город
город
Регистрация
Бюро дизайна Project: Мы поможем создать интерьер вашей мечты
Фото предоставлены героями публикации.
Партнерский материал

Бюро дизайна Project: Мы поможем создать интерьер вашей мечты

От обстановки в квартире или доме зависит ваше настроение каждый день, а от функционала – удобство и комфорт всей семьи. Так что разработку дизайна лучше доверить профессионалам.

«Умеем слушать и слышать клиента, ставить его интересы и задачи выше своих творческих амбиций и с точностью до копейки выдерживать оговоренный бюджет».

Вот уже 16 лет бюро дизайна PROject, основанное Марией Пронякиной и Юлией Рудневой, работает, ни на шаг не отступая от этого принципа. За плечами годы опыта, стажировки в зарубежных компаниях, тысячи квадратных метров и сотни проектов частных и общественных интерьеров: загородных домов, таунхаусов, квартир, развлекательных клубов и ресторанов, spa-центров и отелей, магазинов и офисов. Заслуженный авторитет и известность среди клиентов и представителей профессионального сообщества.

Сегодня бюро PROject – одна из немногих дизайн-студий полного цикла в Туле.

Здесь готовы выполнить весь спектр работ по созданию индивидуального интерьерного решения: от консультаций по выбору объекта недвижимости для комфортной жизни или эффективного бизнеса, идеи стилевого решения, визуализации и инженерно-технических чертежей, до безупречного воплощения.


Юлия Руднева, основатель и арт-директор.

«Клиент должен быть доволен. Всё! Точка! Он может получить от ремонта настоящее удовольствие, только если дизайнер выполнил свою часть работы безупречно, избавив его от нервотрепки, мучительного выбора, споров с подрядчиками, контроля строителей. Сегодня я могу мчаться в один город, чтобы помочь клиенту грамотно выбрать мебель, проверив все нюансы, ночью контролировать службу клининга перед сдачей объекта, а утром украшать цветами квартиру — подарок клиента невесте, не просто цветами, а ее любимым сортом тюльпанов, которые еще попробуй найди в феврале в России. И всё это тоже часть нашей работы. Мелочей и нюансов здесь нет, важно всё».

Загородный дом, Рублёво-Успенское шоссе

Галерея
Project, Фото: 1
Project, Фото: 2
Project, Фото: 3
Project, Фото: 4
Project, Фото: 5
Project, Фото: 6
Project, Фото: 7
Project, Фото: 8
Project, Фото: 9
Project, Фото: 10
Project, Фото: 11
Project, Фото: 12
показать все фотографии

Загородный дом в Туле

Галерея
Project, Фото: 1
Project, Фото: 2
Project, Фото: 3
Project, Фото: 4
Project, Фото: 5
Project, Фото: 6
Project, Фото: 7
Project, Фото: 8
Project, Фото: 9
Project, Фото: 10
Project, Фото: 11
Project, Фото: 12
Project, Фото: 13
Project, Фото: 14
Project, Фото: 15
Project, Фото: 16
Project, Фото: 17
показать все фотографии

ЖК «Лица» в Москве

Галерея
Project, Фото: 1
Project, Фото: 2
Project, Фото: 3
Project, Фото: 4
Project, Фото: 5
Project, Фото: 6
Project, Фото: 7
Project, Фото: 8
Project, Фото: 9
Project, Фото: 10
Project, Фото: 11
Project, Фото: 12
Project, Фото: 13
Project, Фото: 14
Project, Фото: 15
показать все фотографии

Квартира «Алые паруса», Москва

Авторский надзор за ремонтными работами, подбор и поставка отделочных материалов и мебели, финальное декорирование — вы можете поручить им всё и оставить себе, только самую приятную часть ремонта — удовольствие от получившегося результата и радость жизни в интерьере, созданном специально для вас.

Профессиональная команда дизайн-бюро – это особая гордость. В неё входят более 20 опытнейших специалистов своего дела: архитекторов, проектировщиков, визуализаторов, инженеров, декораторов и оформителей. Знание новейших технологий и материалов позволяет им делать проекты любого масштаба в самые сжатые сроки, от гигантских торговых центров до небольших уютных квартир в Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Вильнюсе и Таллине.

Офис международной компании в Москве

 


Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор.

«Выбирая дизайнера, вы фактически впускаете в свою жизнь человека на долгие месяца, а иногда и годы. Вы открываете ему свои надежды и мечты. Вы погружаете его в свой распорядок дня. Поэтому так важно не ошибиться. Не выбирайте «картинки». Ваш интерьер должен быть индивидуален на 100%. Поэтому встречаетесь и говорите, обсуждайте и спорьте. Когда между дизайнером и клиентом есть искра — всё получается. Это наш стиль работы — погрузиться в ваш образ жизни настолько деликатно и при этом глубоко, чтобы создать интерьер органичный и личностный, отражающий ваши вкусы и запросы. Мы приглашаем вас в «соавторы» и пытаемся добиться максимального понимания и единодушия, ведь потом в этом пространстве вам предстоит жить или работать многие годы…»

Так как соблюдение озвученного клиентом бюджета – один из основных принципов нашей работы, мы научились максимально избавляться от посредников и лишних затрат при комплектации объектов отделочными материалами, мебелью и декором, работая напрямую с компания Италии, Испании, Голландии, Великобритании, Китая. Зачем кормить перекупщиков, ведь ремонт никогда не обходится слишком дешево, и наша задача – помочь клиенту сэкономить там, где это возможно.

Услуги бюро дизайна Project:

  1. Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов, баров, ресторанов кафе, офисных помещений, магазинов, салонов красоты;

  2. Архитектурное проектирование;

  3. Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;

  4. Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;

  5. Декорирование интерьера;

  6. Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки);

  7. Строительство и ремонт.

Стоимость проектов: общественных – от 1200 рублей за 1 м2, частных – от 1500 рублей за 1 м2.

 

Галерея
Project, Фото: 1
Project, Фото: 2
Project, Фото: 3
Project, Фото: 4
Project, Фото: 5
Project, Фото: 6
Project, Фото: 7
Project, Фото: 8
Project, Фото: 9
Project, Фото: 10
Project, Фото: 11
Project, Фото: 12
Project, Фото: 13
Project, Фото: 14
Project, Фото: 15
показать все фотографии

 

Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT

8 (960) 600-84-84,
8 (903) 659-36-35,
8 (4872) 25-16-46.

projectburo.ru

Инстаграм:
projectburo
rudneva. j
promarusya

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 15:04
Другие статьи по темам
Событие
студии дизайна интерьерастудии дизайна интерьера в Туле
Место
ТулаТульская область
Как уберечься от коронавируса: мнения известных врачей
Как уберечься от коронавируса: мнения известных врачей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.