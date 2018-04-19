Тульской области есть чем гордиться!

Созревание сыра происходит на полках, сделанных из древесины хвойных пород.

С момента открытия Тульского молочного комбината прошло 75 лет, и теперь это одна из крупнейших компаний пищевой промышленности Тульской области.

Тульский молочный комбинат открылся в Туле в 1943 году.

В тот период это было полностью ручное производство, а молоко привозили на лошадях и разливали в стеклянные бутылки. С тех пор прошло 75 лет, и теперь ТМК является одной из крупнейших компаний пищевой промышленности Тульской области, которая занимает лидирующее положение в регионе по масштабу переработки молока, объему и ассортименту изготовляемой продукции.

Т щательный контроль, повышенное внимание к безопасности, грамотные специалисты, проверенные поставщики, широкий ассортимент, уникальные технологии — вот что делает ТМК ведущим производителем молочной продукции. Обо всем этом — подробнее.



Творог «Бежин луг» – любимый продукт туляков.

С заботой о вашем здоровье

ТМК знает: качество и вкус любого молочного продукта в первую очередь зависят от сырья. Вот почему компания закупает молоко только у проверенных партнеров Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой и других областей.

Поставщики проходят строгий аудит на предмет соответствия всем требованиям. Оцениваются условия содержания коров, рацион питания, соблюдение технологий доения и фильтрации, защищающей молоко от загрязнений. Но сырье не примут на производство без тщательного многоступенчатого анализа эксперта лаборатории. Здесь установлена пневмопочта, по которой из приемного отделения поступают пробы молока.



В первую очередь проверяют показатели безопасности — на антибиотики, лекарственные и ингибирующие вещества. Если специалисты обнаруживают эти компоненты, молоко не принимается.



В таком случае всю партию молока отправляют обратно в хозяйства. Но и на этом тестирование не заканчивается: процесс производства любого молочного продукта сопровождается несколькими этапами лабораторной проверки. Благодаря такому подходу на прилавки магазинов попадают только свежие, безопасные, полезные для здоровья продукты.



Выбирайте, пробуйте, наслаждайтесь!



Ассортимент ТМК невероятно широк: здесь различные виды йогуртов и творога, сырков и кефира, сметаны… Кефир на Тульском молочном комбинате делают на живых кефирных грибках, что делает его особенно полезным для нашего организма. Рассказывать много излишне: наверняка каждый туляк знаком с продуктами, выпускаемыми на Тульском молочном комбинате. Но есть продукты, которые заслуживают отдельного внимания. Например, мягкий творог «Бежин луг» – это инновационный продукт, наилучшим образом подходящий для людей, заботящихся о своем здоровье. Этот продукт вырабатывается с помощью технологии ультрафильтрации, позволяющей сохранить 20 жизненно необходимых организму аминокислот, отвечающих за обмен веществ в организме.



Для одной 45-килограммовой головки сыра нужно 450 литров молока.



Тульский сыр:настоящий,ароматный, вкусный!

В 2018 г. произошло знаковое для региона событие – на ТМК открылся цех по производству сыров длительного срока созревания. Рецептуру отрабатывают с ведущими французскими сыроделами. Для того чтобы сделать сыр в лучших традициях, технологи сырного цеха ТМК прошли профессиональную подготовку во Франции. Заимствование опыта зарубежных коллег и упорство сотрудников нашего предприятия позволило ТМК совершить огромный прорыв в области отечественного сыропроизводства. Технология изготовления сыров на заводе заметно отличается от традиционной: впервые в России сыр созревает в огромных головах диаметром 65 сантиметров и весом 45 кг. Это обеспечивает правильную работу бактерий и сохранение полезных свойств продукта.



Полутвердый сыр «Бежин луг» уже продается в тульских магазинах.



На характеристики вкуса и запаха сыра в первую очередь влияет качество сырья.



Молоко для производства сыра на ТМК проходит строгий лабораторный контроль и определяется рядом факторов на «сыропригодность»

по 20 показателям.



Специально для нового проекта хозяйствами-партнерами завода были закуплены коровы айрширской и симментальской пород. Принято считать, что именно эти породы дают вкусное и самое полезное молоко в мире, пригодное для производства сыра.



Другая новинка – европейское оборудование, в частности – последнее поколение сырных линий известного французского производителя. Специальные климатические системы в камерах созревания поддерживают необходимый уровень влажности и температуры на протяжении всего процесса созревания сыра. Отдельная теплая камера для созревания полутвердого сыра по технологии «Маасдам». Производство оснащено отдельной камерой созревания для твердых сортов сыра по технологиям «Грюйер» и «Комте» – созревание происходит только на полках, сделанных из древесины хвойных пород, выращенных в горном массиве Юра (Франция), что оказывает ключевое влияние на органолептические показатели и консистенцию.



В перспективе у ТМК появится робот, который будет натирать сырные головы солью и переворачивать их для равномерного созревания.

Полутвердые сыры от ТМК «Гауда» и «Маасдам» уже в продаже. Эти сорта успели завоевать признание туляков. Нежный и при этом насыщенный вкус, натуральный состав и, наконец, тульское, родное производство…Да, в такой продукт сложно не влюбиться!



Сыр ТМК также по достоинству оценили в профессиональных кругах. На международной выставке «Продэкспо», куда ежегодно съезжаются представители топовых гастрономических брендов России и зарубежья, наше тульское предприятие получило диплом конкурса «Выбор сетей» за сыр «Маасдам». Это успех!



Вскоре на полках магазинов появятся твердые сыры «Комте», «Грюйер» и «Пармезан». Ждем!

Тула, ул. Некрасова, 7.

http://www.tulamilk.ru



