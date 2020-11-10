«Я родился 10 ноября, сразу сказали – милиционером будет!»: истории тульских полицейских

О себе и своей службе – от первого лица.

Евгений Ермилин,

начальник смены дежурной части УМВД России по Тульской области:

Кроме меня в смене еще несколько человек: оперативник, старший оперативник, водитель, гражданские лица, которые нам помогают. Работа обычная, полицейская… Анализ и сбор информации, регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, анализ обработки поступающей информации, доклад руководству нашего управления, доклад в вышестоящую дежурную часть, организация работы по раскрытию преступлений. Дежурная часть – это первым делом принять информацию, уточнить время, место и способ совершения преступления, приметы преступника, похищенного, направить наряды, специалистов. Интересная «моторная» работа, скучно не бывает.

Я родился 10 ноября 1971 года, в День милиции.

И мне все говорили – наверное, милиционером будет! Но у меня сын родился на День ВДВ, 2 августа, но десантником не стал. Я окончил исторический факультет ТГПУ, и многие мои однокурсники, так сложилось, пошли в органы. Но я один отслужил 26 лет.

Полицейский – это образ жизни, образ мыслей, стиль поведения. Такого не бывает: пришел с работы, снял мундир и забыл, что ты полицейский.

Я считаю, что это хорошая мужская профессия. В те лихие 90-е у крепких здоровых парней был выбор пойти в бандиты. Но эта «романтика» меня никогда не привлекала, и я встал на другую сторону – бороться со злом.

За это время можно многое вспомнить. Как самолет упал в Бучалках, массовое убийство в 2011 году в Пролетарском районе, когда убили трех детей, мать и бабушку. Самое страшное, когда преступление совершается в отношении детей и стариков, они самые беззащитные. Это всегда трогает за душу.

Еще всегда вспоминаются личные задержания, но тут я хвалиться не люблю… Если решение принято – надо действовать, тут уж не до страха.

В 2017 году выиграл конкурс «Лучший по профессии» и стал лучшим оперативным дежурным России. Награды получать всегда приятно.

Моя семья: жена Оксана, сын Илья и дочь Лена. О чем я мечтаю? О внуках! 10 ноября всегда работаю по графику. Выходной – провожу дома с семьей, рабочий день – значит, на службе. Отметить и потом можно, я спокойно к этому отношусь. Но первый тост всегда поднимаем за именинника, второй – за профессию.