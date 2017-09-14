Выходные в Туле: 15-17 сентября
Предлагаем вам анонс мероприятий, которые можно будет посетить на будущих выходных.
Мы подготовили афишу событий на эти выходные, а если вы хотите быть в курсе всех событий, подписывайтесь на обновления!
Acoustic Boy и My Sister's Band
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
16 сентября, суббота, 19.00
Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб. - получит в клубе в подарок диски обеих групп.
В день концерта вход 400 руб.
Что общего у Acoustic Boy и My Sister's Band?
Конечно, романтика и позитив! А ещё все их песни про любовь!
В Stechkin в эту субботу вас ждёт два акустических сета, наполненных теплом и позитивом. Провожаем лето в STECKIN, согреваясь тёплым звуком акустических гитар.
Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб., придя в клуб, получит в подарок диски обеих групп.
В день концерта вход 400 руб.
STRESSOR
Вход свободный.
Приглашаем на большой сольник тульских любимцев публики, знатоков old-school psychobilly- группы STRESSOR.
Обещаем два убойных отделения со старыми боевиками и редкими композициями.
Бронь столов по телефону: 525 - 025.
Калевала
Вход 300 р.
Казускома
Московское трио «Казускома» появилось на музыкальных радарах совсем недавно. Но за 2016 год группа успела немало: выпустила два лонгплея, оказалась в эфире на «Маяке», сыграла первый рок-концерт в истории бара «Симачев» и завоевала сердца юной московской публики. «Казускома» играет русскоязычный тяжелый ретророк и возвращает в музыку веселый безмозглый угар.
Detroit Hills
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
15 сентября, пятница, 19.00
Цена билета: 300/350 Р.
Белорусская post-rock группа Detroit Hills при поддержке туляков Echoes and Signals.
Арсенал — Динамо
Центральный стадион «Арсенал».
15 сентября, пятница, 19:30.
Тульский арсенал встретится с московским «Динамо» в рамках матча 10-го тура Премьер-лиги.
Как стать ютубером
Бесплатный мастер-класс для детей 9-14 лет.
Хотите создать свой популярный Youtube-канал и стать ютубером? Приходите с ребёнком на бесплатный мастер-класс в Компьютерную Академию ШАГ, и он научится крутым фишкам!
В программе мастер-класса:
- Как стать известным и знаменитым не вставая с дивана.
- 5 шагов для создания профессионального Youtube-канала.
- 7 убойных приемов: как собрать подписчиков на свой канал.
- 10 ютуб каналов детей, которые смотрят миллионы.
- Как стать миллионером — практическое пособие для начинающих.
Регистрация места обязательна! Зарегистрироваться.
Предлагаем вашему вниманию свежие премьеры. Полную киноафишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.
Напарник
Сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.
Мама!
Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь.
Клаустрофобия
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.