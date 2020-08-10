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Летние процедуры красоты: обзор тульских салонов
Фото: pixabay.com.
Партнерский материал

Летние процедуры красоты: обзор тульских салонов

Летом мы все хотим выглядеть прекрасно. Рассказываем, какие процедуры красоты помогут нам чувствовать себя на высоте.

 

 

Салон красоты LAIMA

В салоне LAIMA создано всё для того, чтобы вы были красивыми. Здесь вы найдете абсолютно всё: уходовые процедуры для кожи лица, удаление волос, уход за волосами и процедуры для коррекции фигуры.

Последнее особенно актуально летом. Процедуры для коррекции фигуры подойдут людям любой комплекции, помогут справляться с лишними сантиметрами и избавиться от недостатков кожи.

Опытные специалисты подберут роликовые и вакуумные процедуры для всего тела и проблемных зон, подходящие именно вам. 

Самые популярные услуги объединены в мегакомплексы и пока доступны по очень привлекательной антикризисной цене! Подробности в сообществе салона ВКонтакте

Мастера уверены, у девушки должны сиять не только глаза, но и лицо! Об этом позаботятся специалисты салона. Они проводят уходовые процедуры, чтобы кожа всегда выглядела свежей и здоровой.

В салоне LAIMA могут реализовать любой образ, который вы задумаете. Здесь работают топ-мастера по прическам, стрижкам и окрашиванию. Они воплотят любые ваши мечты!

А еще в LAIMA всегда приятная доброжелательная атмосфера. В салоне созданы все условия, чтобы, оказавшись в нем, вы забыли о заботах повседневной жизни и посвятили время только себе! 

Позвони уже сегодня и получи BEAUTY-консультацию абсолютно бесплатно!

Тула, ул. Епифанская, 29.

Тел. 8-909-262-44-20.

laimatula.ru

 

«Безупречная линия тела» от Ирины Гапула

Каждая женщина просто обязана следить за своей фигурой. Если после самоизоляции появились лишние сантиметры, бороться с ними помогут не только диеты и спорт, но и spa-процедуры.

Последние не только помогут уменьшить объемы, но и подарят коже упругость и привлекательность.

В студии «Безупречная линия тела» знают всё о том, как помочь привести тело в порядок. Здесь разработаны несколько десятков процедур, которые помогут вам быть стройными и привлекательными. Результаты впечатляют: 

Один курс spa-процедур помогает уменьшить объемы на один или даже два размера и убрать 6-7 сантиметров в талии. 

Помимо уменьшения объемов в студии помогут бороться с ненавистной «апельсиновой коркой». С ней, к сожалению, сталкиваются все девушки, вне зависимости от комплекции, а специалисты говорят, что это не отклонение, а особенность женского тела. Но кому хочется надевать шорты и платья, если ноги выглядят несовершенно? 

В студии «Безупречная линия тела» есть целый арсенал для борьбы с этой женской проблемой. Например, холодные, бандажные и шоколадные spa-процедуры. Они влияют на местный обмен веществ, помогают быстрее расщеплять жиры и подтягивают кожу.

Ну и конечно, помимо видимого эффекта spa-процедуры помогут восстановить душевное равновесие. Процедуры проводятся с применением аромамасел в приятной атмосфере.

Не отказывайте себе в удовольствии, запишитесь на spa-процедуры и проведите время с пользой для души и тела!

 

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Тула, ул. Демидовская, 179.

Тел.: 8-930-798-91-06, 8-906-624-01-13.

 

Студия Charme

Гладкая кожа – визитная карточка каждой ухоженной женщины. Один из действенных способов избавления от лишних волос на теле – аппаратное удаление волос. 

Это эффективно и, главное, выгодно. Посчитайте сами, сколько вы тратите в год на бритвы, кремы, средства после бритья, шугаринг и гели против врастания волос. Вы тратите на это не только деньги, но и время, и при этом всё равно не можете чувствовать себя уверенно. Аппаратное удаление избавляет от нежелательных волос навсегда.

В небольшой уютной студии Charme знают всё о об этом методе. Здесь ведет прием владелица и сертифицированный специалист Светлана Науменко. 

