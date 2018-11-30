Ремонтируем квартиру с нуля

Обзор Myslo: тульские компании, которые помогут с ремонтом и отделкой.

Солнцезащитные системы для ваших окон

Компания «ИнСтиль» является официальным представителем торговой марки FOROOM®. Она предлагает качественные и надёжные светозащитные конструкции с использованием разнообразных материалов расцветок и дизайнерское решений. Известное имя бренда, которому доверяют покупатели по всей России — это не только большая честь, но и огромная ответственность, поэтому в компании всегда ищут индивидуальный подход к каждому клиенту.

Почему именно «ИнСтиль»?

Легкий и простой выбор. Сайт компании содержит достоверную техническую информацию, написанную понятным языком. Вам будет просто сориентироваться и сделать свой выбор, даже если вы никогда не пользовались солнцезащитными системами. Удобство и технологичность конструкций. Как пользователь, вы ежедневно будете получать удовольствие от удобных и современных систем. Все элементы и детали продуманы и подобраны с учетом эргономичности. Доступная стоимость. Сделав заказе компании «ИнСтиль», вы получите не только сервис высочайшего уровня, но и лучшую цену.

Ведь основной девиз компании — это защита от солнца по низкой цене!

Сравнение и выбор жалюзи

При многочисленных характеристиках солнцезащитных систем иногда бывает трудно определиться с конечным выбором изделия. Хочется наглядно увидеть, чем различаются между собой системы и что между ними общего.

Определиться с системой, покупатель монет в конструкторе который может рассчитать стоимость изделия, по размерам, материалу и дополнительным опциям. Созданную таким образом заявку на изготовление жалюзи по своим параметрам можно оформить на сайте производителя, выбрав удобный для себя магазин официального представителя бренда.

dostupnyejaluzi.ru/foroom/

foroom.ru/catalog

Наши квалифицированные специалисты имеют большой практический опыт, их высокий профессионализм — залог правильного выбора изделия, которое будет максимально точно соответствовать интерьеру вашего помещения.

INTEGRA SLIM — самая простая разновидность рулонных штор

Представляет собой полотно ткани, намотанное на специальную трубу. Подъем и опускание шторы регулируется посредством шнурка, прикрепленного к трубе с одного из краёв. Выполнена для установки на современное пластиковое окно с максимально возможным прилеганием к стеклу, она позволяет регулировать световой поток в помещении и не мешать своими габаритами. Огромное разнообразие расцветок тканевого полотна, от однотонных до цветных с узорами, предполагает декорирование окна в любом интерьере.

GRANDE — система для больших окон

Наличие больших проёмов в доме — это бесспорное преимущество и эстетическая привлекательность помещения в целом. Какая система может быть установлена на широкие окна и прекрасно при этом функционировать? Конечно же, речь идёт о солнцезащитной системе рулонных штор GRANDE торговой марки FOROOM.

Преимущества:

Позволяет размещать изделия на проёмах шириной до 3 метров. Легкость управления такой большой системой обеспечивается специальным механизмом, который позволяет плавно и без лишних усилий перемещать полотно рулонных штор. Многообразие цветовых вариантов, представленных в каталоге тканей, позволит вобрать именно то решение, которое подойдет ко всему интерьеру в целом.

G-FORM и INTEGRA G-FORM

Солнцезащитная система G-FORM — это традиционные горизонтальные жалюзи с алюминиевыми ламелями. Благодаря своим многочисленным преимуществам они завоевали широкую популярность и востребованность.

Солнцезащитные системы INTEGRA G-FORM станут отлитым решением для стандартных пластиковых окон в малогабаритных помещениях. Компактные конструкции крепятся прямо на створки близко к стеклу и не выходят за пределы рам. Такое решение идеально подойдет тем, кто привык регулярно открывать окна, а также активно использует подоконник — с решением INTEGRA FOROOM он остается полностью открытым, а значит, может использоваться для украшения комнатными растениями или другими элементами интерьера.

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

При выборе новых окон, каждый хочет, чтобы они надёжно служили не один десяток лет, не теряя при этом все свои эксплуатационные характеристики, защищая и оберегая помещение от холода и сырости. Компания «Эконом-сервис» предлагает надёжные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известного производителя с проверенной репутацией — Rehau.

Монтажники компании быстро и аккуратно проведут демонтаж старых конструкций и установят новые, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки. Вы сможете обратиться в эту компанию и в дальнейшем, для периодической настройки фурнитуры, замены резиновых уплотнителей, и других необходимых работ по обслуживанию.

