На чем поехать в путешествие? Конечно, на Peugeot Traveller!

Фото Дмитрия Дзюбина. Автор: Сергей Масленников.

Он подходит для большой семьи или дружной компании, для корпоративных поездок или бизнес-сопровождений. В любой ситуации минивен Peugeot Traveller – это выгодное решение, комфорт, эргономичность и стиль.

Никогда не думал, что буду рассматривать в автосалоне микроавтобус. Это же как ни крути хоть и микро, но все-таки автобус. И права, наверное, другие нужны. Но… никогда не говори «никогда»!

Минивен от Peugeot называется просто и понятно — Traveller, то есть путешественник. Микроавтобусом можно управлять с водительским удостоверением категории B, так как он позиционируется как легковой автомобиль.

Peugeot Traveller представлен в версиях со стандартным — 4 м 959 мм — или удлиненным — 5 м 309 мм — кузовом.

350 дополнительных миллиметров — это бОльший объем багажного отделения, 1384 литра!

Вариантов комплектации тоже два — Active и Business VIP.

Для начала осмотрели Peugeot Traveller со стандартной базой, комплектации Active серебристо-стального цвета. Цвет, уточню, — это дополнительная опция: любой, кроме белого, обойдется в дополнительные 40000 руб.

Что сказать про внешний вид? По-французски стильный. Мало острых углов, много приятных округлостей. По краям фронтальной части — сложные вычурные блоки галогеновых фар.

Сзади и сбоку Traveller выглядит по-европейски строго — боковина и дверь воспринимаются как единое целое

Кузов оцинкованный, на него дают 12 лет гарантии от сквозной коррозии.

Для наших дорог, согласитесь, очень важен дорожный просвет. Так вот, у Peugeot Traveller Active он по нижней точке 175 мм, колеса R16 со штампованными дисками. Версия Business VIP укомплектована колесами с литыми дисками R17 плюс полноценное запасное колесо.

Конечно, больше всего меня интересовал салон — насколько он большой и комфортный. В салоне два ряда кресел, то есть легко и свободно усядутся 6 человек. Кстати, сидения второго ряда можно передвигать вперед-назад легким движением руки. У всех сидений легко складываются спинки. А если вам не нужно столько посадочных мест, а важно перевезти какой-то габаритный груз, например, велосипеды, то все сидения можно снять. Причем это может сделать даже подросток — сидение весит около 20 кг.

Забегая вперед, скажу — в салоне Peugeot Traveller Business VIP сидения второго ряда можно развернуть лицом к третьему ряду. А посередине разместить столик. Согласитесь, приятно по пути где-нибудь между Тулой и Сочи неспешно перекусить, попить чайку и посмотреть кино на ноутбуке. Кстати, для него под водительским сидением есть розетка на 220 V.

Что касается безопасности, то все места укомплектованы ремнями безопасности. В Peugeot Traveller Active есть четыре подушки безопасности — фронтальные и боковые. А в комплектации Business VIP добавлены защитные шторки в салоне.

В стандартное оснащение Peugeot Traveller Active входит климат контроль и климатическая установка, то есть вы для себя на водительском месте настраиваете один температурный режим, пассажир рядом с вами настраивает для себя другой температурный режим, а пассажиры в салоне могут настроить температуру под свои предпочтения.

Круиз-контроль, задние парктроники, штатный магнитофон с радио и Bluetooth, AUX и кожаный руль — все это идет в базовой комплектации.

Так, с комфортом разобрались, а что насчет двигателя Peugeot Traveller?

Отмечу для начала, что под капотом у этого автомобиля довольно просторно, мотор глубоко опущен, но приятно удивляет, что до него легко можно подобраться. Правда, как уверяют эксперты, первые пять лет вы будете открывать капот только чтобы залить омывайку.

Приятный бонус — защита картера уже входит в комплектацию. Причем она полностью металлическая толщиной до 3 мм.

Серебристый Peugeot Traveller Active, который я тестировал, укомплектован классической 5-ступенчатой коробкой передач, турбодизельным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 95 «лошадок». Конечно, драйверской эту машину не назовешь, и к обгону на ней придется готовиться заранее. С места до первой «сотни» Peugeot Traveller ускоряется за 12 секунд, максимально на ней можно разогнаться до 180 км/ч. А расход топлива (по трассе без груза и пассажиров) — около 5,8 литров на 100 км пробега. А в бак входит 69 л топлива.

Peugeot Traveller также в наличии есть c двух литровым двигателем (150 лошадиных сил), с 6-ступенчатой полноценной японской автоматической коробкой передач aisin.

