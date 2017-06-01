Тулячка Вероника создает куклы Тильды

Фото Светланы Колосковой.

Очень красивых кукол и плюшевых медведей девушка шьет уже полтора года. По словам Вероники, они для нее как дети!

Вероника Рогачева работает в кадастровой компании, а свободное время посвящает изготовлению очаровательных кукол. Куклы Тильда давно и прочно завоевали наши сердца. В эти куклы не принято играть, они служат украшением интерьера, оберегом, хранителем очага.

– Можно сказать, я сейчас в начале пути, — говорит Вероника. — Мне всегда нравились куклы, плюшевые мишки. Для меня это в первую очередь — хобби, которое позволяет на некоторое время отвлечься от окружающего мира и вернуться в детство. Если у тебя плохое настроение — пару часов за швейной машинкой, и все отлично!

Своих кукол Вероника делает из специального кукольного трикотажа «Белый ангел» или из хлопка. Множество выкроек в открытом доступе в интернете, но прежде чем найти свою, пришлось немало перепробовать. Кукольную фурнитуру, волосы всех цветов и фактур, обувь мастерица покупает в интернет-магазинах для рукоделия. А вот одежду и шапочки Вероника шьет и вяжет сама.

– Образ куклы чаще всего рождается в голове, — рассказывает Вероника. — Иногда беру идеи из интернета. Вижу, что нравится, и пробую, что из этого может получиться. Еще меня очень вдохновляют детские вещи, так как мои куклы для меня как дети. Цвета стараюсь подбирать яркие, ткани — мягкие по фактуре.

Каждая кукла радует по-своему. Основное правило создания куклы — ее неповторимость, собственное настроение.

Каждая кукла — это как ребенок для своего автора, она несет определенное настроение, имеет свой характер. Ей может понравиться или не понравиться придуманный создателем наряд. Думаю, любой мастер вкладывает в работу все то хорошее, что в нем есть и чем он готов поделиться.



– Отличительная черта всех кукол и игрушек Тильда — маленькие глазки-точки и милый румянец на щечках, – продолжает Вероника. – Наиболее узнаваемыми Тильды стали как раз благодаря таким «недосказанным» чертам лица. У всех кукол и игрушек только две точки вместо глаз. Такой образ быстро запоминается и легко отличает кукол Тильда от других тряпичных кукол.



Есть еще и философское объяснение отсутствие рта у Тильды: так кукла не выражает эмоции и легко принимает настроение своего владельца.

Конечно, можно нарисовать ей нос и рот, но это будет уже не Тильда, а кто-то другой. А вот ещё объяснение со стороны народных поверий. Куклу создаёт человек, она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. На Руси куклу наряжали в национальные одежды, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла без лица считалась неодушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, а значит, и безвредной для ребенка. Поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом.

Своих кукол Вероника дарит друзьям и близким, а также продает. Но не детям, а взрослым.

– Эти куклы считаются интерьерными, – говорит Вероника. – Я стараюсь продавать их взрослым людям, чтобы кукла радовала долгие годы. Ведь дети не понимают всей ценности и вложенного в куклу труда и души и могут в игре легко ее повредить.



Мишек Вероника Рогачева шьет из хлопка или меха. Один из них уже отправился в качестве подарка в Южную Корею.

– Чтобы шить кукол, необходимо обладать фантазией и какими-то рукодельными навыками, – говорит Вероника. – Но помимо этого нужна большая аккуратность в работе и усидчивость. Ведь иногда, чтобы добиться нужного результата, приходится по нескольку раз переделывать детали тела и одежды куклы. Поэтому такая работа подойдет спокойным, терпеливым и позитивно настроенным людям, способным нестандартно мыслить.

На изготовление одной куклы может уйти около недели. Родные с уважением относятся к хобби Вероники. В ближайших планах мастерицы – освоить технику шарнирной куклы, научиться лепить из пластики.

Мастер-класс от Вероники Рогачевой

Найдите в интернете понравившиеся вам выкройки.

Разложите отутюженнный хлопок, приложите выкройку головы, обведите и вырежьте 4 части. Ножницы лучше использовать с зубчиками, чтобы не распускалась ткань. Вырезайте, отступив от края 0,5 см.

Сложите и сострочите 4 части, как показано на фото.

Затем нужно набить голову синтепоном с помощью палочек для суши.

Для обтягивания головы вырезать две формы из кукольного трикотажа.

Тело, руки и ноги вырезать из кукольного трикотажа по две части, также отступая по краям. Сострочить.

Пришить голову к набитому синтепоном туловищу.

Метр кукольных волос (делают из бараньей шерсти) приклеить по кругу головы, надеть шапку, волосы с лица раздвинуть в сторону под шапочку.

Руки и ноги с помощью большой иглы и пуговиц пришить к туловищу насквозь, сразу по две. Благодаря пуговичному креплению руки и ноги будут вращаться.

Нарисовать глазки черным контуром по ткани.

Осталось только нарядить готовую куклу. Пробуйте, и у вас обязательно всё получится!