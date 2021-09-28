Удивительный мир IT-технологий: Компьютерная Академия РУБИКОН объявляет набор студентов

Занятия, на которых не бывает скучно, создание собственных крутых проектов – всё это ждет вашего ребенка в Компьютерной Академии РУБИКОН.

IT-сфера — мир неограниченных возможностей, где можно создать всё что угодно, были бы желание и творческий запал. Компьютерная Академия РУБИКОН поможет раскрыть потенциал ребенка и привить любовь к компьютерным наукам.

Занятия построены таким образом, что детям некогда скучать. Каждый раз студента ждет что-то новое и интересное — от написания простой программы до создания игр и сайтов. Воспитанники Академии научатся делать крутые IT-проекты и стартапы.

Увлечение гаджетами — не всегда плохо, главное – вовремя помочь ребенку направить его интерес в нужное русло. В Академии считают, что оптимальный возраст для обучения IT-технологиям — с 7 до 16 лет. Преподаватели увлекут ребенка и помогут освоить высокооплачиваемую профессию, ведь именно за IT — будущее. в буду

– Мы используем особую модель обучения, на создание которой нас вдохновили наши же студенты. Программы разбиты на этапы, чтобы нашим студентам было легче усваивать знания, а также учитывают возрастные особенности обучающихся: «Kids» — для детей 7−8 лет, «Junior» — для детей 9−10 лет, «Middle» — для детей 11−12 лет, «Senior» — для подростков 13−16 лет. Акцент делаем на интерактивном формате, который вместо классических скучных лекций предполагает живое дружеское общение, обсуждение идей, совместную или индивидуальную их реализацию, — рассказывает Светлана Савина, основатель и CEO Компьютерной Академии РУБИКОН.

Студентов не обязывают сразу же при поступлении выбрать конкретное IT-направление для обучения.

У ребят есть возможность попробовать себя во всем: робототехника, программирование, блогинг, дизайн, создание сайтов, 3D-моделирование.

Лишь после получения базовых навыков обучающиеся уже делают осознанный выбор и занимаются тем направлением, в котором хотят развиваться.

Одна из основ качественного детского IT-образования в Академии — проектные работы. Студенты постоянно получают много практики, что позволяет оттачивать навыки.

– Одно дело — сто раз услышать о том, как работает сила притяжения, и совершенно другое — уронить, например, тарелку и увидеть, что с ней сделает гравитация. Точно так же и в программировании, дизайне, роботоинженерии… Лучше самому создать компьютерную игру или сайт, нарисовать картинку в графическом редакторе и тут же ее распечатать, чем представлять, а как бы это могло выглядеть в теории. Так что наши студенты на каждом занятии выполняют практические задания. Они видят результат своих стараний и ждут, а что же будет на следующей паре? Им действительно интересно, — уверена Светлана Савина.

Ребята учатся превращать идеи в цели, достигать результатов. Таким образом полученные знания закрепляются и остаются надолго в памяти. А примеры работ пригодятся в будущем, ведь их можно будет показать работодателю и заработать деньги на собственном таланте и трудолюбии.

Преподаватели в Академии — практикующие IT-специалисты. Пары проходят в интерактивном формате. Никаких скучных лекций — только живое общение с единомышленниками, обсуждение идей, совместная или индивидуальная реализация проектов.

Преподаватель гейм-дизайна и 3D-моделирования Виктор Иванов говорит:

Виктор Иванов – На профильном курсе по дизайну мы настраиваемся на работу с проектами, которые можно положить в портфолио. И если к детям обратится заказчик, они могут предоставить пример своей работы. Мало кого интересует теория, таков современный мир. Всем интересно, на что способен человек. И у ребят в ходе занятий появляется папка с собственными работами, которые можно с гордостью демонстрировать. В моей практике есть студент, который подрабатывает созданием 3D-моделей на летних каникулах. Когда он только начинал, в его арсенале была самая простая программа — Blender. Сейчас он обучается на курсе по дизайну и уже работает в 3Ds Max.

Ваш ребенок любознательный, любит компьютерные игры? Приводите его на бесплатный мастер-класс!

Ребята создадут свою компьютерную игру — по собственному сценарию и сюжету. Это увлекательно и весело!

Возможно, после этого занятия юный айтишник захочет получить еще больше знаний про IT-сферу.

В Академии РУБИКОН в образовательный процесс включены гибкие навыки — soft skills, благодаря чему воспитанники развиваются всесторонне. Каждый студент одновременно с профильными знаниями получает умения, которые ему могут пригодиться в различных сферах деятельности. Ребенок учится системно и логически мыслить, правильно ставить цели и достигать их, работать в команде, создавать и защищать проекты, находить креативный подход для достижения результата. Пять причин учиться в Академии РУБИКОН: Нет лекций и зубрежки. Дети полностью включены в процесс, заинтересованы предметом и получают удовольствие от результатов своей работы. Удобный график. Обучение в Академии легко совмещать со школой. Занятия проходят по будням дважды в неделю по 1,5 часа или в выходные 3 часа. Геймификация учебного процесса. Он строится с учетом психологических особенностей ребенка. Разработана игровая система мотивации, а также собственная внутренняя валюта. Много практики. 80% времени обучающиеся разрабатывают компьютерные программы, сайты, игры, дизайн-проекты и видео работы. Опытные преподаватели. Они умеют переключить внимание детей с игр на разработку собственных проектов, знают, как найти подход к каждому студенту, и всегда готовы оказать помощь.

Компьютерная Академия РУБИКОН сотрудничает с международными корпорациями, есть возможность отправиться на экскурсию для студентов и даже пригласить их на стажировку.

Приходите на пробное бесплатное занятие. Если ребенку понравится, смело записывайтесь в Компьютерную Академию РУБИКОН.