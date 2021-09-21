«Поступок сумасшедших»: как туляки пробежали 167 километров по горам Кавказа

Фото из архива героя публикации.

Почему наши земляки подвергли себя такому риску и что из этого вышло – в интервью Myslo рассказал непосредственный участник событий Сергей Горбачев.

Caucasus Ultra Trail – многодневная круглосуточная беговая гонка в горах Кавказа. Задача участников – уложиться в заданный временной интервал.

– Марафоны, полумарафоны, трейлы достаточно популярны. Несколько лет назад я загорелся этим и начал бегать. Сначала по асфальту, потом по пересеченной местности. Именно последнее направление мне больше всего импонирует, – рассказывает Сергей. – Начинал с мелких дистанций, потом пробегал 10 километров, 21, 42. В декабре прошлого года покорил 50 км в Переславле-Залесском, следом 100 км на Урале.

Узнал про ультратрейл на Кавказе и не смог удержаться. Отправился туда с двумя коллегами – Никитой Орловым, он тоже туляк, и Сергеем Зверевым из Москвы. Такие турниры, как правило, собирают безбашенных людей, потому что это уже проверка сверхспособностей организма. К этому нужно готовиться, и в первую очередь – психологически.

В самом начале, когда только начинаешь увлекаться забегами, не можешь сформулировать, зачем тебе это нужно. Как говорится, все побежали, и я побежал. Потом начал понимать, что есть определенная самореализация в жизни. Череда событий, мероприятий, при реализации которых у тебя появляется дополнительный поток энергии для движения дальше. У тебя всё получается, постоянно на позитиве. Думал, если тут смогу, смогу и везде.

Задача перед бегунами стояла серьезная – преодолеть 167 километров по горной местности.

– Мы стартовали в 23.30 с Приэльбрусья. По пути встречали рассвет в горах, любовались природой, набирали воду в горных ручьях, видели диких животных. Конечно, это может быть опасно. Мой друг повстречал медведя, поэтому пришлось делать круг порядка 10 км по горам, чтобы обежать зверя. Кстати, перед турниром участники подписывают бумагу, которая снимает ответственность с организаторов за всё, что случится по пути, – говорит Сергей.

На дистанции есть несколько точек питания, это так называемые точки жизни. Первая – через 20 км, вторая – через 76. Здесь можно отдохнуть и поспать. Еще две остановки – через 111 км и 130. Дальше только финиш.

– Ты сам планируешь, как пройти дистанцию. Большинство спортсменов всё это преодолевают без отдыха. В нашей дисциплине было 11 человек. Не каждый решится на такое. Трасса пролегает через горы, постоянное восхождение-спуск, гипоксия. Разреженный воздух с минимумом кислорода. У тебя сразу падает КПД, не работают мышцы, глаза наливаются кровью. Всё это время тащишь на себе рюкзак с обязательным снаряжением, чтобы выжить в горах, если что-то произойдет. Это продукты питания, мембранная куртка, GPS-трекер, телефон, зарядка, плед, зажигалка, вода… Вес всего этого добра – 5-7 кг.

Во время всего пути тебя посещают мысли: зачем это нужно, вот ты, полный дебил, нужно сняться… Потом в тебе просыпаются другие эмоции. Мол, ты же пробежал уже 20 километров, давай еще чуть-чуть. Хорошо, что мы бежали втроем. Когда ты один, сложнее психологически. Начинается депривация – не хватает сна и сил, бывают галлюцинации. При прохождении дистанции свыше 50 км организм обессиливает, мозг начинает работать по-другому.

В горах может произойти всё что угодно, поэтому участник должен подстраховаться.

– Изначально было условие от организаторов иметь при себе 5000 рублей наличными. Вдруг ты захочешь сойти с дистанции, тогда придется искать населенный пункт. В маленьком городке у кого-нибудь да будет хотя бы старенькая «Нива». Тебя смогут вывезти в более крупный город. Также есть специальное мобильное приложение, которое работает даже при отсутствии связи. Ты зажимаешь кнопку, это дает сигнал тревоги. Организаторы понимают, что с тобой случилось что-то неладное, и забирают тебя.

Но будем честны – если произойдет что-то критическое, маловероятно, что тебя заберут оттуда живым.

Это горы, большая высота, скалы, разные основания – грунт, щебень, гравий… Мы понимали весь риск.

Сергей признается – главной целью участия в забеге было просто добежать до финиша.

– У спортсменов так заведено, что в любом начинании они будут стремиться оказаться впереди всех. Когда мы начали интересоваться у организаторов, кто где на трассе находится, узнали, что вперед ушли только два парня. А за нами бежала девушка. У меня сразу открылось второе дыхание – так обидно, когда девчонки обгоняют! Последние 15 км я бежал как проклятый, лишь бы девушка меня не догнала.

В итоге на преодоление дистанции у Сергея ушло 42 часа, он показал пятый результат. Его друзья заняли третье и шестое места.

– Каждый раз после таких приключений я возвращаюсь другим человеком. Происходит полное переосмысление жизни – думаешь о целях, приоритетах. Если вкратце, участие в этом забеге – прекрасный поступок сумасшедшего. То, ради чего стоит жить. Хочешь чего-то добиться? Придется поработать!

Сергей Горбачев – строитель, фан-директор тульского «Арсенала», параллельно занимается развитием такого вида спорта, как гонка с препятствиями. Это увлечение помогает при подготовке к забегам.

– К ультратрейлу каждый готовится по-разному. Некоторые ребята набегают в месяц около 200 км, у меня так не получается. Много работаю, бегаю по вечерам или ночами. В паузах между беговыми нагрузками занимаюсь в зале со спецоборудованием, препятствиями, на снарядах. Если нет беговой базы, тебе ничего не светит.

Несмотря на то, что Сергей только вернулся из своего сумасшедшего путешествия, уже планирует поучаствовать в не менее экстремальном турнире.

– В следующем году организатор трейла на Кавказе планирует сделать трассу на 400 км, наверное, это будет моим основным планом. Придется бежать порядка пяти суток! Уверен, нет недостижимых высот, есть большая работа над собой. Если не получается, значит, ты где-то недорабатываешь. Возьмись сначала и переосмысли всё. Человеку может покориться любой вид спорта, самое главное – стремиться, не сдаваться, биться до конца.