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Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года

Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года

Сегодня наша машина времени отправляется в июль 2019 года. Что было интересного год назад?

Мы продолжаем наш фотопроект «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — все вернется и будет еще лучше!

В нашей фотоподборке самые яркие события июля прошлого года.

 

Большой футбол. Матчи «Арсенала» проходили при наполненных трибунах Центрального стадиона. Никаких масок, перчаток, социальной дистанции — только эмоции, единение болельщиков… и выступление красоток из группы поддержки.

Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии

«Восхождение». На здании творческого кластера «Октава» появилось масштабное, яркое и оригинальное граффити. Автором работы стал Дмитрий Аске. Рисунок раскрывает тему звука как способного к трансформации явления, связывающего этот процесс со способностью человека к саморазвитию.

Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
показать все фотографии
День поля. В июле 2019-го праздник с размахом отметили в новомосковском селе Спасское. Были милые буренки, пушистые кролики и гигантская техника.
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 11
показать все фотографии
«Кар-Мэн». В «Золотом городе» отгремел концерт популярной в 90-е годы группы. Был аншлаг! Отрывались там, признавайтесь?
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии
Магистры получили красные дипломы. Счастливые, довольные выпускники подбрасывали в воздух конфедератки и с оптимизмом говорили о своем будущем.
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии
Юбилеище! Туламашзавод громко отпраздновал свое 80-летие. Для заводчан выступила арт-группа «Сопрано Турецкого». А на площади перед заводом открыли скульптурную группу.
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии
Суперкросс. Тула приняла четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. Было мощно!
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии
Фестиваль «Толстой». Наша «фишка», яркое культурное событие, которое собирает самые талантливые театральные коллективы со всей России. Грустно, но в этом году его не будет. Фестиваль перенесен на следующий год.
Галерея
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 1
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 2
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 3
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 4
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 5
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 6
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 7
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 8
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 9
Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года, Фото: 10
показать все фотографии
 

У каждого есть свои впечатления из июля прошлого года. Делитесь своими воспоминаниями, сожалениями, фотографиями!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 16:01 +2
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