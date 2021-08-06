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Матч «Арсенала», День кошек и вечер знакомств: выходные в Туле 6-8 августа

Матч «Арсенала», День кошек и вечер знакомств: выходные в Туле 6-8 августа

А еще нас ждут спектакль «Белые розы. Розовые слоны» в Тульском камерном драматическом театре и кинопоказ в «Ясной Поляне».

«Арсенал» – «Крылья Советов»

Когда: 7 августа, суббота, 17.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Крылья Советов»

7 августа на Центральном стадионе состоится встреча 3-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и самарскими «Крыльями Советов».
 

Вечер знакомств в «Типографии»

Когда: 7 августа, суббота, 18.00.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке.

Вечер знакомств в «Типографии»

7 августа в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств». Приглашаем всех от 16 лет до бесконечности: будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!
 
Цель вечера знакомств — найти новых знакомых, друзей, партнеров или даже бизнес-партнеров, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями.
 

Белые розы. Розовые слоны

Когда: 8 августа, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Белые розы. Розовые слоны

8 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.
 

Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»

Когда: 7 августа, суббота, 13.30.

Где: Творческий кластер «Октава».
Регистрация по ссылке

Мастер-класс от тульских обжарщиков кофе в «Октаве»

7 августа в творческом кластере «Октава» профессиональные бариста проведут для всех желающих мастер-класс. На этот раз ребята сделают сравнительный анализ кофе из супермаркета и зерна из кофейни примерно такой же ценовой категории.
 

День кошек в Тульском экзотариуме

Когда: 7 августа, суббота, 12.00 и 15.00.

Где: Тульский областной экзотариум (старое здание).

День кошек в Экзотариуме

7 августа в Тульском экзотариуме пройдет тематический день «Такие разные коты». В 12.00 и в 15.00 взрослых и детей приглашаем раскрыть некоторые кошачьи тайны.

Также в преддверии Международного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, открывается познавательная и интересная выставка «Коты мира» о самых таинственных и малоизвестных представителях семейства кошачьих. Выставка будет включать в себя фотографии, информационные блоки и игру по карточкам. 0+
 

Выходные в «Ясной Поляне»

Когда: 7-8 августа, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: музей-усадьба «Ясная Поляна».

Выходные в Ясной Поляне

7 и 8 августа Ясная Поляна приглашает на кинопоказ, выставку и онлайн-шопинг

Гостям покажут фильм на языке оригинала с субтитрами. После показа киноленту со зрителями обсудит шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Евгений Майзель. Также в Доме Волконского завершит свою работу выставка тульского художника Александра Петровичева.
 

Фестиваль паркового волейбола

Когда: 8 августа, воскресенье, 10.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Фестиваль пляжного волейбола

8 августа в спортивном городке Центрального парка пройдет фестиваль паркового волейбола. Это уже 2-й этап. На данный момент принято более десяти заявок.
 

Фотовыставка Андрея Деева «Наедине с природой»

Когда: 7 августа, суббота, 14.00.

Где: Тульский краеведческий музей.

Фотовыставка Андрея Деева «Наедине с природой»

7 августа Тульский краеведческий музей приглашает на открытие фотовыставки Андрея Деева «Наедине с природой». 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма «Белль Рив» — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».
 

Круиз по джунглям

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами.

Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

 

Хороших выходных!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:52 0
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