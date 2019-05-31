Летние веранды тульских кафе и ресторанов открылись для гостей

Обзор мест, где можно уютно провести время и вкусно поесть в прохладе летней веранды.

Башня

Лето — время прогулок по городу, частых встреч с друзьями и тёплых вечеров на свежем воздухе с близкими. Летняя терраса ресторана-пивоварни «Башня», пожалуй, одно из лучших мест в Туле, где приятно провести время.

Эта терраса имеет своё название — «Башня под звёздами», и она уникальна своей открывающейся крышей, которая позволяет укрыться от жары или дождя, а в ясную погоду дарит возможность полюбоваться небом. Эту террасу уже полюбили многие туляки в прошлых летних сезонах за особенную, «свою», уютную атмосферу.

Терраса «Башня под звёздами».

Лето для многих связано с любимым ароматом и вкусом шашлыка. В «Башне» для ценителей мяса настоящий рай, ведь это заведение славится своими мясными блюдами, их разнообразием и богатством вкусных вариантов приготовления.



Шашлык из свиной шеи.

А ещё лето в «Башне» – это множество разнообразной зелени, свежих овощей, сочных фруктов и ароматных грибов. В «Башне» для гостей готовят из свежих сезонных продуктов, как только они появляются в продаже.

Летом в «Башне» есть специальное меню с говорящим названием «Невыносимая лёгкость бытия».

При создании этого меню коллектив «Башни» собрал свои ощущения и мнения гостей: «А что лето для вас?» Так родилось это разнообразное, лёгкое по восприятию меню.

В нём есть шашлык и свежие летние салаты, молодая картошка и сезонные супы, грибные блюда и ягодные десерты.

Салат «Сандро из Чегема» сочетает в себе печёную свёклу, абхазский сыр.

А салат «Море и продукты» — это жареные креветки на сливочном масле с чесноком и спелыми томатами. Попробуйте, вам понравится!



«Сандро из Чегема» — салат с абхазским сыром и печеной свеклой.

Какое же лето без лёгких супов: щей из щавеля и всенародно любимой окрошки, которую вам подадут с молодой картошкой.



Окрошка с говядиной — хороша знойным летним днем.

Летом появляются грибы, а значит, в «Башне» появляются грибные блюда, например паста с белыми грибами.

Ещё один летний хит — жареная мойва с малосольными огурцами и сметанным соусом. В сочетании с любимыми напитками — бесподобна.



Жареная мойва — королева летнего стола.

Оцените сорбет «Морозные ягоды», в котором нет ничего лишнего, только свежайшие ягоды.

Попробуйте летний популярный в «Башне» десерт «Маседуан». Его делают из воздушного «рваного» бисквита, свежих ягод и вкусного крема. Слово «маседуан» — французское, и его название переводится как «мешанина, кавардак».



Популярный летний десерт «Маседуан» — бисквит с кремом и ягодами.

Еда, даже привычная и любимая, раскрывает богатство своих вкусов с правильными напитками. К лету в этом ресторане для гостей приготовили освежающие лимонады, которые подчеркнут яркие ощущения тёплого сезона.

Барный ассортимент в «Башне», пожалуй, неповторим для нашего города своим выбором и редкими экземплярами, с которыми у вас есть возможность познакомиться здесь.

Такое лето приготовили

в ресторане «Башня».

А что такое лето для вас?

Тула, Красноармейский пр., 14.

Тел. 8 (4872) 70-44-71 .

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Ресторан «Респект»

Ресторан «Респект» приглашает в этом тёплом сезоне гостей на свой шикарный летний двор и одну из самых больших веранд в Туле. А к этому лету здесь открыли ещё одну дополнительную мини-открытую веранду прямо во входной зоне ресторана.

«Респект» удобно расположен в самом сердце нашего города, в старинном особняке с большим подворьем. Заглянем внутрь?

Просторный уютный двор свободно вмещает до 200 гостей. Вы можете выбрать отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или удобный столик на открытом пространстве.

«Респект» — это замечательная еда круглый год, а знак каждого лета здесь — ароматное и сочное мясо на мангале и в дровяной печи. Попробуйте барбекю или шашлык из множества вариантов мяса: свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, сёмги, каре ягненка.

