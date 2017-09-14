Выходные в Туле: 15-17 сентября

Предлагаем вам анонс мероприятий, которые можно будет посетить на будущих выходных.

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романтика под акустику

Acoustic Boy и My Sister's Band

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

16 сентября, суббота, 19.00

Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб. - получит в клубе в подарок диски обеих групп.

В день концерта вход 400 руб.

Что общего у Acoustic Boy и My Sister's Band?

Конечно, романтика и позитив! А ещё все их песни про любовь!

В Stechkin в эту субботу вас ждёт два акустических сета, наполненных теплом и позитивом. Провожаем лето в STECKIN, согреваясь тёплым звуком акустических гитар.

Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб., придя в клуб, получит в подарок диски обеих групп.

В день концерта вход 400 руб.

рокабилли

STRESSOR

Harat's Pub



15 сентября, пятница, 22.00 Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

Приглашаем на большой сольник тульских любимцев публики, знатоков old-school psychobilly- группы STRESSOR.

Обещаем два убойных отделения со старыми боевиками и редкими композициями.

Бронь столов по телефону: 525 - 025.

фолк

Калевала