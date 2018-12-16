Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова отмечает юбилей!
В этом году институт празднует юбилей – 15 лет.
Сегодня Тульский институт управления и бизнеса имени
Ежегодно студенты Тульского института управления и бизнеса имени
За последние несколько лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.
За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.
Инициативность и преданность делу позволяют нашему коллективу достойно выполнять почетную миссию института; готовить высококвалифицированных специалистов; осуществлять культурно-просветительскую деятельность.
Институт принимает активное участие во многих всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийского экономического диктанта и Всероссийского правового диктанта. Эти мероприятия были открыты для всех желающих. Среди участников было много учащихся Центров образования и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Тулы и Тульской области.
Ректор ЧОУ ВО ТИУБ имени
Яна Волкова
– В этот радостный день хочу пожелать нашему институту процветания, а всем студентам успешной реализации своих самых грандиозных планов, доброго здоровья, творческих удач, прекрасного настроения и благополучия!
Тульский институт управления и бизнеса им.
Н. Д. Демидовавыпускники института, а также социальные партнёры, сотрудничающие с вузом на протяжении долгих лет.
поздравили
Директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина:
Лидия Мишкина
– Администрация государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» искренне поздравляет коллектив Тульского института управления и бизнеса им.
Директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» Татьяна Алексеевна Советова:
Татьяна Советова
– ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» сердечно поздравляет Вас и коллектив ЧОУ ВО ТИУБ имени
Директор ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» Валерий Сергеевич Зайцев:
Валерий Зайцев
– Коллектив государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» поздравляет коллектив
Директор ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ №4» Надежда Ильинична Курдюмова:
– Администрация и коллектив Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» поздравляет вас с 15-летним юбилеем со дня создания вуза! Выражаем уверенность в том, что наше совместное плодотворное сотрудничество будет и впредь вносить достойный вклад в дело развития российского образования и науки, подготовку высококвалифицированных кадров. Желаем профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам Тульского института управления и бизнеса им.
Директор ГОУ ТО «Алексинская школа» Елена Дмитриевна Боряева:
Елена Боряева
– Поздравляем Вас и преподавательский коллектив Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова с 15-летним юбилеем. Профессиональные знания и практический опыт педагогов и сотрудников института, современная научная база обеспечивают качественный уровень подготовки специалистов дополнительного профессионального образования в области специальной психологии (дефектологии), специалистов психолого-медико-педагогического консилиума и позволяют Вашему образовательному учреждению вносить достойный вклад в развитие образования.
Директор ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Сергей Степанович Логачев:
Сергей Логачев
– От меня лично и всего нашего педагогического коллектива примите сердечные поздравления с 15-летием со дня создания частного образовательного учреждения высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова. На протяжении долгих лет между нашими учреждениями сложились теплые отношения сотрудничества. Мы рады поздравить Вас и весь профессорско-преподавательский состав и сотрудников ЧОУ ВО ТИУБ им.
Директор МБОУ «ЦО №32» имени генерала Ивана Васильевича Болдина Марина Викторовна Казаковцева:
– Уважаемая Яна Юрьевна! Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15-летием! В этот торжественный день примите благодарность за добросовестный труд. Крепкого вам здоровья, сохранения педагогических традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее. Праздничного Вам настроения.
Директор Историко-мемориального музея Демидовых Виктория Викторовна Киндышева:
– Поздравляем весь коллектив Тульского института управления и бизнеса им.
Председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодежный союз экономистов и финансистов», канд. экон. наук, доцент Александр Владимирович Овчаров:
Александр Овчаров
– Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 15-летием со дня основания Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова! Желаю Вам успехов в организации учебного процесса, в достатке умных и пытливых студентов. Всего самого хорошего, доброго и замечательного!
Ректор АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» Оксана Ивановна Лысенко:
Оксана Лысенко
– Поздравляю Вас и весь коллектив ЧОУ ВО ТИУБ имени
Алексей Трофимов
– Поздравляю Вас с 15-летием! За относительно небольшой период Ваш институт достиг значимых успехов, занял достойное место в рейтинге учебных заведений. Этот результат — бесспорная заслуга профессорско-преподавательского коллектива — людей, искренне преданных своему делу. Очень важно, что вы ведете образовательную, исследовательскую деятельность с учетом российского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современного рыночного хозяйства. И потому в Вашем институте стремятся учиться не только выпускники средних школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою квалификацию. Желаю Вам дальнейших успехов и реализации планов, подготовить ещё много замечательных и талантливых специалистов своего дела, чтобы в стенах института у преподавателей всегда была возможность полной самореализации, а у студентов — возможность получить необходимые знания и накопить отменный опыт практики.
И. о. начальника Административного отдела в АО «НАК «Азот» холдинга АО «ЕвроХим», выпускник Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Дмитрий Александрович Кобулов:
Дмитрий Кобулов
– Поздравляю коллектив Тульского института управления и бизнеса им.
Инженер
Юлия Григорьева
– Примите мои самые искренние поздравления по случаю 15-летия ЧОУ ВО ТИУБ имени
Инспектор общественной приемной администрации муниципального образования Узловский район, выпускница Тульского института управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова Юлия Вячеславовна Шкабарова:
Юлия Шкабарова
– Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студенческое сообщество с 15-летием образования Тульского института управления и бизнеса им.