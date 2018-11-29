Клеим, красим и обновляем: кто поможет сделать ремонт

Обзор компаний, в которые можно обратиться в Туле для ремонта и отделки.

Тёплые полы в Туле от CALEO

Тёплые полы становятся всё больше востребованы при выборе вариантов отопления.

Компания «Ремтехкомплект» является официальным тульским дистрибьютором компании CALEO — одного из старейших лидеров рынка в сфере тёплых полов.

CALEO — это самый популярный пленочный теплый пол в России*.

* По данным ежегодных маркетинговых исследований независимого маркетингового агентства Step by Step.

Комплектующие для продукции CALEO закупаются у проверенных поставщиков в Южной Корее, Германии, России и США. Вся продукция перед выпуском в продажу, проходит неоднократный контроль качества и имеет необходимые сертификаты: европейский сертификат соответствия CE, ЕАС, а также санитарно-эпидемологические, пожарные и ЭМС-сертификаты.

Чем же так хороши плёночные тёплые полы CALEO?

Монтаж всех элементов конструкции происходит «сухим» способом — без применения стяжки, плиточного клея или любого другого раствора;

Пленочный теплый пол CALEO можно применять не только на полу, но и на потолке;

Нагревательные элементы пленочного типа можно использовать под любые напольные покрытия — ламинат, ковролин, линолеум и другие материалы;

Возможность максимально удобного расположения в помещении без переплаты: один комплект инфракрасной плёнки можно разделить на несколько частей и использовать для подогрева разных зон в помещении;

Толщина покрытия, с учетом теплоотражающего материала, не более 0,5 см;

Конструкция не нарушает микроклимат помещения — не сушит воздух, не провоцирует образование пыли;

При эксплуатации тёплого пола число отрицательно заряженных аэроионов увеличивается как минимум в пять раз. Это положительно сказывается на самочувствии и здоровье людей, которые пребывают в помещении;

При повреждении одного участка не выходит из строя вся система. Дефектную зону можно легко заменить;

Полностью безопасен для окружающих — никаких протечек или перегрузки электрической сети;

Во время работы инфракрасный теплый пол не производит шума и вибрации;

Нагревательные элементы равномерно нагревают поверхность пола без зон с концентрацией теплового излучения;

Устойчивость к воздействию влаги и высоких температур (до +110…+130°С), прочность и долговечность;

С помощью терморегулятора можно легко настроить теплый пол под свои нужды и ощутимо экономить энергоресурсы (экономия от 15 до 60%);

Гарантия производителя — от 2 до 50 лет.

Какие виды тёплых полов чаще всего выбирают туляки?

Наибольший интерес для покупателей представляют саморегулируемые инфракрасные теплые полы:

Плёночные — CALEO PLATINUM. Стержневые — UNIMAT BOOST.



При одинаковых условиях эксплуатации и примерно одинаковой стоимости с конкурентами эти варианты экономически выгоднее во время самой эксплуатации. С увеличением температуры нагрева меньше потребляют электроэнергию, а также не боятся запирания и перегрева.

Эти полы абсолютно безопасны для применения в детских

и игровых помещениях!

Остерегайтесь подделок! Часто при внешней схожести есть различия параметров, которые влекут за собой запирание, перегрев и выход из строя.

Не рискуйте свои жилищем!

Новый ремонт обойдётся вам на порядок дороже, чем мизерная экономия при покупке дешевых и некачественных полов!

Цена электрического теплого пола CALEO демократична, поэтому в компании «Ремтехкомплект» вы сможете подобрать недорогой вариант для любых условий эксплуатации, от небольшой комнаты дома до больших общественных помещений.

Компания предоставляет

покупателям скидки до 15%!

Специалисты компании помогут вам сделать оптимальный расчёт необходимого количества площади и подскажут, как сэкономить и не покупать лишние метры пола, без потери качества отопления.

Профессиональный монтаж пола поможет избежать ошибок и лишних расходов в будущем на ремонт и переделку.

Закажите любую модель тёплых полов до 15 декабря и получите механический терморегулятор

в подарок!

Не экономьте на своём здоровье и комфорте. Подарите своей семье удобство и тепло на долгие годы!

Тула, ул. Арсенальная, 5

8 (4872) 58-85-52

tula.caleo.ru

Ваши двери

Сегодня, когда приходит необходимость выбора новой двери, покупатели сталкиваются с огромным количеством вариантов. Что выбрать: продукцию российских или зарубежных фабрик, из каких материалов? Какие производители проверенные, а на какие не стоит тратить деньги? Разобраться непросто. К счастью, есть компании, в которых работают профессионалы, знающие о дверях буквально всё.

