Готовим свадьбу мечты

Золотой город

Парк «Золотой город» приглашает к себе на празднование свадьбы и любого другого события любого масштаба, от скромного до шикарного.

Это место является уникальным памятником архитектуры. Отель парка и вся прилегающая зона отдыха выполнены в традиционном китайском стиле и пронизаны духом Востока. Все крыши города сделаны по старинной технологии — без единого гвоздя, а большинство материалов (мрамор и природные камни) привезены из самой Поднебесной.

Первое, что выбирают при планировании свадьбы, — это ресторан. В «Золотом городе» вас ждёт большой ресторанный комплекс в три этажа, каждый из которых оформлен в своём особом узнаваемом стиле. В интерьере ресторана всё создано с восточной тонкостью и изысканностью.

На первом и втором этажах ресторанного комплекса смогут разместиться до 170 человек. Для масштабной свадьбы можно расположиться в большом банкетном зале, свободно вмещающем до 250 человек. А для скромного события вам предложат малый банкетный зал на 50 гостей. В тёплый сезон здесь можно расположиться в красивом летнем кафе, рассчитанном на 280 гостей. В «Золотом городе» места хватит всем даже на самой масштабной свадьбе!

В меню вы сможете выбрать разнообразные блюда китайской, европейской и грузинской кухни. Все национальные блюда адаптированы под русские вкусовые привычки и особенности, но при этом сохранили свой особый колорит.

На живописной территории комплекса можно провести выездную регистрацию брака.

Хотите украсить свой праздник чем-то необычным? В «Золотом городе» для молодоженов можно заказать традиционную чайную церемонию с дегустацией разных сортов напитка, которую проведёт настоящий китайский мастер.

На мосту желаний молодожены смогут загадать самое сокровенное. А на другом специальном мостике можно оставить свой свадебный замок.

Запустите в небо воздушные шарики — как символ счастья. Для этого в комплексе есть специальная площадка.

Ещё одна интересная услуга для свадеб — конные прогулки. Вы сможете покататься на лошадях сами и покатать юных гостей праздника на пони в уютном закрытом манеже. Вы сможете попробовать себя в качестве наездника, почувствуете лошадь, освоите азы управления животным. Всё время возле вас будет находиться опытный инструктор, который всегда поможет и подскажет, как выполнять тот или иной элемент.

Ну а если вы пока не готовы ехать верхом, можно провести яркую фотосессию с лошадьми (со своим фотографом). Инструктор подскажет, как сесть в седло, взять лошадь под уздцы или просто подойти к ней, если у вас ещё не было подобного опыта.

«Золотой город» — это настоящий рай для фотосессий и красивых кадров на память о важном событии! Здесь молодые и гости свадьбы найдут множество замечательных мест для неповторимых кадров в уникальном интерьере, как в помещениях комплекса, так и на его большой территории. Фотографироваться можно абсолютно везде на территории. Живописный сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», живописный мостик, каменные львы и мраморная арка погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. Уникальная архитектура, выполненная в лучших традициях Древнего Китая эпохи Минь, сделает свадебную фотосессию неповторимой.

Для тех, кто хочет посетить в свой особенный день храм, в «Золотом городе» есть два варианта: буддийский «Счастье» и православный. Православный старинный храм Петра и Павла был освящён в 1761 году. Во время войны был разрушен, но в 2015 году его восстановили и открыли на том же месте. В этот храм приезжают люди поклониться старинной иконе «Двунадесятые праздники».

Юным гостям торжества понравится в парке. Специально для них в «Золотом городе» построены детские и спортивные площадки. А самые любознательные смогут посетить конюшню и ферму диких животных.

Гости вашего события, приехавшие издалека, смогут остаться ночевать в замечательном отеле на территории комплекса.

А молодоженам при заказе торжества на сумму от 100 000 руб. бесплатно предоставят шикарный номер с завтраком.

Кроме того, в «Золотом городе» вы сможете воспользоваться услугами свадебного ведущего, профессионального декоратора, который возьмёт на себя все заботы по украшению события, кондитера, который приготовит шикарный торт, разнообразные варианты живого музыкального сопровождения.

Просто приезжайте и заказывайте свадьбу «под ключ» в одном месте!

Всё лето, с 1 июня по 31 августа включительно, в этом парке проходит уникальный музыкальный фестиваль нового европейского формата «СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ». Посмотреть программу фестиваля и купить билеты можно на Myslo.

Тульская область, Венёвский район , с. Петропавловское, ул. Степная, 19.



Бронирование номеров (круглосуточно): +7 (909) 260-90-05 .

Заказ банкетов, мероприятий (с 9.00 до 21.00): +7 (909) 260-88-16 .

zolotoygorod.com

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«Русский фейерверк»

Свадьба — это событие, наполненное счастьем, волнением и эмоциями. Хотите сделать его ещё ярче и красочнее? Фейерверк станет незабываемым украшением и финальным аккордом торжества. Компания «Русский фейерверк» устроит для вас настоящее профессиональное шоу, продуманное и созданное пиротехниками специально для вашего праздника. Ваши гости оценят и надолго запомнят такую свадьбу!

Почему бы не купить фейерверки и не запустить их самим? Любая пиротехника может быть опасной в неопытных руках. Вместо празднования и отдыха вам придётся беспокоиться о том, чтобы гости не пострадали. К тому же только профессиональные пиротехники могут создать салют, который удивит каждого гостя, будет по настоящему красивым и подготовленным именно для вашего события.

Пиротехник компании «Русский фейерверк» встретится с вами заранее, выслушает все ваши пожелания и составит специальную программу для события. Специалист учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей и их месторасположение.

Ваш салют будет потрясающим и неповторимым! Он будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней.

Вы сможете выбрать свадебный фейерверк на любой бюджет — от скромного до наполненного всеми вариантами огненного шоу. Если ваше торжество планируется на маленьком пространстве и в небольшой компании гостей, удачными станут наземные фигуры или огненные надписи. Хотите удивить гостей сменой формы и цвета? Закажите парковый салют, он же — «стена огня». Ну а если вы будете праздновать на просторной площадке, лучше выбрать высотные залпы, которые станут потрясающей кульминацией вечера.

Кроме фейерверка вы можете запустить китайские фонарики или шары желаний как символ вашей долгой и светлой совместной жизни.

Погода может помешать проведению пиротехнического шоу? Не беда!

Небольшой фейерверк можно устроить даже в закрытом помещении.

Например, украсить свадебный торт можно огненными фонтанами или разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Фейерверк хорошо смотреть в темноте. Но и днём, ещё до застолья, свадьбу можно сделать яркой.

Отличный вариант дневных фейерверков — фонтаны цветного дыма. Их можно выбрать разной интенсивности и времени работы. Если дым вам не по душе, выбирайте залпы мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно сделать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря малой зоне опасности эти фейерверки можно применять даже в небольших городских дворах.

Сделайте свою свадьбу потрясающей с компанией «Русский фейерверк»!



Директор компании «Русский фейерверк — Тула»

Владимир Альбертович Карташев.

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 8 (4872) 47-08-50 .

orf.ru

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Studio

Салон красоты Studio приглашает к себе для подготовки к свадьбе невест, их подружек, мам, сестёр и других гостей, которые хотят замечательно выглядеть в особенный день.

Этот салон удобно расположился в центре Тулы, сюда удобно добраться как на авто, так и на любом другом транспорте.

В Studio работает команда высококвалифицированных специалистов, закончивших Московскую академию парикмахерского искусства и постоянно повышающих своё мастерство как в России, так и в Европе.

Хотите выглядеть на свадьбе незабываемо? Приходите и получите заряд настроения, уверенности

и красоты!

Вы можете пройти полный курс процедур для красоты, который вам предложат в одном свадебном пакете услуг, или записаться на выборочные услуги.

Стрижка;

Окрашивание;

Лечение и восстановление волос;

Наращивание волос;

Свадебная причёска и визаж;

Маникюр и педикюр;

Процедуры для красоты тела.

Опытные мастера предложат вам оптимальные варианты цвета и формы волос в зависимости от ваших пожеланий, особенностей и оформления свадьбы. Выбирайте, что вам по душе: яркие пряди и макияж, пастельные тона, причёски и цвет волос, выдержанный в одной гамме для невесты и её подружек. Вариантов множество, и здесь вам помогут найти свой!

Приходите всей женской компанией, выбирайте свой образ и получайте приятные предложения и скидки. Вместе готовиться к свадьбе выгодно!

Кстати, женихам здесь тоже будут рады и сделают современную стрижку и укладку. Важно не забыть и про мужской маникюр перед свадьбой, чтобы не было контраста между нежными ручками невесты и руками её сильного избранника на свадебных фото и видео.

Приходите в Studio, создайте свой неповторимый образ, сочетая его со своей индивидуальностью,

и станьте ещё прекраснее!

Тула, Бухоновский переулок, 11.

Тел. +7 (902) 905-06-90.

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