Красота: 5 обязательных продуктов для зимнего ухода

Зимой кожа страдает от мороза и ветра: пересыхает, шелушится, на ней быстрее образуются морщинки. Поэтому для холодов нужна особая «зимняя» косметика.

Вместе с визажистом, специалистом по уходу за кожей Марией Анисимовой (@mashaanis_makeup) мы выбрали в аптеке «Будь здоров!» пятерку эффективных средств, которые помогут пережить зиму красиво.

Мария Анисимова,

визажист.

1. Питательный крем Avene для сухой кожи

Франция, цена 1397 руб.

- Крем имеет легкую текстуру, и это прекрасно: он быстро впитывается, не оставляет ощущение липкости, жирного блеска, но вместе с тем сразу же ощутимо увлажняет кожу. У крема отличный состав — на первом месте стоит термальная вода, которая мгновенно освежает, успокаивает, дает ощущение комфорта. В числе ингредиентов есть запатентованная триолипидная формула для восстановления кожного барьера и аналог витамина Е, который защищает от внешних воздействий.

После нанесения крема на коже образуется невесомая, нелипкая пленка, которая препятствует обветриванию. Прекрасный зимний вариант для тех, у кого кожа сухая и чувствительная. Производитель предусмотрел даже специальную лопаточку, чтобы не брать крем пальцами и не допускать попадание в него бактерий.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

2. Крем для лица и тела Bioderma Atoderm Creme

Франция, цена 1668 руб.

– Нежное гипоаллергенное средство без парабенов и ароматизаторов, которое подходит даже для детской кожи, — для меня это один из ключевых показателей безопасности косметики. Формула создана специально для атопичной кожи — той, которая особенно чувствительна к внешним факторам. Если на вашей коже после пребывания на улице долго остаются покраснения, возникают очаги шелушения, — попробуйте каждый день применять Bioderma Atoderm Creme.

Он удерживает влагу в верхних слоях кожи и препятствует ее испарению: кожа в течение 24 остается увлажненной.

Крем обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами, улучшает цвет лица, повышает упругость кожи. Наносите его перед прогулкой на открытые участки лица и тела

3. Питательный крем la roche Posay Nutritic intense richе

Франция, цена 1967 руб.

- Крем предназначен для сухой и очень сухой кожи и для морозных прогулок. Они имеет приятный тонкий аромат и густую, плотную текстуру — и при этом распределяется по коже легко и экономично. Крем как будто тает на коже, мгновенно устраняет стянутость, быстро избавляет от шелушений, создает на коже защитный барьер. Некоторые мои клиентки используют его под макияж, и отзывы прекрасные: кожа не блестит, косметика не скатывается.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

4. Крем и лосьон CeraVe

США, цена 394 руб. (крем) и 537 руб. (лосьон).

- CeraVe — хит продаж на IHerb и любимая марка многих авторитетных skincare-блогеров.

В России она официально продается только с этого года, и я очень рада, что нашла ее в Туле и по такой приятной цене!

Продукты CeraVe известны своей запатентованной комбинацией церамидов — липидов, которые входят в защитный барьер кожи. Когда их количество снижается, влага начинает беспрепятственно испаряться с кожи, возникает сухость и раздражение. В средствах CeraVe упор сделан на церамиды, поэтому их применение сразу повышает естественный уровень увлажненности кожи — то, что всем нам нужно в холода. Прелесть формулы этих кремов в том, что активные ингредиенты высвобождаются постепенно, и кожа весь день получает влагу.

У марки есть разные текстуры на выбор — и густые кремы,

и легкие лосьоны.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

5. Бальзам для губ Neutrogеna

Норвегия, 181 руб.

- Норвежский бальзам для губ, с которым можно смело целоваться на самом лютом морозе))). Neutrogеna называют скорой помощью для губ: она моментально «запечатывает» трещинки и шелушения, а при регулярном применении от них не остается и следа. Губы мягкие, гладкие, и вот что удивительно: бальзам не оставляет на них жирной или липкой пленки и заметного блеска – это просто красивые, ухоженные, хорошо увлажненные губки.

В этом пункте хотелось бы отметить еще одну марку средств для губ — Carmex. Эта марка — еще один хит интернет-магазинов, ее даже называют самым знаменитым бальзамом для губ в мире.

США, от 354 руб.

Бальзамы Сarmex заживляют ранки и трещинки, смягчают кожу губ. На выбор есть разные вкусные ароматы ягод и фруктов и разные формы выпуска — помада, ролик, бальзам в баночке.

myslo

В аптеке на Красноармейском проспекте, 29 – огромный выбор косметики по уходу за кожей лица и тела, руками, ногами, волосами. А всего в Тульской области 28 аптек «Будь здоров!», где можно приобрести понравившуюся косметику.

Косметика — не магазинная, а аптечная: это значит, что она прошла клинические испытания и доказала свою эффективность в решении различных проблем кожи. Такая косметика отличается высоким содержанием активных веществ, которые воздействуют на кожу в зависимости от своих задач — увлажняют, питают, борются с высыпаниями, устраняют возрастные изменения.

В аптеке представлены известные во всем мире марки — Lierac, Vichy, La Roche Posay, Bioderma, Avene, Uriage, Clarins, косметика для волос Phytosolba и многие другие.

У этих марок много поклонников: девушки и женщины выбирают аптечную косметику, потому что она дает видимый и стойкий результат. Бьюти-блогеры публикуют массы обзоров на средства данных брендов, рекомендуют многие кремы из линеек. Но, к сожалению, часто в аптеках представлен довольно ограниченный выбор из самых «раскрученных» кремов. Аптека «Будь здоров!» — совсем другая история: здесь представлены полные линейки по каждой марке косметики, так что ваше любимое средство тут наверняка тоже есть. А даже если и нет, или вам нужна упаковка другого объема — просто забронируйте ее на сайте www.budzdorov.ru, и его доставят в срок от 1 дня.

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Когда выбор большой и марки незнакомые, сложно понять, что подойдет вашей коже. В аптеке «Будь здоров!» работают консультанты, которые прошли обучение по продукции всех представленных здесь косметических марок. Фактические по компетенции они не уступают косметологам, лично тестируют косметику и знают, о чем говорят. Они помогут вам разобрать в ассортименте, подобрать подходящие уходовые средства для вашей кожи, при необходимости предоставят пробники, чтобы вы точно убедились, что данная марка вам подходит.

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Аптека «Будь здоров!»

Тула, Красноармейский пр., 29.