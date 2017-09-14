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Выходные в Туле: 15-17 сентября

Выходные в Туле: 15-17 сентября

Предлагаем вам анонс мероприятий, которые можно будет посетить на будущих выходных. 

Мы подготовили афишу событий на эти выходные, а если вы хотите быть в курсе всех событий, подписывайтесь на обновления!

романтика под акустику

Acoustic Boy и My Sister's Band

STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
16 сентября, суббота, 19.00
Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб. - получит в клубе в подарок диски обеих групп.
В день концерта вход 400 руб.

Что общего у Acoustic Boy и My Sister's Band?
Конечно, романтика и позитив! А ещё все их песни про любовь!

В Stechkin в эту субботу вас ждёт два акустических сета, наполненных теплом и позитивом. Провожаем лето в STECKIN, согреваясь тёплым звуком акустических гитар.

Те, кто купит билеты в предпродаже по 300 руб., придя в клуб, получит в подарок диски обеих групп.
В день концерта вход 400 руб.

рокабилли

STRESSOR

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
15 сентября, пятница, 22.00

Вход свободный.

Приглашаем на большой сольник тульских любимцев публики, знатоков old-school psychobilly- группы STRESSOR. 

Обещаем два убойных отделения со старыми боевиками и редкими композициями. 

Бронь столов по телефону: 525 - 025.

фолк

Калевала

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 сентября, суббота, 22.00

Вход 300 р.

 
 
«Калевала» — группа с десятилетней историей. Коллектив по праву является одним из лидеров отечественной фолк-метал-сцены.
 
Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала». В основе их песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.
 
каверы

Казускома

Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
15 сентября, пятница, 20:00

 
 

Московское трио «Казускома» появилось на музыкальных радарах совсем недавно. Но за 2016 год группа успела немало: выпустила два лонгплея, оказалась в эфире на «Маяке», сыграла первый рок-концерт в истории бара «Симачев» и завоевала сердца юной московской публики. «Казускома» играет русскоязычный тяжелый ретророк и возвращает в музыку веселый безмозглый угар.

post-rock

Detroit Hills

STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85
15 сентября, пятница, 19.00
Цена билета: 300/350 Р.

Белорусская post-rock группа Detroit Hills при поддержке туляков Echoes and Signals.

на футбол

Арсенал — Динамо

Центральный стадион «Арсенал».
15 сентября, пятница, 19:30.

Тульский арсенал встретится с московским «Динамо» в рамках матча 10-го тура Премьер-лиги.

мастер-класс

Как стать ютубером

Компьютерная академия ШАГ
Тула, ул. Епифанская, 54, 2 этаж
15 сентября, пятница, 18:30
 
 

Бесплатный мастер-класс для детей 9-14 лет.

Хотите создать свой популярный Youtube-канал и стать ютубером? Приходите с ребёнком на бесплатный мастер-класс в Компьютерную Академию ШАГ, и он научится крутым фишкам!

В программе мастер-класса:

  • Как стать известным и знаменитым не вставая с дивана.
  • 5 шагов для создания профессионального Youtube-канала.
  • 7 убойных приемов: как собрать подписчиков на свой канал.
  • 10 ютуб каналов детей, которые смотрят миллионы.
  • Как стать миллионером — практическое пособие для начинающих.

Регистрация места обязательна! Зарегистрироваться.

а что в кино?

Предлагаем вашему вниманию свежие премьеры. Полную киноафишу всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.

Напарник

 

Сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.

Мама!

 

Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь.

Клаустрофобия

 

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

 

вчера, в 17:09 +1
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Выходные в Туле

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