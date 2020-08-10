Летние процедуры красоты: обзор тульских салонов

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Летом мы все хотим выглядеть прекрасно. Рассказываем, какие процедуры красоты помогут нам чувствовать себя на высоте.

В салоне LAIMA создано всё для того, чтобы вы были красивыми. Здесь вы найдете абсолютно всё: уходовые процедуры для кожи лица, удаление волос, уход за волосами и процедуры для коррекции фигуры.

Последнее особенно актуально летом. Процедуры для коррекции фигуры подойдут людям любой комплекции, помогут справляться с лишними сантиметрами и избавиться от недостатков кожи.

Опытные специалисты подберут роликовые и вакуумные процедуры для всего тела и проблемных зон, подходящие именно вам.

Самые популярные услуги объединены в мегакомплексы и пока доступны по очень привлекательной антикризисной цене! Подробности в сообществе салона ВКонтакте.

Мастера уверены, у девушки должны сиять не только глаза, но и лицо! Об этом позаботятся специалисты салона. Они проводят уходовые процедуры, чтобы кожа всегда выглядела свежей и здоровой.

В салоне LAIMA могут реализовать любой образ, который вы задумаете. Здесь работают топ-мастера по прическам, стрижкам и окрашиванию. Они воплотят любые ваши мечты!

А еще в LAIMA всегда приятная доброжелательная атмосфера. В салоне созданы все условия, чтобы, оказавшись в нем, вы забыли о заботах повседневной жизни и посвятили время только себе!

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Тула, ул. Епифанская, 29.

Тел. 8-909-262-44-20.

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Каждая женщина просто обязана следить за своей фигурой. Если после самоизоляции появились лишние сантиметры, бороться с ними помогут не только диеты и спорт, но и spa-процедуры.

Последние не только помогут уменьшить объемы, но и подарят коже упругость и привлекательность.

В студии «Безупречная линия тела» знают всё о том, как помочь привести тело в порядок. Здесь разработаны несколько десятков процедур, которые помогут вам быть стройными и привлекательными. Результаты впечатляют:

Один курс spa-процедур помогает уменьшить объемы на один или даже два размера и убрать 6-7 сантиметров в талии.

Помимо уменьшения объемов в студии помогут бороться с ненавистной «апельсиновой коркой». С ней, к сожалению, сталкиваются все девушки, вне зависимости от комплекции, а специалисты говорят, что это не отклонение, а особенность женского тела. Но кому хочется надевать шорты и платья, если ноги выглядят несовершенно?

В студии «Безупречная линия тела» есть целый арсенал для борьбы с этой женской проблемой. Например, холодные, бандажные и шоколадные spa-процедуры. Они влияют на местный обмен веществ, помогают быстрее расщеплять жиры и подтягивают кожу.

Ну и конечно, помимо видимого эффекта spa-процедуры помогут восстановить душевное равновесие. Процедуры проводятся с применением аромамасел в приятной атмосфере.

Не отказывайте себе в удовольствии, запишитесь на spa-процедуры и проведите время с пользой для души и тела!

Тула, ул. Демидовская, 179.

Тел.: 8-930-798-91-06, 8-906-624-01-13.

Гладкая кожа – визитная карточка каждой ухоженной женщины. Один из действенных способов избавления от лишних волос на теле – аппаратное удаление волос.

Это эффективно и, главное, выгодно. Посчитайте сами, сколько вы тратите в год на бритвы, кремы, средства после бритья, шугаринг и гели против врастания волос. Вы тратите на это не только деньги, но и время, и при этом всё равно не можете чувствовать себя уверенно. Аппаратное удаление избавляет от нежелательных волос навсегда.

В небольшой уютной студии Charme знают всё о об этом методе. Здесь ведет прием владелица и сертифицированный специалист Светлана Науменко.

В студии установлено мощное оборудование – аппарат KIERS-144. Вот уже три года он продолжает быть одним из самых популярных в России и странах СНГ. Он зарекомендовал себя как надежный инструмент для быстрой и эффективной борьбы с нежелательными волосами на любых зонах тела. К тому же, благодаря мощной системе охлаждения он может работать бесперебойно хоть целый день.

Сама студия располагается в современном здании бизнес-центра «Европа» с просторной парковкой и хорошей транспортной доступностью, чтобы вы могли спокойно наслаждаться процедурами.

Чувствуйте себя всегда уверенно, запишитесь в студию Charme и наслаждайтесь результатом!

Тула, ул. Болдина, 45, 4-й этаж, оф. 407.

Тел. 8-950-910-57-60.

vk.com/public195898007

instagram.com/charmetula

www.facebook.com/profile.php?id=100047126423717

Дряблость кожи, морщинки, воспаления, расширенные поры, сухость, темные круги под глазами... Знакомые проблемы? Чтобы решить их, компания Nanoasia разработала комплекс процедур, которые решают эти задачи без уколов с помощью давления и нанопептидных сывороток. За час!

РЕЗУЛЬТАТ:

Увлажнение, питание, свежий вид кожи, распахнутый взгляд, морщинки разглаживаются. Да! Межбровная и носогубная складки тают. В Nanoasia мы используем собственный запатентованный метод.

Безболезненно, без инъекции.

Активные компоненты воздействуют на кожу под давлением направленного потока воздуха, примерно 3 кг на см 2 .

. Размер молекул в сыворотках Nanoasia составляет в среднем 4,7 нанометра. Благодаря этому они эффективно насыщают кожу и воздействуют на мышцы лица.

ЭТАПЫ:

Очищение при помощи пенки Nanodessert Foam Cleancer. Легкая смесь с энзимами папайи и ананаса наносится на лицо на 3 минуты. Идеально подходит для использования в летний период. Акватон – очень эффективный этап очищения, происходит активизация кровообращения и оксигенации кожи. Нанесение нанопептидных сывороток по типу кожи. 3D-воздействие под давлением воздуха. Проработка мышц лица для создания четкого овала и устранения отеков.

Кстати, мягко прорабатывается зона вокруг глаз. С этой областью активно практически не работают, так как кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная.

Весь процесс занимает 30-40 минут и не требует периода реабилитации. Естественные процессы омоложения и оздоровления кожи запускаются уже после первой процедуры.

Хотите попробовать? Первая процедура – со скидкой 50%. Спрашивайте у сертифицированных специалистов города.

Ну и конечно, не нужно забывать, что красота начинается изнутри. У Nanoasia есть решение!

NANODESSERT NUTRITIONAL PHYTO YOUTH – комплексная пищевая добавка из 100% натуральных природных ингредиентов, которые способствуют восстановлению микробиоты кишечника и помогают поддерживать красоту.

Есть отличное утверждение тибетской медицины: «Все тайфуны зарождаются в океане, а все болезни – в кишечнике!» Это действительно так. Все продукты линейки Nanodessert nutritional работают на укрепление пассивного иммунитета, основной защиты организма. Благодаря Nanodessert Nutritional Phyto Youth клетки эпителия кишечника активнее регенерируются и формируются более равномерными – происходят процессы, характерные для молодого организма. Поэтому можно сказать, что к внешней красоте мы добавляем антивозрастной эффект изнутри.

Продукт разработан академиком РАЕН и ЕАЕН Михаилом Кутушовым эксклюзивно для Nanoasia и основан на многолетних испытаниях и международном практическом опыте, теории сохранения и восстановления здорового состояния человеческого организма. К исследованиям были привлечены ученые Российско-скандинавского центра исследований и инноваций в области аквакультуры, МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Продукт произведен по уникальной технологии ферментации.

Эксклюзивный партнер компании Nanoasia в Туле ООО «МКЦД». Сайт: icdmc.ru.

Адрес: Тула, ул. Первомайская, 52. Atelier der parfums.

Тел. 8 (910) 948-68-86.