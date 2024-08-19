Груминг в Туле: салоны GROOM знают, как создать модный образ вашему домашнему любимцу

Сейчас становится все больше осознанных и ответственных хозяев, которые понимают необходимость регулярного груминга в первую очередь для здоровья питомца.
История GROOM началась 7 июня 2011 года в Екатеринбурге с креативной и профессиональной командой во главе с Дарьей Гоц. Сегодня это одна из крупнейших сетей груминг-салонов в России.
Главной ценностью в салонах GROOM являются клиенты, которые отмечают высокое качество услуг и доброе отношение к питомцу. Именно им доверяют подготовку животных к выставкам, необходимую гигиену и шикарную стрижку на регулярной основе.
Все сотрудники обучались в собственной академии GROOM ACADEMY.
Профессия грумера требует постоянного развития, поэтому специалисты салонов GROOM продолжают обучаться непрерывно, посещая мастер-классы и выставки, участвуя в конкурсах.
Первый груминг — важное мероприятие для малыша, важно сформировать положительное отношение к процедурам, чтобы в дальнейшем животное могло легко и с удовольствием проходить их на регулярной основе, понимая, что это не страшно и не больно.
Для самых маленьких гостей (до 6 месяцев) действует скидка 20%.
Актуальность стрижки зависит только от пожеланий владельца, а также природных данных хвостиков — все должно быть гармонично. Кроме того, сейчас на пике популярности — азиатский стиль стрижки.
Компания GROOM активно развивается и выпускает две линейки косметики под собственным брендом Galaxy и «Лайки». Продукция прошла добровольную сертификацию и доказала свою эффективность.
Программа лояльности «Заботливый хозяин»
При посещении салона каждый месяц фиксируется скидка 20%, если вы приходите раз в 2 месяца — 10%.
Записаться можно любым удобным для вас способом:
- 1. По телефону +7 952 015-32-40 (WhatsApp, https://t.me/groom).
- 2. Соцсеть «ВКонтакте» VK Стрижка собак и кошек Тула | GROOM | ВКонтакте.
- 3. Прямая ссылка на онлайн-запись.
- 4. Онлайн-запись через Яндекс карты и в поисковике Яндекса.
24 августа исполняется 1 год салону GROOM. Все желающие могут разделить с салоном этот радостный день:
- беспроигрышная лотерея с ценными призами,
- фотоподарки для гостей,
- праздничный торт,
- фуршет с шампанским,
- лакомства для хвостатых,
- воздушные шарики, веселая музыка и многое другое.
День рождения состоится 24 августа с 16.00 в салоне GROOM по адресу: ул. Лейтейзена, 5.