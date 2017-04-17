Певица из Ясногорска покажет свой талант всей России

Фото из архива героини.

Это событие — хороший повод поговорить с Эвелиной о трудовых буднях музыканта и опасности ТВ-популярности. Итак, давайте знакомиться.

— Музыкой я начала заниматься в три года. Родители отдали меня на подготовительные курсы для детей в музыкальную школу. Танцы, вокал, актерское мастерство… Предметы, которые нам преподавали, могут увлечь даже взрослого. Неудивительно, что я влюбилась. Больше всего — в вокал, и, как оказалось, надолго.

Сейчас я учусь на третьем курсе в колледже им. Даргомыжского на эстрадном отделении. Это направление, кажется, всегда жило во мне. Сцена, зрители и их внимание — чистый кайф!

Страхи есть, несмотря на то, что я довольно уверенно держусь на сцене. Вдруг я от волнения забуду слова или неправильно спою ноту?

Об этом, наверное, думают все вокалисты. Особенно, начинающие.

На международных и всероссийских конкурсах я не новичок. «Шоу-мир», «Фейерверк талантов», «На реке Упе», «Роза ветров»… На этих и других фестивалях я становилась лауреатом. Другая моя гордость — премия правительства Тульской области по поддержке молодежи, установленная президентом. Такие награды дают стимул к новым завоеваниям в мире музыке. В мире, который давно стал для меня целой вселенной!

Постоянные репетиции — бремя амбициозного музыканта. Хочешь чего-то добиться — работай ежедневно и в полную силу. Свободное время — большая роскошь. Хорошо, если хотя бы раз в месяц я могу выбраться погулять с подружками.

«Новая звезда» — всероссийский вокальный телепроект, который будет транслироваться на канале «Звезда». На отборочных турах предложили мою кандидатуру. Это было очень неожиданно! Представлять родную Тульскую область для меня — большая честь и ответственность. Уже чувствую, как подступает страх. Ведь оценивать мое творчество будут именитые звезды нашей эстрады во главе с Максимом Дунаевским.

Победителя определит масштабное голосование. В этом сезоне за это звание сразятся представители 85 регионов. Вживую еще никого не видела и не слышала, но уверена: все они — сильные, талантливые ребята.

Я не боюсь конкуренции.

Ведь меня будет поддерживать не только моя семья, но и жители Тульской области. Я сделаю все, чтобы оправдать их доверие.

Первый онлайн-этап конкурса уже пройден. В мае я уезжаю на конкурсные прослушивания — восемь полноценных концертов-выпусков программы. В финале каждого прослушивания жюри определит три сильнейших участника. Получается, в полуфинал пройдут только 24 участника (по 12 в каждом полуфинале). Этот этап пройдет на одной из крупнейших площадок Москвы. И далее уже финал. Сюда попадут 12 фаворитов телезрителей. Вот такой сложный и интересный путь мне предстоит.

Популярности не пугаюсь. Наверное, потому, что это не главная цель моего участия в проекте. Я просто хочу выйти и насладиться моментом. Надеюсь, все получится так, как я задумала.

досье myslo

Вачейшвили Эвелина Григорьевна родилась 17 июня 1998 года в Ясногорске.

Учится в Тульском колледже искусств им. А.С. Даргомыжского.

Любимый фильм: мюзикл «Ромео и Джульетта».

Любимое блюдо: картошка с курицей.