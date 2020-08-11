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В Туле на Красноармейском проспекте открылся новый магазин «Айкрафт Оптика»: фоторепортаж
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В Туле на Красноармейском проспекте открылся новый магазин «Айкрафт Оптика»: фоторепортаж

Туляки поучаствовали в розыгрыше призов, а также смогли бесплатно проверить зрение и получить рекомендации специалиста.

В субботу, 8 августа, в Туле на Красноармейском проспекте открылся новый магазин «Айкрафт Оптика». Торжественное перерезание красной ленточки, первые благодарные покупатели и множество подарков — открытие получилось душевным и веселым.

Туляки поучаствовали в забавных викторинах, все участники получили приятные презенты — солнцезащитные очки.

«Айкрафт» — один из лидеров российского рынка оптики. Отличительные черты розничной сети — новый современный формат обслуживания, широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков, справедливые цены.

Очки изготавливают в Москве — это единственное роботизированное производство в Восточной Европе!

В магазинах «Айкрафт Оптика» установлено современное медицинское оборудование, позволяющее провести диагностику зрения прямо на месте. Эта услуга бесплатна!

Специалист также поможет индивидуально подобрать очки.

В ассортименте магазинов «Айкрафт Оптика» представлены как очки собственных торговых марок, так и известных мировых брендов: Ray-Ban, Vogue, Emporio Armani и др.

Для покупателей магазина «Айкрафт Оптика» действует сезонное предложение — во время летнего сезона на солнцезащитные очки собственной торговой марки скидка 30%!

Узнай свое зрение бесплатно в «Айкрафт» без обязательства покупки!

«Айкрафт Оптика»

Адреса:

  • Тула, Красноармейский пр., 6,
  •  Красноармейский пр., 34,
  • ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 1-й этаж),
  • ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «Рио», 1-й этаж),
  • ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 1-й этаж),
  • ул. Сойфера, 18-а (ГМ «Магнит»),
  • ул. Первомайская, 8,
  • ул. Металлургов, 62-а (ТРЦ «Демидовский», 1-й этаж).

Тел. 8 (800) 775-55-54.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 10:07 0
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