Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова отмечает юбилей!

В этом году институт празднует юбилей – 15 лет.

Сегодня Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова является современной образовательной организацией со всеми присущими ему качествами: широкий спектр экономических и гуманитарных направлений, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные образовательные технологи.

Ежегодно студенты Тульского института управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях; во встречах с потенциальными работодателями.

За последние несколько лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициативность и преданность делу позволяют нашему коллективу достойно выполнять почетную миссию института; готовить высококвалифицированных специалистов; осуществлять культурно-просветительскую деятельность.

Институт принимает активное участие во многих всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийского экономического диктанта и Всероссийского правового диктанта. Эти мероприятия были открыты для всех желающих. Среди участников было много учащихся Центров образования и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Тулы и Тульской области.

Ректор ЧОУ ВО ТИУБ имени Н. Д. Демидова , кандидат технических наук Яна Юрьевна Волкова:

Яна Волкова – В этот радостный день хочу пожелать нашему институту процветания, а всем студентам успешной реализации своих самых грандиозных планов, доброго здоровья, творческих удач, прекрасного настроения и благополучия!

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

поздравили выпускники института, а также социальные партнёры, сотрудничающие с вузом на протяжении долгих лет.

Директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина:

Лидия Мишкина – Администрация государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» искренне поздравляет коллектив Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова с 15-летием образования института. От всей души желаем Вам, коллективу преподавателей, студентам счастья, благополучия, дальнейших успехов! Институт по праву может гордиться преподавательским составом и уровнем подготовки специалистов.

Директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» Татьяна Алексеевна Советова:

Татьяна Советова – ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» сердечно поздравляет Вас и коллектив ЧОУ ВО ТИУБ имени Н. Д. Демидова с 15-летием со дня основания учреждения. Желаем Вам дальнейшего процветания, интересных идей и успешной их реализации, новых научных достижений, побед, успехов в реализации самых смелых планов. Вам и Вашим сотрудникам от души желаем крепкого здоровья, вдохновения, творческих находок и благополучия!

Директор ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» Валерий Сергеевич Зайцев:

Валерий Зайцев – Коллектив государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» поздравляет коллектив ЧОУ ВО Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова с 15-летием образования института. Все эти годы осуществлялось успешное сотрудничество колледжа и института в порядке социального партнерства по вопросам образования и воспитания молодежи. Желаем коллективу института успехов и дальнейшего развития.

Директор ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ №4» Надежда Ильинична Курдюмова:

– Администрация и коллектив Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» поздравляет вас с 15-летним юбилеем со дня создания вуза! Выражаем уверенность в том, что наше совместное плодотворное сотрудничество будет и впредь вносить достойный вклад в дело развития российского образования и науки, подготовку высококвалифицированных кадров. Желаем профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова новых творческих успехов, а самому институту дальнейшего развития!

Директор ГОУ ТО «Алексинская школа» Елена Дмитриевна Боряева:

Елена Боряева – Поздравляем Вас и преподавательский коллектив Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова с 15-летним юбилеем. Профессиональные знания и практический опыт педагогов и сотрудников института, современная научная база обеспечивают качественный уровень подготовки специалистов дополнительного профессионального образования в области специальной психологии (дефектологии), специалистов психолого-медико-педагогического консилиума и позволяют Вашему образовательному учреждению вносить достойный вклад в развитие образования.

Директор ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Сергей Степанович Логачев:

Сергей Логачев – От меня лично и всего нашего педагогического коллектива примите сердечные поздравления с 15-летием со дня создания частного образовательного учреждения высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова. На протяжении долгих лет между нашими учреждениями сложились теплые отношения сотрудничества. Мы рады поздравить Вас и весь профессорско-преподавательский состав и сотрудников ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова и пожелать доброго здоровья и дальнейших успехов во всех начинаниях.

Директор МБОУ «ЦО №32» имени генерала Ивана Васильевича Болдина Марина Викторовна Казаковцева:

– Уважаемая Яна Юрьевна! Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15-летием! В этот торжественный день примите благодарность за добросовестный труд. Крепкого вам здоровья, сохранения педагогических традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее. Праздничного Вам настроения.

Директор Историко-мемориального музея Демидовых Виктория Викторовна Киндышева:

– Поздравляем весь коллектив Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова и всех студентов с 15-летием! Вы делаете самое важное — воспитываете молодых специалистов, несёте свет знаний. Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, а также новых успехов в деле подготовки достойных и трудолюбивых граждан России.

Председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодежный союз экономистов и финансистов», канд. экон. наук, доцент Александр Владимирович Овчаров:

Александр Овчаров – Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 15-летием со дня основания Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова! Желаю Вам успехов в организации учебного процесса, в достатке умных и пытливых студентов. Всего самого хорошего, доброго и замечательного!

Ректор АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» Оксана Ивановна Лысенко:

Оксана Лысенко – Поздравляю Вас и весь коллектив ЧОУ ВО ТИУБ имени Н. Д. Демидова с юбилеем. Наши организации связывают многолетние партнёрские отношения. И мы чрезвычайно благодарны Вашему коллективу за ту атмосферу профессионализма и корректности, которая помогает успешно реализовывать наши совместные проекты. От всего сердца желаю всем сотрудникам ЧОУ ВО ТИУБ имени Н. Д. Демидова доброго здоровья, научных и педагогических успехов, благополучия и процветания!

Директор ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», выпускник Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Алексей Иванович Трофимов:

Алексей Трофимов – Поздравляю Вас с 15-летием! За относительно небольшой период Ваш институт достиг значимых успехов, занял достойное место в рейтинге учебных заведений. Этот результат — бесспорная заслуга профессорско-преподавательского коллектива — людей, искренне преданных своему делу. Очень важно, что вы ведете образовательную, исследовательскую деятельность с учетом российского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современного рыночного хозяйства. И потому в Вашем институте стремятся учиться не только выпускники средних школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою квалификацию. Желаю Вам дальнейших успехов и реализации планов, подготовить ещё много замечательных и талантливых специалистов своего дела, чтобы в стенах института у преподавателей всегда была возможность полной самореализации, а у студентов — возможность получить необходимые знания и накопить отменный опыт практики.

И. о. начальника Административного отдела в АО «НАК «Азот» холдинга АО «ЕвроХим», выпускник Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Дмитрий Александрович Кобулов:

Дмитрий Кобулов – Поздравляю коллектив Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова с поистине знаменательной датой — 15-летием! Желаю институту в эти непростые времена быстро адаптироваться и отвечать всем современным требованиям образования, расти и развиваться, приумножать накопленные знания и передавать их молодому поколению, ставить перед собой амбициозные задачи и достигать их. По моему глубокому убеждению, институт, преподаватели и студенты — это одна большая семья. Пусть эти семейные узы крепнут и развиваются с каждым днем!

Инженер по ГОиЧС АО Алексинский стекольный завод, выпускница Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Юлия Сергеевна Григорьева:

Юлия Григорьева – Примите мои самые искренние поздравления по случаю 15-летия ЧОУ ВО ТИУБ имени Н. Д. Демидова ! В этот праздничный день от всей души желаю всему коллективу института крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!

Инспектор общественной приемной администрации муниципального образования Узловский район, выпускница Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Юлия Вячеславовна Шкабарова: