Развиваем ребёнка: выбираем дошкольные курсы

Сегодня к школе дети должны уметь очень многое. Не все родители могут самостоятельно дать своему ребёнку всесторонне развитие и социальные навыки, без которых будет трудно учиться. Многие предпочитают довериться специалистам. Предлагаем три тульских детских центра, в которых проводят разнообразные занятия с детьми, начиная с 1 года.

Семейный центр «Эрудит»

Почему семейный центр?

Успешное воспитание ребенка невозможно без любви к нему, без знания его потенциальных возможностей и правильного понимания его потребностей, а также без включённости семьи.

В счастливой семье, у счастливых, любящих родителей вырастет счастливый ребенок.

Семейный центр «Эрудит» работает с детьми от 1 года, дошкольниками и школьниками, подростками и выпускниками, взрослыми: родителями, бабушками, нянями и педагогами.

Семейный центр «Эрудит» предлагает широкий спектр направлений для развития как ребенка, так и его семьи.

В группах раннего развития родитель, ребенок и опытный педагог найдут много новых идей для игр, веселья и творчества. Мамы получат позитивный опыт общения с малышом, навыки эффективного взаимодействия с ребенком как в обыденных, так и в конфликтных ситуациях. Опыт в группах поможет успешно адаптироваться детям к новым социальным условиям (детскому саду и другим коллективам), даст навыки взаимодействия друг с другом.

В группах, направленных на творческое и эстетическое развитие, можно найти занятия на любой вкус ребенка: правополушарное рисование и рисование эбру (рисование на воду); танцевальная и театральная студии; глина, лепка, аппликации на занятиях арт-студии.

Конечно же, центр не обходит стороной и желание родителей сделать ребенка умным, разносторонним, знающим. Поэтому у нас есть группы познавательного развития ребенка. Играя в интересные и необычные игры, ребенок станет внимательным, сообразительным, смышленым, ловким, сильным. Он научится сравнивать, видеть сходное и отличное, рассуждать, делать выводы, обобщать, ориентироваться в окружающем пространстве. В центре подготовят руку ребенка к письму, разовьют чувство ритма, научат составлять рассказы, действовать по правилам.

В группах по подготовке детей к школе проводятся занятия с психологом гарантирующие успешную адаптацию ребенка в новой среде и учебном процессе, а так же уникальная программа с участием в обучении педагога иностранного языка.

Принцип в обучении английскому языку, которым руководствуются в этом центре гласит: «Занятия должны приносить ребенку удовольствие». Каждый урок — это игра, а не урок с элементами игры. Это игра на иностранном языке, а не игра в иностранный язык.

Помочь ребенку с удовольствием ходить в школу помогут курсы «Научиться учиться» и «Скорочтение и чистописание».

Пока дети занимаются, родителям здесь предлагают разные возможности — отдохнуть или с пользой провести время в родительском клубе. Родительский клуб — это уникальная среда единомышленников. В ходе встреч клуба родители смогут:

Познакомиться с основными этапами и закономерностями развития детей и детско-родительских отношений;

Осмыслить отношения со своим ребенком;

Поделиться опытом и сомнениями, найти поддержку;

Почувствовать внутренние ресурсы и определить собственные ориентиры.

Для тех же, кто только планирует стать родителями предлагается курс «Рождение для двоих». Психологическая готовность к материнству и родительству, важный вопрос, который исследуется на занятиях для будущих родителей. Сомнения, переживания о будущем часто тревожат, поэтому на занятиях обеспечивается психологическая поддержка для будущих родителей. Будут обсуждаться и рассматриваться подготовка к родам, сами роды, кормление грудью, развитие ребенка, и многие другие вопросы.

Ещё одно важное направление в работе центра «Эрудит» — групповая и индивидуальная работа логопеда с детьми. Здесь предлагают интересные и уникальные групповые занятия по профилактике и преодолению задержки речевого развития у детей раннего возраста, побуждению детей к общению, повышению его речевой активности, восполнению пробелов в развитии речевой деятельности, формированию предпосылок к полноценному школьному обучению. Именно в группах достигается максимальный результат. Ребенок сможет тренировать только что полученные навыки, что поможет закрепить материал и повысить результативность работы.

Преимущества центра:

Комфортные, уютные, просторные помещения;

Возможность экономить — гибкая система абонементов;

Высокая квалификация педагогов;

Возможности для развития с психологом, логопедом и музыкальным работником;

Масса возможностей для творчества;

Комфорт и безопасность вашего ребенка;

«Эрудит» выбирают те, кто любит свою семью и детей!

Посмотреть и попробовать всё вы сможете 15 апреля — на дне

открытых дверей.

Тула, проспект Ленина, 124

8 (903) 844-43-75

8 (4872) 75-35-93

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Светоч, детский развивающий клуб

Интересно детям, удобно родителям!

