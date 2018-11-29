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Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт

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Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт

Обзор компаний, в которые можно обратиться в Туле для ремонта и отделки.

Тёплые полы в Туле от CALEO

Тёплые полы становятся всё больше востребованы при выборе вариантов отопления.

Компания «Ремтехкомплект» является официальным тульским дистрибьютором компании CALEO — одного из старейших лидеров рынка в сфере тёплых полов.

CALEO — это самый популярный пленочный теплый пол в России*.

* По данным ежегодных маркетинговых исследований независимого маркетингового агентства Step by Step.

Комплектующие для продукции CALEO закупаются у проверенных поставщиков в Южной Корее, Германии, России и США. Вся продукция перед выпуском в продажу, проходит неоднократный контроль качества и имеет необходимые сертификаты: европейский сертификат соответствия CE, ЕАС, а также санитарно-эпидемологические, пожарные и ЭМС-сертификаты.

Чем же так хороши плёночные тёплые полы CALEO?

  • Монтаж всех элементов конструкции происходит «сухим» способом — без применения стяжки, плиточного клея или любого другого раствора;
  • Пленочный теплый пол CALEO можно применять не только на полу, но и на потолке;
  • Нагревательные элементы пленочного типа можно использовать под любые напольные покрытия — ламинат, ковролин, линолеум и другие материалы;
  • Возможность максимально удобного расположения в помещении без переплаты: один комплект инфракрасной плёнки можно разделить на несколько частей и использовать для подогрева разных зон в помещении;
  • Толщина покрытия, с учетом теплоотражающего материала, не более 0,5 см;
  • Конструкция не нарушает микроклимат помещения — не сушит воздух, не провоцирует образование пыли;
  • При эксплуатации тёплого пола число отрицательно заряженных аэроионов увеличивается как минимум в пять раз. Это положительно сказывается на самочувствии и здоровье людей, которые пребывают в помещении;
  • При повреждении одного участка не выходит из строя вся система. Дефектную зону можно легко заменить;
  • Полностью безопасен для окружающих — никаких протечек или перегрузки электрической сети;
  • Во время работы инфракрасный теплый пол не производит шума и вибрации;
  • Нагревательные элементы равномерно нагревают поверхность пола без зон с концентрацией теплового излучения;
  • Устойчивость к воздействию влаги и высоких температур (до +110…+130°С), прочность и долговечность;
  • С помощью терморегулятора можно легко настроить теплый пол под свои нужды и ощутимо экономить энергоресурсы (экономия от 15 до 60%);
  • Гарантия производителя — от 2 до 50 лет.

Какие виды тёплых полов чаще всего выбирают туляки?

Наибольший интерес для покупателей представляют саморегулируемые инфракрасные теплые полы:

Плёночные — CALEO PLATINUM. Стержневые — UNIMAT BOOST.

При одинаковых условиях эксплуатации и примерно одинаковой стоимости с конкурентами эти варианты экономически выгоднее во время самой эксплуатации. С увеличением температуры нагрева меньше потребляют электроэнергию, а также не боятся запирания и перегрева.

Эти полы абсолютно безопасны для применения в детских
и игровых помещениях!

Остерегайтесь подделок! Часто при внешней схожести есть различия параметров, которые влекут за собой запирание, перегрев и выход из строя.

Не рискуйте свои жилищем!
Новый ремонт обойдётся вам на порядок дороже, чем мизерная экономия при покупке дешевых и некачественных полов!

Цена электрического теплого пола CALEO демократична, поэтому в компании «Ремтехкомплект» вы сможете подобрать недорогой вариант для любых условий эксплуатации, от небольшой комнаты дома до больших общественных помещений.

Компания предоставляет
покупателям скидки до 15%!

Специалисты компании помогут вам сделать оптимальный расчёт необходимого количества площади и подскажут, как сэкономить и не покупать лишние метры пола, без потери качества отопления.

Профессиональный монтаж пола поможет избежать ошибок и лишних расходов в будущем на ремонт и переделку.

Закажите любую модель тёплых полов до 15 декабря и получите механический терморегулятор
в подарок!

Не экономьте на своём здоровье и комфорте. Подарите своей семье удобство и тепло на долгие годы!

