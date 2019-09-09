Ночь, Метро и Бункер: Лучшие книги о последствиях апокалипсиса

Что послужит её причиной — вторжение инопланетян, последствия войны, мутировавший вирус или что-то необъяснимо страшное? Выбирайте книгу и узнаете ответ!

Стивен Кинг «Противостояние», 16+

Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не все. Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа? Немногие люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, — ведь, не зная врага, его невозможно победить…

Джон Уиндем «День триффидов», 16+

Однажды, вечерней порой, жители Лондона с интересом наблюдали необычное явление — зеленый звездный дождь, озаривший все небо. Наутро свидетели загадочного явления проснулись слепыми, а вскоре стало ясно, что зрения лишилось почти все население Земли. Те немногие, кто сумел сохранить зрение, получают почти безграничную власть и доступ к накопленным человечеством ресурсам. Но беда, как известно, не приходит одна — и в действие вступает третья сила: триффиды, разумные хищные растения, способные передвигаться и охотиться на людей…

Дмитрий Глуховский «Метро 2035», 18+

Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх — однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды найти других выживших…

Карен Уокер «Век чудес», 16+

Все началось в обычную калифорнийскую субботу, когда Джулия, проснувшись, узнала, что с Землей происходит что-то непонятное. Длиннее становятся дни и ночи. Меняется сила тяжести. Странно ведут себя птицы. Приливы сошли с ума… Мир меняется стремительно и необратимо. Что делать девушке, если прошлое делается большим, а будущее все сжимается и сжимается, чтобы вскоре превратиться в ничто… если сутки вырастают в недели и непонятно какие из них опаснее — недели света или недели тьмы… если рушится личный мир, растет пропасть между людьми, вчера еще тебе близкими, а чувство одиночества набирает силу? Смириться или наперекор всему считать, что ничто в мире не окончательно?

Виктор Мартинович «Ночь», 16+

«Ночь» — это и антиутопия, и роман-травелог, и роман-игра. Мир погрузился в бесконечную холодную ночь. В свободном городе Грушевка вода по расписанию, единственная газета «Газета» переписывается под копирку и не работает компас. Главный герой Книжник — обладатель единственной в городе библиотеки и последней собаки. Взяв карту нового мира и том Геродота, Книжник отправляется на поиски любимой женщины, которая в момент блэкаута оказалась в Непале…

Кормак Маккарти «Дорога», 16+

После катастрофы Отец и Сын идут через выжженные земли, пересекая континент. Всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы. Есть ли смысл жить, если будущего — нет? Вообще нет. Есть ли смысл жить ради детей? Это роман о том, что все в жизни относительно, что такие понятия, как добро и зло, в определенных условиях перестают работать и теряют смысл. Это роман о том, что действительно важно в жизни, и о том, как это ценить. И это также роман о смерти, о том, что все когда-нибудь кончается, и поэтому, нужно каждый день принимать таким, какой есть. Нужно просто… жить.

Рик Янси «5-я волна», 16+

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. А четвертая волна стерла все человеческие законы, взамен же установила свой, один-единственный: хочешь жить — не верь никому. И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси уходит в неизвестность по усеянной останками людей и машин автостраде. Она спасается от тех, кто лишь с виду человек; от похитителей ее маленького брата; от умелых и ловких убийц, которые ведут зачистку захваченной планеты…

Джош Малерман «Птичий короб», 16+

Оно ждет тебя за порогом. Оно… нечто ужасное, нечто такое, чего ни в коем случае нельзя разглядывать. Потому что один лишь взгляд на это существо? устройство? человека? грозит безумием и гибелью. Человечество перестало существовать. Горстка выживших прячется в заброшенных домах с заколоченными окнами, не решаясь выйти наружу. Мэлани, мать-одиночка с двумя детьми, решается наконец бежать из своего дома-тюрьмы — бежать туда, где, по слухам, еще есть люди, туда, где безопасно. Ей и ее детям предстоит ужасное испытание. Одно неверное движение — и они обречены. А кто-то ходит рядом, кто-то постоянно следит за ними — обычное животное или монстр?

Хью Хауи «Бункер: Иллюзия», 16+

В гигантском бункере, более ста этажей глубиной, на протяжении нескольких поколений живут люди. Они верят, что мир мертв, воздух отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. О том, что происходит снаружи, они узнают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с нескольких внешних камер. День за днем глядя на безжизненный серый пейзаж, люди безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — не стремиться покинуть бункер. Однако сложившаяся система дает трещину, когда шериф Холстон, много лет строго следивший за соблюдением законов, неожиданно решает выйти на поверхность… «Иллюзия» — первый из трех романов цикла.

Ким Робинсон «Нью-Йорк 2140», 16+

Уровень мирового океана поднялся, и улицы превратились в каналы. Каждый небоскреб стал островом. Но для обитателей площади Мэдисон Нью-Йорк 2140 года — вовсе не мертвый город. Рыночный торговец, который умеет найти новые возможности там, где другие находят только неприятности. Полицейский, чья работа никогда не закончится. Вместе с юристами, разумеется. Звезда интернета, за приключениями которой на воздушном шаре следят миллионы зрителей, и управляющий домом, заслуживший уважение вниманием к деталям. Двое мальчишек, которым здесь не место, но другого дома у них нет. И эти двое окажутся важнее для будущего, чем кто-либо может вообразить.

«читай-город»

Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах «Читай-город».