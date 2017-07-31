Где в Туле сшить одежду вашей мечты?

В тульских магазинах много интересных платьев, брюк, блузок, шуб - моделей на любой вкус. Но ведь каждая мечтает быть неповторимой. Такую же вещь, как на витрине, вы можете увидеть на своей однокурснице, коллеге, соседке…

Через образ хочется передать свою индивидуальность. А для этого необходим особенный, эксклюзивный наряд - тот, что скроен по вашим меркам, идеалам, фантазии. Тульские ателье готовы воплотить ваши самые смелые идеи.

Ателье дизайнерской одежды «ЖУЛЬВЕРН»

«ЖУЛЬВЕРН» - молодая, но динамично развивающаяся компания, которая занимается производством одежды и аксессуаров. Здесь работают люди, по-настоящему любящие и знающее свое дело. Конструкторы, дизайнеры и швеи «ЖУЛЬВЕРН» с особым трепетом подходят к каждому заказу, ведь именно от их работы зависит то, насколько красиво и неподражаемо будут выглядеть любимые клиенты. Профессионализм, ответственность и внимательность - слагаемые успеха дизайн-ателье «ЖУЛЬВЕРН».

Важнейший элемент успеха марки на российском рынке - целостный подход к дизайну коллекции, имиджу и рекламе, сформировавший фирменный стиль. Стиль «ЖУЛЬВЕРН». Кoнцепция бренда базируется на принципах: удобство, актуальность, интеллектуальный подход, архитектурность кроя, сложная геометрия простоты линий. Одежда дизайн-ателье стремится к красоте целесообразности, а каждая деталь несёт смысловую нагрузку и единственно возможным «декором» является принт или цвет. Умелая работа с цветом, в том числе со сложными и неоднозначными оттенками, стала одним из главных преимуществ бренда, его фирменным отличием. Чувство элегантности воплощено в формах, материалах, пропорциях.

Руководитель «ЖУЛЬВЕРН» Юлия Камерилова отвечает на самые популярные вопросы о пошиве одежды. Ее советы помогут вам лучше разбираться в качественной одежде и понять, что именно вам нужно.

- Какие материалы используются для пошива в дизайн-ателье «ЖУЛЬВЕРН»?

Только натуральные ткани и высококачественная фурнитура! Ткань, как и дизайн, вы можете выбрать самостоятельно. Мы подберем то, что вам нужно.

При желании конструктора и технологи «ЖУЛЬВЕРН» помогут вам определиться: за их плечами - десятки лет работы в сфере пошива одежды. Вы можете быть уверены в их профессиональной грамотности.

- Сколько времени уйдет на создание моего заказа?

- Все зависит от сложности заказа. Укажите желаемые сроки, и мы сделаем все, чтобы уложиться в них, при этом сохранив безупречное качество работы. Как правило, на пошив уходит не больше двух недель. Требуется не больше двух примерок: мы ценим ваше время.

Почему именно «ЖУЛЬВЕРН»?

- В «ЖУЛЬВЕРН» работают профессионалы с солидным опытом работы. Это подтверждено неоднократными победами в серьезных дизайнерских конкурсах. Нам, как молодой компании, уже есть, чем гордиться! Так, например, недавно мы заняли 3 место в «Губернском стиле» сразу в двух номинациях!

Такому успеху есть объяснение: вся продукция «Жульверн» сертифицирована: она прошла испытание в «Лаборатории испытания продукции легкой и текстильной промышленности». Это гарантия качества! Одежда, сшитая специалистами «Жульверн», прослужит вам долгое время.

Компания принимает заказы любой сложности. Здесь вам готовы изготовить одежду и аксессуары по индивидуальным эскизам:

платья;

юбки;

сумки;

пиджаки;

джемперы;

сарафаны;

пальто;

школьную форму;

кокошник,

брошь,

изделия из меха,

изделия из кожи .

другие изделия.

«ЖУЛЬВЕРН» также занимается реставрацией эксклюзивной одежды.

Тула, ул. Первомайская, 23, оф. 2.

+7 (915) 688-77-77

vk.com/clubjulvern

Имидж-ателье: ремонт и пошив эксклюзивной одежды

Если вы желаете выделяться из толпы и выглядеть стильно, вкусно и презентабельно, «Имидж-ателье» Тулы готово предоставить вам свои профессиональные услуги. Обратившись сюда, вы сумеете избежать лишней суеты и беготни по бутикам: специалисты реализуют самые смелые задумки и предложат свои дизайнерские идеи.

Вам точно понравится «Имидж-ателье», если:

У вас нестандартная фигура, и в магазинах вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой: идеально садится верх, но не подходит низ, или наоборот. С «Имидж-ателье» вы забудете об этих трудностях. Одежда шьется по вашим меркам - только так, как нравится вам.

Вы увидели в магазине потрясающий наряд и решили: это мое! Но после примерки разочаровались: размерный ряд маленький, ничего не подходит. Не расстраивайтесь: в «Имидж-ателье» вам сошьют точно такую же вещь. Только сидеть она на вас будет безукоризненно!

Вы хотите выглядеть неповторимо. Купив наряд в магазине, вы встретите людей, которые будут одеты схожим образом. Не терпите идентичности в луке? Ваш путь - в «Имидж-ателье». Здесь вы сможете оформить индивидуальный заказ на пошив одежды. Специалисты сошьют качественную вещь согласно вашим пожеланиям. Такой наряд будет только у вас!

Вы любите качественную одежду. В «Имидж-ателье» вы можете заказать наряд из любой ткани, которая вам нравится.

Изготовление одежды на заказ в «Имидж-ателье» — это просто идеальное решение, которым захочет воспользоваться каждая модница.

Главное преимущество - одежда получается оригинальной, а специалист готов выполнить любые капризы.

По желанию заказчика может быть добавлен любой аксессуар или элемент оформления. Своей внешностью вы сможете украсить любое мероприятие, ведь наряд, сшитый в «Имидж-ателье», подчеркнет главные достоинства фигуры и будет привлекать внимание своей неповторимой внешностью.

В «Имидж-ателье» вы можете сшить для себя:

платья;

брюки;

топы;

блузки;

изделия из меха;

изделия из кожи;

кардиганы;

сарафаны;

шорты;

свадебные платья;

джемперы и другие вещи.

«Имидж-ателье» также занимается реставрацией дорогой одежды.

Тула, ул. Октябрьская, 89.

+ 7 (905) 621-29-79.

imagestudio71