Вы уже пробовали здесь домашние аджарские хачапури в дровяной печи? Это неизменный хит меню, который будет и этим летом. Для их выпечки в «Респекте» используют дуб, который своим чистым ароматным дымом насыщает тесто волшебным вкусом и хрустящей корочкой. Внутри — расплавленный молодой имеретинский сыр, яичный желток и тающее от жара сливочное масло. Хачапури из «Респекта» можно брать на вынос и наслаждаться любимой едой в любом месте!

Наслаждайтесь овощами на мангале, которые сочетают богатый вкус и все полезные витамины, сохранённые в блюде.

Кстати, полезная и здоровая еда — один из главных принципов ресторана в этом сезоне. Повар готовит для гостей множество новинок, которые сочетают в себе не только вкусы, но и пользу.

Для тех, кто гуляет по прогулочной зоне возле набережной, «Респект» предлагает вкусный кофе, который можно купить с собой.

Специальные гости на открытии летней веранды 31 мая — создатели жанра Electro Swing в России, московская группа Dreams Shadow и певица Наталья Пугачева. Ведущие вечера Сергей Иванов и Денис Демидов. Приходите на незабываемый вечер с коктейлями и гастрономическими новинками!

В этом году ресторан трансформируется в клубную форму и будет радовать гостей не только отменной кухней, но и разнообразной живой музыкой и танцами. Летом здесь будут интересные музыкальные гости и коктейльные вечеринки с известными барменами и поварами из разных городов.

«Респект» радует уютом и вкусными блюдами не только туляков, но и гостей из других городов и стран. Для них здесь продумано и создано специальное туристическое меню. Добро пожаловать!

Для свадеб в этом сезоне ресторан подготовил новые приятные предложения. Например, при заказе свадебного торжества молодые получат бесплатную 5-часовую фотосессию от хорошего фотографа.

Приходите в «Респект» за вкусным отдыхом и солнечным настроением!

Тула, ул. Советская, 5.

Тел.: 8 (4872) 56-09-57,

8 (915) 690-02-22.

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респект71.рф

ЛюдИ

Это наше лето! Караоке под открытым небом только здесь!

Караоке-лофт «ЛюдИ» приглашает к себе всех, кто хочет провести приятный вечер, отметить день рождения, юбилей, 5 или 100 лет совместной жизни, отдохнуть душевной компанией друзей и насладиться свежим воздухом с ароматом шашлыка и легким послевкусием вина под звуки караоке.

Здесь уже работают летняя веранда

и караоке под открытым небом. Приходите, пойте, отдыхайте!

Не важно, есть ли у вас вокальный талант или вам «медведь на ухо наступил», здесь поют все, и нет причин стесняться!

Пробуйте гастрономические чудеса от шефа. На открытой веранде вас будут ждать отдельная территория с мангалами и множество вкусных блюд на открытом огне.



Здесь вам предложат блюда на гриле, которые придутся по вкусу даже гурманам, и множество другой вкусной еды.





В караоке-лофт «ЛюдИ» вы можете вкусно пообедать. Бизнес-ланч здесь длится с 12.00 до 17.00.

А для уютного вечера здесь можно разместиться как в общем зале, так и в уютной и красивой vip-комнате, если вы хотите, чтобы вас никто не отвлекал.





В vip-комнате вас ждёт:

отдельная караоке-система,

отсутствие очереди,

возможность пригласить персонального dj,

уединённость,

свой танцпол.

Караоке в Туле — это «ЛюдИ»!

Тула, пр. Ленина, 85-б.

Тел. 8 (4872) 52-07-07.

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BARY | БАРИ

Сеть кофеен «Бари» — уютное место, которое уже не первый год дарит своим гостям возможность отдохнуть в приятной атмосфере, вкусно начать своё утро или провести тёплый вечер, выпить чашку хорошего кофе или чая и хорошо подкрепиться.

Этим летом в хорошую погоду в «Бари» на Первомайской можно будет посидеть за столиком на свежем воздухе. Кстати, сейчас первый зал там закрыт на ремонт, но скоро он снова откроет свои двери. А обновлённый зал в этой кофейне сейчас работает в формате «to go» — все напитки и десерты отдают гостям с собой.