Дмитрий Балута - На автомобиль мы даем 2 года гарантии без ограничения пробега. Есть возможность заключить сервисный контракт и пролонгировать гарантию до 5 лет, — говорит Дмитрий Балута, менеджер отдела продаж автосалона Peugeot группы компаний «Автокласс Центр» (Тула, ул. Лейтейзена, 1-а). — Сервисный контракт начинается с 6650 рублей, это вполне доступное предложение.

По словам Дмитрия, сейчас в автосалоне Peugeot очень интересные кредитные предложения при покупке Peugeot Traveller.

- Первоначальный взнос составляет 25% от стоимости автомобиля. Кредит на 5 лет предоставляется по ставке 10,9%. Прайсовая цена автомобиля начинается от 1 999 900 руб. Если при покупке Peugeot Traveller вы сдаете свой автомобиль по trade-in, то получаете скидку в 80 000 руб. Если приобретаете Peugeot Traveller на юридическое лицо в лизинг, то дополнительно еще получите скидку в 5% от суммы. В совокупности скидка может доходить до 220 000 руб.

Чем круче Peugeot Traveller Business VIP — ну кроме того, что он черный и внешне невероятно брутален?

Во-первых, свет. Оптика ксеноновая.

Во-вторых, есть камера заднего вида, изображение с которой выводится на 7-дюймовый сенсорный экран. На него же выводится штатная навигация. Есть опция — можно через USB подключать и выводить на экран навигационные приложения через телефон.

Есть также датчики слепых зон и передний парктроник.

В-третьих, это Grip Control — система, которая помогает преодолевать бездорожье и сложные дорожные условия, в том числе снег, грязь, песок. Кстати, последние 3 года на ралли Париж-Дакар (гонки по бездорожью) первые места занимает моноприводной автомобиль с системой Grip Control.

В-четвертых, кожаные сиденья, причем для водителя и пассажира помимо электропривода регулировки есть функция массажа и поддержки поясницы.

В-пятых, безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

- Стартовая цена Peugeot Traveller Business VIP от 2 799 900 руб. Дополнительная скидка в 80 000 руб. за trade-in и 6-процентная скидка для корпоративных клиентов.

При покупке Peugeot Traveller любой комплектации в кредит — первоначальный взнос 25% стоимости. А ставка зависит от срока кредитования. На год она составит 6,9%, на 2 года — 7,9%, от 3 до 5 лет — 10,9%, — пояснил Дмитрий Балута.

А еще, по словам Дмитрия, в салоне Peugeot группы компаний «Автокласс Центр» (Тула, ул. Лейтейзена, 1-а) в июле действует уникальное предложение на Peugeot Expert.

Это грузовичок на такой же платформе, что и Peugeot Traveller, имеет цельнометаллический фургон и бывает общей погрузочной массой в 2,5 тонны (удобен тем, что можно без разрешения заезжать в центр Москвы) и 3 тонны.

- Кредитная ставка — от 6,9%, если кредит на 1 год. Но если вы приобретаете автомобиль в лизинг и через наш банк, то есть отличные условия, — поясняет Дмитрий Балута. — Беспроцентная рассрочка от года до 3-х лет! Предложение действует в июле 2018 года.

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а

Телефон 8(4872)70-60-30.

Peugeot Traveller Active

Peugeot Traveller Business VIP

Банк-партнер PSA Bank.

Условия кредитования ООО «Банк ПСА Финанс РУС» по продукту «Специальный» для приобретения нового Peugeot Traveller: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 50 тыс. до 5 млн. руб., но не более 70% цены автомобиля. Процентная ставка: на срок 12 мес. – 6,9% годовых при первоначальном взносе (далее – ПВ) от 25% до 70%, на срок 24 мес. – 7,9%годовых при ПВ от 25% до 70%, на срок 36 мес. – 10,9% при ПВ от 25% до 70%, на срок 48 мес – 10,9% при ПВ от 25% до 70%, на срок 60 мес. – 10,9% при ПВ от 25% до 70%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля, оформление КАСКО обязательно. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, где сумма страховой премии зависит от выбранной программы и суммы кредита. Платежи по кредиту – ежемесячные, аннуитетные, списание денежных средств в погашение задолженности один раз в месяц.

Условия могут быть изменены Банком. Подробности в салонах офици альныхдилеров и по телефону: 8 (495) 926-83-24, лицензия ЦБ РФ № 3481, 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж, www.psabank.ru.