Одна из таких компаний - «Ваши двери». Это профессионалы, которые работают на рынке более 14 лет, и предлагают своим покупателям не только большой выбор самой разнообразной продукции, но и помогают выбрать оптимальные модели, исходя из целей, потребностей и возможностей каждого покупателя.

«Ваши двери» предлагают двери разных ценовых категорий, от бюджетных, до элитных. Благодаря такому разнообразию выбрать здесь качественные двери могут люди с разным уровнем достатка.

Специалисты компании помогут вам выбрать дверь и организуют, при необходимости, весь спектр дополнительных услуг: замер, доставку, подъем и установку.

Выбирайте межкомнатные двери с различными видами покрытий: ламинат, шпон, ПВХ, экошпон и входные двери Profil Doors. Эти современные двери не выгорают на солнце, устойчивы к влаге и механическим повреждениям, хорошо изолируют шум.

Заказывайте здесь надёжные и долговечные металлические двери «Сударь», TOREX, «Ле-Гран».

Кроме того, здесь представлены складные и раздвижные системы открывания, арки, и широкий ассортимент дверной фурнитуры.

Почему стоит выбрать компанию «Ваши двери»?

Профессиональная и честная консультация.

Только проверенные производители.

Бесплатный замер*.

Установка партнёрами компании в удобное для вас время — квалифицированными мастерами, имеющими большой опыт работы.

Беспроцентная рассрочка* до 6 месяцев.

Доставка.

* Условия предоставления рассрочки и замера уточняйте в магазинах.

При заказе дверей «Профиль Дорс» от 4 штук — ручка «PUNTO» и «PUERTO»в подарок!

Доверьтесь профессионалам

в выборе дверей!

8 (4872) 38-40-60 - бесплатный консультант, запись на замер.

Тула, ул. Ложевая, 130

8 (4872) 42-03−32

Тула, ул. Мосина, 2 корп. 4 (ТЦ «Медведь»)

8 (4872) 25-01-85

Балконных дел мастер

Компания «Балконных дел мастер» — опытные профессионалы, которые работают в Туле уже 16 лет.

Здесь можно заказать все виды работ по обустройству и ремонту балконов, террас, а также по установке пластиковых окон:

Внутренняя и внешняя отделка балконов и лоджий алюминиевым профилем Provedal и ПВХ;

Расширение общей площади балконов;

Проведение освещения на балконе;

Замена стеклопакетов и уплотнителей;

Ремонт и настройка пластиковых окон;

Жалюзи;

Остекление алюминиевым профилем холодной и теплой серии беседок, веранд, террас;

Изготовление и монтаж офисных перегородок любой конфигурации и цвета;

Отделка домов сайдингом;

Внутренняя отделка дачных домиков;

Монтаж кондиционеров;

Штукатурка уличных и внутренних откосов после монтажа окон ПВХ;

Натяжные потолки;

Ворота.

За годы работы компании мастера накопили свой бесценный опыт, и усовершенствовали технологии.

Здесь вы получите балкон, который будет надёжно

служить и радовать много лет.

Благодаря собственному производству алюминиевых и пластиковых конструкций, компания гарантирует качество материалов и производимой продукции, а также бесперебойность поставки комплектующих.

«Балконных дел мастер» использует в своей работе шестикамерный профиль REHAU Intelio 86 мм. Он не имеет аналогов в своем классе по звукоизоляции, теплотехнике, воздухопроницаемости, водонепроницаемости и защите от взлома.

Нет денег сейчас на новый балкон? Не нужно копить деньги и ждать — закажите установку балконов и окон с рассрочкой до 6 месяцев или в кредит до 2 лет.

При заказе балкона «под ключ» вы получите утепление в подарок! Укажите при заказе промокод «САЙТ», и получите скидку 5% на всё!

Тула, Венёвское шоссе, 9

8 (4872) 791−191, 8 (4872) 70-41-01

мастербалконов.рус

ВК

Натяжные потолки «Ареал»

Компания «Ареал» занимается установкой натяжных потолков в Туле и области уже более 14 лет. За годы работы она заслужила хорошую репутацию и многочисленные положительные отзывы.

Богатый опыт мастеров делать натяжные потолки любой сложности, и по адекватным ценам.

Главный принцип работы специалистов «Ареал» — качество!

Перед установкой все компоненты потолка тщательно проверяются, а на используемую плёнку имеются все необходимые сертификаты соответствия.

