В Туле на Красноармейском проспекте открылся новый магазин «Айкрафт Оптика»: фоторепортаж
Туляки поучаствовали в розыгрыше призов, а также смогли бесплатно проверить зрение и получить рекомендации специалиста.
В субботу, 8 августа, в Туле на Красноармейском проспекте открылся новый магазин «Айкрафт Оптика». Торжественное перерезание красной ленточки, первые благодарные покупатели и множество подарков — открытие получилось душевным и веселым.
Туляки поучаствовали в забавных викторинах, все участники получили приятные презенты — солнцезащитные очки.
«Айкрафт» — один из лидеров российского рынка оптики. Отличительные черты розничной сети — новый современный формат обслуживания, широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков, справедливые цены.
Очки изготавливают в Москве — это единственное роботизированное производство в Восточной Европе!
В магазинах «Айкрафт Оптика» установлено современное медицинское оборудование, позволяющее провести диагностику зрения прямо на месте. Эта услуга бесплатна!
Специалист также поможет индивидуально подобрать очки.
В ассортименте магазинов «Айкрафт Оптика» представлены как очки собственных торговых марок, так и известных мировых брендов: Ray-Ban, Vogue, Emporio Armani и др.
Для покупателей магазина «Айкрафт Оптика» действует сезонное предложение — во время летнего сезона на солнцезащитные очки собственной торговой марки скидка 30%!
Узнай свое зрение бесплатно в «Айкрафт» без обязательства покупки!
«Айкрафт Оптика»
Адреса:
- Тула, Красноармейский пр., 6,
- Красноармейский пр., 34,
- ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 1-й этаж),
- ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «Рио», 1-й этаж),
- ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 1-й этаж),
- ул. Сойфера, 18-а (ГМ «Магнит»),
- ул. Первомайская, 8,
- ул. Металлургов, 62-а (ТРЦ «Демидовский», 1-й этаж).
Тел. 8 (800) 775-55-54.