Детский развивающий клуб «Светоч» приглашает к себе на занятия детей от 9 месяцев до 12 лет.

Утром в этом клубе организован мини-сад для дошкольников, а во второй половине дня — полезная продлёнка для младших школьников.

Выбирайте для своего малыша занятие по душе и с пользой:

Мини-сад для детей 2−5 лет или группа кратковременного пребывания. Малыши научатся общаться, играть друг с другом, а также будут осваивать развивающие упражнения. Каждый день здесь читают книги и развивают речь, знакомятся с буквами и учатся читать, познают непростую математическую науку. Кроме того ребёнка ждёт утренняя зарядка и игры-танцы, кукольный театр, лепка, рисование и необычные поделки. Посещение возможно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00

Малыши научатся общаться, играть друг с другом, а также будут осваивать развивающие упражнения. Каждый день здесь читают книги и развивают речь, знакомятся с буквами и учатся читать, познают непростую математическую науку. Кроме того ребёнка ждёт утренняя зарядка и игры-танцы, кукольный театр, лепка, рисование и необычные поделки. Посещение возможно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 Говорилка. Курс по стимулированию речи для самых маленьких. Постепенно дети учатся правильно дышать, произносить отдельные звуки и их сочетания, пополняют словарный запас.

Курс по стимулированию речи для самых маленьких. Постепенно дети учатся правильно дышать, произносить отдельные звуки и их сочетания, пополняют словарный запас. Развивающие занятия от 9 мес. до 3 лет. Комплексные занятия, направленные на развитие мелкой моторики и координации, одновременно способствуют развитию речи и интеллекта.

Комплексные занятия, направленные на развитие мелкой моторики и координации, одновременно способствуют развитию речи и интеллекта. «Тяп-Ляп», от 1,5 до 2,5 лет. Творческая мастерская для самых маленьких.

Творческая мастерская для самых маленьких. Baby-фитнес для детей от 1 до 4 лет. Настоящее спортивное занятие для малышей в форме игры.

Настоящее спортивное занятие для малышей в форме игры. Развивающие занятия от 3 до 5 лет. Комплексное развитие и изучение чтения, письма, развитие интеллекта, памяти и творческого начала.

Комплексное развитие и изучение чтения, письма, развитие интеллекта, памяти и творческого начала. Подготовка к школе для детей 5−7 лет. По окончанию курса, дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать.

По окончанию курса, дошколята умеют читать, писать печатными буквами, считать. Игровой английский от 4 лет.

«Мир вокруг нас» от 2 до 4 лет. Логопедический курс. Направлен и на развитие речи, и формирование представлений об окружающем мире, а также на развитие психических функций (мышление, внимание, память, воображение, восприятие).

Направлен и на развитие речи, и формирование представлений об окружающем мире, а также на развитие психических функций (мышление, внимание, память, воображение, восприятие). «Путешествие вокруг света» для детей от 4 до 7 лет. Познавательный курс. На увлекательных занятиях дети смогут получить представления о странах и континентах, узнают об особенностях флоры и фауны каждой страны, познакомятся с достопримечательностями и традициями разных государств.

Познавательный курс. На увлекательных занятиях дети смогут получить представления о странах и континентах, узнают об особенностях флоры и фауны каждой страны, познакомятся с достопримечательностями и традициями разных государств. Кукольный театр для детей 3−7 лет. Занятие развивает у ребёнка речь и артистизм, творческие способности и умение общаться. Дети активные участники сказки. На каждом занятии они создают свою куклу и уносят её домой.

Занятие развивает у ребёнка речь и артистизм, творческие способности и умение общаться. Дети активные участники сказки. На каждом занятии они создают свою куклу и уносят её домой. Школа хороших манер для детей для детей 3−7 лет. В игровой форме детки освоят правила поведения за столом и в обществе, разберутся в сложных ситуациях поведения.

В игровой форме детки освоят правила поведения за столом и в обществе, разберутся в сложных ситуациях поведения. «Эксперименты» 5−9 лет. Каждый ребёнок становится полноправным участником научных опытов, дающих знания о законах окружающего мира. Все опыты и эксперименты абсолютно безопасны для детей, легки в проведении, и дети их могут потом провести самостоятельно дома.

Каждый ребёнок становится полноправным участником научных опытов, дающих знания о законах окружающего мира. Все опыты и эксперименты абсолютно безопасны для детей, легки в проведении, и дети их могут потом провести самостоятельно дома. Изо-лепка для детей от 2 лет до 6 лет. Интегрированный курс, который включает в себя два вида деятельности: рисование и лепка.

Интегрированный курс, который включает в себя два вида деятельности: рисование и лепка. Рисование. На занятиях используется много разных необычных техник рисования.

