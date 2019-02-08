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Голосуем за лучший тульский магазин одежды -2019

Голосуем за лучший тульский магазин одежды -2019

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие магазины одежды нашего города.

Напоминаем, что это НЕ рекламное голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какой магазин одежды в Туле вам нравится больше всего? Где вы чаще всего выбираете для себя обновки? Где вещи качественнее, а где цены приятнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые магазины одежды, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара магазинов одежды, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

7 марта мы подведём итоги голосования и назовем лучшие, самые «народные» магазины одежды Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего выбирать одежду в Туле и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 16:21 +3
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Тула
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