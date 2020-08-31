7 психологических триллеров для дождливых осенних вечеров

Скоро небо станет сереть, листья опадут, и нам останется лишь кутаться в теплые пледы с чашкой чая и интересной книжкой.

«Читай-город» и портал Myslo подобрали отличные психологические триллеры, которые затянут вас в свою атмосферу и впечатлят неожиданным сюжетом. А дождь за окном станет для них подходящим саундтреком.

Кендра Эллиот «Первая смерть», 16+

Всю свою жизнь спецагент ФБР Мерси Килпатрик следовала заветам выживальщиков — закрытой общины, готовящейся к концу света. Но когда в ее родном городке появляется жестокий серийный убийца, эти правила начинают работать против нее. 15 лет назад Мерси внезапно разорвала отношения с семьей и сбежала из коммуны. Пришло время вернуться и взглянуть в лицо своему прошлому…

Стина Джексон «Серебряная дорога», 16+

Три года назад его дочь Лина пропала. Три года он скитается по Серебряной дороге, надеясь найти если не дочь, то хотя бы утешение. Лелле устал от затянувшихся поисков, но он уже не в силах остановиться. Мея — ровесница пропавшей Лины, она пока не знает Лелле. Но совсем скоро их судьбы странным образом пересекутся. На той самой северной магистрали, которая петляет среди поросших лесом гор, объединяя всю Швецию, на Серебряной дороге…

Керолайн Кепнес «Новая ты», 16+

Джо Голдберг, продавец из книжного магазина, — специалист в сокрытии тел. На его счету их уже четыре — сопутствующий ущерб в поисках идеальной любви. Собирается он разобраться и с пятым, наказав свою бывшую за предательство. Голдберг узнал, что девушка уехала в Лос-Анжелес, и последовал за ней. Но здесь его планы резко изменились. Потому что Джо… влюбился, как никогда в жизни…

Лив Константин «Последняя миссис Пэрриш», 16+

Одни женщины получает всё, другие — всё, что заслуживают… Зависть съедает Эмбер изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети — то, чего у неё никогда не было — Дафна принимает, как должное. Но Эмбер отнимет у неё все, потому что у неё есть план… План, который исполняется как по нотам — вопрос только в том, действительно ли Эмбер захочет заполучить все, что досталось от жизни Дафне?

Карен Макманус «Один из нас лжет», 16+

Строгий учитель в наказание оставил пятерых старшеклассников в классе после уроков, но только четверо вышли оттуда живыми. Пятый, Саймон, — школьный изгой, жестоко мстивший своим обидчикам в Интернете, раскрывая их самые неприглядные секреты, — был найден мертвым. Полиция не сомневается в том, что это убийство. Под подозрение попадают все, ведь у каждого есть что скрывать.

Эндрю Майкл Херли «День дьявола», 16+

Каждую осень Джон Пентекост возвращается на ферму, где он вырос. Каждый год он помогает семье пригнать овец с болот на зиму. Мало что меняется в далекой деревеньке, но в этот год умирает дед Джона, а на ферму впервые приезжает его жена Кэт. Жители Эндландс защищают свои земли от хитрого Дьявола с помощью рассказов и старинных обрядов. Но пока фермеры заняты своими делами, Дьявол подбирается гораздо ближе, чем они думали.

Питер Мей «Локдаун», 16+

Эта книга, которая описывает опыт выживания в закрытом городе под угрозой смертельного вируса, была написана в 2005 году, но 15 лет назад показалась издателям неправдоподобной дистопией, а сейчас удивляет и пугает своим правдоподобием, которое до дрожи напоминает предвидение.





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