскрытию преступлений. Дежурная часть – это первым делом принять информацию, уточнить время, место и способ совершения преступления, приметы преступника, похищенного, направить наряды, специалистов. Интересная «моторная» работа, скучно не бывает.
Я родился 10 ноября 1971 года, в День милиции.
И мне все говорили – наверное, милиционером будет! Но у меня сын родился на День ВДВ, 2 августа, но десантником не стал. Я окончил исторический факультет ТГПУ, и многие мои однокурсники, так сложилось, пошли в органы. Но я один отслужил 26 лет.
Полицейский – это образ жизни, образ мыслей, стиль поведения. Такого не бывает: пришел с работы, снял мундир и забыл, что ты полицейский.
Я считаю, что это хорошая мужская профессия. В те лихие 90-е у крепких здоровых парней был выбор пойти в бандиты. Но эта «романтика» меня никогда не привлекала, и я встал на другую сторону – бороться со злом.
За это время можно многое вспомнить. Как самолет упал в Бучалках, массовое убийство в 2011 году в Пролетарском районе, когда убили трех детей, мать и бабушку. Самое страшное, когда преступление совершается в отношении детей и стариков, они самые беззащитные. Это всегда трогает за душу.
Еще всегда вспоминаются личные задержания, но тут я хвалиться не люблю… Если решение принято – надо действовать, тут уж не до страха.
В 2017 году выиграл конкурс «Лучший по профессии» и стал лучшим оперативным дежурным России. Награды получать всегда приятно.
Моя семья: жена Оксана, сын Илья и дочь Лена. О чем я мечтаю? О внуках! 10 ноября всегда работаю по графику. Выходной – провожу дома с семьей, рабочий день – значит, на службе. Отметить и потом можно, я спокойно к этому отношусь. Но первый тост всегда поднимаем за именинника, второй – за профессию.
Вячеслав Стручков,
главный специалист организации дрессировки служебных собак, ветеран ОВД, бывший начальник Центра кинологической службы:
Всё началось с того, что в 16 лет отец купил мне немецкую овчарку, вместе с которой я потом служил в погранвойсках на заставе. В 1977 году в армии закончил школу инструкторов собак, потом ростовскую школу милиции...
В служебной дрессировке, в отличие от домашней, обязательны умение брать след и дифференцировка запахов. Дифференцировка – это когда собаке дают, допустим, перчатку, и она из десятка людей должна найти того, чья перчатка.
Каждая собака имеет свой характер, как и человек. Шаблонов дрессировки не бывает, к каждой нужен свой подход.
Этот процесс не прекращается никогда – сначала собаку дрессируют, потом постоянно тренируют: 2-3 раза в неделю нужно ей напоминать, что она умеет, и увеличивать нагрузку. Допустим, сначала надрессировать брать след трехчасовой давности, затем научить 4-часовой, потом 5-часовой и так далее...
Мой общий стаж в кинологической службе – 41 год. Сейчас в отставке, работаю на вольнонаемной должности. Желания сменить профессию никогда не возникало – я к ней прикипел и всю жизнь с собаками. Сейчас дома живет овчарка Алтай – без родословной, просто для души.
Тимур Валиев, командир отделения мобильного взвода Отдельного батальона ППС:
Я работаю в полиции с 2009 года. Начинал службу патрульным в отдельном полку патрульно-постовой службы полиции. Потом полк расформировали, сейчас место моей работы – отдельный батальон ППС полиции УМВД по городу Туле. Я – командир отделения мобильного взвода четвертой роты. В мои обязанности входит охрана общественного порядка, общественной безопасности, пресечение административных правонарушений, преступлений. Выезжаем на сообщения, составляем протоколы, проводим задержания.
Мне 32 года, я женат, детей пока нет.
В свободное от службы время я готовлю! Обожаю кулинарить! Лучше всего мне удается яблочная шарлотка.
Опасна ли моя работа? Вообще, конечно, да: моменты бывают разные. И вооруженных людей задерживали, и преступников с крупной партией наркотиков, например. Случай, кстати, был «эпичный». Расскажу. Это был совершенно обычный вызов – попросили утихомирить жителей одного из домов, которые шумно вели себя в позднее время. Мы с напарником прибыли «на адрес», в доме никого. Но возле дома стояла «десятка». Света в автомобиле не было, но мы заметили силуэты. Постучали.
И тут как в кино: в машине опустилось стекло, и оттуда повалил густой дым! Как потом выяснилось, двое наркодельцов выращивали коноплю, собрали с плантации весь урожай, в тот день они его перевозили, и решили опробовать. Задержанные не сопротивлялись, их передали следственной группе.
Каким должен быть настоящий полицейский? Здоровым физически, интеллектуально развитым, целеустремленным и непременно трудоголиком. У нас иначе нельзя!
Геннадий Никитин,
заместитель командира спецподразделения
УКОН «ГРОМ»:
Я отслужил в Президентском полку два года. После службы, в 1996 году, пришел в специальный отряд быстрого реагирования СОБР, так и остался в структуре. 90-е – сложные годы. Разгул преступности, проблемы с финансами, люди не получали зарплату... Я решил быть полезен государству и посвятить себя службе в полиции. О своем выборе не жалею! Уверен, что нахожусь на своем месте. Занимаюсь любимым делом, которое приносит пользу людям. В этом плане я счастливый человек.
В 2009 году я получил огнестрельное ранение, находясь в командировке в Ингушетии. Была спецоперация, мы проверяли дома. Началась перестрелка, я был первый в штурмовой группе и принял на себя много свинца. Меня спас бронежилет, но всё равно пуля прошла в руку и в живот.
Долгое время провел в госпиталях, но оклемался и вернулся в строй. Задача была выполнена, четыре человека было уничтожено. Наверно, Родина оценила мои заслуги, наградив меня Орденом мужества. После этого случая мысли были разные, но я посчитал, что рано уходить со службы.
Мое хобби – спорт. Мне нравятся игровые виды спорта, там я могу выплеснуть эмоции. Спорт меня эмоционально расслабляет.
Семья разделяет мои интересы, поддерживает. У меня взрослая дочь, ей 18 лет. Не знаю, пойдет ли она по моим стопам, но я готов поддерживать ее во всем.
Мария Сергеевна Игнашина,
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России
по городу Туле:
В своей нынешней должности я тружусь с июля 2016 года, до этого десять лет проработала в УФМС России по Тульской области. А мой папа с 1983 по 2010 год служил в милиции – был начальником УМВД России по Киреевскому району. В принципе, наша династия – больше офицерская, потому что мои братья – сотрудник прокуратуры и военнослужащий.
Наша работа – замена паспортов, регистрация по месту жительства, выдача загранпаспортов и т. д. Кроме этого, мы занимаемся контролем и надзором в сфере миграции. Нашей большой победой я считаю приведение в порядок улицы Пирогова. Работа ведется до сих пор, но мы смогли добиться того, что сформировавшийся там этнический анклав был «ликвидирован».
Люди снова могут спокойно пройтись в этом районе. Хочу отметить, что это не только наша заслуга, а общий успех правоохранительных органов.
Идеальный полицейский лично для меня – это профессионал с человеческим лицом. Нельзя забывать, что люди обращаются к нам со своими проблемами и нам нужно относиться к людям с душой.
От всей души поздравляем сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником!
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