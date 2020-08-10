Пять шагов для поступления в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

Приемная кампания в самом разгаре. Что нужно, чтобы поступить в вуз? Рассказываем подробно в нашей статье.

– Уважаемые абитуриенты! Наши специалисты приемной комиссии с радостью помогут подобрать направление подготовки, ответят на ваши вопросы, подскажут варианты и помогут разрешить все сомнения, — обращаются к тулякам сотрудники вуза.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА ИМ. Н. Д. ДЕМИДОВА, И ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ

Шаг 1 — выбор направления и формы обучения

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование.

Государственное и муниципальное управление.

Юриспруденция.

Менеджмент.

Экономика.

Формы обучения:

Очная форма обучения — 4 года.

Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев.

Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев.

Шаг 2 — проверяем, хватит ли баллов для поступления

При приеме на обучение по программам бакалавриата установлено следующее минимальное количество баллов:

русский язык — 36,

математика — 27,

история — 32,

обществознание — 42,

биология — 36.

Какая математика нужна при поступлении в институт — профильная или базовая?

Если в списке вступительных испытаний на вашу образовательную программу есть математика, то речь идет о профильной математике.

Баллы ЕГЭ будут автоматически занесены в базу, абитуриентам уже не надо ничего подавать?

Абитуриентам с полным средним образованием нужно только предоставить паспортные данные, на основании которых они сдавали ЕГЭ, и аттестат.

Сколько лет действуют результаты ЕГЭ?

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

Шаг 3 — подаем документы

Документы для поступления можно подать:

в электронной форме посредством электронной информационной системы института на сайте www.тиуб.рф;

через операторов почтовой связи общего пользования;

в случае снятия ограничений возможен вариант подачи документов в здании института лично, а также получения консультации у специалистов приемной комиссии при соблюдении масочного режима и социальной дистанции (в таком случае необходимо будет связаться с приемной комиссией по телефонам: +7 (4872) 56-38-82, 56-32-39 и записаться на определенное время!).

Какие документы нужно загрузить в личный кабинет абитуриента?

Вам понадобятся сканы/фото в формате pdf или jpg, размером не более 2 Мб:

паспорта: 2, 3 страницы, страницы с пропиской, страницы с данными предыдущего паспорта (только для тех, кто сдавал ЕГЭ в прошлые годы);

аттестата о среднем (полном) общем образовании (11 классов) или диплома о среднем профессиональном/высшем/начальном профессиональном образовании, обязательно с приложением;

документы, подтверждающие смену фамилии (если фамилия в документе об образовании другая);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

На какие направления подготовки необходимо обязательное прохождение медицинского осмотра?

Медицинская справка необходима только при поступлении на направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». В 2020 году разрешается предоставить медицинскую справку не в момент подачи документов, а в течение первого года обучения.

Как и когда подавать оригинал аттестата?

В соответствии с особенностями приема этого года поступающий обязуется предоставить в институт оригинал документа об образовании (аттестат/диплом) в течение первого года обучения.

Шаг 4 — проверяем списки поступивших

На сайте института постоянно обновляется информация о поступающих абитуриентах. Списки публикуются ежедневно. Это весьма удобно — не нужно звонить или лично приезжать в вуз.

Проверить списки

Шаг 5 — вы поступили! Что дальше?

28 августа 2020 года до 17.00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих.



Возможность сформировать заявление о согласии на зачисление будет доступна в личном кабинете абитур иента не позднее даты завершения вступительных испытаний, определенной правилами приема в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова на обучение по образовательным програм мам высшего образования.



Также для получения бланка согласия в ы можете обратиться к сотрудникам приемной комиссии.

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих. Возможность сформировать заявление о согласии на зачисление будет доступна в личном кабинете абитур иента не позднее даты завершения вступительных испытаний, определенной правилами приема в Тульский институт управления и бизнеса им. на обучение по образовательным програм мам высшего образования. Также для получения бланка согласия в ы можете обратиться к сотрудникам приемной комиссии. 31 августа 2020 года издается приказ о зачислении. Его разместят на сайте.

Приемная комиссия готова ответить на все ваши вопросы. Вы можете связаться с вузом любым удобным вам способом:

Время работы приемной комиссии:

пн.-чт. — с 9.00 до 17.00,

пт. — с 9.00 до 16.00,

сб. — с 9.00 до 15.00.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

Преимущества вуза: