Тульские работники «неотложки»: «Есть вызовы, которые гонишь из памяти, но они не уходят...»

Сотрудники тульской скорой рассказали Myslo, почему в этой работе нельзя без доброго сердца и душевного тепла.

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи – люди, которые каждый день спасают чьи-то жизни.

Светлана Владимировна Желтоногова, фельдшер скорой медицинской помощи, стаж работы 23 года:

– После школы я решила поступить в медицинский колледж – пошла по стопам своих родственников-медиков. Сначала шесть лет работала в ФАПе, потом перешла на скорую помощь в Тепло-Огаревскую ЦРБ.

Почему я работаю на скорой? Есть такие вещи, которые ты даже объяснить не можешь. Это мое призвание. Спокойный тихий прием в поликлинике не для меня. На скорой – вечный адреналин, драйв, я всегда в движении. Мы – первое звено и всегда принимаем удар на себя. Мы должны быстро отреагировать, правильно поставить диагноз, сделать манипуляции. Мы всегда на острие, чтобы правильно оказать помощь.

Врач скорой помощи должен очень быстро реагировать на каждый случай и иметь обширные медицинские знания. Мы постоянно учимся, повышаем квалификацию. И не менее важны человеческие качества – доброта, понимание, умение войти в ситуацию пациента.

Каждые сутки что-то происходит. Есть вызовы, которые гонишь из памяти, но они не уходят. Есть те, когда работаешь по стандарту: ты уже знаешь клинику, опрашиваешь пациента, собираешь анамнез. Сложнее всего – на ДТП: когда люди без сознания, собрать анамнез ты не можешь, и это каждый раз риск. Помню, перевернулся автобус, пострадало много людей: от нас требовалось быстро оценить степень тяжести у каждого, помочь всем, кому необходимо, вызвать дополнительные бригады. Бывает элемент чуда или везения, когда ты думаешь, что уже ничто не поможет, – а пациент остается жив! Это непередаваемые эмоции: ты как будто даешь человеку вторую жизнь.

Всем коллегам желаю здоровья и сил!

Вера Андреевна Ермакова, врач Центра медицины катастроф, стаж работы 40 лет:

– Я родилась в Тамбовской области, после гибели родителей жила в школе-интернате в Рязанской области. Там мы, дети, общались только с педагогами, воспитателями и медицинскими работниками. И все девочки, естественно, мечтали быть врачами или учителями. При интернате были лазареты, и мне нравилось ухаживать за детьми, которые там лежали – кормить, убирать за ними. Так я решила стать врачом.

В скорой помощи я работаю всю жизнь. После окончания медицинского института в Рязани к нам на распределение приезжали представители облздравотделов различных городов, в том числе и из Тулы. Они набирали врачей выездных бригад для работы на скорой помощи. Я выбрала Тулу, мы переехали сюда с мужем и сыном. За годы, прожитые здесь, город стал для меня родным.

Врач скорой помощи должен держать себя в руках на вызове, не показывать, что и ему тоже бывает страшно. Нужна колоссальная выдержка и спокойствие, чтобы каждый раз ставить верный диагноз и принимать правильное решение – необходима ли госпитализация или можно оставить человека дома.

Для меня самые сложные вызовы – к детям, хотя, наверное, каждый случай по-своему сложный. И роды я принимала, и интубировала больных – это обычная практика. Несколько недель назад мы приехали к женщине 65 лет в Петелино, у нее ковидная пневмония, гипертонический криз, отек легких, высокая температура, низкая сатурация. Надежды, казалось бы, никакой, да еще и пациентка отказывается от госпитализации. Оказываем помощь на месте, и чудо – отек легких купирован! Она даже сама собрала сумку в больницу, мы ее госпитализировали, и человек остался жив.

На работе физически я не устаю, а вот морально бывает непросто, особенно если спасти пациента не удалось. Сказать родственникам, что мы сделали всё возможное, но человека не стало – очень тяжело. Из колеи это выбивает надолго, и к этому нельзя привыкнуть.

Помогать людям – это призвание. Нужно в первую очередь уметь сочувствовать больному, ставить себя на его место, на место его родственников. Работать не «на автомате».

В День работника скорой помощи желаю своим коллегам здоровья, счастья, любви и уважения!