Воплощайте вместе с «Ареал» все самые смелые идеи в ремонте. Натяжные потолки делают из качественной пленки ПВХ любых фактур и расцветок. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге.

Здесь вы можете заказать любые виды натяжных потолков:

глянцевые;

матовые;

акустические;

с фотопечатью;

двухуровневые;

3D;

фактурные;

детские;

парящие;

и многие другие.

Натяжной потолок от компании «Ареал» украсит любые апартаменты, офис или даже ванную комнату в квартире.

Дизайнеры компании создают интересные потолки и визуальные эффекты, которые позволяют превратить любую комнату дома в волшебный замок или планетарий.

Даже с помощью простого натяжного потолка можно создавать декор не только по всей потолочной площади, но и на отдельных участках. Подобные конструкции идеальным образом вписываются в любой интерьер: от стиля classic до хай-тека.

Натяжные потолки обладают целым рядом преимуществ:

Привлекательная цена: ПВХ-пленки стоят дешевле, чем полиэстеровая ткань; Быстрый монтаж без грязи и пыли. Для этого у компании есть все необходимые средства. Высокая прочность и влагоустойчивость — владельцы квартиры могут быть уверены, что в случае затопления, потолок не пропустит воду. Он выдерживает до 100 кг на 1 квадратный метр; Неприхотливость в уходе: достаточно протирать натяжные потолки влажной тряпкой без применения абразивных материалов. Стойкость к коррозии: на их поверхности не скапливается конденсат; Широкий ассортимент цветовых решений и фактур, а также возможность создания многоуровневых вариантов.

Оформите on-line заказ на натяжные потолки в «Ареал», и получите честную скидку от компании в размере 15% от стоимости заказа!

Тула ул. Болдина, 98, оф. 214

8 (4872) 38-46-46 , 8 (910) 945-55-56

arealtula.ru

Группа ВК

Маруся, ремонт окон

Любые окна, даже самые качественные, со временем требуют ремонта и регулировки, замены уплотнителя и фурнитуры.

Сервисная компания «Маруся» специализируется на ремонте окон уже более шести лет. Мастера профессионально и аккуратно проведут все работы, с гарантией на все выполненные услуги.

Специалисты «Маруси» устранят любые проблемы, возникшие с окнами ПВХ, в кратчайшее время,

как правило, в день заказа.

Если у вас появились проблемы с окнами — гуляет сквозняк, стёкла стали регулярно запотевать изнутри, это не повод паниковать и заказывать новое окно. Просто вызовите мастеров сервисной компании «Маруся»!

Без качественного ухода оконная фурнитура быстро изнашивается и в дальнейшем потребуется её полная замена. На ранней стадии поломки решить проблему куда проще и дешевле.

Доверьте обслуживание ваших окон мастерам компании «Маруся»!

За выезд мастера и диагностику вам не придётся платить. В счёт войдёт только стоимость работ.

Компания «Маруся» предоставляет полноценный пакет услуг по ремонту ПВХ-окон:

Регулировка створки окна для настройки прижима;

Ремонт или замена оконной фурнитуры;

Восстановление геометрии створки;

Замена потерявших эластичность уплотнителей;

Замена треснувшего или разбитого стеклопакета;

Пропенивание и герметизация монтажных швов;

Установка или замена пластиковых откосов, подоконников и отливов;

Модернизация окон (замена глухой створки на открывающуюся, установка поворотно-откидного механизма на поворотную створку);

Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный или на стеклопакет с энергосберегающими стеклами;

Тонирование стёкол в любой цвет.

Также специалисты компании могут установить любые оконные аксессуары — москитные сетки, детские замки, гребёнки, ручки с ключом, противовзломную фурнитуру, жалюзи, оконные фильтры для приточной вентиляции и многое другое.

Кроме того специалисты компании «Маруся» выполнят все виды работ по обслуживанию и ремонту входных пластиковых и алюминиевых дверей:

Регулировка входной двери/группы;

Регулировка дверного доводчика;

Установка ручки (скобы) на двери;

Замена личинки замка;

Замена петли на входной группе;

Установка дверного доводчика.

Оплатить заказанные работы вы можете любым способом наличными, по безналичному расчёту или с банковской карты.

При замене уплотнительной резинки регулировка створки — бесплатно!

Галерея 3 Тула, ул. Будённого, 97,

предварительная запись по телефону: 8 (953) 42−42−042

(WhatsApp, Viber и Telegram)

маруся71.рф