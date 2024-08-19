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Груминг в Туле: салоны GROOM знают, как создать модный образ вашему домашнему любимцу
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Груминг в Туле: салоны GROOM знают, как создать модный образ вашему домашнему любимцу

Ухоженные питомцы с гладкой шерстью и красивой стрижкой — как дорогая известная картина, которой любуется весь мир.

Сейчас становится все больше осознанных и ответственных хозяев, которые понимают необходимость регулярного груминга в первую очередь для здоровья питомца. 

История GROOM началась 7 июня 2011 года в Екатеринбурге с креативной и профессиональной командой во главе с Дарьей Гоц. Сегодня это одна из крупнейших сетей груминг-салонов в России. 

Главной ценностью в салонах GROOM являются клиенты, которые отмечают высокое качество услуг и доброе отношение к питомцу. Именно им доверяют подготовку животных к выставкам, необходимую гигиену и шикарную стрижку на регулярной основе. 

Все сотрудники обучались в собственной академии GROOM ACADEMY. 

Профессия грумера требует постоянного развития, поэтому специалисты салонов GROOM продолжают обучаться непрерывно, посещая мастер-классы и выставки, участвуя в конкурсах.

Первый груминг — важное мероприятие для малыша, важно сформировать положительное отношение к процедурам, чтобы в дальнейшем животное могло легко и с удовольствием проходить их на регулярной основе, понимая, что это не страшно и не больно.

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Для самых маленьких гостей (до 6 месяцев) действует скидка 20%. 

Актуальность стрижки зависит только от пожеланий владельца, а также природных данных хвостиков — все должно быть гармонично. Кроме того, сейчас на пике популярности — азиатский стиль стрижки.

Компания GROOM активно развивается и выпускает две линейки косметики под собственным брендом Galaxy и «Лайки». Продукция прошла добровольную сертификацию и доказала свою эффективность.

Программа лояльности «Заботливый хозяин»

При посещении салона каждый месяц фиксируется скидка 20%, если вы приходите раз в 2 месяца — 10%.

Записаться можно любым удобным для вас способом:

24 августа исполняется 1 год салону GROOM. Все желающие могут разделить с салоном этот радостный день:

  • беспроигрышная лотерея с ценными призами,
  • фотоподарки для гостей,
  • праздничный торт,
  • фуршет с шампанским,
  • лакомства для хвостатых,
  • воздушные шарики, веселая музыка и многое другое.

День рождения состоится 24 августа с 16.00 в салоне GROOM по адресу: ул. Лейтейзена, 5.

 
Реклама. ИП Щербакова Вероника Васильевна. 

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Тула
 

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