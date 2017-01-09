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Место года-2016 – пиццерия МаМа Mia

Место года-2016 – пиццерия МаМа Mia

Туляки выбрали самое любимое «народное» заведение – за городские рестораны и кафе проголосовали более 50 тысяч раз!

 

Myslo подводит итоги голосования за лучшее заведение Тулы по мнению пользователей портала. За городские кафе и рестораны туляки отдали 50 тысяч голосов: выборы признаны состоявшимися!

Мы подводим итоги нашего голосования за лучшее заведение Тулы. Цифры мы зафиксировали в 0.00 часов 9 января 2017 года.

Итак, звание «Место года-2016» достается пиццерии MaMa Mia - 2 266 голосов! Поздравления победителям!

К слову, МаМа Mia становится лучшим местом года по версии Myslo уже второй раз. В прошлом году туляки тоже выбрали эту сеть.

Пожалуй, первое место в рейтинге «народных» заведений МаМа Mia получила заслуженно: невысокие цены, огромное внимание к детям (в каждом кафе - игровые зоны), мастер-классы, уютные интерьеры и вкусная еда. А еще МаМа Mia - организатор замечательного проекта «Тульский голос. Дети». Поздравляем победителя от души!

 

 

Второе место по итогам голосования достается ресторану-пивоварне «Августин» - 1 915 голосов.

 

 

На не менее почетном третьем месте расположился гриль-бар Drova. Туляки отдали за него 1802 голоса.

 

 

 

Ну а полностью итоги голосования выглядят так:

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