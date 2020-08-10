Летние процедуры красоты: обзор тульских салонов
Летом мы все хотим выглядеть прекрасно. Рассказываем, какие процедуры красоты помогут нам чувствовать себя на высоте.
Салон красоты LAIMA
В салоне LAIMA создано всё для того, чтобы вы были красивыми. Здесь вы найдете абсолютно всё: уходовые процедуры для кожи лица, удаление волос, уход за волосами и процедуры для коррекции фигуры.
Последнее особенно актуально летом. Процедуры для коррекции фигуры подойдут людям любой комплекции, помогут справляться с лишними сантиметрами и избавиться от недостатков кожи.
Опытные специалисты подберут роликовые и вакуумные процедуры для всего тела и проблемных зон, подходящие именно вам.
Самые популярные услуги объединены в мегакомплексы и пока доступны по очень привлекательной антикризисной цене! Подробности в сообществе салона ВКонтакте.
Мастера уверены, у девушки должны сиять не только глаза, но и лицо! Об этом позаботятся специалисты салона. Они проводят уходовые процедуры, чтобы кожа всегда выглядела свежей и здоровой.
В салоне LAIMA могут реализовать любой образ, который вы задумаете. Здесь работают топ-мастера по прическам, стрижкам и окрашиванию. Они воплотят любые ваши мечты!
А еще в LAIMA всегда приятная доброжелательная атмосфера. В салоне созданы все условия, чтобы, оказавшись в нем, вы забыли о заботах повседневной жизни и посвятили время только себе!
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Тула, ул. Епифанская, 29.
Тел. 8-909-262-44-20.
«Безупречная линия тела» от Ирины Гапула
Каждая женщина просто обязана следить за своей фигурой. Если после самоизоляции появились лишние сантиметры, бороться с ними помогут не только диеты и спорт, но и spa-процедуры.
Последние не только помогут уменьшить объемы, но и подарят коже упругость и привлекательность.
В студии «Безупречная линия тела» знают всё о том, как помочь привести тело в порядок. Здесь разработаны несколько десятков процедур, которые помогут вам быть стройными и привлекательными. Результаты впечатляют:
Один курс spa-процедур помогает уменьшить объемы на один или даже два размера и убрать 6-7 сантиметров в талии.
Помимо уменьшения объемов в студии помогут бороться с ненавистной «апельсиновой коркой». С ней, к сожалению, сталкиваются все девушки, вне зависимости от комплекции, а специалисты говорят, что это не отклонение, а особенность женского тела. Но кому хочется надевать шорты и платья, если ноги выглядят несовершенно?
В студии «Безупречная линия тела» есть целый арсенал для борьбы с этой женской проблемой. Например, холодные, бандажные и шоколадные spa-процедуры. Они влияют на местный обмен веществ, помогают быстрее расщеплять жиры и подтягивают кожу.
Ну и конечно, помимо видимого эффекта spa-процедуры помогут восстановить душевное равновесие. Процедуры проводятся с применением аромамасел в приятной атмосфере.
Не отказывайте себе в удовольствии, запишитесь на spa-процедуры и проведите время с пользой для души и тела!
Тула, ул. Демидовская, 179.
Тел.: 8-930-798-91-06, 8-906-624-01-13.
Студия Charme
Гладкая кожа – визитная карточка каждой ухоженной женщины. Один из действенных способов избавления от лишних волос на теле – аппаратное удаление волос.
Это эффективно и, главное, выгодно. Посчитайте сами, сколько вы тратите в год на бритвы, кремы, средства после бритья, шугаринг и гели против врастания волос. Вы тратите на это не только деньги, но и время, и при этом всё равно не можете чувствовать себя уверенно. Аппаратное удаление избавляет от нежелательных волос навсегда.
В небольшой уютной студии Charme знают всё о об этом методе. Здесь ведет прием владелица и сертифицированный специалист Светлана Науменко.
В студии установлено мощное оборудование – аппарат KIERS-144. Вот уже три года он продолжает быть одним из самых популярных в России и странах СНГ. Он зарекомендовал себя как надежный инструмент для быстрой и эффективной борьбы с нежелательными волосами на любых зонах тела. К тому же, благодаря мощной системе охлаждения он может работать бесперебойно хоть целый день.
Сама студия располагается в современном здании бизнес-центра «Европа» с просторной парковкой и хорошей транспортной доступностью, чтобы вы могли спокойно наслаждаться процедурами.
Чувствуйте себя всегда уверенно, запишитесь в студию Charme и наслаждайтесь результатом!
Тула, ул. Болдина, 45, 4-й этаж, оф. 407.
Тел. 8-950-910-57-60.
vk.com/public195898007
instagram.com/charmetula
www.facebook.com/profile.php?id=100047126423717
Как преобразить состояние кожи за один час?
- Безболезненно, без инъекции.
- Активные компоненты воздействуют на кожу под давлением направленного потока воздуха, примерно 3 кг на см2.
- Размер молекул в сыворотках Nanoasia составляет в среднем 4,7 нанометра. Благодаря этому они эффективно насыщают кожу и воздействуют на мышцы лица.
- Очищение при помощи пенки Nanodessert Foam Cleancer.
- Легкая смесь с энзимами папайи и ананаса наносится на лицо на 3 минуты. Идеально подходит для использования в летний период.
- Акватон – очень эффективный этап очищения, происходит активизация кровообращения и оксигенации кожи.
- Нанесение нанопептидных сывороток по типу кожи.
- 3D-воздействие под давлением воздуха.
- Проработка мышц лица для создания четкого овала и устранения отеков.
Кстати, мягко прорабатывается зона вокруг глаз. С этой областью активно практически не работают, так как кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная.
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Ну и конечно, не нужно забывать, что красота начинается изнутри. У Nanoasia есть решение!
NANODESSERT NUTRITIONAL PHYTO YOUTH – комплексная пищевая добавка из 100% натуральных природных ингредиентов, которые способствуют восстановлению микробиоты кишечника и помогают поддерживать красоту.
Есть отличное утверждение тибетской медицины: «Все тайфуны зарождаются в океане, а все болезни – в кишечнике!» Это действительно так. Все продукты линейки Nanodessert nutritional работают на укрепление пассивного иммунитета, основной защиты организма. Благодаря Nanodessert Nutritional Phyto Youth клетки эпителия кишечника активнее регенерируются и формируются более равномерными – происходят процессы, характерные для молодого организма. Поэтому можно сказать, что к внешней красоте мы добавляем антивозрастной эффект изнутри.
Продукт разработан академиком РАЕН и ЕАЕН Михаилом Кутушовым эксклюзивно для Nanoasia и основан на многолетних испытаниях и международном практическом опыте, теории сохранения и восстановления здорового состояния человеческого организма. К исследованиям были привлечены ученые Российско-скандинавского центра исследований и инноваций в области аквакультуры, МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Продукт произведен по уникальной технологии ферментации.