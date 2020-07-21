Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года
Сегодня наша машина времени отправляется в июль 2019 года. Что было интересного год назад?
Мы продолжаем наш фотопроект «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — все вернется и будет еще лучше!
В нашей фотоподборке самые яркие события июля прошлого года.
Большой футбол. Матчи «Арсенала» проходили при наполненных трибунах Центрального стадиона. Никаких масок, перчаток, социальной дистанции — только эмоции, единение болельщиков… и выступление красоток из группы поддержки.
«Восхождение». На здании творческого кластера «Октава» появилось масштабное, яркое и оригинальное граффити. Автором работы стал Дмитрий Аске. Рисунок раскрывает тему звука как способного к трансформации явления, связывающего этот процесс со способностью человека к саморазвитию.
У каждого есть свои впечатления из июля прошлого года. Делитесь своими воспоминаниями, сожалениями, фотографиями!