В «Эконом-сервис» можно заказать как окна обычной формы, так и застеклить оконные проёмы нестандартной конфигурации, и установить окна с нестандартной конструкцией открывания.

Воплощайте самые смелые дизайнерские решения в доме и квартире!

Выбирайте классические бюджетные варианты или закажите металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома.

«Эконом-сервис» предложит вам на выбор обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна, или окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

Долговечные и прочные подоконники — ещё одна важная часть окна. «Эконом-сервис» предлагает подоконники от проверенных производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево.

Эти подоконники обладают повышенной прочностью за счёт уникальных внутренних рёбер жесткости, а также устойчивостью к нагрузкам, царапинам и влаге. Вы сможете легко чистить их идеальную глянцевую поверхность без применения специальных средств.

Компания «Эконом-сервис» предлагает современную европейскую разработку для защиты от надоедливых насекомых и пыли — вставные москитные сетки Plisse.

Преимущества вставной сетки Plisse:

Легко снимается и ставится: монтаж производится максимально быстро. Для установки не требует сверления дополнительных отверстий в оконном профиле. Единственная москитная сетка, которая действительно гипоаллергенна, т. е. плотно прилегает к раме, не оставляя зазоров. Плотное и надежное крепление обеспечивает устойчивость ко внешним воздействиям: ветру, дождю. Очень прочная и долговечная. Неприхотлива в уходе. Выглядит изящно и эстетично.

Вся продукция «Эконом-сервис» сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Компания «Эконом-сервис»

предлагает установку окон

в рассрочку до 6 месяцев. Первоначальный взнос всего 10%!

Тула, улица Мосина, 29, 2 этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 702−902, 8 (920) 741-05-44

eks-okna.ru

Эдисон, центр света

Центр света «Эдисон» — это сеть магазинов, в которых можно не просто купить светильники на любой вкус и кошелек, но и получить профессиональную консультацию: какую модель лучше выбрать, исходя из необходимой площади освещения, технических характеристик и дизайна помещения.

Правильно подобранное освещение отвечает за ощущение уюта и комфорта в помещении, а значит, создаёт ваше настроение!

Специалисты Центра света «Эдисон» подготовили для читателей Myslo рекомендации, как подобрать светильник.

Определить, какая освещённость нужна в помещении. Для разных жилых помещений есть свои стандарты. Например, для спальни или гостиной достаточно 20 Вт. на м.кв. (из расчета на лампу накаливания), для детской нужно 25 Вт на кв.м., а для рабочего места — 30 Вт. на кв. м. Таким образом, зная площадь своего помещения, вы легко сможете рассчитать необходимую для него освещенность. Если ваши потолки выше 3 м, умножьте полученное число на коэффициент 1,5. На сайте сети Центр света «Эдисон» есть калькулятор освещения, который разработан для того, чтобы на примере конкретного товара вы смогли увидеть уровень освещённости, создаваемый им. Рассчитать количество лампочек. Световой поток у каждой лампочки сильно отличается. У светодиодных ламп он один, у люминесцентных — другой. Это зависит даже от производителя. Поэтому важно не только выбрать, сколько рожков будет в вашей люстре, но и подобрать лампочки с нужным световым потоком. Выбрать форму и размер светильника. Рожки люстры, направленные вверх, создают более мягкий рассеянный свет, отраженный от потолка. Плафоны, смотрящие вниз, являются проводником для прямого и более яркого света. По вашей просьбе сотрудники магазинов Центр света «Эдисон» соберут и подключат люстру прямо в магазине, чтобы вы могли увидеть вживую все световые эффекты и понять, подходят ли они вам. Учесть допустимую потребляемую мощность светильника. На патронах светильников указана максимальная мощность лампы накаливания, с которой его можно использовать. Превышение допустимой мощности быстро выведет из строя люстру или бра, а также может привести к пожару. Этот вопрос решается при помощи использования светодиодных ламп, которые позволяют увеличить освещенность и сэкономить электроэнергию. Выбрать индекс защиты электрооборудования. Если вам нужен светильник для ванной комнаты или улицы, покупайте изделия с маркировкой IP23. Для освещения зоны душа индекс должен быть не ниже IP44. Для улицы — IP56. Выбрать дизайн. Данный параметр ограничен только полетом вашей фантазии и стилистическим оформлением комнаты. Консультанты Центра света «Эдисон» с удовольствием помогут подобрать подходящую модель, основываясь на технических и стилистических особенностях вашего интерьера.

Впрочем, специалисты сети Центр света «Эдисон» помогут решить и любые другие вопросы, связанные с освещением.

При покупке от 7 000 руб. — установка люстры в подарок!

