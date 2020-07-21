Назад в будущее: чем жили туляки в июле прошлого года

Сегодня наша машина времени отправляется в июль 2019 года. Что было интересного год назад?

Мы продолжаем наш фотопроект «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — все вернется и будет еще лучше!

В нашей фотоподборке самые яркие события июля прошлого года.

Большой футбол. Матчи «Арсенала» проходили при наполненных трибунах Центрального стадиона. Никаких масок, перчаток, социальной дистанции — только эмоции, единение болельщиков… и выступление красоток из группы поддержки.

«Восхождение». На здании творческого кластера «Октава» появилось масштабное, яркое и оригинальное граффити. Автором работы стал Дмитрий Аске. Рисунок раскрывает тему звука как способного к трансформации явления, связывающего этот процесс со способностью человека к саморазвитию.

День поля. В июле 2019-го праздник с размахом отметили в новомосковском селе Спасское. Были милые буренки, пушистые кролики и гигантская техника.

«Кар-Мэн». В «Золотом городе» отгремел концерт популярной в 90-е годы группы. Был аншлаг! Отрывались там, признавайтесь?