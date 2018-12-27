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Кибермаркет света Lustrof: стильные светильники доступны каждому

Фото Алексея Пирязева.

Кибермаркет света Lustrof: стильные светильники доступны каждому

Подчеркнуть красивый интерьер можно при помощи хорошего освещения. В магазине Lustrof представлено более 80 000 товаров на любой вкус.

Грамотно подобранное освещение может выгодно подчеркнуть достоинства любой квартиры. Хороший светильник не только сделает помещение уютным, но и сам станет отличным элементом декора. 

В магазине Lustrof представлен огромный выбор светильников отечественных и зарубежных марок.

Вы найдете здесь светильники разных стилей: прованс, классика, модерн и другие, с декором из ткани, дерева, с плетением и сверкающими элементами.

Есть в наличии и популярные сегодня светильники в стиле лофт. Они украсят гостиную, кухню или веранду. 

В кибермаркете Lustrof есть много светильников необычного дизайна в различных стилях. Такие станут настоящей изюминкой интерьера!

Большинство современных моделей многофункциональны: они имеют несколько режимов регулировки яркости и оттенков цвета. Помимо этого светильники управляются с пульта и имеют функцию автоотключения, поэтому использовать их очень удобно. 

К модным световым тенденциям этого года можно отнести изготовление люстр, светильников и других осветительных приборов для дома необычных форм с применением различных материалов, а также с использованием разнообразных текстур.

В магазине есть модели не только на любой вкус, но и на любой кошелек. В Lustrof широко представлена премиальная линейка светильников от зарубежных производителей.

А стоимость светильников бюджетной линейки начинается от 800 рублей, так что обновить интерьер сможет абсолютно каждый!

Помимо светильников в Lustrof есть большой выбор интерьерных картин и зеркал самого разнообразного дизайна: в стильных рамах, необычной формы или с подсветкой.

Ассортимент Lustrof не ограничен моделями, представленными в зале. На заказ вам могут доставить любую модель из многочисленных каталогов. Также все модели светильников доступны на сайте кибермаркета. Доставка на сайте очень оперативная: понравившуюся модель доставят в срок от трех дней.

C 3 по 9 января 2019 года – скидка 15%

на весь ассортимент

в магазине Lustrof!

 

Кибермаркет Lustrof

Тула, ул. Мосина, 2-в.

Тел.: 8 (4872) 52-85-138 (800) 775-2351.

www.tula.lustrof.ru

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