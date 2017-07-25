Лето - время замены окон и обустройства балкона

Летом удобнее всего заменить старые окна на новые и заказать отделку своего балкона. В тёплый сезон будет меньше дискомфорта от ремонтных работ, да и до холодов будет время проверить качество новых окон и герметичность конструкций. Предлагаем в этом обзоре несколько тульских компаний, которые занимаются установкой окон и балконов.

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

Хотите, чтобы ваши новые окна надёжно служили вам не один десяток лет, не теряя при этом все свои эксплуатационные характеристики, защищая и оберегая помещение от холода и сырости. Компания «Эконом-сервис» предлагает надёжные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известного производителя с проверенной репутацией - Rehau.

Монтажники компании быстро и аккуратно проведут демонтаж старых конструкций и установку новых, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки. Вы сможете обратиться в эту компанию и в дальнейшем, для периодической настройки фурнитуры, замены резиновых уплотнителей, и других необходимых работ по обслуживанию.

В «Эконом-сервис» можно заказать как окна обычной формы, так и застеклить оконные проёмы нестандартной формы и установить окна с необычной конструкцией открывания.

Вы сможете воплотить самые смелые дизайнерские решения в доме и квартире!

Выбирайте классические бюджетные варианты или закажите в этой компании металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома.

«Эконом-сервис» установит для вас как обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна, так и окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

К качественным оконным блокам «Эконом-сервис» предлагает и долговечные и прочные подоконники от производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево. Эти подоконники обладают повышенной прочностью за счёт уникальных внутренних рёбер жесткости, а также устойчивостью к нагрузкам, царапинам и влаге. Вы сможете легко чистить их идеальную глянцевую поверхность без применения специальных средств.

Вся продукция компании сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Компания «Эконом-сервис»

предлагает установку окон

в рассрочку до 6 месяцев. Первоначальный взнос всего 10%!

Тула, улица Мосина 29, 2 этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44

eks-okna.ru

Нивельпласт, производственно монтажная фирма

ПКФ «Нивельпласт» работает уже более 20 лет. За это время компания заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей в Тульской области и приобрела колоссальный опыт работы.

В своей работе компания использует только сертифицированные изделия, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку. Весь персонал компании перед началом работы проходит обучение.

«Нивельпласт» — это:

опытная компания

собственное производство

качественная и сертифицированная продукция

грамотная консультация

профессиональный замер и монтаж

специальные предложения

сервис и гарантии.

Для изготовления окон компания «Нивельпласт» использует профили Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 – окна для уюта. Окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными — требований к современному окну намного больше. Они, например, должны соответствовать как самым строгим требованиям строителей, так и вашим индивидуальным пожеланиям.

Оконные системы фирмы Aluplast благодаря своему техническому совершенству полностью отвечают этим запросам. Для тех, кто в вопросах технических новшеств не согласен идти на компромиссы, система IDEAL 2000 является идеальной.

Aluplast IDEAL-4000 – окна для изысканного вкуса. Окна должны служить не только для придания помещению изящества и приятных внешних форм. Они должны также защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации. Превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажная ширина гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна of фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в этих зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik – это классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Является одним из лидеров своего сегмента рынка. Эта система убеждает не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS обладает хорошими техническими характеристиками, это подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов.

Продукция KRAUSS отличается от конкурентов прекрасным сочетанием демократичных цен и европейского уровня качества пластиковых окон из профиля ПВХ. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в Российской Федерации.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS имеют привлекательный и современный внешний вид, подходящий к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

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стекло в подарок!

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Тула, улица 9 мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — одна из самых опытных компаний Тулы в сфере пластиковых окон. За 17 лет своей работы эта компания выросла в комбинат с собственным производством и разработкой новых технологий в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний. Сегодня в комбинат входит 4 завода и 245 офисов продаж по всей России, со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно по 1600 окон.

Закажите сейчас любую модель окон «Светоч» и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

Выбирайте для своего дома или офиса именно такие окна, которые вам больше всего подходят и нравятся. Огромный выбор моделей и модификаций позволит вам заказать окна любой конструкции и цвета профилей.

Также специалисты комбината «Светоч» выполнят под ключ внешнюю и внутреннюю отделку балкона и лоджии. Мастера превратят ваш балкон в красивый, качественный, светлый и большой евробалкон любой сложности и конфигурации.

Ваш балкон требует ремонта, вы ограничены в средствах, но хотите заказать эту работу у профессионалов?

Комбинат «Светоч» предлагает вам балкон под ключ

всего за 38 000 рублей!

Заказывая балкон в комбинате «Светоч», вы получите ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

Тула, улица Демонстрации, 1 г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru