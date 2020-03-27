Бюро дизайна Project: Мы поможем создать интерьер вашей мечты

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От обстановки в квартире или доме зависит ваше настроение каждый день, а от функционала – удобство и комфорт всей семьи. Так что разработку дизайна лучше доверить профессионалам.

«Умеем слушать и слышать клиента, ставить его интересы и задачи выше своих творческих амбиций и с точностью до копейки выдерживать оговоренный бюджет».

Вот уже 16 лет бюро дизайна PROject, основанное Марией Пронякиной и Юлией Рудневой, работает, ни на шаг не отступая от этого принципа. За плечами годы опыта, стажировки в зарубежных компаниях, тысячи квадратных метров и сотни проектов частных и общественных интерьеров: загородных домов, таунхаусов, квартир, развлекательных клубов и ресторанов, spa-центров и отелей, магазинов и офисов. Заслуженный авторитет и известность среди клиентов и представителей профессионального сообщества.

Сегодня бюро PROject – одна из немногих дизайн-студий полного цикла в Туле.

Здесь готовы выполнить весь спектр работ по созданию индивидуального интерьерного решения: от консультаций по выбору объекта недвижимости для комфортной жизни или эффективного бизнеса, идеи стилевого решения, визуализации и инженерно-технических чертежей, до безупречного воплощения.



Юлия Руднева, основатель и арт-директор.

«Клиент должен быть доволен. Всё! Точка! Он может получить от ремонта настоящее удовольствие, только если дизайнер выполнил свою часть работы безупречно, избавив его от нервотрепки, мучительного выбора, споров с подрядчиками, контроля строителей. Сегодня я могу мчаться в один город, чтобы помочь клиенту грамотно выбрать мебель, проверив все нюансы, ночью контролировать службу клининга перед сдачей объекта, а утром украшать цветами квартиру — подарок клиента невесте, не просто цветами, а ее любимым сортом тюльпанов, которые еще попробуй найди в феврале в России. И всё это тоже часть нашей работы. Мелочей и нюансов здесь нет, важно всё».

Загородный дом, Рублёво-Успенское шоссе

Авторский надзор за ремонтными работами, подбор и поставка отделочных материалов и мебели, финальное декорирование — вы можете поручить им всё и оставить себе, только самую приятную часть ремонта — удовольствие от получившегося результата и радость жизни в интерьере, созданном специально для вас.

Профессиональная команда дизайн-бюро – это особая гордость. В неё входят более 20 опытнейших специалистов своего дела: архитекторов, проектировщиков, визуализаторов, инженеров, декораторов и оформителей. Знание новейших технологий и материалов позволяет им делать проекты любого масштаба в самые сжатые сроки, от гигантских торговых центров до небольших уютных квартир в Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Вильнюсе и Таллине.

Офис международной компании в Москве



Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор.

«Выбирая дизайнера, вы фактически впускаете в свою жизнь человека на долгие месяца, а иногда и годы. Вы открываете ему свои надежды и мечты. Вы погружаете его в свой распорядок дня. Поэтому так важно не ошибиться. Не выбирайте «картинки». Ваш интерьер должен быть индивидуален на 100%. Поэтому встречаетесь и говорите, обсуждайте и спорьте. Когда между дизайнером и клиентом есть искра — всё получается. Это наш стиль работы — погрузиться в ваш образ жизни настолько деликатно и при этом глубоко, чтобы создать интерьер органичный и личностный, отражающий ваши вкусы и запросы. Мы приглашаем вас в «соавторы» и пытаемся добиться максимального понимания и единодушия, ведь потом в этом пространстве вам предстоит жить или работать многие годы…»

Так как соблюдение озвученного клиентом бюджета – один из основных принципов нашей работы, мы научились максимально избавляться от посредников и лишних затрат при комплектации объектов отделочными материалами, мебелью и декором, работая напрямую с компания Италии, Испании, Голландии, Великобритании, Китая. Зачем кормить перекупщиков, ведь ремонт никогда не обходится слишком дешево, и наша задача – помочь клиенту сэкономить там, где это возможно.

Услуги бюро дизайна Project:

Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов, баров, ресторанов кафе, офисных помещений, магазинов, салонов красоты; Архитектурное проектирование; Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту; Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера; Декорирование интерьера; Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки); Строительство и ремонт.

Стоимость проектов: общественных – от 1200 рублей за 1 м2, частных – от 1500 рублей за 1 м2.

Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT