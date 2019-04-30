Свадебные хлопоты: обзор услуг, которые украсят ваш праздник

Мы собрали в этом обзоре несколько компаний, которые предлагают свадебные товары и услуги.

Клумба

Цветы являются одним из важных элементов декора на любой свадьбе. Изысканное цветочное оформление украсит и дополнит торжество.

В «Клумбе» знают об этом всё!

Правильно подобранный букет невесты может преобразить лаконичное платье и дополнить образ.

В этом году в тренде простота, лёгкость и элегантность форм.

Флористы предлагают для вашего события вертикальные, каскадные формы и букеты-растрёпыши. При выборе цветов в первую очередь нужно ориентироваться на стиль свадьбы: стилю «Рустик» свойственны зелень и полевые цветы, стиль «Бохо» — яркие цвета и необычные формы: протея, суккулент, дельфиниум, декоративный подсолнух (гелиантус). Для романтичной свадьбы мы рекомендуем выбрать цветы в пастельной цветовой гамме: маттиола, ранункулюсы, пионы, сирень, эустома, гортензия.

Букет можно дополнить элегантными атласными и ажурными лентами, которые будут плавно свисать с ножки и дополнять нежный образ невесты.

Флористы «Клумбы» помогут составить именно ВАШ уникальный букет, который добавит образу лёгкость и элегантность.

Традиционно на свадьбу готовят не один, а два букета: основной и дублёр. Основной букет — это неотъемлемая часть образа невесты, поэтому он должен быть с ней до конца торжества. Букет-дублёр разыгрывается в конце вечера между незамужними подругами, чтобы разнообразить торжественное действо, добавить определенную интригу, азарт и веселье.

В «Клумбе» вам предложат сделать дублёр-копию основного букета, но меньшего размера либо совсем другой букет, который будет не менее красив.

Бутоньерка для жениха — ещё одна деталь, которую нужно продумать. Флористы подберут маленькое украшение на лацкан пиджака, которое будет сочетаться с букетом невесты, подчёркивать весь образ пары и стиль свадебного наряда.

Также пара может позаботиться о гостях, заказав бутоньерки для мужчин и браслеты для девушек.

«Клумба» предлагает не только свадебные букеты и бутоньерки. Здесь мы сможете заказать весь комплекс профессиональных услуг по оформлению свадебного банкета.

Дизайнеры-флористы с большим опытом и креативным подходом воплотят в реальность даже самые смелые ваши идеи!

Оформление президиума (стол молодых + конструкция за молодыми).

Герб семьи (резной логотип с датой, инициалами пары).

Композиции на столы для гостей.

Бомбоньерки (мини-подарки от молодых гостям).

Оформление фотозоны.

Оформление выездной регистрации.

Оформление утра жениха и невесты.

Оформление свадебного кортежа.

«Клумба»: наполните свадьбу красотой, стилем и нежностью!

Заказать свадебную флористику можно по номеру горячей линии –

8 (800) 333-03-20.

klumba-event.ru

Адреса магазинов: Тула, пр. Ленина, 83-а (ост. «Стадион»).

Телефон: 70-72-72. Режим работы: круглосуточно.

Телефон: 70-72-72. Режим работы: круглосуточно. Тула, Красноармейский пр., 13.

Телефон: 70-02-16. Режим работы: круглосуточно.

Телефон: 70-02-16. Режим работы: круглосуточно. Тула, ул. Марата, 26.

Телефон: 40-40-19. Режим работы: круглосуточно.

Телефон: 40-40-19. Режим работы: круглосуточно. Тула, ул. Тургеневская, 7-а.

Телефон: 71-75-65. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.

Телефон: 71-75-65. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00. Тула, Щёкинское шоссе, 1-а.

Телефон: 71-11-88. Режим работы: с 8.00 до 20.00. Роза БО Сегодня большие цветы становятся всё более популярны для оформления праздничных событий и фотосессий. Флористические композиции больших размеров от «Роза БО» станут ярким, изысканным и необычным украшением вашей свадьбы или фотосессии. Добавьте в своё событие нотки волшебства и долгожданного праздника! Большими эти цветы называют потому, что взрослые люди рядом с ними выглядят как Дюймовочки и прекрасные эльфы. Объемные бутоны сказочно смотрятся как при дневном, так и при искусственном освещении. Гости вашей свадьбы непременно захотят сфотографироваться в такой фотозоне. Большие цветы можно взять в аренду для праздника. Ещё один интересный вариант для красивой фотосессии — крылья. Их можно заказать в «Роза БО» или взять в аренду. Есть белые и чёрные варианты, для взрослых и детей. Цветы и крылья «Роза БО» изготовлены из фоамирана и изолона. Этот материал не выцветает и прекрасно переносит погодные капризы. Кроме того, он гипоаллергенный. Хотите, чтобы ваш дом или праздничный вечер украшал необычный светильник в виде огромного цветка? Звоните и заказывайте! Его сделают специально для вас. В светильнике используются светодиодные лампы, поэтому он может освещать пространство долгими часами без риска перегреться, а расход энергии минимален. «Роза БО»: оригинальное освещение для интерьера и уникальные композиции для украшения

вашей свадьбы! Галерея показать все фотографии 13 Телефоны: 8 (905) 626-25-15 (Ольга), 8 (903) 697-22-03 (Анастасия). ВК

Малёвка

Кафе «Малёвка» приглашает к себе этой весной и летом отпраздновать важное событие. В этом красивом, просторном и уютном заведении, расположенном на природе, но в черте города, всё специально создано для того, чтобы ваша свадьба стала особенной.

