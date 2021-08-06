Матч «Арсенала», День кошек и вечер знакомств: выходные в Туле 6-8 августа

7 августа в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств». Приглашаем всех от 16 лет до бесконечности: будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!



Цель вечера знакомств — найти новых знакомых, друзей, партнеров или даже бизнес-партнеров, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями.