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Одеваемся в школу стильно и недорого: новая коллекция в магазине «Планета Одежда Обувь»
На фото: Тимур Мухамеджанов и Варвара Рыбина.
Партнерский материал

Одеваемся в школу стильно и недорого: новая коллекция в магазине «Планета Одежда Обувь»

Учебный год уже не за горами, и самое время подумать об одежде для школьных будней.

Модная школьная форма – это не всегда дорого. В магазине «Планета Одежда Обувь» вы найдете большой ассортимент одежды и обуви по доступным ценам для школы на мальчиков и девочек всех возрастов, от первоклашек до выпускников.

В школе дети проводят большую часть времени, так что одежда должна быть не только красивой, но и комфортной. А чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, не нужно забывать о стиле.

Учебный год начинается с праздника. На школьной линейке на девочках  будет отлично смотреться платье с фартуком – это празднично и хорошо выглядит на фото. А в будни платье можно будет носить отдельно.

На мальчиках хорошо будут смотреться классические костюмы. Костюм-тройка – универсальный вариант. Такое сочетание подарит сразу два образа – с жилеткой и пиджаком, вместе и по отдельности.

Как правило, школьная форма – это сочетание темного и белого. Чаще всего дети и их родители выбирают черные, темно-синие, темно-бордовые цвета в сочетании с белым. 

Есть еще один нескучный вариант: серая форма. Особенно в этом цвете стильно выглядят юбки-колокол и юбки-солнце в сочетании со светлой блузкой. Добавляем к серому цвету клетку и небольшой аксессуар и получаем интересный и неброский образ. Такое сочетание будет уместно и в будни, и в праздники. 

Требования к школьной форме сейчас не очень строгие. Цвета определяют сообща родители, педагоги и ученики, а вот фасон чаще всего можно выбрать самостоятельно, что дает простор для фантазии.

В магазине «Планета Одежда Обувь» можно собрать комплект из юбки-карандаш и блузки. Чтобы оживить образ, к юбке можно выбрать модели блузок с разным фасоном рукава, нежной вышивкой или атласными или гипюровыми вставками.

Мальчикам на каждый день можно выбрать трикотажные жилетки и сочетать их с кроссовками или кедами. Практично, удобно и стильно!

В магазине «Планета Одежда Обувь» – десятки вариантов школьной формы, а также обувь и аксессуары. Сеть магазинов отличает не только огромный ассортимент, но и доступные цены.

С магазином «Планета Одежда Обувь» подготовка к учебному году не ударит по семейному бюджету. Приходите и убедитесь в этом сами!

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планетаодеждаобувь.рф

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00
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