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Туляки выбрали три лучших кинотеатра

Туляки выбрали три лучших кинотеатра

Итоги народного голосования на Myslo.

С 6 ноября по 6 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие кинотеатры в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще всего ходят, чтобы насладиться фильмом на большом экране.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 6 декабря, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал «Кино Сити» — он набрал 562 голоса!

Второе место и 270 голосов получил «Синема Парк».

Третье место и 200 голосов туляки отдали кинотеатру «Октябрь».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание кинотеатра.

 

 

Кинотеатры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг кинотеатров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 15:56 +1
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