А в кофейне на Красноармейском в тёплое время можно провести время с любимым напитком на уютной лавочке.

Подарите себе летнее настроение в «Бари»!

К лету в меню этой кофейни обязательно появится

много нового и интересного.

А пока заходите и пробуйте вкусные новинки из весеннего меню или свои любимые, уже хорошо знакомые блюда и напитки.

Закажите холодный латте или кофейный сет, сочетающий в себе два напитка — эспрессо и классический капучино.

Для тех, кто не употребляет обычное молоко, в этих кофейнях напиток сделают с добавлением низколактозного, соевого, миндального или кокосового молока.

Любой кофе можно взять с собой.

Не пьёте кофе? В «Бари» вас угостят ароматным черным, зелёным или фруктовым чаем.

Попробуйте авторскую версию классического медовика от кондитеров «Бари». В составе: нежные коржи с ароматным фермерским мёдом и сметанно-сливочный крем с добавлением варёной сгущенки.

Или вкуснейшие песочные тарталетки с малиновым кули, сливочным кремом и свежей малиной.

В «Бари» по-прежнему можно вкусно и полезно позавтракать. Например, хрустящими и нежными круассанами или сырниками, которые можно заказать в течение всего дня. В их составе нет муки и немного сахара, а в дополнение разнообразные топпинги по вкусу.

Гранолу здесь готовят сами из цельнозерновых овсяных хлопьев, с добавлением мёда и специй, цельных орехов, сушёной вишни и клюквы и натуральным йогуртом.

Сытные и вкусные сэндвичи в сочетании с любимым кофе или чаем придадут вам сил. Заказывайте их в любое время дня. Начинку можно выбрать по вкусу:

«Милано» (ветчина из индейки, моцарелла, томаты, салатный лист и соус песто),

«Рыбный» (лосось, огурец, сливочный сыр и руккола),

«Веган» (хумус, вяленые томаты, огурец и руккола).

Лето — время фруктовых или овощных фрешей и смузи. В «Бари» вы можете насладиться вкусами зелёного или чернично-бананового смузи и разнообразными свежевыжатыми соками.

Напоминаем, что в «Бари» на Первомайской, 26-а скоро начнёт работать своя кухня. Всё будут готовить на месте!

Сеть кофеен «Бари» — это:

Правильный кофе класса specialty.

Вкусные десерты, сделанные с любовью.

Полезные завтраки, которые подаются весь день.

Приветливые бариста, которые с радостью помогут выбрать напиток или десерт.

Приятное правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами!

Тула, ул. Советская, 47 (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1-й этаж).

Тула, ул. Первомайская, 26-а.

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тула, пр. Ленина, 77.

Тула, Центральный парк культуры и отдыха.

Тел. 8 (920) 7777-000.

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SREDA

Ресторан Srеда — это место, объединяющее много форматов в одной уютной атмосфере. Здесь хорошо и тем, кто любит вкусно поесть, любителям мяса и веганам и просто сторонникам правильного питания, ценителям ярких тусовок и приверженцам спокойного отдыха.

Он расположился в самом центре нашего города, рядом с «белым домом», во дворике, где вечером удобно припарковаться.

Srеда приглашает гостей на свою летнюю веранду, которая уже открылась. Она вмещает до 30 человек. Располагайтесь на свежем воздухе и наслаждайтесь вкусной едой, напитками и приятной компанией!

На кухне ресторана творит шеф-повар Руслан Танцура. Он создал меню, сочетающее любимые многими блюда из кухни европейских стран, добавил восточные нотки и адаптировал рецепты под русские вкусовые привычки и душу.

Приходите сюда в будни с 12.00 до 17.00 на деловые обеды. В это время гостям дарят скидку 30% на всё основное меню ресторана. Можно пообедать на летней веранде или в основном зале.

После 17.00 летняя веранда также открыта. Если вам будет прохладно, можно укутаться в уютные пледы.

По выходным после полуночи Srеда превращается в ночной бар: освещение переходит в танцевальный формат, появляется DJ, и танцпол оживает.

Srеда — ваше лето, еда и танцы!

Тула, ул. Советская, 31.

Тел. 8 (4872) 38-40-08.

sredarestaurant.ru

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