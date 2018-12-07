Туляки выбрали три лучших кинотеатра
Итоги народного голосования на Myslo.
С 6 ноября по 6 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие кинотеатры в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще всего ходят, чтобы насладиться фильмом на большом экране.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 6 декабря, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал «Кино Сити» — он набрал 562 голоса!
Второе место и 270 голосов получил «Синема Парк».
Третье место и 200 голосов туляки отдали кинотеатру «Октябрь».
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кинотеатра.
Кинотеатры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг кинотеатров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.