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Тула, ул. Арсенальная, 5
8 (4872) 58-85-52

tula.caleo.ru

 

Ваши двери

Сегодня, когда приходит необходимость выбора новой двери, покупатели сталкиваются с огромным количеством вариантов. Что выбрать: продукцию российских или зарубежных фабрик, из каких материалов? Какие производители проверенные, а на какие не стоит тратить деньги? Разобраться непросто. К счастью, есть компании, в которых работают профессионалы, знающие о дверях буквально всё. 

Одна из таких компаний - «Ваши двери». Это профессионалы, которые работают на рынке более 14 лет, и предлагают своим покупателям не только большой выбор самой разнообразной продукции, но и помогают выбрать оптимальные модели, исходя из целей, потребностей и возможностей каждого покупателя.

«Ваши двери» предлагают двери разных ценовых категорий, от бюджетных, до элитных. Благодаря такому разнообразию выбрать здесь качественные двери могут люди с разным уровнем достатка.

Специалисты компании помогут вам выбрать дверь и организуют, при необходимости, весь спектр дополнительных услуг: замер, доставку, подъем и установку.

Выбирайте межкомнатные двери с различными видами покрытий: ламинат, шпон, ПВХ, экошпон и входные двери Profil Doors. Эти современные двери не выгорают на солнце, устойчивы к влаге и механическим повреждениям, хорошо изолируют шум.

Заказывайте здесь надёжные и долговечные металлические двери «Сударь», TOREX, «Ле-Гран». 

Кроме того, здесь представлены складные и раздвижные системы открывания, арки, и широкий ассортимент дверной фурнитуры.

Почему стоит выбрать компанию «Ваши двери»?

  • Профессиональная и честная консультация.
  • Только проверенные производители.
  • Бесплатный замер*.
  • Установка партнёрами компании в удобное для вас время — квалифицированными мастерами, имеющими большой опыт работы.
  • Беспроцентная рассрочка* до 6 месяцев.
  • Доставка.
* Условия предоставления рассрочки и замера уточняйте в магазинах.

При заказе дверей «Профиль Дорс» от 4 штук — ручка «PUNTO» и «PUERTO»в подарок!

Доверьтесь профессионалам
в выборе дверей!

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Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт, Фото: 2
Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт, Фото: 3
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8 (4872) 38-40-60 - бесплатный консультант, запись на замер.

Тула, ул. Ложевая, 130
8 (4872) 42-03−32

Тула, ул. Мосина, 2 корп. 4 (ТЦ «Медведь»)
8 (4872) 25-01-85

 

Балконных дел мастер

Компания «Балконных дел мастер» — опытные профессионалы, которые работают в Туле уже 16 лет.

Здесь можно заказать все виды работ по обустройству и ремонту балконов, террас, а также по установке пластиковых окон:

  • Внутренняя и внешняя отделка балконов и лоджий алюминиевым профилем Provedal и ПВХ;
  • Расширение общей площади балконов;
  • Проведение освещения на балконе;
  • Замена стеклопакетов и уплотнителей;
  • Ремонт и настройка пластиковых окон;
  • Жалюзи;
  • Остекление алюминиевым профилем холодной и теплой серии беседок, веранд, террас;
  • Изготовление и монтаж офисных перегородок любой конфигурации и цвета;
  • Отделка домов сайдингом;
  • Внутренняя отделка дачных домиков;
  • Монтаж кондиционеров;
  • Штукатурка уличных и внутренних откосов после монтажа окон ПВХ;
  • Натяжные потолки;
  • Ворота.

За годы работы компании мастера накопили свой бесценный опыт, и усовершенствовали технологии.

Здесь вы получите балкон, который будет надёжно
служить и радовать много лет.

Благодаря собственному производству алюминиевых и пластиковых конструкций, компания гарантирует качество материалов и производимой продукции, а также бесперебойность поставки комплектующих.

«Балконных дел мастер» использует в своей работе шестикамерный профиль REHAU Intelio 86 мм. Он не имеет аналогов в своем классе по звукоизоляции, теплотехнике, воздухопроницаемости, водонепроницаемости и защите от взлома.

Нет денег сейчас на новый балкон? Не нужно копить деньги и ждать — закажите установку балконов и окон с рассрочкой до 6 месяцев или в кредит до 2 лет.

При заказе балкона «под ключ» вы получите утепление в подарок!

Укажите при заказе промокод «САЙТ», и получите скидку 5% на всё!

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Тула, Венёвское шоссе, 9
8 (4872) 791−191, 8 (4872) 70-41-01

мастербалконов.рус

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Натяжные потолки «Ареал»

Компания «Ареал» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области уже более 14 лет. За годы работы она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы.

Богатый опыт мастеров делать натяжные потолки любой сложности, и по адекватным ценам.

Главный принцип работы специалистов «Ареал» — качество!

Перед установкой все компоненты потолка тщательно проверяются, а на используемую плёнку имеются все необходимые сертификаты соответствия.

Воплощайте вместе с «Ареал» все самые смелые идеи в ремонте. Натяжные потолки делают из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге.

Здесь вы можете заказать любые виды натяжных потолков:

  • глянцевые;
  • матовые;
  • акустические;
  • с фотопечатью;
  • двухуровневые;
  • 3D;
  • фактурные;
  • детские;
  • парящие;
  • и многие другие.

Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, офис или даже ванную комнату в квартире.

Дизайнеры компании создают интересные потолки и визуальные эффекты, которые позволяют превратить любую комнату дома в волшебный замок или планетарий.

Даже с помощью простого натяжного потолка можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля classic до хай-тека.

Натяжные потолки обладают целым рядом преимуществ:

  1. Привлекательная цена: ПВХ-пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань;
  2. Быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства.
  3. Высокая прочность и влагоустойчивость — владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр;
  4. Неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов.
  5. Стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат;
  6. Широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов.

Оформите on-line заказ на натяжные потолки в «Ареал», и получите честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа!

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Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт, Фото: 2
Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт, Фото: 3
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Тула ул. Болдина, 98, оф. 214
8 (4872) 38-46-46, 8 (910) 945-55-56

arealtula.ru

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Маруся, ремонт окон

Любые окна, даже самые качественные, со временем требуют ремонта и регулировки, замены уплотнителя и фурнитуры.

Сервисная компания «Маруся» специализируется на ремонте окон уже более шести лет. Мастера профессионально и аккуратно проведут все работы, с гарантией на все выполненные услуги.

Специалисты «Маруси» устранят любые проблемы, возникшие с окнами ПВХ, в кратчайшее время,
как правило, в день заказа.

Если у вас появились проблемы с окнами — гуляет сквозняк, стёкла стали регулярно запотевать изнутри, это не повод паниковать и заказывать новое окно. Просто вызовите мастеров сервисной компании «Маруся»!

Без качественного ухода оконная фурнитура быстро изнашивается и в дальнейшем потребуется её полная замена. На ранней стадии поломки решить проблему куда проще и дешевле.

Доверьте обслуживание ваших окон мастерам компании «Маруся»!

За выезд мастера и диагностику вам не придётся платить. В счёт войдёт только стоимость работ.

Компания «Маруся» предоставляет полноценный пакет услуг по ремонту ПВХ-окон:

  • Регулировка створки окна для настройки прижима;
  • Ремонт или замена оконной фурнитуры;
  • Восстановление геометрии створки;
  • Замена потерявших эластичность уплотнителей;
  • Замена треснувшего или разбитого стеклопакета;
  • Пропенивание и герметизация монтажных швов;
  • Установка или замена пластиковых откосов, подоконников и отливов;
  • Модернизация окон (замена глухой створки на открывающуюся, установка поворотно-откидного механизма на поворотную створку);
  • Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный или на стеклопакет с энергосберегающими стеклами;
  • Тонирование стёкол в любой цвет.

Также специалисты компании могут установить любые оконные аксессуары — москитные сетки, детские замки, гребёнки, ручки с ключом, противовзломную фурнитуру, жалюзи, оконные фильтры для приточной вентиляции и многое другое.

Кроме того специалисты компании «Маруся» выполнят все виды работ по обслуживанию и ремонту входных пластиковых и алюминиевых дверей:

  • Регулировка входной двери/группы;
  • Регулировка дверного доводчика;
  • Установка ручки (скобы) на двери;
  • Замена личинки замка;
  • Замена петли на входной группе;
  • Установка дверного доводчика.

Оплатить заказанные работы вы можете любым способом наличными, по безналичному расчёту или с банковской карты.

При замене уплотнительной резинки регулировка створки — бесплатно!

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Тула, ул. Будённого, 97,
предварительная запись по телефону: 8 (953) 42−42−042
(WhatsApp, Viber и Telegram)

маруся71.рф

вчера, в 15:33 +3
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