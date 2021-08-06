Матч «Арсенала», День кошек и вечер знакомств: выходные в Туле 6-8 августа
А еще нас ждут спектакль «Белые розы. Розовые слоны» в Тульском камерном драматическом театре и кинопоказ в «Ясной Поляне».
«Арсенал» – «Крылья Советов»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Вечер знакомств в «Типографии»
Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке.
Белые розы. Розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. Билеты можно купить по ссылке.
8 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».
Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
Регистрация по ссылке.
День кошек в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум (старое здание).
Также в преддверии Международного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, открывается познавательная и интересная выставка «Коты мира» о самых таинственных и малоизвестных представителях семейства кошачьих. Выставка будет включать в себя фотографии, информационные блоки и игру по карточкам. 0+
Выходные в «Ясной Поляне»
Где: музей-усадьба «Ясная Поляна».
Гостям покажут фильм на языке оригинала с субтитрами. После показа киноленту со зрителями обсудит шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Евгений Майзель. Также в Доме Волконского завершит свою работу выставка тульского художника Александра Петровичева.
Фестиваль паркового волейбола
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.
Фотовыставка Андрея Деева «Наедине с природой»
Где: Тульский краеведческий музей.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Круиз по джунглям
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами.
Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.
Хороших выходных!