Мария Николаевна Михалко, фельдшер центральной подстанции, стаж работы 45 лет:

– Я не собиралась становиться медиком. Но, видимо, не мы выбираем профессию, а она выбирает нас. Мне предложили поступить в медицинское училище, и вскоре я поняла: это то, что мне нужно, без этого я уже не смогу.

Считаю, что в медицину приходят только по призванию. Есть много других профессий – более денежных, легких, менее травматичных психологически и физически. А желание и потребность быть врачом дается откуда-то свыше.

В скорую помощь приходят работать те, кто готов к постоянным ночным тревогам, стрессам и сложностям. Сугробы по пояс, лужи по щиколотку, грязь, темные подъезды, дома, где за забором лают собаки, квартиры, где неизвестно, как тебя встретят – то ли с улыбкой, то ли с ножом… Однажды мы выезжали на аварию, в которой подростки 14-17 лет перевернулись на машине и улетели в овраг. Нам, как на фронте, пришлось искать их в зарослях по стонам, вытаскивать на дорогу, оказывать помощь. Все это – часть нашей работы. Поэтому на скорой работают люди, которые любят свою профессию и готовы ради нее на смелые поступки.

У врача скорой должны быть душевное тепло, доброта, преданность профессии. И это не высокопарные слова. Без души, без любви к своему делу, к пациентам работать здесь невозможно.

Помню аварию в Туле, в которой погиб ребенок. До сих пор в ушах крик его мамы: «Алёшенька!» Разве могло мое сердце остаться спокойным? Я оказала ей помощь, а потом точно так же, как она, сидела и плакала.

Самые сложные вызовы – к детям и пожилым людям. Глядя в их беспомощные глаза, понимаешь, что ты сейчас – их единственная надежда. Ты приехала, и от твоих слов и действий человеку станет легче. Когда старушка морщинистой рукой гладит твою руку и просит: «Доченька, помоги, мне плохо», – это нужно видеть…

Самые сложные вызовы – хирургического профиля. Инфаркты, стенокардию я могу отследить с помощью аппаратов, а вот если у пациента боль в животе – поставить диагноз могу только предположительно. В стационаре диагноз уточнят, но на месте мы должны принять решение за пять минут. Ты понимаешь: от того, насколько быстро ты сработаешь, зависит дальнейший прогноз и выздоровление пациента.

Как говорят десантники: «Никто кроме нас!» Этот девиз подойдет и для работников скорой. Именно я хочу быть на переднем крае здравоохранения, первой входить в дом, где случилась беда, и видеть глаза человека, которому смогла помочь.

Всем коллегам я желаю больших успехов и огромного личного счастья. Терпения желать не буду, потому что мы не терпим – мы любим свою работу и с радостью на нее идем. А всем тулякам – крепкого здоровья!

Александр Павлович Мишенев, водитель скорой медицинской помощи, стаж работы 13 лет:

– Я начал свою трудовую деятельность сразу после армии в больнице скорой медицинской помощи им. Семашко. Потом ушел в бизнес, но понял, что медицина так просто не отпускает, и вернулся работать водителем на скорую.

В этой работе нужна железная выдержка, идеальное знание города, внимательность, аккуратность. Слышишь адрес и сразу прокладываешь в голове самый короткий и самый безопасный маршрут – ведь на тебе тройная ответственность: за пациента, за других участников движения и за свою бригаду.

В Туле к автомобилям скорой помощи в последнее время относятся более уважительно, чем раньше: водители пропускают, стараются не мешать. Тенденция на улучшение!

Водитель и бригада медиков – одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Каждый раз переживаю за то, как быстро мы доберемся до пациента. Здесь минуты решают всё, сколько было случаев, когда человека «заводили» в машине и потом благополучно доставляли в больницу. Недавно вызывали на ножевое ранение – успели, довезли человека. Как-то приехали к бабушке, у которой рука застряла за очень горячей батареей, – пришлось отгибать трубы. А однажды выезжали к дальнобойщику, который ремонтировал двигатель своего большегруза, машину дернуло, и человека заклинило. Поднимали кабину и доставали его оттуда. Живой остался!

Мне нравится помогать людям. «С холодным носом» на скорой работать невозможно. Желаю коллегам, чтобы смены проходили гладко, а всем тулякам – здоровья и благополучия!