В каких супермаркетах Тулы продукты дешевле и какие цены ждут нас в 2024 году: аналитика Myslo

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Надеемся на лучшее, готовимся к?.. Чего ожидать от цен в наступившем 2024 году? Американских горок или хотя бы хрупкой стабильности? Разбираемся вместе с тульскими производителями.

Почему всё дорожает?

Цены на ряд продуктов питания — от молочной продукции, кофе и соков до риса и кондитерских изделий — могут вырасти на 5-22% с начала 2024 года. Аргументируют это ростом курса валют и подорожанием логистики внутри страны на треть. Импортные производители повышают цены на всё: например, молочка известного зарубежного производителя Danon подорожала в среднем на 4,9%, соки этой же марки — на 16,1%. В Минсельхозе заявляют, что вся ситуация находится у них на особом контроле.

Не скоро ещё забудутся золотоносные курицы, несущие яйца по 170 рублей за десяток. Ситуацию с ними стабилизировали, но не до конца: максимальный ценник всё ещё находится на отметке выше 100 рублей.

Вот, например, магазин «Магнит». Фото от 16 января 2024 года:

Немного подешевели яйца благодаря «загранице»: так, в начале 2024 года из Белоруссии к нам приехало в 2 раза больше яиц, чем в начале прошлого года. Завезли яйца из Азербайджана и Турции (но их мало, и они все равно недешевы).

Важная составляющая подорожания — доставка: дорожают запчасти, горючее, уходит персонал. Вот что говорят логисты: «Растут издержки. Пришлось повысить более чем на 50% зарплату персоналу из-за его дефицита, как минимум вдвое увеличить затраты на обновление автопарка и на 40% — на аренду складов».

Что из продуктов подешевело

В списке подешевевших продуктов оказались гречка, макароны, майонез и селёдка. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал: в декабре килограмм гречки подешевел на 13% по сравнению с предыдущим годом и стоит в среднем 80 рублей. Всё благодаря рекордному урожаю.

То же с пшеницей: килограмм макарон подешевел на 4%, и теперь он стоит примерно 84 рубля.

Стали доступнее подсолнечное масло и майонез — на 3%. Селёдка стоит в среднем 285 рублей. Стоимость рыбы снизилась благодаря новогодним товарным запасам, купленным по небольшой цене.

А что с ценами в Туле?

Myslo провел мониторинг цен на продукты в тульских супермаркетах. Мы выбрали самые «ходовые» позиции: молоко и масло определённой марки, самую дешёвую позицию гречки и риса.

Каплей в таблице отмечена самая высокая цена по городу. Звёздочкой — самая низкая.

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Примечание. Вот некоторые аналоги, на которые были заменены продукты из списка:

«Metro»: подсолнечное масло «Ideal»;

«Магнит»: масло «Эконива», сметана «Тульская»;

«ДА!»: молоко «Село зелёное», масло «Эконива», сметана «Муромское подворье», мука «Белоснежная», водка «Архангельская», подсолнечное масло «Благо»;

«Зельгрос»: кофе «Jardin», мука «Рязаночка», водка «Тундра»;

«Верный»: молоко «Эконива», масло «Эконива», майонез «Я люблю готовить», водка «Тундра»;

«Перекрёсток»: подсолнечное масло «Слобода».

Что говорят эксперты

Что будет с ценами в 2024 году? Спросили у производителей трёх основных продуктов питания — яиц, мяса (колбасы) и молочных продуктов.

Заместитель руководителя птицефабрики «Тульская» Георгий Ткаченко заверил:

Георгий Ткаченко — Про нас могу твёрдо сказать: выше 130 рублей цены на наши яйца поднимать не будем. Минимальная их стоимость сейчас 50-60 рублей, это яйца третьей категории. Причин подорожания яиц в прошлом году было несколько. Во-первых, «ветеринарная» проблема. В неё входит распространение по птицефабрикам птичьего гриппа, который минимум на полгода тормозит их работу, а затем и вовсе останавливает, если у владельца нет денег открыться заново. Остро стоит вопрос с вакциной от различных ветеринарных болезней. Раньше у нас была вакцина отечественная и импортная, сейчас осталась только отечественная. Производимых в стране вакцин на всех не хватает. Есть проблема с кадрами: птицефабрика должна конкурировать по зарплате с заводами или большими складами, такими как Wildberries. Топливный кризис, повышение цен на бумагу — всё это заложено в цену десятка яиц. Но не всё так плохо. Согласно международной статистике, Россия по стоимости яиц занимает 81-е место из 82. Дешевле, чем у нас, яйца только в Бангладеше. И это даже с учётом недавнего подорожания. Кстати, про международную повестку: «яйца Эрдогана» нас не спасут. Они значительно дороже наших.

Кристина Романовская, владелец и генеральный директор ООО «ПХ „Лазаревское“»:

Кристина Романовская — В целом оснований для снижения розничных цен сейчас нет. Стоимость электроэнергии, газа, зарплаты работников, инструментов производства, техники, и т. д. растет. Сюда же относится и повышение цен на средства защиты растений, на удобрения. Инфляция, пусть разными темпами, отмечается ежегодно. Так что к началу 2024 года цены не будут снижаться, они должны вырасти, если мы хотим сохранить сельское хозяйство. Но мы не удешевляем товар за счет снижения качества продуктов! Мы всеми силами стараемся не повышать цены в 2-3 раза, как это делают другие производители. И конечно же, мы объективно и адекватно оцениваем покупательную способность туляков: для нас важно сохранить покупателей. Поэтому поднимаем цены понемногу, без резкого повышения. Будем балансировать, чтобы сохранить компанию и остаться на плаву.

Как объясняет Александр Ширинкин, председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат», пока снижения цен на молочные продукты в Тульской области ожидать не стоит. Но есть и плюсы:

Александр Ширинкин — Цена на молочную продукцию зависит не только от производителя, но и от того, какие наценки, какие промо-мероприятия в каждый промежуток времени происходят в той или иной торговой сети. Тульский молочный комбинат в последние месяцы 2023 года увеличил цены на 5%. Такими они останутся на ближайшие 6-8 месяцев. Изменение стоимости сырого молока — всегда основной фактор, влияющий на цену. Большое значение имеет соотношение рубля к валютам из-за покупки заквасок, упаковки, запасных частей. В последние месяцы на ТМК повысили зарплаты работникам, что также влияет на изменение себестоимости продукта. Как правило, розничные цены на продукцию зависят от множества факторов, таких как стоимость сырья, затраты на производство, логистику, экологический сбор. И дефицит «молочки» тулякам не грозит. Сырое молоко в России имеется, и каждый год его производство растет. Фермы, с которыми работает комбинат, соответствуют лучшим европейским практикам. Санитария, уход за животными обеспечивают поставки молока высшего сорта. Все проблемы комбинат успешно преодолевает, работая в плановом режиме.

Для справки

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составит: