Пять шагов для поступления в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова
Приемная кампания в самом разгаре. Что нужно, чтобы поступить в вуз? Рассказываем подробно в нашей статье.
– Уважаемые абитуриенты! Наши специалисты приемной комиссии с радостью помогут подобрать направление подготовки, ответят на ваши вопросы, подскажут варианты и помогут разрешить все сомнения, — обращаются к тулякам сотрудники вуза.
Шаг 1 — выбор направления и формы обучения
Уровень бакалавриата:
- Специальное (дефектологическое) образование.
- Государственное и муниципальное управление.
- Юриспруденция.
- Менеджмент.
- Экономика.
Формы обучения:
- Очная форма обучения — 4 года.
- Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев.
- Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев.
Шаг 2 — проверяем, хватит ли баллов для поступления
При приеме на обучение по программам бакалавриата установлено следующее минимальное количество баллов:
- русский язык — 36,
- математика — 27,
- история — 32,
- обществознание — 42,
- биология — 36.
Какая математика нужна при поступлении в институт — профильная или базовая?
Если в списке вступительных испытаний на вашу образовательную программу есть математика, то речь идет о профильной математике.
Баллы ЕГЭ будут автоматически занесены в базу, абитуриентам уже не надо ничего подавать?
Абитуриентам с полным средним образованием нужно только предоставить паспортные данные, на основании которых они сдавали ЕГЭ, и аттестат.
Сколько лет действуют результаты ЕГЭ?
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Шаг 3 — подаем документы
Документы для поступления можно подать:
- в электронной форме посредством электронной информационной системы института на сайте www.тиуб.рф;
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- в случае снятия ограничений возможен вариант подачи документов в здании института лично, а также получения консультации у специалистов приемной комиссии при соблюдении масочного режима и социальной дистанции (в таком случае необходимо будет связаться с приемной комиссией по телефонам: +7 (4872) 56-38-82, 56-32-39 и записаться на определенное время!).
Какие документы нужно загрузить в личный кабинет абитуриента?
Вам понадобятся сканы/фото в формате pdf или jpg, размером не более 2 Мб:
- паспорта: 2, 3 страницы, страницы с пропиской, страницы с данными предыдущего паспорта (только для тех, кто сдавал ЕГЭ в прошлые годы);
- аттестата о среднем (полном) общем образовании (11 классов) или диплома о среднем профессиональном/высшем/начальном профессиональном образовании, обязательно с приложением;
- документы, подтверждающие смену фамилии (если фамилия в документе об образовании другая);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
На какие направления подготовки необходимо обязательное прохождение медицинского осмотра?
Медицинская справка необходима только при поступлении на направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». В 2020 году разрешается предоставить медицинскую справку не в момент подачи документов, а в течение первого года обучения.
Как и когда подавать оригинал аттестата?
В соответствии с особенностями приема этого года поступающий обязуется предоставить в институт оригинал документа об образовании (аттестат/диплом) в течение первого года обучения.
Шаг 4 — проверяем списки поступивших
На сайте института постоянно обновляется информация о поступающих абитуриентах. Списки публикуются ежедневно. Это весьма удобно — не нужно звонить или лично приезжать в вуз.
Шаг 5 — вы поступили! Что дальше?
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28 августа 2020 года до 17.00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих.
Возможность сформировать заявление о согласии на зачисление будет доступна в личном кабинете абитур иента не позднее даты завершения вступительных испытаний, определенной правилами приема в Тульский институт управления и бизнеса им.
Н. Д. Демидована обучение по образовательным програм мам высшего образования.
Также для получения бланка согласия в ы можете обратиться к сотрудникам приемной комиссии.
- 31 августа 2020 года издается приказ о зачислении. Его разместят на сайте.
Приемная комиссия готова ответить на все ваши вопросы. Вы можете связаться с вузом любым удобным вам способом:
- форма обратной связи:
- через сайт;
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по телефонам:
+7 (4872) 56-38-82, 56-32-39;
- с помощью социальных сетей.
Время работы приемной комиссии:
- пн.-чт. — с 9.00 до 17.00,
- пт. — с 9.00 до 16.00,
- сб. — с 9.00 до 15.00.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.
Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова
Преимущества вуза:
- активное использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, вебинаров, видеолекций и др.;
- бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- преподаватели-практики из реального бизнеса: обучение на реальных кейсах;
- полное обеспечение учебной литературой;
- доступные цены, гибкая система оплаты, льготы, скидки за обучение и многое другое.