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Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения

Фоторепортаж Алексея Пирязева
Партнерский материал

Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения

Манящий аромат кофе, свежая выпечка, французские десерты, полутораметровый торт и сказочные персонажи — в честь своего дня рождения в кафе-кондитерской организовали настоящий праздник для сладкоежек!

Гости самого крупного торгового центра «Гостиный двор» в эту субботу попали в водоворот сказочных событий. Фиксики, тролли, большие мыльные пузыри и нежнейшие французские десерты — Cafe de France исполнилось 2 года! За это время кафе-кондитерская уже успела стать одним из самых любимых мест туляков и привнесла в наш город сладкий кусочек Франции.

Гоар Папян, директор Cafe de France:

Гоар Папян

Мы постоянно совершенствуемся! Над созданием сладких новинок трудится большой коллектив кондитеров. У нас можно не только выпить чашечку ароматного кофе и попробовать нежнейшие сладости, но еще и заказать торт на любое событие. Цена за 1 кг — от 1300 рублей, выпекают торты день в день, а еще действует бесплатная доставка по городу. А еще мы очень любим праздники! Поэтому каждую субботу маленьких туляков здесь будут ждать персонажи любимых сказок и мультфильмов!

Ольга Гусева

Мы здесь вместе с дочкой Викторией, она главная сластена в семье. Попали на день рождения Cafe de France совершенно случайно — гуляли по торговому центру и встретили героиню мультика «Мой маленький пони». Она предложила нам поучаствовать, угостила вкусняшками, так что устоять было просто невозможно! Эклерчики здесь просто выше всяких похвал! А еще на витрине я видела «Прагу» — один из моих самых любимых тортов! А такие праздник — просто подарок для детей!

Гаяне, Роза и Саразник Карапетян

Мы с детьми бываем здесь довольно часто. Здесь все очень вкусно, даже не знаешь, что выбрать! И торты, и пирожные, и эклеры, и мафины, и чизкейки… Здесь можно интересно провести время и порадовать себя и детей. Это очень здорово!

Ольга и Екатерина Юнелайнен

Мы с дочкой Катей пришли в «Гостиный двор» и просто глазам не поверили: сладкие угощения и наши любимые фиксики! Любовь к сладкому — наша семейная черта, а здесь столько всего красивого и вкусного! А как известно, кусочек чего-нибудь вкусного — это главный рецепт от осенней хандры!

От выбора сладостей просто глаза разбегаются! В меню — более 50 кулинарных шедевров: от воздушных муссов и эклеров до нежнейших тортов и чизкейков. В общем, мечта любого сладкоежки!

А еще в кафе-кондитерской можно порадовать любимых конфетно-букетным подарком!

Какой же день рождения без именинного торта? Специально к этому знаменательному событию кондитеры создали полутораметровый торт. Кусочек вкуснейшего символа торжества в этот день достался каждому гостю.

Cafe de France
Тула, Советская, 47
79−22−26, +7 920−798−78−78, 8−930−791−22−26
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Галерея
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 1
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 2
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 3
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 4
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 5
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 6
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 7
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 8
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 9
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 10
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 11
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 12
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 13
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 14
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 15
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 16
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 17
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 18
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 19
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 20
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 21
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 22
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 23
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 24
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 25
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 26
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 27
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 28
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 29
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 30
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 31
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 32
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 33
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 34
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 35
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 36
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 37
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 38
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 39
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 40
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 41
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 42
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 43
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 44
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 45
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 46
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 47
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 48
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 49
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 50
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 51
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 52
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 53
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 54
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 55
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 56
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 57
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 58
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 59
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 60
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 61
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 62
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 63
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 64
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 65
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 66
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 67
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 68
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 69
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 70
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 71
Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения, Фото: 72
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:00 +1
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