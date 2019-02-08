Самый желанный подарок на День Святого Валентина для женщины

День Святого Валентина — католический праздник, но отмечают его влюбленные пары, независимо от религии. 14 февраля в XXI веке — это светский праздник, в который принято признаваться в романтических чувствах, отправлять открытки, приглашать на свидания, делать предложения руки и сердца и дарить романтические подарки.

Что дарят на День Святого Валентина во всем мире?

Лидеры среди подарков во всем мире — это цветы и шоколадные конфеты. В США на праздник принято дарить коробку конфет в виде сердца и красные розы, в Дании — сухие белые цветы и валентинку, в Японии — любые сладости, во Франции — драгоценности и валентинки в форме сердца. Но есть и креативные страны. Например, в Канаде в качестве подарка в этот день женщины могут сделать предложение руки и сердца, а мужчина не имеет права отказаться, иначе ему грозит штраф или тюрьма.

В Россию День Святого Валентина пришел не так давно, но уже заслужил авторитет среди влюбленных. Пары ответственно подходят к празднованию 14 февраля и стараются придумать подарок, который долго будет радовать вторую половинку. Если у женщин с креативом все в порядке, то мужчинам нужно «попотеть», чтобы подобрать идеальный презент.

Лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Помните, как поется в известной песне самой сексуальной группы страны: «Лучшие друзья девушек — это бриллианты»? А ведь ювелирные украшения действительно один из самых желанных подарков для женщин на праздник. К тому же, это беспроигрышный вариант — женщинам в любом возрасте нравятся украшения, поэтому ваш подарок точно будет «к месту».

Почему ювелирные украшения — идеальный подарок.

Во-первых, это красиво. А женщины любят быть красивыми. Любая брошь, кольцо или браслет дополнят модный образ женщины — от повседневного до вечернего. Какое бы изделие вы не выбрали, дамы всегда найдут к какому луку его применить.

Во-вторых, это показатель серьезных чувств. Женщинам важно быть неповторимыми, единственными и главными в жизни избранника. Кольцо на праздник или колье спустя десятки лет совместной жизни отлично подчеркнут ваше отношение к любимой. А она именно этого и ждет от вас.

В-третьих, это практично. Украшения вечны, они не портятся с годами и выглядят абсолютно новыми даже спустя десятилетия. На протяжении долгих лет изделие будет радовать вашу вторую половину, а возможно даже станет передаваться из поколения в поколение.

В-четвертых, это универсальный презент: такому подарку обрадуется и жена, и дочь, и мама, и бабушка. Женщины любят украшения в любом возрасте. Главное, подберите индивидуальный подарок.

В-пятых, это ценный подарок с точки зрения стоимости. Золото никогда не падает в цене, соответственно это отличное вложение денег.

В-шестых, это достойный подарок от настоящего мужчины. Ювелирное украшение подчеркнет статус вашей возлюбленной в обществе, а, соответственно, и ваш.

Топ-5 ювелирных украшений на 14 февраля.

1. Колье. Отличный подарок, если вы не знаете точного размера украшений своей дамы. Колье может быть богатым и роскошным, а может быть утонченным и аккуратным. В сети ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» хитом сезона стало колье «Невесомость».

Украшение действительно создает ощущение, что парит в невесомости, поблескивая на шее владелицы. Подарок подойдет любой женщине, которая следует модным тенденциям. Стоимость изделия зависит от веса и металла. Стоимость изделия зависит от веса и металла: в золоте от 2800 руб, в серебре — от 474 руб.

2. Подвеска. Универсальный вариант, если вы не знаете предпочтений женщины в украшениях. В качестве презента ко Дню Святого Валентина в ювелирной сети «Бриллиантовая ручка» чаще всего выбирают подвеску в форме сердца. Самые интересные вариации такого подарка — это золотой кулон с узорами (от 1345 руб.) и двойное «сердце» в серебре (от 423 руб.). Если же вы ищите подарок без намека на романтические чувства, то отличным выбором станет подвеска в виде серебряной булавки (от 237 руб.) или золотой короны с небольшим бриллиантом (от 999 руб).

3. Серьги. При выборе такого украшения необходимо знать о предпочтениях женщины. Ваша дама предпочитает маленькие серьги или заметные изделия? Пусеты или массивные серьги? Узнать о вкусе женщины просто — посмотрите, какие серьги она носит чаще всего и выберите в том же стиле. В сети ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» есть украшения на любой вкус: маленькие золотые пусеты в форме цветка с сердцевиной из бриллианта, классические золотые серьги с бриллиантом (от 3990 руб.), длинные золотые серьги в виде цепочки с сердечком (от 2900 руб.) и многие другие.

4. Кольцо. Предложение руки и сердца и кольцо с бриллиантом — главная мечта всех влюбленных девушек на 14 февраля. Если вы планируете сделать этот долгожданный сюрприз, то сперва узнайте точный размер безымянного пальца избранницы. Верным выбором станет покупка классического золотого кольца с бриллиантами (от 3990 руб.) в ювелирном салоне «Бриллиантовая ручка» — оно отлично подчеркнет значимое событие в вашей жизни. Необычное кольцо с узорами по краям и бриллиантом по центру (от 3990 руб.) подойдет для любой пары.

5. Самым необычным подарком на День Святого Валентина считается Ложка-загребушка талисман для привлечения денег и достатка, который кладется в кошелек. Активировать талисман на деньги можно с помощью одного из ниже данных заговоров. Выбирайте любой, какой вам придется по душе:

«Ложка, ложка, помоги, кучу денег загреби. Я с тобой буду дружить, счастье, радость всем дарить». «Ложка, ложка, помогай, деньги ты приумножай! Загребушка, не ленись и трудись, трудись, трудись. Евро, доллары и рубли ты греби, греби, греби!» «Ложка, в кошельке моем живи, к себе денежки тяни. С тобою буду я дружить, в счастье и в богатстве жить!»

Ее стоимость составляет всего 175 руб., чаще всего ее выбирают в качестве корпоративного подарка для прекрасной половины коллектива.

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» была основана в 2003 году. С самого начала визитной карточкой компании стал широкий ассортимент элегантных ювелирных украшений из серебра и золота, со вставками драгоценных, полудрагоценных камней и без них.

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