Если свадьба запланирована на тёплый весенний или летний день, можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну а если вы не хотите рисковать и зависеть от капризов природы, гостей разместят в одном из двух просторных и красивых банкетных залов. Один из них рассчитан на 120, а второй на 45 гостей.

В зале есть танцпол и небольшая сцена со всем необходимым звуковым и световым оборудованием для живых выступлений и дым-машиной.

Какая же свадьба без красивых фото, глядя на которые, молодые и гости смогут вспоминать событие спустя годы!

В «Малёвке» вы сделаете яркие кадры. На зелёной территории кафе есть живописный мостик для влюблённых — отличное место

для фотосессии!

Планируете выездную регистрации брака? На территории этого кафе оборудовано специальное место для красивой церемонии. А в дополнение к незабываемым эмоциям вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.

Повара «Малёвки» приготовят для вашего торжества вкуснейшее и разнообразное застолье с блюдами европейской и узбекской кухни, а также предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

Проведите свой особенный день

в кафе «Малёвка»!

Тула, дер. Малёвка, улица Садовая, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 585-576, 8 (4872) 710-500, 8 (902) 844-54-24.

FURSHETBANKET

Ни один праздник не обходится без угощений для гостей. Сегодня всё чаще на свадьбах предпочитают устраивать не традиционное застолье, а фуршет.

Компания FURSHETBANKET проводит вкусные, красивые и современные фуршеты с блюдами

в стеклянных баночках.

Для всех блюд в FURSHETBANKET используют только качественные продукты, никаких заменителей и консервантов. В особом почёте сезонные продукты от фермеров Тульской области. Каждый фуршет выезжает оформлять лично основатель и идейный вдохновитель компании Анна Рихтер, потому что она любит, чтобы всё было не только вкусно, но и очень красиво!

Вам не придётся заботиться об организации фуршета. Только выбрать из меню холодные и горячие закуски, салаты и десерты.

Команда FURSHETBANKET доставит, сервирует столы, накормит и увезет реквизит после окончания праздника.

Ещё одна удобная услуга, которую для вас предлагает эта компания:

ланч-боксы для персонала

на вашей свадьбе.

С вами весь день рядом будут фотограф и ведущий, водители и другие люди, которые обеспечивают многие важные моменты события. Чтобы они не были голодными, не смущались есть вместе с гостями и просто могли в свободное время вкусно поесть (а это не обязательно тогда, когда будет главное застолье), закажите для них в FURSHETBANKET отдельно упакованные вкусные наборы еды.

FURSHETBANKET — пожалуй, лучший вариант свадебного застолья, потому что это:

Вкусно,

Красиво,

Экологично,

Модно,

Необычно,

Удобно.

Средняя стоимость такого фуршета на одного человека — 1000 рублей.

Устройте современную свадьбу с FURSHETBANKET!

Звоните: +7 (961) 260-35-71.

furshet71@gmail.com

furshet71.ru

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«Русский фейерверк»

Свадьба — это одно из самых ярких событий в жизни. А фейерверк станет особенным украшением и незабываемым финальным аккордом торжества. Компания «Русский фейерверк» устроит для вас профессиональное шоу, созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Каждый гость запомнит такую красивую свадьбу.

Почему свадебный фейерверк лучше заказать у профессиональных пиротехников, чем просто купить и запустить самим? Всё просто: только специалист сможет создать для вас сложный, красивый и динамичный салют, да и вам не придётся беспокоиться о безопасности гостей вместо отдыха.

Пиротехник компании «Русский фейерверк» выслушает все ваши пожелания и составит специальную программу для вашей свадьбы, в которой учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Ваш салют будет неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней.

Выбирайте свой свадебный фейерверк — от скромного до богатого всеми вариантами огненного шоу. Если ваше торжество будет на маленьком пространстве и в небольшой компании гостей — будут удачны наземные фигуры или огненные надписи. Парковый салют, он же — «стена огня», удивит гостей сменой формы и цвета. Ну а на просторной площадке лучше выбрать высотные залпы, которые станут потрясающей кульминацией вечера.

Запустите китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Сомневаетесь, что погода позволит устроить пиротехническое шоу?

Фейерверк можно провести даже в закрытом помещении.

Свадебный торт можно украсить огненными фонтанами, а также разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Свадьбу можно сделать яркой и днём, ещё до застолья.

Дневные фейерверки — фонтаны цветного дыма, различающиеся интенсивностью и временем работы. Яркий дым может быть дополнен залпами мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу незабываемой с компанией «Русский фейерверк»!



Директор компании «Русский фейерверк — Тула» Владимир Альбертович Карташев.

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 8 (4872) 47-08-50.

orf.ru

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