В студии установлено мощное оборудование – аппарат KIERS-144. Вот уже три года он продолжает быть одним из самых популярных в России и странах СНГ. Он зарекомендовал себя как надежный инструмент для быстрой и эффективной борьбы с нежелательными волосами на любых зонах тела. К тому же, благодаря мощной системе охлаждения он может работать бесперебойно хоть целый день. 

Сама студия располагается в современном здании бизнес-центра «Европа» с просторной парковкой и хорошей транспортной доступностью, чтобы вы могли спокойно наслаждаться процедурами.

Чувствуйте себя всегда уверенно, запишитесь в студию Charme и наслаждайтесь результатом!

Тула, ул. Болдина, 45, 4-й этаж, оф. 407.

Тел. 8-950-910-57-60.

vk.com/public195898007

instagram.com/charmetula

www.facebook.com/profile.php?id=100047126423717

 

Как преобразить состояние кожи за один час? 

Дряблость кожи, морщинки, воспаления, расширенные поры, сухость, темные круги под глазами... Знакомые проблемы? Чтобы решить их, компания Nanoasia разработала комплекс процедур, которые решают эти задачи без уколов с помощью давления и нанопептидных сывороток. За час!
 
 
РЕЗУЛЬТАТ:
Увлажнение, питание, свежий вид кожи, распахнутый взгляд, морщинки разглаживаются. Да! Межбровная и носогубная складки тают. В Nanoasia мы используем собственный запатентованный метод.
  • Безболезненно, без инъекции.
  • Активные компоненты воздействуют на кожу под давлением направленного потока воздуха, примерно 3 кг на см2.
  • Размер молекул в сыворотках Nanoasia составляет в среднем 4,7 нанометра. Благодаря этому они эффективно насыщают кожу и воздействуют на мышцы лица.
ЭТАПЫ:
  1. Очищение при помощи пенки Nanodessert Foam Cleancer.
  2. Легкая смесь с энзимами папайи и ананаса наносится на лицо на 3 минуты. Идеально подходит для использования в летний период.
  3. Акватон – очень эффективный этап очищения, происходит активизация кровообращения и оксигенации кожи.
  4. Нанесение нанопептидных сывороток по типу кожи.
  5. 3D-воздействие под давлением воздуха.
  6. Проработка мышц лица для создания четкого овала и устранения отеков.

Кстати, мягко прорабатывается зона вокруг глаз. С этой областью активно практически не работают, так как кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная.

Весь процесс занимает 30-40 минут и не требует периода реабилитации. Естественные процессы омоложения и оздоровления кожи запускаются уже после первой процедуры. 
Хотите попробовать? Первая процедура – со скидкой 50%. Спрашивайте у сертифицированных специалистов города. 

Ну и конечно, не нужно забывать, что красота начинается изнутри. У Nanoasia есть решение! 

NANODESSERT NUTRITIONAL PHYTO YOUTH – комплексная пищевая добавка из 100% натуральных природных ингредиентов, которые способствуют восстановлению микробиоты кишечника и помогают поддерживать красоту.

Есть отличное утверждение тибетской медицины: «Все тайфуны зарождаются в океане, а все болезни – в кишечнике!» Это действительно так. Все продукты линейки Nanodessert nutritional работают на укрепление пассивного иммунитета, основной защиты организма. Благодаря Nanodessert Nutritional Phyto Youth клетки эпителия кишечника активнее регенерируются и формируются более равномерными – происходят процессы, характерные для молодого организма. Поэтому можно сказать, что к внешней красоте мы добавляем антивозрастной эффект изнутри.

Продукт разработан академиком РАЕН и ЕАЕН Михаилом Кутушовым эксклюзивно для Nanoasia и основан на многолетних испытаниях и международном практическом опыте, теории сохранения и восстановления здорового состояния человеческого организма. К исследованиям были привлечены ученые Российско-скандинавского центра исследований и инноваций в области аквакультуры, МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Продукт произведен по уникальной технологии ферментации. 

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Эксклюзивный партнер компании Nanoasia в Туле ООО «МКЦД». Сайт: icdmc.ru.
 
Адрес: Тула, ул. Первомайская, 52. Atelier der parfums.
 
Тел. 8 (910) 948-68-86.
 
 
ВКонтакте: Екатерина Паршина
 
Инстаграм: @parshina_make_up , @nanoasiatula@prosymbionts.
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вчера, в 11:41
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