А какие светильники модны сегодня?

Если говорить о современных тенденциях в светодизайне, то на конец 2018 года лидирующие позиции сохраняет стиль лофт. Такие светильники уместны и в ретро, и в ультрасовременном интерьере. Их можно сравнить с жемчужиной на морском дне – элегантной и скромной, но в то же время яркой и привлекающей внимание.

Всё большую популярность набирает светодиодное освещение. Это такой энергономичный космос, притягивающий взгляды. Последняя, так сказать, фишка –сочетание теплого и холодного света в объеме и многоярусности.

Классика - во все времена классика. Но – современная. Интересная, нестандартная. Насыщенная красками и оригинальностью деталей.

В моде лаконичность форм и яркость цвета. Энергоэффективность и использование технологий. И – свобода выбора… вашего выбора.

В Центре света «Эдисон» вы сможете выбрать разнообразные светильники:

Люстры

Детские светильники

Бра

Уличные светильники

Настенно-потолочные светильники

Фонари

Лампы

Торшеры

Розетки и выключатели

Подвесы

Настольные лампы

Led-лента

Споты

Технический свет

Встраиваемые светильники.

Кроме того, здесь можно купить звонки, предметы интерьера и новогодние товары.

Закажите светильник на сайте до 31 декабря и получите комплект ламп в подарок!

Центр света «Эдисон» исполняет светлые мечты!

Тула, проспект Ленина, 122, к. 1

8 (4872) 70-27-62

Тула, ул. Октябрьская, 79/1

8 (4872) 47-57-73

edisonlight.ru

ВК

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Надежные двери

Компания «Надежные двери» уже больше 15 лет занимается производством, поставкой, установкой и полным сервисным и гарантийным обслуживанием дверей.

Здесь вы сможете выбрать входную стальную или межкомнатную дверь от эконом до премиум класса. Выбор продукции, которую предлагает эта компания очень широк (Torex, Valberg, BELWOODDORS, «Содружество» и др.).

Выбирайте стальные двери любого назначения, от квартирной до подъездной, противопожарные и двери с повышенной взломостойкостью.

«Надежные двери» выгодно отличается от других компаний, представленных на Тульском рынке тем, что здесь не только продают качественные двери по выгодной цене, но и предлагают профессиональный монтаж. Ведь правильная установка двери — залог её надёжности и долговечности.

Вся продукция «Надежные двери» сертифицирована. А мастера самой высокой квалификации выполняют работы любой сложности.

Кроме того, здесь можно купить и заказать монтаж и обслуживание гаражных ворот, решеток и других металлоконструкций.

Почему выгодно обратиться в «Надежные двери»?

Качественные двери, которые прослужат долгие годы. Специалисты, работающие более 15 лет, и имеющие за плечами сотни объектов. Коллектив мастеров работает чётко, быстро, без промахов и переделок. Вы получите новые двери в установленные сроки.

Звоните и приходите в «Надежные двери», и вам установят дверь

за 1 день!

Тула ул. Литейная, 9 (2 этаж)

+7 (4872) 34-68-70 , +7 (963) 93−16−118

тула-двери.рф

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Этот инженерно-коммерческий центр уже 15 лет занимается в Туле монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки, а также комплексными поставками оборудования для инженерных систем. Такому опыту можно доверять!

В интернет-магазине «ТермоЛайн» вы найдёте разнообразный выбор продукции для обустройства инженерных систем дома, на даче или в производственном помещении. Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.

Баки мембранные;

Запорно-регулирующая арматура;

Котельное оборудование;

Приборы отопительные;

Медь;

Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;

Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;

Металлопластик;

Предохранительная арматура;

Измерительные приборы и автоматика;

Декоративные розетки;

Канализация Политрон;

Насосное оборудование;

Сифоны и сливы;

ПНД-фитинги и трубы;

Подводки гибкие и шланги (вода, газ);

Смесители;

Резьбовые и чугунные фитинги;

Счетчик воды;

Теплоизоляция для трубы;

Фильтрация воды;

Электрический тёплый пол;

Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Ещё один плюс в пользу этой компании — доступные цены.

Газовые колонки — от 6100 руб.

Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.

Электрические котлы — от 12 700 руб.

Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.

Радиаторы отопления биметалл — от 385 руб.

Насосы для отопления — от 1675 руб.

Запорная арматура — от 217 руб.

Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.

Тула, ул. Шевченко, 11

8 (4872) 35-13-76 , 8 (4872) 33-39-10 ,

8 (910) 941-48-51 , 8 (910) 167-60-43

термо-лайн.рф