Крафт-студия для детей 5 — 10 лет. Творческие занятия по изготовлению поделок только из бумаги. Ваш ребёнок узнает, что бумага — это совершенно не скучный, а по-настоящему волшебный материал!

Творческие занятия по изготовлению поделок только из бумаги. Ваш ребёнок узнает, что бумага — это совершенно не скучный, а по-настоящему волшебный материал! Песочная мастерская. Рисование песком на световых планшетах. На занятиях развивается мелкая моторика, воображение, творческий потенциал и речь. А также воспитывается усидчивость, внимание.

Рисование песком на световых планшетах. На занятиях развивается мелкая моторика, воображение, творческий потенциал и речь. А также воспитывается усидчивость, внимание. Игровой стретчинг. Гармоничное развитие и оздоровление детей, основанное на естественных растяжках и направленное на укрепление здоровье (профилактика плоскостопия, укрепление позвоночника, повышение иммунитета).

Гармоничное развитие и оздоровление детей, основанное на естественных растяжках и направленное на укрепление здоровье (профилактика плоскостопия, укрепление позвоночника, повышение иммунитета). «Музыкальная шкатулка» для детей от 2 до 4 лет. Развитие музыкальности ребенка. Игра на детских музыкальных инструментах (маракасы, металлофон, ложки, бубны и другие), пение, простые танцевальные движения.

Развитие музыкальности ребенка. Игра на детских музыкальных инструментах (маракасы, металлофон, ложки, бубны и другие), пение, простые танцевальные движения. Танцы от 2 до 6 лет.

10 причин выбрать «Светоч» для вашего ребёнка:

Клуб удобно расположен в центре города на первом этаже с отдельным входом. Здесь следят за безопасностью детей (система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации, тревожная кнопка). Здесь заботятся о здоровье детей (проветривание, увлажнение и постоянное обеззараживание помещения). Разнообразные и интересные занятия для детей от 9 месяцев до 12 лет. Утром организован мини-сад для дошкольников, а во второй половине дня полезная продлёнка для младших школьников. Различные варианты абонементов. Комфортная зона ожидания (бесплатные wi-fi, чай, кофе, свежие журналы). Каждую субботу — творческие мастер-классы. По воскресеньям — праздничные мероприятия, проведение дней рождения и квесты. Профессиональные, заботливые, внимательные и позитивные сотрудники.

Приходите в «Светоч» на Дни открытых дверей! 19, 20 и 21 марта — любое пробное занятие бесплатно!

Оплатите в марте любой курс на 3 месяца и получите в подарок карту постоянного клиента (скидка по карте 10%).

Подарите ребёнку увлекательное и всестороннее развитие в детском развивающем клубе «Светоч»!

Тула, ул. Демонстрации, 1Б

8 (4872) 366−009, 8 (919) 085-03-05

svetoch-tula.com

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Подрастайка, детский клуб развития и фитнеса

Детский клуб развития «Подрастайка» предоставляет мамам и папам реальную возможность дать своему ребёнку всестороннее и гармоничное развитие.

Структура и расписание занятий этого клуба продумана так, чтобы ребенок мог посещать разные развивающие студии и спортивные занятия в одном месте в оптимальное для вас время.

Клуб «Подрастайка» приглашает на разнообразные развивающие программы для детей с 1 года до 10 лет.

Здесь ваш малыш раскроет все свои скрытые таланты и разовьёт способности. Занятия помогут ему сформировать психологическую готовность к обучению, всесторонне (физически, интеллектуально, психологически и эмоционально) подготовиться к школе, развить умения и многие полезные для школы и жизни навыки.

Современная школа предъявляет повышенные требования к детям, и очень важно, чтобы ребенок был готов к этому этапу. В этом клубе помогут вам и вашему ребенку серьёзно подготовиться к школе.

Приходите на занятия:

Курс «Мама и малыш» для детей от 1 до 3 лет

Комплексные развивающие занятия для детей от 3 до 5 лет;

Подготовка к школе для детей 5−7 лет;

Английский язык для детей 3−9 лет;

Программа эмоционального развития ребенка ;

Занятия в творческих студиях;

Занятия фитнесом, ритмикой и танцами;

Услуги логопеда и психолога;

Мини-сад — группа кратковременного пребывания (2-х или 4-х часовая программа);

Услуги по организации и проведению дней рождения для детей.

Талантливые, увлечённые, компетентные и ответственные педагоги клуба «Подрастайка» каждому ребёнку на занятиях дают все возможности развития и тренировки навыков. Занятия проходят в маленьких группах (не более 8 детей) и разбиты по возрастам.

Доверьте развитие ваших детей и их успех в будущем развивающему клубу для детей «Подрастайка».

Записаться на пробное занятие вы можете на сайте клуба.

Тула, ул. Хворостухина, 13

8 (4872) 79-04-29 , 8 (930) 791-04-29 , 8 (910) 150-35-60

подрастайка-клуб.рф