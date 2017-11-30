Сладкий уголок Франции в Туле: Cafe de France отметил второй день рождения

Фоторепортаж Алексея Пирязева

Манящий аромат кофе, свежая выпечка, французские десерты, полутораметровый торт и сказочные персонажи — в честь своего дня рождения в кафе-кондитерской организовали настоящий праздник для сладкоежек!

Гости самого крупного торгового центра «Гостиный двор» в эту субботу попали в водоворот сказочных событий. Фиксики, тролли, большие мыльные пузыри и нежнейшие французские десерты — Cafe de France исполнилось 2 года! За это время кафе-кондитерская уже успела стать одним из самых любимых мест туляков и привнесла в наш город сладкий кусочек Франции.

Гоар Папян, директор Cafe de France:

Гоар Папян Мы постоянно совершенствуемся! Над созданием сладких новинок трудится большой коллектив кондитеров. У нас можно не только выпить чашечку ароматного кофе и попробовать нежнейшие сладости, но еще и заказать торт на любое событие. Цена за 1 кг — от 1300 рублей, выпекают торты день в день, а еще действует бесплатная доставка по городу. А еще мы очень любим праздники! Поэтому каждую субботу маленьких туляков здесь будут ждать персонажи любимых сказок и мультфильмов!

Ольга Гусева Мы здесь вместе с дочкой Викторией, она главная сластена в семье. Попали на день рождения Cafe de France совершенно случайно — гуляли по торговому центру и встретили героиню мультика «Мой маленький пони». Она предложила нам поучаствовать, угостила вкусняшками, так что устоять было просто невозможно! Эклерчики здесь просто выше всяких похвал! А еще на витрине я видела «Прагу» — один из моих самых любимых тортов! А такие праздник — просто подарок для детей!

Гаяне, Роза и Саразник Карапетян Мы с детьми бываем здесь довольно часто. Здесь все очень вкусно, даже не знаешь, что выбрать! И торты, и пирожные, и эклеры, и мафины, и чизкейки… Здесь можно интересно провести время и порадовать себя и детей. Это очень здорово!

Ольга и Екатерина Юнелайнен Мы с дочкой Катей пришли в «Гостиный двор» и просто глазам не поверили: сладкие угощения и наши любимые фиксики! Любовь к сладкому — наша семейная черта, а здесь столько всего красивого и вкусного! А как известно, кусочек чего-нибудь вкусного — это главный рецепт от осенней хандры!

От выбора сладостей просто глаза разбегаются! В меню — более 50 кулинарных шедевров: от воздушных муссов и эклеров до нежнейших тортов и чизкейков. В общем, мечта любого сладкоежки!

А еще в кафе-кондитерской можно порадовать любимых конфетно-букетным подарком!

Какой же день рождения без именинного торта? Специально к этому знаменательному событию кондитеры создали полутораметровый торт. Кусочек вкуснейшего символа торжества в этот день достался каждому гостю.

Cafe de France

Тула, Советская, 47

79−22−26, +7 920−798−78−78, 8−930−791−22−26

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00