Какие выплаты можно получить при рождении ребенка в Тульской области

Максимальную поддержку в регионе получают молодые мамы. Подробности — в материале Myslo.

Фото из архива героини публикации.

Анастасия Шапалина — молодая многодетная мама. До 28 лет она родила трех прекрасных дочек и скоро получит новую выплату в размере 
1 000 000 рублей.

Снимок.JPG
На фото Анастасия Шапалина с мужем Виктором и дочками: Викторией, Полиной и  Варварой.

— С мужем мы познакомились в социальных сетях. Общались по переписке, а потом он приехал ко мне на встречу, с нее все и закрутилось. Мы начали встречаться в 2014 году, а в 2016-м расписались. В 2017-м стали родителями в первый раз: родилась наша Вика. Мы крутились как могли: я училась, работала в палатке, пыталась все успевать.

Вика подросла, стала просить сестренку, и спустя некоторое время мы решились на второго. Долго готовились, подтягивали здоровье. В 2021 году родилась долгожданная Полина.

В 2024 году мы решили расширяться: продали старую квартиру, купили новую с выгодной ставкой по семейной ипотеке. В этом же году я узнала, что беременна в третий раз. Родилась Варвара, и мы стали многодетными. Это так здорово! Быть молодыми родителями — настоящее счастье! Конечно, временами бывает непросто, но потом я смотрю на своих детей — как они улыбаются, веселятся вместе, развиваются — и понимаю, что счастлива.
Когда принимали решение о рождении детей, опирались только на свои возможности. Мы за осознанное родительство и считаем, что вся ответственность за воспитание и содержание детей лежит на нас. 

Мы не думали о выплатах, но когда получили некоторые из них, были очень рады.

Поддержка государства помогла нам закрыть часть ипотеки и снизить ежемесячный платеж, что важно для большой семьи. И мы благодарны за такую поддержку.

Вообще, я, как многодетная мама, могу оценить, сколько всего делают для семей в регионе. И для студентов, и для многодетных. Причем, что важно, эта поддержка качественная. Я, например, получала смеси для младшего ребенка. Немного переживала: вдруг не подойдут, вдруг получу что-то не то. Но оказалось, что всё в порядке. Смеси были очень хорошего качества. Приятно, что помощь не для галочки, а реальная.

На что могут рассчитывать молодые семьи

С 1 января 2025 года установлены дополнительные меры социальной поддержки на 2025–2030 годы, направленные на повышение рождаемости в Тульской области:

freepik__-__61684.jpeg

150 000 рублей — единовременная денежная выплата женщине, вставшей на учет по беременности в медицинской организации начиная с 1 января 2025 года и обучающейся в образовательном учреждении.

Чтобы получить выплату, нужно соответствовать всем критериям:

  • быть гражданкой РФ;
  • постоянно проживать в Тульской области;
  • обучаться в организациях, расположенных в Тульской области (либо находиться в академическом отпуске);
  • состоять на учете по беременности в медицинской организации Тульской области;
  • срок беременности должен составлять не менее 12 недель.

freepik__-__61683.jpeg

• Молодая семья может взять напрокат предметы первой необходимости для новорожденных. Мерой поддержки могут воспользоваться:

  • женщины с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет, не состоящие в браке;
  • семьи с детьми до 1,5 (полутора) лет, где один или оба супруга — студенты очной или заочной формы обучения;
  • многодетные семьи с детьми до 1,5 (полутора) лет;
  • семьи с детьми-инвалидами, имеющие детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет;
  • малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет;
  • молодые семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет;
  • семьи участников СВО с детьми до 1,5 (полутора) лет;

freepik__-__61686.png

Ежемесячная денежная компенсация за наем одного жилья молодой семье, проживающей на территории Тульской области:

  • при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка до дня исполнения ребенку возраста трех лет — в размере 50% фактических расходов по договору найма, но не более 15 тысяч рублей;
  • при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до дня исполнения младшему ребенку возраста трех лет — в размере 75% фактических расходов по договору найма, но не более 30 тысяч рублей.

Компенсация предоставляется при условии отсутствия у супругов либо единственного родителя в молодой семье в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте по месту найма жилого помещения.

25 000 рублей — единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения на территории Тульской области. 

freepik__-__61685.png

50 000 рублей — единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения на территории Тульской области при условии, что один из родителей — студент, обучающийся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) вузе.

•Денежная компенсация на питание:

  • беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области, в размере 887,08 руб.;
  • кормящим матерям в течение шести месяцев после родов в размере 887,08 руб.;
  • детям в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: для детей первого года жизни в размере 591,50 рубля, второго и третьего года жизни — в размере 515,24 руб.

Компенсация предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения за три календарных месяца, предшест­вующих четырем перед месяцем обращения (18 939 рублей) и наличии заключения врачей медицин­ской организации, расположенной на территории Тульской области, о необходимости обеспечения бесплатным питанием (для беременных женщин должно содержать предполагаемый срок родов).

Семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (18 939 руб.), предоставляются дополнительные меры поддержки:

3000 рублей — ежемесячная выплата при рождении первого ребенка женщинам, не достигшим на день рождения ребенка 25-летнего возраста, на ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет.

3000 рублей — ежемесячная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет в размере 3 тысячи рублей.

4000 рублей — ежемесячная выплата студентам очной формы обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования, расположенных в Тульской области, на ребенка с даты его рождения и до достижения возраста трех лет.

Выплата производится жителям Тульской области, не получающим ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста трех лет в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

freepik__-__61687.jpeg

1 000 000 рублей — единовременная денежная выплата:

  • женщинам при рождении в 2025–2026 годах второго ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 25-летнего возраста;
  • женщинам при рождении в 2025–2026 годах третьего ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 28-летнего возраста, а также указанным женщинам в случае рождения у них двух детей одновременно (третьего и четвертого).

Прием заявлений на выдачу справки о праве на выплату начался 1 января 2026 года.

Право на получение единовременной денежной выплаты возникает у женщин, являющихся гражданками РФ, при рождении ребенка (детей) на территории Тульской области и постоянного проживания в Тульской области не менее года со дня рождения ребенка (детей).

Оформить выплату необходимо в течение 6 месяцев после исполнения одного года ребенку, в отношении которого установлено право на получение единовременной денежной выплаты. Средства предоставляются в безналичной форме. Направить их можно полностью или по частям по следующим направлениям:

  • улучшение жилищных условий семьи;
  • получение образования ребенком или мамой;
  • компенсация оплаты санаторно-курортного лечения ребенка.

Подать заявление на получение справки о праве на предоставление единовременной денежной выплаты можно через портал «Госуслуги71», МФЦ или отделы социальной защиты населения по месту жительства.

За 2 месяца 2026 года уже 40 женщинам Тульской области выданы справки о праве на получение 1 миллиона рублей.

С перечнем мер социальной поддержки семьям с детьми, а также с условиями и порядком их предоставления можно ознакомиться на сайте «Семья71»: семья71.рф. Дополнительные разъяснения можно получить по единому номеру 129.

Автор:
4 марта, в 10:00 −2
